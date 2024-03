Presentato il nuovo GM della Real Sebastiani, Nicola Tolomei: “Rieti al centro del progetto”

Presentato oggi alla città e alla stampa presso il nostro Sponsor, Pasticceria F.lli Napoleone Nicola Tolomei. Ricoprirà il ruolo di General Manager per il prossimo triennio impegnandosi principalmente nello sviluppo di attività di Marketing strategico per dotare la Società di strumenti e di progetti che possano lavorare sulla migliore sostenibilità del Club con in particolare riguardo al mondo dei giovani, delle famiglie e del sociale.

Le sue parole: “Voglio sviluppare a Rieti un progetto dinamico e inclusivo che sappia fare tesoro di tre valori fondanti: il prestigio della città di Rieti, il rispetto per il marchio Sebastiani e una dichiarata volontà di affermarci nelle attività sociali a ridosso di giovani e famiglie, coinvolgendo le aziende del territorio in progetti inclusivi e sostenibili”.

Le parole di Roberto Pietropaoli sulla scelta di inserire questa nuova figura professionale: “La Sebastiani deve crescere, deve superare i confini cittadini e confermarsi come realtà cestistica più importante di questa zona geografica. L’idea Nicola Tolomei nasce da questo, è uno specialista del settore e ci darà quel quid in più”.

IL CV DI NICOLA TOLOMEI

Nicola Tolomei nasce a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, il 14 settembre del 1963. La sua innata passione per lo Sport, contaminata dalla passione per la musica, ha sempre favorito un approccio creativo verso soluzioni di marketing mix assolutamente uniche e riconoscibili nel tempo. Nelle vesti di Event Manager, a partire dal 1991, si cimenta nel mondo dello Sport con la sua agenzia milanese, producendo vere e proprie case-history di successo, molte delle quali particolarmente indirizzate nel mondo del basket, tra queste:

ADIDAS SRTEETBALL CHALLANGE / SAMSUNG BASKET3 / COCA COLA ENJOY THE VILLAGE / REEBOOK BLACK TOP TOUR / IDROPARK FILA / FIAT SNOW PARK / DINO MENEGHIN BASKET CITY CAMP / MILANO JAZZIN FESTIVAL / IL MUSEO DEL ROCK FILACAMP / EDISON-FIP / CITROEN PLAYGROUNDS 3ON3 / BARILLA – FIP / A CASA DI DANILO / FIT+FAN DECATHLON / RNB BASKETBALL FESTIVAL/ ENERGY FOR SWIM / CASA NAPOLI /

A partire poi dal 2009 Nicola Tolomei si impegna nella sua attività in qualità di manager e di consulente marketing, eventi e comunicazione, mettendo la sua esperienza al servizio di federazioni, leghe e club, per sviluppare così nuovi progetti nella pallacanestro italiana, di venuto oramai il suo sport di riferimento, con incarichi diretti oltre che con diverse consulenze esterne.

Dal 2009 al 2013 assume l’incarico di Direttore Marketing, Eventi e Comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro, sotto la presidenza di Dino Meneghin.

Dal 2013 al 2015 è Direttore Marketing di LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO.

Dal 2016 al 2019 Direttore Marketing di BASKET BRESCIA LEONESSA.

Dal 2019 Direttore Marketing di VIRTUS ROMA PALLACANESTRO.

Dal 2021 al 2022 Direttore Marketing di NAPOLI BASKET

Socio fondatore di SPORT&IDEAS SRL – Agenzia di Sport Marketing & Event Management, con sede a Milano.

Tra i Soci fondatori di ASSI MANAGER.- la prima Associazione Italiana dei Manager dello Sport.

Dal 2015 al 2019 docente presso il Master in ”SPORT BUSINESS MANAGEMENT” della Business School del Sole24Ore nelle sedi di Milano e Roma.

Dal 2019 docente presso il Master in SPORT MANAGEMENT di RCS SPORT ACADEMY.

Dal 2022 docente presso l’ACCADEMIA dello SPORT / IES di Pesaro

Area Comunicazione RSR