QF G1 Cantù-Cividale, la sala stampa: le parole di Cagnardi

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù contro Cividale.

“L’obiettivo che c’eravamo prefissati era quello di cominciare con un approccio fisico che chiarisse subito quale sarebbe stata la nostra presenza in campo e così è stato. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo giocato una partita solida. Quando abbiamo abbassato un po’ l’intensità loro ci hanno punito, perché sono una squadra veramente ben preparata e con delle caratteristiche difficili da contrastare per chiunque, a maggior ragione per noi e per le nostre caratteristiche fisiche. Hanno dimostrato di essere una squadra molto pericolosa e sarà una serie molto difficile”.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’