Rimini ai playoff, intervista al Ds Davide Turci

Mancano poche ore allo storico esordio della RivieraBanca Rimini nel tabellone dei playoff della serie A2. A fare il punto in casa Rbr con una lunga intervista in cui si parla a 360° del momento, il direttore sportivo Davide Turci.

Direttore sportivo Davide Turci, la RivieraBanca Rimini si appresta a disputare i primi playoff della sua storia. Si può definire un traguardo storico?

“E’ un risultato storico, volevamo fortemente salvarci in questo difficile campionato di serie A2, lo abbiamo fatto con il punto esclamativo raggiungendo i playoff in condizioni fisiche veramente complicate. Mi sento di fare un ringraziamento a tutti i giocatori e allo staff tecnico che hanno fatto veramente un’impresa. Nel primo anno da neopromossi tutte le società fanno sempre un po’ più di fatica in adeguamento con il nuovo campionato e siamo soddisfatti. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una grande coesione di squadra, di staff, di società, e non dimentichiamo l’apporto fondamentale di nostri soci e sponsor e di un pubblico che ci ha trascinato pur partendo con un inizio complicato. Per la piazza di Rimini è un risultato straordinario”.

Mancano poche ore alla chiusura del mercato, in vista di gara1: capiterà qualche cosa in casa RivieraBanca Rimini? Quale scelta societaria è stata assunta?

“Colgo l’occasione per fare un po’ di chiarezza, noi come società siamo sempre attenti a tutte le dinamiche e a tutte le opportunità. Il regolamento prevede che si poteva acquistare un giocatore dalla serie A1 o un passaportato europeo da altri campionati, quindi non si poteva prendere nessuno dalla A2. In prima persona con la società e lo staff tecnico abbiamo valutato e scandagliato il mercato per valutare un eventuale innesto, questo innesto non verrà fatto perché non è stato individuato il giocatore giusto che aveva un senso non solo per queste partite ma anche nell’ottica più generale per la prossima stagione. Un giocatore che poteva impattare non solo nell’immediato ma anche con una futuribilità. Abbiamo seguito diverse situazioni, non abbiamo individuato il profilo per noi giusto. Vogliamo dare ai ragazzi che hanno conquistato i playoff il giusto riconoscimento, dovranno giocarseli con gioia e il massimo entusiasmo possibile. Non volevo inserire un giocatore tanto per inserire, rischiava anche di andare a rovinare certi equilibri oppure rischiava di non riuscire a entrare in una struttura di gioco. Abbiamo optato per restare con questi straordinari ragazzi che da più di un mese stanno facendo sacrifici enormi per regalare alla città di Rimini un sogno”.

Treviglio è una società ambiziosa, con giocatori che hanno vestito la maglia della Nazionale e che hanno giocato da protagonisti la serie A1. Che effetto fa iniziare questa serie playoff?

“Ci rimane il cruccio di non poter giocare i playoff al completo, perché siamo convinti che con la squadra al completo saremmo stati una outsider, una squadra che avrebbe dato del filo da torcere a chiunque. Oggi dobbiamo essere onesti, sappiamo quali potranno essere le nostre difficoltà. Conosciamo le qualità di Treviglio che sicuramente potrà essere una candidata a vincere il campionato. Però noi con il nostro orgoglio e la nostra forza vogliamo dimostrare di essere arrivati ai playoff non a caso. E’ un lavoro partito da agosto e quindi vogliamo giocare tutte le nostre carte al 100%, vogliamo onorare la maglia e dovrà essere una standing ovation. Applausi al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto e il nostro pubblico sono certo che farà altrettanto con i ragazzi in campo. E’ stata una stagione unica, siamo consapevoli della forza di Treviglio ma anche che il nostro è un gruppo sano, coeso, allenato molto bene e si proverà in tutti i modi a dare un’altra soddisfazione al nostro pubblico provando a fare un’altra impresa e miracolo”.

UFF.STAMPA RIMIN BASKET