Real Sebastiani Rieti, le condizioni di Vittorio Nobile

La Real Sebastiani Rieti comunica che nella giornata di ieri, lunedì 20 novembre, l’atleta Vittorio Nobile si è sottoposto a visita specialistica presso lo studio del Dott. Rocchi.

Il Dottore, esaminati tutti gli esami strumentali svolti sul giocatore, ha richiesto di eseguire una nuova RMN fra due settimane per confermare lo stato generale dei legamenti interessati nell’infortunio, che è più positivo di quello che l’infortunio stesso ha lasciato intendere.

Ci sono i presupposti, secondo il Dottore, per procedere ad un recupero conservativo in quanto i legamenti interessati sono nella condizione di poter essere curati secondo ben precise fisioterapie. I tempi di recupero saranno, indicativamente, di tre mesi dal momento in cui la nuova RMN dovesse confermare quanto Rocchi ha già valutato.

