Real Sebastiani Rieti passa nell’amichevole di Chieti

La RSr vince il primo scrimmage stagionale battendo Chieti per 73-84. Amarantocelesti sempre avanti nel punteggio contro una Chieti che comunque, nonostante la categoria inferiore, ha reso l’onore delle armi. Rieti che sta trovando le prime buone giocate e che cerca di migliorare le altre. Bene Raucci, Johnson e Petrovic rispettivamente con 15, 15 e 14 punti segnati. Prossimo appuntamento mercoledì contro Scafati al PalaMangano.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La aprono Tiberti e Petrovic con due punti a testa, 2-2. Petrovic spara da tre, 2-5. E’ sfida a due, risponde ancora Tiberti da due, 4-5. Bel canestro di Cena che sfrutta il mismatch con Nobile e realizza, 6-5. Bomba di Johnson a cui replica un caldissimo Tiberti, 9-8. Sarto brucia la retina da fuori area, 9-11. Two & one di Raucci e Rieti va a +5. Spanghero dai 6.75, solo retina per lui, 9-17. Reale non sbaglia dai 5.8, 11-17. Anche Del Testa è preciso dalla lunetta e fa 3/3 ma Petrovic risponde, con un’altra bomba, 14-20. Paesano con i punti dell’ex, 16-20. Raucci penetra e realizza, 16-22. Termina con altri due punti di Paesano il primo quarto sul 18-22.

Bomba di Raucci e canestro di Paesano 20-25. Gran assist di Johnson e Raucci non può sbagliare, Two & one per lui, 20-28. Penetrazione di Johnson che appoggia a canestro, 20-30. Berra con canestro e fallo, libero segnato e punteggio sul 23-30. Tripla infuocata di Johnson, solo retina 23-33. Ciribeni entra e segna, 25-33. Sarto tutto solo dall’angolo non se lo fa ripetere e spara, 25-36. 1/2 di Berra dalla lunetta, 26-36. Anche Cena fa 1/2 dalla linea della carità, ma poi si rifà rubando palla e andando in contropiede, 29-36. Petrovic si libera e realizza da sotto, 29-38. 50% per Ciribeni dalla lunetta, 30-38. Due su due invece per Tiberti, 32-38. Tiberti anche da fuori! 35-38. Si tira molto dalla lunetta, anche Nobile va e fa 1/2, 35-39. Raucci con altri due punti, 13esimo per lui, 35-41. 2/2 per Tiberti, 36-41. Spanghero liberato in contropiede non sbaglia, 37-43. Tripla di Paesano, 40-43. Si va sul +3 Rieti all’intervallo lungo.

SECONDO TEMPO

Raucci sulla sirena dei 24 ne mette altri due, 40-45. 2/2 di Johnson dalla lunetta e sono 10 per lui, 40-47. Two & one di Ancellotti e bomba di Spanghero, 40-53. Reale risponde per i suoi da fuori, 43-53. Tripla in uscita dai blocchi per Italiano, 43-56. 1/2 di Paesano, 44-56. Anche Italiano fa 1/2 dalla lunetta, 44-57. 2/2 di Del Testa e tripla di Berra, 49-57. Ancora un 1/2 di Italiano ai liberi, 49-58. Del Testa in penetrazione con l’arcobaleno e Johnson a rispondere dall’altra parte, 51-59. Due punti per Chieti e altro 50% ai liberi per Italiano, 53-61. 2/2 di Nobile e Rieti va a +10 sul 53-63. Reale, anche lui non sbaglia dalla lunetta, 55-63. Sarto è preciso dai 5.8, 55-65. Grande azione in contropiede della Sebastiani, risponde Reale con un 2+1, 58-67. Petrovic segna allo scadere e il terzo quarto si chiude sul 58-69.

Reale tra i migliori dei suoi, bomba e Chieti a -8, 61-69. Sarto non sbaglia dalla linea della carità, fa 2/2 va in doppia cifra e il punteggio dice, 61-71. Petrovic sfrutta l’assist del compagno e ne mette due, 61-73. Spanghero in arresto e tiro segna dalla media, 61-75. Ciribeni penetra e beffa la difesa reatina, 63-75. Canestro e fallo di Johnson, libero aggiuntivo segnato, 63-78. Tiberti torna a segnare e ne realizza due, 65-78. Un libero segnato per Rieti, 63-79. Bomba di Berra, 66-79. Anche Tiberti spara da fuori e riporta Chieti a -10, sul 69-79. Reale ne fa due dalla lunetta, 71-79. Italiano spegne ogni velleità di Chieti colpendo dai 6.75, 71-82. Si conclude sul 73-84 questo scrimmage

Il tabellino del match:

CHIETI BASKET 1974 vs REAL SEBASTIANI RIETI 73-84 (parziali: 18-22; 22-21; 18-26; 15-15).

CHIETI BASKET 1974: Leonetti, Masciopinto, Del Testa 7, Reale 15, Berra 10, Maggio, Cena 5, Tiberti 19, Ciribeni , Paesano , Gelormini, Febbo.

Coach: Daniele Aniello.

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 10, Frattoni, Petrovic 14, Piccin 2, Ancellotti 4, Johnson 15, Raucci 15, Italiano 11, Nobile 3, Spanghero 10

Coach: Alessandro Rossi.

Area Comunicazione RSR