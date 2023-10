PalaTiziano pronto alla riapertura: sarà la casa della Luiss Roma

Il palazzetto dello sport di Roma torna finalmente ad ospitare la pallacanestro dopo anni in cui è stato abbandonato. Poi un lento recupero, 5 anni di lavori e finalmente la riapertura prevista per il prossimo 15 ottobre.

Sarà la casa del Volley Roma e della Luiss Roma, che debutterà nella sua nuova casa il prossimo 21 ottobre contro Torino. Gli “universitari” hanno iniziato la stagione giocando nel neutro di Rieti.

Ecco le parole di Luigi Abete, presidente di Luiss Sport, durante l’inaugurazione avvenuta stamattina:

“Oggi siamo qui per un evento speciale, molto importante per la città di Roma: la riapertura del Palazzetto dello Sport al grande pubblico. Dopo molti anni questo luogo iconico torna a vivere grazie ai successi sportivi di due squadre romane che hanno scalato le classifiche arrivando in serie A. La promozione in A2 ottenuta lo scorso giugno dalla Luiss Basket è un traguardo storico importantissimo: siamo la prima squadra esclusivamente della comunità universitaria ad aver raggiunto questo traguardo in Europa e, allo stesso tempo, l’unica squadra di Roma a disputare questo campionato. Ora gli appassionati di questi sport potranno finalmente tornare a tifare in una struttura rinnovata la loro squadra del cuore. I nostri studenti-atleti potranno così diventare i beniamini, oltre che della comunità dell’Ateneo, anche di tutti gli amanti della pallacanestro della città, che sono fiducioso accorreranno a sostenerci in questa stagione sportiva appena iniziata e che già ci ha visto vincere le prime due partite”