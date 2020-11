Terzo giro di tamponi in sette giorni per l’Orlandina Basket, viste le due gare ravvicinate in pochi giorni.

Anche questa mattina i test Covid-19 eseguiti sul gruppo squadra, composto dai giocatori, dallo staff tecnico e dirigenziale, hanno dato esito negativo per tutti i componenti.

La squadra riprenderà regolarmente gli allenamenti questo pomeriggio.

—

Uff Comunicazione | Orlandina Basket