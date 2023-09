Regna l’equilibrio nello scrimmage tra Urania Milano e Treviglio

La Blu Basket ha sostenuto una nuova amichevole con l’Urania Milano, altro team inserito nel Girone Verde della prossima Serie A2 Old Wild West. Il quintetto di coach Alex Finelli ha provato i giochi sui quali lo staff ha lavorato durante la settimana, dimostrando un livello di forma in linea con le attese dello staff medico-atletico. Pur con pochi allenamenti nelle gambe, a gara in corso ha fatto il suo esordio sul parquet lo statunitense AJ Pacher. Nelle file dei milanesi erano presenti l’ex Giddy Potts (che non ha giocato) e Ion Lupusor. I quattro tempi di gioco da 10′ ciascuno (con punteggio azzerato ad ogni parziale), nel complesso molto equilibrati, si sono chiusi 20-22, 24-22, 18-20, 27-17, come indicato dal tabellone della Secondaria Lido di Milano dove, per esigenze di agibilità, il test si è svolto a porte chiuse.

Dopo questa amichevole l’Urania Wildcats di coach Villa, come nelle ultime quattro annate sportive, sarà avversaria della Blu Basket anche nella prossima stagione. In particolare, oltre all’amichevole odierna, Gruppo Mascio e Wegreenit si affronteranno tre volte in gare ufficiali nell’arco dei prossimi tre mesi. Venerdì 15 settembre, al PalaFacchetti, andrà in scena la sfida di SuperCoppa; domenica 1 ottobre, sempre a Treviglio, le due compagini inaugureranno la stagione regolare; sabato 2 dicembre, la sfida di ritorno sarà in calendario all’Allianz Cluod-PalaLido di Milano.

Dopo la giornata di riposo, la formazione di Finelli tornerà ad allenarsi al PalaFacchetti. Il prossimo impegno di preparazione è in programma mercoledì 6 settembre alle 17:30. I tifosi biancoblù potranno vedere per la prima volta dalle tribune dell’impianto trevigliese la nuova versione della Gruppo Mascio con l’Ucc Piacenza, altra tradizionale avversaria, quest’anno però inserita nel Girone Rosso di A2.

UFF.STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO