Ruben Zugno è il nuovo Capitano della WithU Bergamo

La WithU Bergamo annuncia che il Capitano per la stagione 2020-2021 è Ruben Zugno. Il 24enne playmaker, alla sua terza stagione in maglia giallonera, succede a Davide Bozzetto; una scelta condivisa da tutto il gruppo squadra e dallo staff tecnico, che ha visto in lui le giuste qualità morali per affidargli questo compito.

Le parole di Zugno dopo la nomina: “Sono veramente felice quest’anno di poter essere il Capitano di questa squadra; è la terza stagione che mi trovo a Bergamo, ed ormai mi sono affezionato alla Città e alla gente di Bergamo. Si è creato un bellissimo legame tra le varie parti. Sarà una stagione particolare, considerato ciò che è successo nei mesi scorsi, e come squadra abbiamo una responsabilità più grande nei confronti dei tifosi; penso che siamo pronti a fare del nostro meglio, stiamo lavorando benissimo sin dal primo giorno. L’obiettivo è proseguire su questa strada, cercando di toglierci delle soddisfazioni e regalarle alla gente di Bergamo. La scritta sulla nostra maglia ‘Noi Siamo Bergamo’ deve essere un orgoglio per noi, per il gruppo squadra e per i tifosi; siamo pronti e daremo il massimo.”

Vittorio Milesi

Ufficio Stampa