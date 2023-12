Serie A2 2023/24 – La presentazione della 14^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la 14^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, terza di ritorno. Anticipo sabato 9 dicembre tra Luiss Roma e Juvi Cremona, domenica 10 le altre gare del turno.

Sabato 9 dicembre, ore 18.30

Roma: Luiss-Ferraroni Juvi Cremona

Domenica 10 dicembre, ore 18.00

Torino: Reale Mutua-Moncada Energy Agrigento

Rieti: Real Sebastiani-Gruppo Mascio Treviglio

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Elachem Vigevano 1955

Domenica 10 dicembre, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Wegreenit Urania Milano

Desio: S.Bernardo Cinelandia Cantù-Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 24 12 1 S.Bernardo-Cinelandia Cantù 20 10 3 Reale Mutua Torino 18 9 4 Wegreenit Urania Milano 16 8 5 Gruppo Mascio Treviglio 16 8 5 Real Sebastiani Rieti 14 7 6 Ferraroni Juvi Cremona 14 7 6 Luiss Roma 8 4 9 Moncada Energy Agrigento 8 4 9 Elachem Vigevano 1955 8 4 9 Novipiù Monferrato Basket 6 3 10 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 11

LE PARTITE

LUISS ROMA – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 9 dicembre, 18.30

Arbitri: Costa, Miniati, Di Martino

Andata: 77-101

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/463rv5ye

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Torniamo a casa dal turno infrasettimanale a Vigevano con maggior consapevolezza dei nostri mezzi: siamo super contenti di aver iniziato il girone di ritorno in questo modo e speriamo di poter continuare su questo buon livello. La partita di sabato è molto complicata, per certi versi siamo nella stessa situazione dell’andata: il nostro entusiasmo ci deve permettere di essere un po’ più competitivi, anche contro squadre più forti di noi. Continuiamo piano piano a migliorare, anche dal punto di vista difensivo, in questo stralcio di campionato abbiamo aggiustato qualcosa nella nostra metà campo difensiva”.

Francesco Villa (giocatore) – “Sabato sarà una partita molto tosta, tenendo conto anche del fatto che c’è poco tempo per recuperare, visto che entrambe le squadre hanno giocato mercoledì. Noi veniamo da due vittorie consecutive, importanti per la nostra classifica, non vediamo l’ora di scendere in campo per progredire nel nostro processo di crescita iniziato ad ottobre. Sono sicuro che daremo il massimo per cavalcare il nostro buon momento di forma, aiutati anche dai nostri tifosi”.

Note – Roster al completo. All’andata vittoria della Juvi Cremona al PalaRadi per 101-77, prima sconfitta della storia in Serie A2 per i capitolini.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “Il prossimo week-end ci vede affrontare la Luiss Roma, una squadra che sta attraversando un buon momento di forma; ha inserito Ty Sabin, miglior giocatore straniero del campionato di due anni fa, nel roster ha trovato un terminale offensivo importante. Le caratteristiche della Luiss sono la fisicità, l’energia ed il ritmo, ha grande propensione per il rimbalzo in attacco e questa sarà la prima cosa che dovremo fronteggiare. Sta crescendo nella fiducia, perché è un sistema rodato che gli ha permesso di vincere il campionato di Serie B ed a più alti livelli si vede che c’è un buon equilibrio fra i vecchi e i nuovi. L’altro fattore importante è la crescita di Miska, che sta facendo sempre meglio partita dopo partita, quindi il riempire l’area, il competere fisicamente contro i loro lunghi – anche Cucci è un giocatore importante – saranno la chiave della partita”.

Antonino Sabatino (giocatore) – “Sabato ci aspetta una partita importante contro una squadra che viene da due vittorie di fila, dall’inserimento dell’americano Ty Sabin, che conosco molto bene ed è un grande realizzatore. Noi dobbiamo cercare di iniziare la striscia positiva dopo la vittoria contro Latina e ritornare a vincere fuori casa, per cercare di staccare sempre di più e rimanere nelle zone alte della classifica”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio sinistro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REALE MUTUA TORINO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 10 dicembre, 18.00

Arbitri: Caforio, Maschietto, Spessot

Andata: 77-70

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/n5wydw4k

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Con un’analisi superficiale, Torino-Agrigento può sembrare una partita di facile lettura, in realtà sarà una sfida estremamente complessa. Agrigento non sta attraversando un periodo particolarmente felice, ma proprio per questo motivo diventa un’avversaria insidiosa, che ha assoluta necessità di ottenere vittorie. Il loro silenzio stampa implica che hanno la massima concentrazione sulla gara di domenica. Conosco bene il DNA della Fortitudo Agrigento, mi aspetto da parte loro una prestazione di altissima intensità, volontà ed energia. Per noi in questo momento il focus deve essere sul risultato, sul tenere imbattuto il nostro campo e sulla capacità di dare continuità al nostro gioco per tutti i 40 minuti, migliorando specialmente il nostro approccio nei primi minuti”.

Federico Poser (giocatore) – “Domenica ci aspetta un’altra battaglia contro una squadra molto pericolosa come Agrigento. Noi vogliamo continuare a vincere e mantenere il nostro fattore campo inviolato”.

Note – Il quadro delle disponibilità rimane invariato rispetto all’ultimo appuntamento contro Rieti: Reale Mutua ancora senza gli infortunati Marco Cusin (lesione di medio grado del muscolo soleo del polpaccio sinistro) e Gianluca Fea (distorsione al primo dito della mano destra). Franco Ciani è stato allenatore della Fortitudo Agrigento per ben 8 stagioni, dal 2011 al 2019, e ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria dalla città siciliana, come riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della squadra biancazzurra. Oltre a Ciani, anche Simone Pepe sarà ex di giornata, avendo vestito la maglia di Agrigento per 3 stagioni, dal 2017 al 2020.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass e aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Lasciato alle spalle il controverso finale contro Milano torniamo in palestra e proiettiamo tutte le forze a Torino; la trasferta è impegnativa, è una squadra forte, solida, ha portato a casa un risultato importante contro Rieti giocando una partita dura. Hanno qualche problema di rotazione ma non hanno perso la loro identità, sono una squadra molto concreta nell’area, hanno la miglior percentuale da 2 punti del girone e quindi questo ci dà un’idea di che tipo di partita ci aspetta. Abbiamo bisogno di un’inversione, un episodio che giri a nostro favore, ma per farlo dobbiamo metterci nelle condizioni di farlo girare a nostro favore. Andiamo lì consapevoli che possiamo giocarci la nostra partita”.

Note – È stata una settimana complessa per la Fortitudo Agrigento, l’inizio del girone di ritorno è stato molto travagliato ed è iniziato con 2 sconfitte, a Rieti e quella molto discussa contro l’Urania Milano. 3 partite in 1 settimana non è un fatto semplice da gestire e domenica arriva la terza, forse la più difficile delle tre, contro Torino in trasferta. La squadra degli ex Ciani e Pepe è terza in classifica a 18 punti, distante 2 lunghezze da Cantù; ha vinto nel turno infrasettimanale contro Rieti ed arriva da 3 vittorie consecutive. Discorso opposto per la squadra di coach Pilot, in netta difficoltà con l’assenza di Chiarastella, ormai prossimo al rientro, giocatore che fa la differenza per i biancoazzurri.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REAL SEBASTIANI RIETI – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 10 dicembre, 18.00

Arbitri: Centonza, Almerigogna, Praticò

Andata: 88-89

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bdfbhfar

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Partita contro una squadra di primissima fascia, costruita per obiettivi importanti. Questo non deve spaventarci, né farci fare un passo indietro, anzi deve darci gli stimoli giusti. Treviglio è un avversario che conosciamo, avendolo già affrontato due volte. Vogliamo, con tutte le nostre forze prenderci i 2 punti che a Torino ci sono sfuggiti di mano. Abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo tutti insieme compatti, anche con il nostro sesto uomo”.

Giacomo Sanguinetti (giocatore) – “Domenica sarà una partita fondamentale, ancor di più dopo la sconfitta di Torino. Dobbiamo mettere tutte le nostre forze sulla partita di domenica contro una squadra forte, che nel turno infrasettimanale ha perso contro Cantù e che quindi ha bisogno di punti, per tenere la scia delle prime. Noi avremo il fattore campo a favore e dobbiamo sfruttarlo, dando il 100%”.

Note – Saranno assenti Alvise Sarto per un infortunio al piede, Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e Davide Raucci per un infortunio muscolare al polpaccio. In settimana i reatini hanno ingaggiato Karl Markus Poom, ala/centro estone di formazione italiana, nata nel 2004, 204 centimetri, proveniente dalla Novipiù Monferrato.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Rieti gioca una pallacanestro molto solida e concreta, sia offensivamente, sia difensivamente: Alessandro Rossi ha dato un’impronta importante alla squadra. I leader offensivi sono Jazz Johnson sul perimetro e Dustin Hogue dentro l’area. Attorno a loro c’è un gruppo di italiani esperto della categoria: in particolare si stanno evidenziando le prestazioni di Spanghero e Italiano. Sul difficile campo del PalaSojourner per noi saranno determinanti l’approccio e l’impatto a livello di agonismo, fisicità e pulizia di gioco in attacco”.

Matteo Pollone (giocatore) – “La Real Sebastiani Rieti è una squadra molto forte e con una tifoseria importante, reduce da una sconfitta con un possesso di differenza a Torino. Noi dobbiamo invertire la rotta: stiamo affrontando una situazione un po’ particolare per via delle due sconfitte consecutive, per i problemi fisici e con alcuni giocatori acciaccati. Sarà molto difficile, ma noi vogliamo andare al PalaSojourner per portare a casa i 2 punti”.

Note – Tra Real Sebastiani e Blu Basket è la terza sfida stagionale, dopo la semifinale di Supercoppa ed il match di andata in campionato, entrambi vinti dai biancoblù: 92-74 a Montecatini Terme e 89-88 al PalaFacchetti. Coach Alex Finelli torna sulla panchina del PalaSojourner da avversario, dopo la stagione 2021/22 come allenatore degli amaranto-celesti in Serie B: 40 panchine, tra stagione regolare e playoff, con il 77% di vittorie. Alvise Sarto ed Andrea Ancellotti hanno giocato a Treviglio nel 2020/21, collezionando rispettivamente 37 e 22 presenze.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

NOVIPIÙ MONFERRATO – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 10 dicembre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Morassutti, Roiaz

Andata: 77-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ynjdk4pd

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Arriviamo dalla partita con Trapani, dove cercavamo una reazione. Nonostante un avvio difficile ci siamo ripresi e siamo anche riusciti a vincere il secondo tempo. Vigevano per noi è una partita cruciale, sia per noi che per loro. Il classico sliding doors che può cambiare la stagione, sia da una parte che dall’altra. Chi vincerà metterà un bel distacco sulle inseguitrici. Conosciamo bene i nostri avversari. All’andata abbiamo perso per un tiro di Bertetti nel finale. Vigevano è una squadra che corre e che fa del tiro da 3 punti uno dei suoi punti di forza. Hanno un lungo atipico molto forte come Tyler Wideman, può giocare spalle a canestro, ma predilige anche il pop sui 3 punti. All’andata ha praticamente vinto da solo. L’altro americano è Ike Smith, un grande attaccante. Noi siamo pronti, siamo al completo e cercheremo sicuramente di fare la nostra miglior partita, cercando di vincere ad ogni costo”.

Note – Nulla da segnalare. In settimana la Novipiù ha risolto l’accordo con Karl Markus Poom, ala/centro estone di formazione italiana, nata nel 2004.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che ha assoluto bisogno dei 2 punti in palio, al nostro pari. Dispongono di due americani come Kelly e Pepper che stanno facendo un ottimo campionato, giocatori esperti come Martinoni e Fabi e giovani in crescendo di condizione come Calzavara. Noi dobbiamo ripetere la prova difensiva giocata mercoledì contro la Luiss Roma, cambiando però totalmente faccia dal punto di vista offensivo e ritrovando la nostra aggressività sotto il canestro avversario. Ci aspetta una intensa battaglia sportiva ed il nostro senso di riscatto dopo la sconfitta nell’ultimo turno deve fare la differenza”.

Note – Atteso al rientro nei 12 Lorenzo D’Alessandro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAPANI SHARK – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: domenica 10 dicembre, 20.30

Arbitri: Maschio, Ferretti, Grappasonno

Andata: 91-81

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/8p3kv5py

QUI TRAPANI

Daniele Parente (capo allenatore) – “Siamo reduci da una bella vittoria in casa di Monferrato. Gli impegni ravvicinati ed i turni infrasettimanali, come quello che abbiamo appena disputato, sono un bel banco di prova di tenuta fisica e mentale. Milano è una squadra super attrezzata, con un mix di giocatori esperti e di talento, che sta ottenendo grandi risultati pur senza un americano. Ci attende una sfida difficile, l’Urania ha un enorme talento offensivo, dovremo essere concentrati per 40 minuti principalmente in difesa, provando a controllare il ritmo del match”.

