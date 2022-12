Rinviata la sfida tra Stella Azzurra e Kienergia Rieti

La Stella Azzurra Basketball Academy comunica il rinvio della partita della Serie A2 maschile fra Stella Azzurra Roma e NPC Rieti.

Il match, originariamente previsto per domenica 11/12/22 e ora spostato al martedi 17/01/23 (ore 19:00, al Palasport di Guidonia Montecelio), è stato spostato per richiesta della nostra società, vista la partecipazione in quella data di molti tesserati under al tour del club in Florida, in corso dall’8 al 18/12.

In pieno rispetto dello spirito di fair play, visto il grande utilizzo nelle rotazioni dei giovani impegnati negli Stati Uniti, la società reatina alla quale estendiamo i nostri ringraziamenti ha acconsentito allo svolgimento in data futura della gara.

UFF.STAMPA STELLA AZZURRA BASKETBALL