Serie A2 2023/24 – Tutto sull’11^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma l’undicesima giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, ultima di andata. Anticipo sabato 25 novembre tra Monferrato e Urania Milano, domenica 26 le altre sfide del turno.

Sabato 25 novembre, ore 20.30

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Wegreenit Urania Milano

Domenica 26 novembre, ore 17.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Luiss Roma

Domenica 26 novembre, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Benacquista Assicurazioni Latina

Torino: Reale Mutua-Ferraroni Juvi Cremona

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 26 novembre, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Real Sebastiani Rieti

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 18 9 1 Acqua S.Bernardo Cantù 16 8 2 Gruppo Mascio Treviglio 14 7 3 Real Sebastiani Rieti 12 6 4 Wegreenit Urania Milano 12 6 4 Ferraroni Juvi Cremona 12 6 4 Reale Mutua Torino 12 6 4 Elachem Vigevano 1955 6 3 7 Moncada Energy Agrigento 6 3 7 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 8 Luiss Roma 4 2 8 Novipiù Monferrato Basket 4 2 8

LE PARTITE

NOVIPIÙ MONFERRATO – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: sabato 25 novembre, 20.30

Arbitri: Masi, Tarascio, Roca

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3jvd2z5k

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Arriviamo da una partita difficile in casa di Cantù dove abbiamo distribuito i minuti, sapendo che sarebbero arrivate due partite importanti come Urania Milano in casa e Luiss Roma sabato prossimo. Siamo pronti, stiamo recuperando tutti i giocatori a pieno regime. Abbiamo inserito Romano, che si sta trovando molto bene e ci sta offrendo diverse soluzioni tattiche. L’Urania, anche se sta giocando senza Beverly e Lupusor, è in grande fiducia. Sicuramente il tiro da 3 è la loro arma principale e sarà il nostro focus tattico, cercando di limitarlo il più possibile. Siamo pronti e cercheremo di fare la miglior partita possibile e portare a casa i 2 punti, perché è il risultato che ci serve”.

Tommaso Fantoma (giocatore) – “Sarà una partita molto importante per noi, difficile, perché Milano sta giocando bene, con giocatori, soprattutto guardie, di talento. Dovremo essere pronti in difesa cercando di dare il massimo e cercando di fare una grande prova di squadra, sia in attacco che in difesa”.

Note – Nulla da segnalare.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

QUI URANIA MILANO

Roberto Gentile (team manager) – “Abbiamo lavorato bene in palestra durante la settimana, pur considerando le due assenze importanti di Lupusor e Beverly. Il loro recupero procede come da tabella di marcia, speriamo di averli presto a disposizione. Affrontiamo una squadra che avrà fame di punti, Monferrato viene da alcune sconfitte, ma dove è sempre stata in partita sino alla sirena finale. Per questo avranno ancora più voglia ed aggressività, oltre all’imprevedibilità di un giocatore di grande talento come Pepper, senza dimenticare la crescita di Calzavara, autore di un’ottima prima parte di stagione”.

Note – Ancora assenti per infortunio Gerald Beverly e Ion Lupusor.

Diretta streaming su LNP Pass.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – LUISS ROMA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 26 novembre, 17.00

Arbitri: Yang Yao, Lupelli, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/439ypxz9

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Giochiamo con la Luiss, squadra che ha ottenuto risultati straordinari negli ultimi anni grazie al lavoro di coach Paccariè e dell’assistente Esposito. Hanno vinto un campionato di Serie B da underdog e sono un gruppo atletico, lungo, profondo, con più di 10 giocatori. La stella è Valerio Cucci, che ho avuto la fortuna di allenare a Scafati: è un lungo in grado di produrre punti sia vicino a canestro, sia da 3 punti. Ogni singolo elemento ha talento e qualità atletiche: sarà la partita ideale per motivarci a giocare una prestazione difensiva migliore rispetto alle precedenti. Il focus dev’essere su di noi: sull’intensità, sulla qualità della comunicazione e sull’efficacia che dobbiamo assolutamente far crescere nell’arco dei 40 minuti”.

AJ Pacher (giocatore) – “Il nostro principale obiettivo è eliminare i momenti di alti e bassi che accusiamo in difesa. Ogni giorno lavoriamo per migliorarci e in campo si vede: tante volte difendiamo molto bene per 18-20 secondi ma, negli istanti finali, ci perdiamo in alcuni dettagli che dobbiamo risolvere a nostro favore. La zona è una scelta tattica che ci ha aiutato molto, ma lavoriamo per perfezionare i meccanismi di tutta la fase difensiva”.

Note – Imprese Pesenti è match sponsor della gara. La realtà operativa con quartier generale a Covo (Bg) si occupa di realizzazione di infrastrutture, insediamenti industriali e commerciali con la massima efficienza in ogni singola fase costruttiva, con capacità progettuale e realizzativa, anche in ambito di costruzioni di complessità e dimensioni rilevanti. Grazie ad impianti produttivi dotati delle più recenti tecnologie, nei siti operativi di Vailate (Cr) e Antegnate (Bg) si estraggono e trasformano materie prime (inerti, calcestruzzi e asfalti) di alta qualità. Prima del match Federico Miaschi verrà premiato con il riconoscimento di MVP italiano di Serie A2 Old Wild West del mese di ottobre da Luca Biganzoli, membro del Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro. Quello tra Blu Basket e la neopromossa Luiss Roma è il primo confronto in assoluto tra le due formazioni biancoblù. Ci sono invece due precedenti tra i tecnici, risalenti alla stagione 2021/22, in Serie B: coach Finelli, sulla panchina della Real Sebastiani Rieti, vinse entrambi i confronti con Paccariè. Unico ex in campo sarà Marco Pasqualin, visto al PalaFacchetti poco più che diciassettenne (3 presenze e 3 punti) nella stagione di A2 Silver 2014/15.

La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati).

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Altra partita per noi molto difficile, affrontiamo una squadra attrezzata per il salto di categoria, con rotazioni lunghe e di livello. Chiudiamo il filotto di queste squadre veramente forti cercando di continuare nel nostro processo di crescita e di miglioramento. Anche in casa con Trapani abbiamo tenuto botta per tre quarti, rimontando lo svantaggio: al PalaFacchetti sarà fondamentale fermare il ritmo di Treviglio, senza farli correre troppo in contropiede, perché sono veramente letali”.

Cesare Barbon (giocatore) – “Contro Treviglio sarà sicuramente una partita importante per la nostra stagione. Sfideremo una squadra ben organizzata, con tanti giocatori che conoscono la categoria. Noi ovviamente cercheremo di approcciare alla gara nel migliore dei modi, ormai la nostra squadra ha dei tratti distintivi che si sono visti nelle scorse gare: cercheremo di dare filo da torcere ad una squadra importante come quella lombarda”.

Note – Roster al completo.

Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 26 novembre, 18.00

Arbitri: Almerigogna, Terranova, Calella

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ycja4xza

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Quest’ultima partita del girone di andata ha un’importanza capitale per noi, perché non possiamo approcciarla se non con un unico obiettivo, quello di vincere e portare a casa 2 punti, per chiudere il girone nel migliore dei modi. Latina è ultima in classifica, ma ha cambiato guida tecnica da poche giornate; le ultime due partite spiegano che squadra è, perché ha vinto a Casale contro Monferrato e nell’ultima ha perso all’ultimo possesso contro Treviglio, è una squadra viva e verrà qui con il coltello tra i denti, perché è importante per entrambi; secondo me creerà una partita molto muscolare, fisica e nervosa. Sarà fondamentale prima di tutto stabilire un livello di intensità a cui vogliamo giocare per eseguire le nostre cose. Non possiamo permetterci di rincorrere l’avversario andando fuori il nostro ritmo e la nostra pallacanestro. Dobbiamo lasciare fuori tutti gli alibi e percepire un senso di urgenza e massima responsabilità nei confronti del pubblico, vogliamo fare un girone di ritorno diverso e per farlo è necessario chiudere in maniera positiva questo girone di andata”.

Note – Una Fortitudo Agrigento in difficoltà cerca il riscatto nella partita contro Latina, ultima in classifica e con coach Sacco alla guida del roster da due partite, una vinta in casa di Monferrato e l’ultima persa con Treviglio all’ultimo possesso. Una sfida importante in chiave salvezza, uno scontro diretto che la Fortitudo Agrigento, priva del capitano Albano Chiarastella, non può permettersi di perdere. Ad oggi la distanza dalle squadre precedenti, ben 4, è di 6 punti, e si è creato un vero proprio divario tra le prime e le ultime. Torna al PalaMoncada anche l’ex Samuele Moretti, nel roster di Agrigento nella stagione 2019/20, interrotta anticipatamente per la pandemia da Covid-19.

Diretta streaming su LNP Pass con la telecronaca di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “La squadra è rimasta un po’ amareggiata dalla partita persa con Treviglio, ma è naturale e mi fa anche piacere, perché vuol dire che ci siamo, che siamo convinti dei nostri mezzi e che, quindi, stiamo lavorando nella direzione giusta. La partita di Agrigento è una sfida contro una squadra che per certi versi è abbastanza simile a noi. Anche loro fanno dell’energia e dei tiratori esterni il loro fulcro. Il campo di Agrigento lo conosciamo, non è facile, ma per quella che è la mia esperienza, che ho sempre amato giocare nei campi caldi, credo sia uno stimolo in più anche per la squadra. E poi, per me che ho lavorato 9 anni in totale in Sicilia, ogni volta che torno è un gran piacere”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Noi siamo molto carichi, veniamo da due belle partite, due buone prestazioni corali. Stiamo acquisendo sempre maggiore consapevolezza di quanto possiamo, e dobbiamo, fare. Quella di Agrigento è una partita fondamentale per noi, vogliamo vincere e scenderemo sul parquet pronti a dare il massimo per conquistare i due punti in palio. È una sfida difficile, come lo sono tutte, è un campo ostico dove andare a giocare e si tratta quasi di uno scontro diretto, perché loro sono appena sopra di noi. Guadagnare 2 punti lì sarebbe molto importante ai fini della classifica, e fare un’altra buona partita, per noi e per il cammino che stiamo facendo, è determinante”.

Note – Nulla da dichiarare.

La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento).

REALE MUTUA TORINO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 26 novembre, 18.00

Arbitri: Vita, Bonotto, Ugolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y3jjcvyb

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Ritorniamo sul nostro campo dopo un periodo in cui abbiamo viaggiato molto. Per noi è motivo di ritrovata energia: finora davanti al nostro pubblico abbiamo fornito le nostre migliori prestazioni, riuscendo ad esprimerci al meglio sotto il profilo tecnico e dell’atteggiamento. Chiudiamo un girone di andata che ci ha visto molto impegnati sotto il profilo delle trasferte. Siamo consapevoli dell’importanza della gara e del fatto che Cremona sia una squadra con grande personalità e una notevole qualità di gioco. Non sarà un avversario facile, ma noi dobbiamo scendere sul nostro campo e giocare la nostra partita, per chiudere il girone di andata con un risultato positivo”.

Keondre Kennedy (giocatore) – “Questa partita è molto importante per noi, per rialzarci dopo le ultime sconfitte. In settimana ci siamo concentrati molto sull’importanza di giocare insieme e tornare a portare in campo la tipologia di pallacanestro con la quale abbiamo avuto molto successo ad inizio stagione”.

Note – I gialloblù si presenteranno senza gli infortunati Marco Cusin e Gianluca Fea. L’esperto lungo è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo soleo, con tempi di recupero di circa 40 giorni, mentre la giovane ala classe 2004 ha subito un trauma distorsivo in allenamento, che necessita di ulteriori accertamenti per definire la prognosi. Nel frattempo, Federico Poser ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, dopo aver saltato le ultime 4 partite per infortunio.

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “L’avversario di domenica prossima è una squadra costruita per stare nelle prime 4. Ha avuto un momento di down in corrispondenza dell’infortunio di Poser, un giocatore interessante che ha fatto di media 14 punti e 6 rimbalzi. È una squadra che ha confermato in blocco gli italiani dell’anno scorso, inserendo Kennedy, che è un rookie, ed un giocatore esperto come Thomas. Noi abbiamo il desiderio, come altre volte è successo, di competere con le squadre che ci precedono o che sono allo stesso nostro record in classifica. Noi vogliamo fare una partita gagliarda, vogliamo tenere testa ai nostri avversari, andiamo con umiltà ma con una grande voglia di vincere”.

Cosimo Costi (giocatore) – “Domenica andremo su un campo di una squadra molto tosta, che ha lo stesso nostro punteggio in classifica. Andiamo a Torino con un Cotton in più e con la consapevolezza che possiamo giocarcela contro tutti e cercheremo di dare continuità al nostro momento di forma”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio sinistro, ex della partita coach Luca Bechi (ha allenato la PMS, in seguito Auxilium, tra l’estate 2014 e il dicembre 2015, con una promozione in Serie A), e Tekele Cotton (all’Auxilium Torino nel 2018/19 in Serie A).

Diretta streaming su LNP Pass.

ELACHEM VIGEVANO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaELAchem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 26 novembre, 18.00

Arbitri: Caforio, Maschietto, Rodia

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/msuzrv66

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Giochiamo una partita che, prima di tutto, deve essere una festa per la nostra squadra e tutti i nostri tifosi, per i ricordi delle tante sfide riferite al passato. Con tutte le sofferenze che il pubblico vigevanese ha sopportato, penso che ospitare Cantù in una partita ufficiale debba essere un momento di gioia. Per quello che riguarda la questione sportiva, siamo chiamati a regalarci una serata magica, sappiamo perfettamente la qualità del roster avversario e quanto sarà difficile affrontarlo dal punto di vista fisico, nonché sotto il profilo tecnico. Da parte nostra dovremo autoesigere di andare nettamente oltre i nostri limiti, fare qualcosa in più, in modo tale da vivere una partita indimenticabile”.

Note – Vigevano ancora senza Lorenzo D’Alessandro, recupera in extremis Tyler Wideman, che scenderà in camp con una protezione al viso, dopo la frattura alla regione zigomatica e del seno mascellare destro. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, la squadra vigevanese scenderà in campo con una maglia speciale. Il video dell’iniziativa sarà poi inserito in un servizio trasmesso nei notiziari dell’emittente Italia 1.

Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Sarà un test importante per la nostra squadra, perché andremo a giocare in una bella atmosfera, arriva Cantù in un campo che ha ritrovato l’A2 dopo tanto tempo e sappiamo che troveremo una squadra che proverà a fare la partita ed a vincere, per la loro classifica e per il loro campionato. Conosciamo quelle che sono le insidie e ci siamo preparati in settimana, sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo. Per noi sarà un bel test su questi due aspetti e sono curioso di vedere come la squadra reagirà in questa situazione”.

Gabriele Tarallo (giocatore) – “Sappiamo che andremo a giocare in un campo molto caldo, con una squadra che conosce molto bene i suoi punti di forza e sarà pronta a lottare per regalare una soddisfazione al suo pubblico. Noi da parte nostra siamo molto concentrati, ci siamo preparati bene in settimana, perché vogliamo dare continuità alle ultime prestazioni”.

Note – Non saranno della partita Luca Cesana e Filippo Baldi Rossi, entrambi per infortunio.

La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell'incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

TRAPANI SHARK – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: domenica 26 novembre, 20.30

Arbitri: Miniati, Costa, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2sr4kuj8

QUI TRAPANI

Daniele Parente (capo allenatore) – “Affronteremo l’ultimo turno del girone d’andata tra le mura amiche del nostro PalaShark e questo sarà sicuramente un vantaggio, visto che i nostri tifosi ci stanno sostenendo in maniera incredibile. Rieti è una delle squadre meglio attrezzate del girone, con due stranieri di valore assoluto ed un supporting cast di livello, che coach Rossi è riuscito ad assemblare al meglio”.

Yancarlos Rodriguez (giocatore, playmaker) – “Dopo la bella vittoria a Roma non vogliamo fermarci e vogliamo provare a vincere anche domenica davanti ad i nostri tifosi, per chiudere il girone d’andata da capofila. Abbiamo affrontato questa settimana di allenamenti in maniera attenta e concentrati sull’obbiettivo. Rieti è una squadra forte, allenata benissimo, e la rispettiamo molto. Siamo consapevoli che se vorremo vincere non dovremo avere cali di concentrazione”.

Note – Tutti a disposizione.

Diretta streaming su LNP Pass, a partire dalle 20.20 circa. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Differita tv su Telesud martedì 28 novembre (ore 20.30 e in replica alle ore 23.00).

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Ci apprestiamo ad affrontare una delle squadre più forti di tutta l’A2. Rispetto alla gara contro Cantù dovrà cambiare l’approccio, perché giocheremo in un ambiente difficile per chiunque, e sbagliarlo sarebbe fatale. Veniamo da un momento complesso, vista la situazione infortuni, ma la vittoria con Vigevano è stata una boccata d’ossigeno che ci ha dato la carica giusta. Dovremo esser bravi a focalizzarci solo su noi stessi, per fare la miglior partita possibile e giocarcela alla pari con i migliori”.

Jazz Johnson (giocatore) – “Trapani è una squadra molto forte. Sarà il test perfetto per noi per vedere se possiamo fare il passo successivo. Hanno molto talento e sono una squadra molto profonda. Ci vorranno 40 minuti di concentrazione, se vogliamo competere. Dobbiamo uscire pronti fin dall’inizio. Sono entusiasta di andare là fuori e mostrare a tutti il potenziale che so che la nostra squadra ha. Vincere o perdere, dobbiamo restare uniti e continuare a costruire l’identità di cui parliamo ogni singolo giorno”.

Note – Saranno assenti Alvise Sarto per un infortunio al piede e Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia. Nell’ultima gara vinta contro Vigevano ha debuttato Giacomo Sanguinetti, playmaker classe ’90, 181 centimetri, nelle ultime due stagioni a San Vendemiano in Serie B. Per lui un esordio da 8 punti in 14 minuti.

La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass.