Rei Pullazi (giocatore) – “Giocare contro la mia ex squadra mi farà provare sicuramente emozioni speciali. Da parte nostra sarà una partita complicata, perché arriva dopo pochi giorni dalla sfida di Casale, ma soprattutto perché l’Urania ha un roster eccellente e sarà un osso durissimo per qualsiasi avversaria. Da parte nostra arriviamo molto carichi, consapevoli che abbiamo ancora moltissimi margini di miglioramento”.

Note – Tutti a disposizione. Rei Pullazi è un ex della sfida, avendo militato nella passata stagione all’Urania.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Siamo arrivati a questa partita contro Trapani con la consapevolezza di aver realizzato una buona prima parte di torneo. La vittoria ad Agrigento ci permette di affrontare una corazzata come gli Shark con una maggiore tranquillità, ‘leggerezza’ che naturalmente vogliamo tramutare in propellente, per provare a realizzare una grande impresa contro la capolista del campionato. Siamo consci della difficoltà di questo obbiettivo, i siciliani hanno talento infinito, ricco di tanti possibili protagonisti, capaci di cambiare l’inerzia dei match”.

Note – Ancora assente Gerald Beverly per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

S.BERNARDO CINELANDIA CANTÙ – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 10 dicembre, 20.30

Arbitri: Perocco, Bonotto, Bertuccioli

Andata: 81-70

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yjuty2zy

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “La partita di domenica sarà insidiosa, perché innanzitutto è la terza in una settimana e il recente passato ci ha insegnato che ad oggi, con questi effettivi, siamo una squadra che può soffrire questi impegni ravvicinati. Affronteremo una squadra affamata di punti e che ha la necessità di invertire la rotta. Hanno cambiato allenatore e si stanno preparando a inserire un americano (Mayfield, ndr), che lo scorso anno è stato finalista con Torino. Sappiamo che ogni partita presenta delle difficoltà e che ogni squadra gioca al massimo contro di noi, senza la pressione del risultato. Non dovremo farci sorprendere dalle eventuali difficoltà che la partita potrebbe metterci davanti, ma anzi dovremo essere bravi a fare un altro passo in avanti nel nostro percorso di crescita. Mi aspetto soprattutto che la mia squadra dal punto di vista mentale sappia confermare la costanza avuta a Treviglio, togliendo quegli alti e bassi di concentrazione che a volte abbiamo avuto nel girone d’andata”.

Curtis Nwohuocha (giocatore) – “Arriviamo da una bella vittoria nel turno infrasettimanale e la nostra intenzione è quella di dare continuità, non solo al risultato, ma anche e soprattutto alla prestazione che abbiamo fatto. Giochiamo davanti al nostro pubblico, che è sempre un ulteriore stimolo, e siamo consapevoli che arriverà una squadra pronta a giocarsi tutte le sue carte; per questo motivo servirà approcciare la partita nel modo corretto fin dai primi secondi”.

Note – Ancora indisponibili Luca Cesana e Filippo Baldi Rossi.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Giocheremo contro una delle squadre favorite per la promozione in Serie A in un momento per noi di riequilibrio della squadra, di movimenti a livello di roster, con l’arrivo di Mayfield, la partenza di Fall e il prossimo inserimento di due giovani. Questi giorni ci servono per recuperare dai postumi della sfida con Torino, in cui abbiamo dovuto rinunciare al nostro playmaker titolare, e dalla quale altri giocatori ne sono usciti infortunati; abbiamo visto nel match di Cremona quanto sia difficile giocare con le rotazioni ridotte; come detto, questi giorni coincidono con il weekend in cui affrontiamo Cantù”.

Kenneth Viglianisi (giocatore) – “Sarà una partita tosta per tanti motivi: la caratura dell’avversario, il calore del pubblico canturino, il fatto di giocare in trasferta, dopo un turno infrasettimanale disputato sempre in trasferta. Non c’è stato il tempo di recuperare, ma questo non ci impedirà di affrontare Cantù a viso aperto e dando il massimo fino alla fine della gara. Oltre all’impegno, saranno necessari una totale concentrazione ed il giusto atteggiamento, e non mancheranno. Non ci arrendiamo, nessuno di noi si tira mai indietro nelle battaglie. Personalmente sarò contento di rivedere due ex compagni di squadra: Bucarelli e Baldi Rossi”.

Note – Niente da segnalare. In settimana la Benacquista ha ingaggiato DeMario Mayfield, guardia/ala Usa di passaporto iracheno, nato nel 1991, 196 centimetri, proveniente da Orzinuovi. I laziali hanno risolto l’accordo con Abdel Kader “Aka” Fall, centro classe ’91.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST