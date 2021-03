L’Agribertocchi Orzinuovi comunica ufficialmente che la gara in trasferta contro la BBC Treviglio, in programma domenica 7 marzo, e valida per la nona giornata di ritorno, è stata rinviata a mercoledì 7 aprile alle ore 20.30.

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

S.S.D. A.R.L.

Pallacanestro Orzinuovi