Scrimmage con Orzinuovi, buon test per Treviglio nonostante le assenze

Secondo scrimmage stagione per la Blu Basket. Priva di Frazier, Reati e con un Borra in campo solo per pochi minuti, la BCC cede il passo ad una buona Orzinuovi.

Gara dal buon ritmo, tanta aggressività e pressione su ambo i lati con una Blu spesso con un quintetto giovanissimo in campo, che ha mostrato la voglia di sporcare tutti i palloni agli avversari. Nota positiva un attacco in grado di produrre oltre 90 punti seppur con grandi assenti.

I parziali, azzerati come di consueto, dicono 21-27; 22-24; 18-19; 34-25. Per gli amanti della statistica, parità a quota 95.

IL MATCH

Frazier e Reati out nella BCC, Zilli dall’altra parte.

Partono meglio gli ospiti con Hollis sugli scudi e la bomba di Mastellari per il 3-12. Cagnardi perde anche Borra per un colpo alla schiena ed apre immediatamente le sue rotazioni. I liberi la fanno da padrone ed Orzinuovi allunga (7-17). D’Almeida è il migliore nell’attacco della Blu, l’ala realizza 10 punti che riducono il gap in un quarto che va in archivio sul 21 -27.

L’intenso secondo quarto si apre con i canestri di Spanghero e Mastellari (4-10). La Blu si scuote e D’Almeida schiaccia due volte in uscita press, Taddeo impatta il match a quota 17. Hollis allunga ancora, Pepe chiude il periodo sul 22-24 a favore di Orzinuovi.

Sarto, Pepe e Nikolic rispondono ad un indemoniato Miles (14-14). Quarto spezzettato dai numerosi falli, Pepe replica a Mastellari ma il terzo parziale premia ancora l’Agribertocchi: 18-19.

Pepe non ci sta a perdere, l’abruzzese sfodera il super parziale ben assistito da Nikolic. Le loro triple valgono il 15-4 per la BCC. E’ gara vera, Orzinuovi risponde (0-8) riportandosi a contatto con un occhio anche al punteggio generale; si scaldano gli animi ed il clima è da campionato ( 15-12). Pepe continua a realizzare da distanze siderali, Miles scappa via alla difesa (21-14). Due bombe di Taddeo e i canestri di Nikolic chiudono il quarto: 34-25.

BCC Blu Basket Treviglio – Agribertocchi Orzinuovi 21-27; 22-24; 18-19; 34-25

BCC Blu Basket Treviglio

Bogliardi 2, Pepe 34, Sarto 9, Corini 1, Nikolic 20 , d’Almeida 16, Tourè 2 , Manenti, Taddeo 11, Borra , Reati ne, Frazier jr. ne All: Cagnardi

Agribertocchi Orzinuovi

Rupil 4, Miles 21, Mastellari 11, Cassar , Guerra ,Galmarini 11, Martini 11, Zilli , Spanghero 17 , Hollis 20. All: Corbani

Arbitri: Failati ed Elitropi

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio 1971