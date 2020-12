Orlandina Basket – Simone Bellan operato con successo. Tintori out un mese

Orlandina Basket comunica che l’atleta Simone Bellan è stato sottoposto questo pomeriggio ad un intervento chirurgico all’avambraccio destro. Gli esami strumentali eseguiti subito dopo la gara contro Mantova, in cui Simone si era infortunato durante il terzo quarto di gioco, avevano infatti evidenziato una microfrattura del radio distale dell’avambraccio destro.

Simone è stato operato alla clinica Humanitas San Pio X di Milano, dal Dott. Giorgio Pivato e l’intervento è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in 40-50 giorni.

Infortunio anche per il giovane Tommaso Tintori. Il 18enne toscano ha subito una lesione di primo grado alla pianta del piede destro. L’atleta dovrà stare lontano dal parquet per un mese, per poi essere nuovamente valutato dai medici dello staff.

Raffaele Valentino

Responsabile Comunicazione | Orlandina Basket