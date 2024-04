Provvedimenti disciplinari LBA e A2: Tortona 10000 euro di multa! Mano pesante anche su Scafati, Napoli e Trento

By

Serie A (27 giornata)

SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA. Ammenda di Euro 1.333,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art.24,4 RG]

NEVEN SPAHIJA (UMANA VENEZIA MESTRE) Deplorazione per comportamento protestatario ed irriguardoso, a fine gara, nei confronti del 2° arbitro [art. 32,1a RG,art. 33,1/1a RG]

MAXIMILLIAN AARON HEIDEGGER (UMANA VENEZIA MESTRE) Squalifica per una gara per comportamento protestatario ed offensivo, a fine gara, nei confronti del 1° arbitro [art.32,1a RG,art. 33,1/1b RG]

NUTRIBULLET TREVISO. Ammenda di Euro 1467.00 per comportamenti (utilizzo di fischietti) atti a turbare il regolare svolgimento della gara e per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri[art. 27,3a RG,art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda Euro 2.400,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,2b RG]

MARCO PICCHI (BERTRAM TORTONA) Inibizione di giorni 7 (sette) – fino al 21 aprile 2024 – per comportamento irriguardoso, espresso platealmente, a fine gara, all’interno degli spogliatoi nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto dell’aggravante della carica di presidente ricoperta. Sanzione sostituita da ammenda pecuniaria di € 5.000,00. [33,1/1c RG rec.,art.24,2b RG,art. 21,5a RG,art. 15,4 RG]

LORENZO SORTENI (BERTRAM TORTONA) Inibizione di giorni 7 (sette) – fino al 21 aprile 2024 – per comportamento protestatario e irriguardoso, espresso platealmente e continuato nonostante il richiamo del primo arbitro, a fine gara, avverso le decisioni arbitrali. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto dell’aggravante della carica di dirigente ricoperta. Sanzione sostituita da ammenda pecuniaria di € 5.000,00 [art.32,1a RG,art. 33,1/1a RG,art. 21,5a RG,art. 15,4 RG]

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI. Ammenda di Euro 4.000,00 per lancio di oggetti, contundenti e non contundenti (palle di gomma ed una barretta di cioccolato), verso la panchina della squadra ospite, colpendo e non colpendo, fatti che provocavano la sospensione temporanea della gara [art. 27,3 RG,art. 27,7bc RG rec.,art. 24,2b RG,art. 27,10ac RG rec.,art.24,4 RG]

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 2.200,00 per comportamenti (utilizzo di sirene) atti a turbare il regolare svolgimento della gara e per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,3b RG, art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 2.000,00 perché un individuo isolato, in una occasione, scavalcava la transenna sulla quale era seduto e scendeva sul terreno di gioco [art. 29,2 RGrec.,art. 24,2b RG]

Serie A2 ( 3 Giornata)

UNIEURO FORLI’. Ammenda di Euro 417,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri [art. 27,4a RGrec.,art. 24,4 RG]

FLATS SERVICE BOLOGNA. Ammenda di Euro 417,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri [art. 27,4a RGrec.,art. 24,4 RG]

RIVIERABANCA RIMINI. Ammenda di Euro 1.667,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti di un tesserato avversario benn individuato (Atl. Cucci Valerio) [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4 RG]

HDL NARDO’. Ammenda di Euro 1.667,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG,art. 27,5bd RG rec.,art. 24,4 RG]

RUSS ANTOIN SMITH (HDL NARDO’) Deplorazione per proteste avverso le decisioni arbitrali, fatto che ne comportava l’espulsione [art. 32,3 RG]

