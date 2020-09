Orlandina Basket, cominciata la preparazione atletica. Negativi i tamponi ad atleti e staff

E’ cominciata la preparazione atletica dell’Orlandina Basket in vista della stagione

2021/21.

Prima dell’avvio della stagione l’intera squadra, compreso lo staff tecnico e lo staff

dirigenziale si è attenuta ai protocolli previsti dall’emergenza coronavirus. Gli atleti e lo

staff si sono sottoposti al test sierologico e hanno effettuato due tamponi di controllo.

L’esito, in ciascuno dei tre esami, è risultato negativo per tutti.

Così da ieri i ragazzi, sotto gli ordini del preparatore fisico Antonio Fazio e di coach Marco

Sodini hanno cominciato la preparazione atletica, che si svolgerà di mattina presso la

struttura Tartarughino a Capo d’Orlando, mentre nel corso del pomeriggio i ragazzi

saranno impegnati sul parquet del PalaFantozzi. Tutti gli allenamenti saranno

rigorosamente a porte chiuse.

–

Uff.Comunicazione Orlandina Basket