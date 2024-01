La Trapani Shark, con il successo interno sulla Gruppo Mascio Treviglio nell’anticipo del girone Verde, fa registrare la 14^ vittoria consecutiva in campionato, nuovo record assoluto per la Serie A2 in era LNP (dalla stagione 2013/14 in avanti). Il precedente record era detenuto dalla Bertram Tortona, 13 successi in fila nel campionato 2020/21.

AREA COMUNICAZIONE LNP