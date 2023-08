Real Sebastiani Rieti, domani test contro Chieti

By

Domani, sabato 26 agosto alle ore 18:00, la Real Sebastiani è attesa dal primo test amichevole in vista dell’inizio della stagione 2023/2024. Gli amarantocelesti sfideranno, al PalaTricalle, il Chieti Basket degli ex Paesano e Leonetti. Un primo scorcio di quella che sarà la RSR targata Alessandro Rossi. La squadra è agli ordini del coach Campano e del suo staff da una decina di giorni e negli ultimi allenamenti si sono aggregati anche i due americani Dustin Hogue e Jazz Johnson che fin da subito hanno attirato l’attenzione dei tifosi reatini molto presenti a Casa Real in queste giornate di fine estate.

Il Coach ha introdotto così il match contro gli abruzzesi: “Questa amichevole sarà utile per sviluppare i concetti su cui stiamo lavorando in attacco e in difesa da 10 giorni a questa parte. L’inserimento degli americani sta procedendo bene, il nostro obiettivo è metterli al pari con gli altri nel minor tempo possibile senza, però, prendersi rischi”.

Infine l’ex Scafati ha parlato così dell’ambiente che ha trovato alla Sebastiani: “Le impressioni sono positive. C’è grande partecipazione da parte di tutti. Il club è ambizioso e noi vogliamo cercare di rispondere presente con impegno e passione per cercare di riportare quanta più gente possibile al palazzo”.

UFF.STAMPA RSR