Serie A2 2023/24 – La preview della 9^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la nona giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Due anticipi sabato 11 novembre: Urania Milano-Luiss Roma e Trapani-Torino. Le altre gare si giocano domenica 12.

Sabato 11 novembre, ore 17.00

Milano: Wegreenit Urania-Luiss Roma

Sabato 11 novembre, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Reale Mutua Torino

Domenica 12 novembre, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Ferraroni Juvi Cremona

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Moncada Energy Agrigento

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Benacquista Assicurazioni Latina

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Real Sebastiani Rieti

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 14 7 1 Acqua S.Bernardo Cantù 12 6 2 Reale Mutua Torino 12 6 2 Gruppo Mascio Treviglio 10 5 3 Real Sebastiani Rieti 10 5 3 Ferraroni Juvi Cremona 10 5 3 Wegreenit Urania Milano 8 4 4 Moncada Energy Agrigento 6 3 5 Luiss Roma 4 2 6 Elachem Vigevano 1955 4 2 6 Novipiù Monferrato Basket 4 2 6 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 7

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito 3).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

WEGREENIT URANIA MILANO – LUISS ROMA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 11 novembre, 17.00

Arbitri: Vita, Bertuccioli, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/6vjjavwj

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Stiamo sicuramente facendo un po’ di fatica in questo periodo, non è facile doversi sempre adattare a situazioni tecniche particolari, date le assenze. Mancanze che non devono essere un alibi però a cui attaccarci, arriva all’Allianz una squadra imprevedibile. Che sa esaltarsi in particolari contesti, la Luiss Roma ha un bel mix di gioventù ed esperienza, una matricola da prendere davvero con le molle. Per questo dovremo essere molto reattivi e concentrati, per cercare di afferrare una vittoria che sarebbe molto importante per noi”.

Note – Sempre assenti per infortunio Gerald Beverly e Ion Lupusor.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (capo allenatore) – “Ogni partita che passa acquisiamo maggiore esperienza in questo campionato. Nella trasferta di Milano vorremmo cercare di mettere un po’ a posto le nostre cose, la sfida è molto difficile ma ha parecchio fascino, visto l’impianto dove giocheremo. Il nostro percorso è sicuramente complicato, nella gara contro Rieti abbiamo subito troppi canestri da tre punti, oltre ad aver fornito una prestazione difensiva non all’altezza delle nostre aspettative negli ultimi 15 minuti di gara”.

Domenico D’Argenzio (giocatore) – “L’Urania Milano è una squadra che conosce la categoria, con molti giocatori esperti per questo campionato. Noi dobbiamo tornare a fare la nostra pallacanestro fatta di intensità difensiva e transizioni veloci in attacco. In questo momento soffriamo molto la fisicità dei nostri avversari, dovremo raddoppiare l’energia in quelle situazioni per pareggiare la differenza fisica”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

TRAPANI SHARK – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: sabato 11 novembre, 20.30

Arbitri: Ursi, Cassina, Yang Yao

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2d8v2xc7

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Affronteremo la prossima partita consapevoli dell’importanza del match. Torino è una squadra costruita per vincere, completa in tutti i reparti, allenata molto bene da un coach esperto e competente. Da parte nostra dovremo dimostrare di aver fatto un passo in avanti dal punto di vista difensivo, dovremo trarre energia positiva dal tifo del nostro pubblico e non potremo permetterci cali di concentrazione di nessun tipo”.

Joseph Mobio (giocatore) – “Torino è una squadra solida, ben allenata ed è capace di difendere forte e giocare bene anche in attacco. Inoltre, dispone di un ottimo numero di giocatori di gran talento. Perciò, la prossima si propone come una sfida di alto livello, in cui sarà necessario dare il massimo per provare a vincere. Sappiamo cosa dobbiamo fare: soprattutto evitare l’errore di una caduta della concentrazione, che, ogni tanto, durante i 40 minuti, ci coglie. È un difetto che ci portiamo dietro da tempo, ma siamo sulla strada buona per eliminarlo”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass, a partire dalle 20.20 circa. Telecronista Dario Gentile, commento tecnico Salvatore Barraco. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Telecronaca differita su Telesud.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Trapani-Torino è una partita che si presenta da sé: affrontiamo la capolista solitaria sul loro terreno, dove troveremo una partecipazione importante del loro pubblico che potrà incidere sull’incontro. È sufficiente guardare il roster per capire quali e quante siano le punte di diamante di questa squadra, quindi non possiamo tarare il nostro atteggiamento difensivo e offensivo su un singolo giocatore avversario. L’obiettivo è fare una prestazione di squadra, dovremo essere competitivi sotto tutti i punti di vista nel miglior modo possibile. Dobbiamo cercare di interrompere i loro ingranaggi, perché se un gruppo così talentuoso riesce anche a giocare insieme, diventa ancora più difficile da fermare”.

Niccolò De Vico (giocatore) – “A detta di tutti, ci confrontiamo contro i primi della classe. Inutile negarlo, ma servirà una partita quasi perfetta. Oltre alla vittoria il nostro obiettivo è quello di tornare a mostrare l’atteggiamento difensivo che ci ha caratterizzato ad inizio campionato”.

Note – Federico Poser è ancora fermo a causa della lesione di basso grado del muscolo lungo adduttore sinistro.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (servizio in abbonamento).

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Radaelli, Tarascio, Giunta

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/27wy9n9k

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “La JuVi Cremona ha i nostri stessi punti in classifica: insieme alla Real Sebastiani Rieti può essere considerata una delle due squadre rivelazione del girone. È una formazione che parte dal talento dei suoi esterni. Il playmaker realizzatore Medford ha in mano le chiavi della squadra ed è il giocatore che detta i ritmi. Di fianco a lui, vista l’assenza nelle ultime gare dell’altro americano Cotton, ha forti responsabilità offensive l’argentino Musso, giocatore di grande esperienza con punti nelle mani. Impressiona la profondità del loro roster, con due giocatori per ogni ruolo. Tra i quattro lunghi italiani fisici che si alternano sul campo, sono evidenti la grande stagione di Tortù nel ruolo di ‘4’ e la crescita di Vincini nel ruolo di centro. Noi stiamo lavorando per migliorare la nostra efficacia difensiva ed è lì che abbiamo messo l’attenzione nella preparazione della partita. Il nostro obiettivo è crescere in agonismo e continuità, perché questa è la nostra area di miglioramento”.

Simone Barbante (giocatore) – “Giochiamo con la Juvi Cremona, che si sta rivelando una squadra di ottimo livello. In settimana abbiamo lavorato molto sulla difesa, che dovrà essere il nostro punto di partenza da qui in avanti: dobbiamo alzare l’intensità della nostra fase difensiva per portare a casa la partita e riprendere da subito a fare punti”.

Note – GMP Porte è match sponsor della gara. L’azienda con sede a Pandino (Cremona), che celebra i propri 10 anni di attività, è specializzata nella realizzazione di porte per interni, alle quali si dedica con passione artigiana, cura dei dettagli e riconosciuta professionalità, garantendo un servizio completo di progettazione, produzione e installazione su territorio nazionale ed estero. Dall’approdo della JuVi in A2, ovvero dal campionato 2022/23 con doppio successo trevigliese in stagione regolare, la Blu Basket ha condiviso con i cremonesi anche il girone di Supercoppa, con vittoria biancoblù nel 2022 e affermazione oro-amaranto nel 2023, sempre al PalaRadi. Non ci saranno ex in campo, ma lo storico dirigente trevigliese, “Clyde” Insogna, recentemente festeggiato per le 34 stagioni in Blu Basket, è stato playmaker della JuVi nel triennio 1974-1977.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima trasferta ci vede affrontare Treviglio, una squadra con grandi ambizioni, costruita per fare un campionato di vertice insieme a Trapani, Torino e Cantù. Fino a questo momento sta rispettando le aspettative, è una squadra profonda, ricca di talento, con soluzioni diverse. Mette in campo Harris come ‘go-to-guy’ e uno dei giocatori più promettenti di questo campionato come Miaschi. La leadership emotiva è affidata a Luca Vitali, giocatore dalle letture e dal talento clamoroso, che ha fatto la storia di questo basket e che continua a giocare con grande profitto questa stagione. Complessivamente una squadra forte che avrà voglia di riscattare la sconfitta di domenica in casa contro Trapani, dal nostro punto di vista abbiamo il desiderio di competere contro i migliori, andiamo a giocarci la partita con grande rispetto e umiltà ma anche con grande determinazione e voglia di far bene. Dobbiamo crescere in tanti aspetti del gioco e la fiducia che ci viene dalle 5 vittorie in 8 gare non ci deve far perdere di vista che in un campionato così lungo e duro, aumentare di livello soprattutto negli aspetti difensivi dà garanzia di continuità”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio sinistro, da valutare Tekele Cotton.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ELACHEM VIGEVANO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaELAchem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Nuara, Ugolini, Giovannetti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/44fh7ry7

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che ha appena vinto una partita incredibile contro Cantù. Agrigento presenta diversi giocatori di talento, a partire da Ambrosin che ormai è un americano aggiunto al nostro campionato, per continuare con Meluzzi, Sperduto, ovviamente Cohill; hanno un giocatore chiave come Chiarastella che è un playmaker aggiunto e l’anima della squadra, un lungo americano solido come Polakovich, mentre Morici garantisce grande atletismo e ‘garra’. Insomma è un avversario davvero fastidioso da incontrare, che affrontiamo in un buonissimo momento per loro. Dovremo essere in grado di replicare la stessa energia messa in campo a Latina, per provare noi a prendere l’iniziativa su di loro”.

Note – Vigevano ancora senza Lorenzo D’Alessandro, fermo ai box.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Affrontiamo una partita fondamentale, decisiva per il prosieguo del campionato perché si affrontano due squadre che sono vicine in classifica e veniamo entrambe da una vittoria. Si affrontano due gruppi con molto entusiasmo ed anche loro hanno avuto diversi problemi con gli infortuni e stanno cercando una quadra, specialmente dopo l’inserimento di un giocatore come Amici che conosco bene avendolo allenato. Abbiamo lavorato bene questa settimana e non commetteremo l’errore di avere un atteggiamento sbagliato, dovremo farci trovare pronti dal punto di vista tecnico e fisico e non sarà facile, loro giocano in casa con un pubblico molto caldo e noi ce la metteremo tutta per farci trovare pronti”.

Note – Dopo la splendida vittoria contro Cantù la Fortitudo Agrigento torna in trasferta contro Vigevano, allenata da coach Lorenzo Pansa, in uno scontro diretto per riportare i biancoazzurri in zone tranquille di classifica o tornare in basso. Vigevano cerca disperatamente 2 punti, avendone solamente 4, Agrigento ne ha 2 in più e la sfida sarà molto fisica ma soprattutto mentale. Tutti a disposizione per coach Pilot che proverà a conquistare la seconda vittoria consecutiva, fin qui non ancora conquistata nelle prime 8 giornate.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

NOVIPIÙ MONFERRATO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Pazzaglia, Rodia

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5t3p2mzn

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Usciamo da una partita strana come quella di Torino, dove abbiamo avuto una reazione di squadra importante in una partita che sembrava persa. Ci portiamo con noi la consapevolezza di essere una squadra che può giocarsela anche con le big, sapendo che il lavoro quotidiano in palestra è il nostro unico modo di competere. Latina sarà una partita fondamentale, sia per noi che per loro. Arriva un nuovo coach esperto e preparato come Sacco, e sicuramente i giocatori avranno voglia di invertire la rotta, non ci sono dubbi. Noi dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che la vittoria è il risultato che cerchiamo. Squadra dinamica, che fa del tiro da 3 la sua caratteristica principale. Gaines osservato speciale, con un pacchetto di esterni come Romeo e Parrillo che sono giocatori importanti per la categoria. Sotto canestro ci sono giocatori esperti come Cicchetti e Fall, che si alternano con il giovane Moretti. Saremo pronti a fare la nostra partita”.

Nicolò Castellino (giocatore) – “Fino ad ora abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni portando pochi punti a casa, sarà importante capitalizzare, perché siamo verso la fine del girone di andata ed abbiamo bisogno di punti, specialmente nelle gare in casa, davanti al nostro pubblico che ci aspettiamo numeroso. Latina è una squadra più forte di quello che dice la classifica, ha fino ad ora giocato contro grandi squadre. Domenica dovremmo essere finalmente al completo e in più ci sarà l’innesto di Raffaele (Romano, ndr)”.

Note – Prima gara ufficiale per il nuovo acquisto Raffaele Romano. L’ala classe 2002, 198 centimetri, ha iniziato la stagione a Caserta (Serie B Nazionale).

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI LATINA

Samuele Moretti (giocatore) – “Sarà una partita molto difficile, da disputare contro un avversario ostico. Noi veniamo sicuramente da un momento non semplice, ma siamo fiduciosi che con questo nuovo cambiamento riusciremo a smuovere la situazione e, soprattutto, ad aiutarci a vicenda. È importante rimanere tutti uniti, cercando di mettere in campo la miglior prestazione possibile, dando tutto quello che abbiamo sia per noi come squadra, che per i nostri tifosi, che nonostante tutto continuano a sostenerci. Vogliamo riscattarci”.

Note – In settimana la Benacquista Assicurazioni ha sollevato dall’incarico il tecnico Giuseppe Di Manno. Nuovo capo allenatore è Giancarlo Sacco, 66 anni, lo scorso anno vice a Udine nell’ultima parte di campionato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 12 novembre, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Lupelli, Luca Attard

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/279pza27

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Come tutte le partite mi aspetto battaglia, noi siamo incerottati ma non abbiamo né tempo né voglia di piangerci addosso, sappiamo gli effettivi con cui scenderemo in campo, avremo aiuto dai nostri giovani e dobbiamo avere il massimo della concentrazione. Arriva una squadra quadrata, ottimamente allenata, che fa dell’energia e della compattezza la propria forza. Hanno già dimostrato di avere delle qualità non indifferenti. Noi siamo molto focalizzati su noi stessi, cercheremo di fare la migliore gara che è nelle nostre corde”.

Stefan Nikolic (giocatore) – “Domenica affrontiamo Rieti, una squadra equilibrata che sicuramente si sta meritando di stare in alto nella classifica. Per poco non ha battuto Treviglio e l’Urania Milano e sicuramente verrà a Desio molto motivata. Noi abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci fisicamente ad una battaglia e sono convinto che troveremo la grinta per fare una grande partita”.

Note – Non saranno della partita Luca Cesana e Filippo Baldi Rossi, entrambi per infortunio.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “È una partita difficilissima contro una squadra estremamente attrezzata. L’obiettivo deve essere quello di andare a Cantù con coraggio e concentrazione a giocarci tutte le carte che abbiamo a nostra disposizione. Dobbiamo limitare gli errori banali, perché più sale il livello degli avversari e minore è il margine di errore che possiamo concederci. Abbiamo l’obiettivo di competere senza fare troppi calcoli, ma cercando di ragionare sui nostri margini di crescita”.

Andrea Ancellotti (giocatore) – “Cantù è una squadra molto forte ed inoltre è allenata molto bene. Il loro roster presenta molti ottimi giocatori, che sono capaci di fare la differenza. Noi dovremo stare concentrati per tutti i 40 minuti per provare a competere e per continuare il nostro percorso di crescita”.

Note – Sarà assente Alvise Sarto per un infortunio al piede. Ex della gara Jazz Johnson, a Cantù nella stagione 2020/21 in Serie A, e Davide Raucci, nel 2017/18 in maglia canturina, anch’egli nella massima serie.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST