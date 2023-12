Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 15^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la 15^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, quarta di ritorno. Tre anticipi si giocano sabato 16 dicembre: Juvi Cremona-Trapani, Latina-Real Sebastiani Rieti e Urania Milano-Vigevano. Le altre tre sfide si disputano domenica 17.

Sabato 16 dicembre, ore 18.00

Cremona: Ferraroni Juvi-Trapani Shark

Sabato 16 dicembre, ore 19.00

Ferentino: Benacquista Assicurazioni Latina-Real Sebastiani Rieti

Sabato 16 dicembre, ore 20.30

Milano: Wegreenit Urania-Elachem Vigevano 1955

Domenica 17 dicembre, ore 17.30

Roma: Luiss-S.Bernardo Cinelandia Cantù

Domenica 17 dicembre, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Novipiù Monferrato Basket

Domenica 17 dicembre, ore 18.30

Treviglio: Gruppo Mascio-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 26 13 1 S.Bernardo-Cinelandia Cantù 22 11 3 Reale Mutua Torino 20 10 4 Wegreenit Urania Milano 16 8 6 Real Sebastiani Rieti 16 8 6 Gruppo Mascio Treviglio 16 8 6 Ferraroni Juvi Cremona 16 8 6 Luiss Roma 8 4 10 Novipiù Monferrato Basket 8 4 10 Elachem Vigevano 1955 8 4 10 Moncada Energy Agrigento 8 4 10 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 12

“BIANCHINI DAY”: LUISS ROMA-CANTÙ IN DIRETTA ESCLUSIVA SU RAISPORT HD E RAI PLAY

Lega Nazionale Pallacanestro ha stipulato un accordo con RAI, che ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva lineare free. Le gare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/2024 sono ospitate dal canale RaiSport HD, numero 58 della piattaforma digitale terrestre. La gara selezionata è inoltre visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play, nella sezione dedicata al campionato di Serie A2 2023/24 (https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2portale), dove verranno archiviate e rese disponibili, per l’intera durata della stagione, tutte le gare trasmesse, in chiaro, sia su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre), che sulla piattaforma Rai Play. Domenica 17 dicembre diretta esclusiva su RaiSport HD e Rai Play della sfida del girone Verde tra Luiss Roma e S.Bernardo-Cinelandia Cantù, dal Palazzetto dello Sport di Roma. In occasione di questa gara Lega Nazionale Pallacanestro renderà omaggio ad uno dei più importanti personaggi del basket italiano, Valerio Bianchini, non solo uomo ed allenatore, ma anche divulgatore e comunicatore tra i più grandi e fondamentali per la crescita del basket nel nostro Paese. Bianchini nella sua lunga e proficua carriera ha dato lustro alle città di Cantù e Roma, condotte a storici successi, e sarà ospite d’onore della sfida. La diretta televisiva su RaiSport e Rai Play offrirà alla celebrazione la giusta ribalta in ambito nazionale. Collegamento dalle ore 17.15, palla a due alle 17.30. Telecronaca di Maurizio Fanelli, commento tecnico di Sandro De Pol.

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

FERRARONI JUVI CREMONA – TRAPANI SHARK

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 16 dicembre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Moretti, Doronin

Andata: 75-82

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/uex524jj

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “L’avversario di sabato prossimo è la squadra più forte del campionato, in questa prima parte l’ha dimostrato vincendo 13 delle 14 partite disputate, perdendo solo contro Cantù, che ha giocato uno splendido ultimo quarto. Una squadra che ha il miglior attacco e la miglior difesa, la migliore percentuale di rimbalzi totali rispetto ai tiri sbagliati, una squadra che si presenta da sola per i numeri, per le statistiche e per la classifica. Una capolista a tutti gli effetti. Noi veniamo da due vittorie consecutive e abbiamo massimo rispetto per la squadra avversaria ma, come dico ai ragazzi, ogni partita è un’occasione per prendere i 2 punti. Noi dobbiamo farci trovare pronti, fare una partita aggressiva e determinata, con l’obbiettivo di abbassare le percentuali degli avversari e stare a contatto per 40 minuti e, nei minuti finali, vedremo a che punto saremo; però il nostro spirito deve emergere assolutamente, anche in una partita come questa”.

Luca Vincini (giocatore) – “La partita di sabato è una partita molto difficile, ma anche molto stimolante, perché giochiamo contro i primi della classe. Dobbiamo cercare di dimostrare che noi possiamo competere con le squadre che sono più in alto in classifica, come nella partita di andata a Trapani, che abbiamo giocato fino all’ultimo possesso; sabato dobbiamo portare a casa i 2 punti per avanzare in classifica”.

Note – Assente Niccolò Giulietti, per infortunio al ginocchio sinistro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “La partita contro la Juvi è uno spartiacque: giochiamo contro una squadra in grande forma che, soprattutto in casa, ha dato dimostrazione di tutto il suo potenziale offensivo. È una squadra ricca di talento e di giocatori che possono decidere la partita, in primis gli americani, ma anche Tortù, Bedetti, Musso, sono giocatori dall’enorme potenziale. Ciò è accentuato dal fatto che possono ricoprire più ruoli e dunque proporre anche quintetti atipici. Da parte nostra sarà importante limitare il loro gioco in transizione e far valere la nostra maggiore consistenza difensiva, per confermare il nostro buon momento”.

Yancarlos Rodriguez (giocatore) – “Siamo contenti per i risultati che stiamo ottenendo, perché in un campionato così competitivo non è facile vincere con costanza. I risultati positivi sono il frutto del lavoro quotidiano e del bellissimo clima che viviamo, anche grazie all’affetto dei nostri tifosi. Siamo ad un punto importante della stagione e le prossime due partite saranno fondamentali. Cremona è una squadra tosta, che gioca una bella pallacanestro, con due americani molto forti ed un gruppo di italiani esperti, che sanno cosa vuol dire vincere. Dovremo avere la capacità di imporre il nostro ritmo”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz). Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: Palasport “Ponte Grande”, Ferentino (Fr)

Quando: sabato 16 dicembre, 19.00

Arbitri: Miniati, Morassutti, Roiaz

Andata: 70-90

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/yas3evpr

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Sono tutte partite difficili, per noi ogni settimana è un test. Abbiamo giocato ultimamente con squadre di primissima fascia, e Rieti sta in questa primissima fascia. È la miglior difesa del campionato, squadra molto fisica, molto tosta e molto dura, che non permette di giocare serenamente, proprio per la fisicità e la disciplina che ha, sia in fase offensiva, dove sa benissimo cosa fare, sia nella durezza difensiva. Quindi, è una partita un po’ diversa dalle altre, forse un po’ simile a quella con Torino, dove anche lo scontro fisico avrà il suo impatto sul risultato finale”.

Borislav Mladenov (giocatore) – “Ci stiamo allenando bene, siamo concentrati, sicuramente con Rieti sarà una partita tosta, ma lo sono tutte per noi. Scenderemo in campo con la giusta mentalità, restando tutti uniti, facendo il nostro gioco, per riuscire a portare a casa il risultato. Siamo sempre molto carichi, cerchiamo di dare il massimo ogni giorno durante gli allenamenti e sono convinto che stiamo andando nella direzione giusta e che stiamo lavorando bene; quindi, a prescindere dall’avversario, dipenderà molto anche da noi e dal nostro approccio alla partita”.

Note – Gara in programma al Palasport “Ponte Grande” di Ferentino. Sarà consentito l’accesso al Palazzetto a un numero massimo di 200 spettatori, di cui il 10% riservato alla squadra ospite. Per Latina verrà data priorità agli abbonati. I posti dovranno essere prenotati inviando un’e-mail a ticket@latinabasket.it. Gabriele Romeo non prenderà parte al match, perchè infortunato. In settimana la Benacquista ha acquisito Lorenzo Zangheri, ala classe 2004, 199 centimetri, dal settore giovanile dell’Aquila Trento.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Dobbiamo dare continuità alla partita con Treviglio, tenendo presente che Latina è una squadra che nonostante le difficoltà è stata in partita con Torino e Cantù. Non è una partita scontata ed in questo campionato la classifica conta poco. Per noi una vittoria potrebbe scavare un ulteriore solco tra le prime e le ultime. Giocare davanti ad un pubblico ridotto (capienza limitata a 200 spettatori, ndr) è indubbiamente un’ulteriore difficoltà, ma il nostro obiettivo deve essere quello di darci una gratificazione personale, per il lavoro che svolgiamo e per la crescita che stiamo cercando di portare a termine”.

Dustin Hogue (giocatore) – “Latina è una buona squadra e dobbiamo capire fin da subito che questa partita sarà difficile. L’unica cosa che sappiamo per certo è che saranno pronti a giocare duro ed a lottare per questa vittoria. Se resteremo uniti e difenderemo bene, saremo in grado di portare la partita nella giusta direzione”.

Note – Saranno assenti Alvise Sarto per un infortunio al piede, Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e Davide Raucci per un infortunio al polpaccio.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

WEGREENIT URANIA MILANO – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 16 dicembre, 20.30

Arbitri: Costa, Marco Attard, Marzulli

Andata: 100-81

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/ycyjy4x5

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Sarà una partita difficile, anche da valutare dal punto di vista dell’impatto emotivo. Vigevano arriva da un paio di sconfitte, ma ha dimostrato di sapersi esaltare anche contro squadre di alto livello; una su tutte, la squillante vittoria contro una corazzata come Cantù. Per questo da parte nostra servirà sicuramente un approccio consistente, cercando di utilizzare le nostre migliori caratteristiche e qualità, sapendo che per noi vincere ci darebbe un ulteriore spinta, nel consolidare una classifica importante”.

Note – Qualche chance di impiego in campo per Gerald Beverly, fuori da inizio campionato per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Giochiamo contro una squadra di talento, che potrebbe recuperare per l’occasione il loro lungo americano Beverly, che è fuori da molto tempo. Indipendentemente dagli avversari che ci troveremo di fronte sabato, dobbiamo giocare una partita prima di tutto per noi stessi, ricordandoci che siamo lo stesso gruppo capace di vincere 3 partite su 4 in novembre, e allo stesso modo che siamo già usciti un’altra volta da un momento di difficoltà importante. Ma soprattutto la nostra intenzione è quella di cancellare la terribile prestazione di domenica scorsa a Casale Monferrato; solo a quel punto potremo pensare agli avversari che avremo davanti. La cosa fondamentale sarà concentrarsi sulla durezza ed il desiderio di vendere cara la pelle che dovremo mettere in campo, primariamente per noi stessi”.

Note – Vigevano recupera in campo Lorenzo D’Alessandro.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

LUISS ROMA – S.BERNARDO CINELANDIA CANTÙ

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: domenica 17 dicembre, 17.30

Arbitri: Gagliardi, Centonza, Cassinadri

Andata: 77-108

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, nonostante qualche infortunio avvenuto nel girone di andata hanno dimostrato di essere insieme a Trapani la squadra più forte del nostro raggruppamento. Hanno un roster numericamente importante, con tanti giocatori temibili e da qualche settimana hanno anche aggiunto un giocatore abituato a ben altre categorie come Moraschini. Dal nostro punto di vista possiamo giocare a mente libera, senza nessuna pressione, visto che non abbiamo i favori del pronostico. Le due vittorie contro Monferrato e Vigevano, nostre avversarie dirette per la salvezza, ci hanno rinvigorito e infatti abbiamo affrontato nel modo giusto una compagine molto forte come Cremona: peccato per quegli ultimi due tiri che, se fossero entrati, ci avrebbero consegnato il tempo supplementare. Stiamo cercando di essere più competitivi nelle ultime gare, senza considerare il fatto che gran parte del roster aveva bisogno di un periodo di adattamento alla nuova categoria. Dobbiamo cercare di essere più intensi in difesa e cercare, partita dopo partita, di recuperare qualche giocatore al rientro dopo un periodo di inattività. Sarà una bellissima giornata di festa, visto che la Lega Nazionale Pallacanestro ha deciso di festeggiare una grande leggenda come Valerio Bianchini, considerando che la partita sarà anche in diretta sulla Rai: vogliamo dare al nostro pubblico, sicuramente numeroso, una grande soddisfazione”.

Note – La Lega Nazionale Pallacanestro, in occasione della gara tra Luiss Roma e Cantù, ha indetto il “Bianchini Day”. Una giornata dedicata ad un decano della pallacanestro che ha reso grandi, in Italia e in Europa, le due realtà di Roma e Cantù. L’ex allenatore verrà premiato da entrambe le squadre: gli ospiti consegneranno una targa celebrativa, mentre i padroni di casa una divisa da gioco personalizzata con il cognome del coach. Inoltre, per dare il giusto risalto all’evento, la gara verrà trasmessa su RaiSport. Visto l’imminente periodo natalizio la Luiss Roma ha organizzato il Teddy Bear Toss, un’iniziativa di solidarietà: al primo canestro dal campo delle due squadre il pubblico lancerà dei peluche, che verranno raccolti e regalati ai bambini degli ospedali pediatrici della Capitale, in modo da regalare un sorriso anche a coloro che passeranno il Natale lontano da casa.

Media – Diretta tv esclusiva in chiaro su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “È passato del tempo dalla gara d’andata, la Luiss era una squadra neopromossa che aveva la necessità di prendere le misure con il campionato. Ora hanno anche inserito Sabin, un giocatore che ha già dimostrato di essere uno dei tiratori più performanti dell’A2, ed è ovvio che questo tipo di qualità ha aiutato Roma ad essere più efficace; ma è una squadra che ha sempre avuto una bella identità, con un nucleo storico importante. È una trasferta e qualche errore sul nostro cammino l’abbiamo già commesso e dobbiamo stare molto attenti; sarà una giornata particolare, ci sono tutte le premesse per avere un campo caldo, con una squadra che non ha nulla da perdere contro di noi e quindi a livello mentale sarà una partita molto importante. La figura di Bianchini, non devo certo dirlo io, è stata un’eccellenza, aldilà del palmares che parla chiaro e da solo, ha sempre avuto un’intelligenza e un alto livello culturale, non confinati al mondo dello sport. Questo suo spaziare mi ha sempre incuriosito e sono molto orgoglioso di fare parte di questa giornata, seppur in modo microscopico, perché è un allenatore che ha fatto la storia, e forse nel farla è partito proprio da Cantù, che è stata la sua prima grande Società. Spero di poterci parlare e, siccome è un esteta della pallacanestro, spero anche di fargli vedere una squadra efficiente nel rettangolo di gioco”.

Luca Cesana (giocatore) – “Siamo in un buon momento e arriviamo da una serie di buone prestazioni, quindi chiaramente abbiamo tutta l’intenzione di continuare questa tendenza. Ci aspetta una gara con molti stimoli, su un campo storico per la pallacanestro in Italia, ma anche con tante insidie, motivo per cui servirà essere concentrati e preparati al massimo. Da parte mia, dopo un lungo periodo in cui l’infortunio mi ha tenuto fuori, sono molto contento di tornare a poter dare il mio contributo e ricominciare a giocare”.

Note – Rientrano tra i convocati sia Luca Cesana che Filippo Baldi Rossi.

Media – La partita sarà visibile in diretta tv ed in chiaro su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 17 dicembre, 18.00

Arbitri: Salustri, Perocco, Luca Attard

Andata: 74-76

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/h6s7sehm

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Domenica affrontiamo uno scontro diretto e questo basta per capire l’importanza della partita. Lo facciamo in un momento in cui stiamo cercando di sopperire a delle difficoltà, ma non c’è spazio per nessun alibi e serve solo tanta motivazione. La partita di andata venne spaccata da alcune importanti giocate di Kelly, che si sta dimostrando un grande realizzatore in tutto il corso del campionato; inoltre la società di Monferrato ha aggiunto nuovi giocatori nel corso delle ultime settimane per allungare le rotazioni, di sicuro mi aspetto un match molto combattuto, perché la posta in palio è alta per le due squadre. Dovremo sfruttare tutta la spinta del pubblico e del nostro fattore campo, per vincere e ribaltare la differenza canestri della prima sfida”.

Note – Arriva uno degli scontri diretti per la Fortitudo Agrigento, una partita che vale molto più di due punti, la sfida al PalaMoncada contro Monferrato Basket. La squadra allenata da coach Di Bella nell’ultimo mese ha battuto Urania Milano e Vigevano, cosa non riuscita alla Fortitudo Agrigento, in piena crisi di risultati ed alle prese con gli infortuni. Dovrebbe recuperare il capitano Albano Chiarastella, pedina fondamentale del gioco di Pilot, con la Fortitudo reduce da non pochi rimpianti, nelle due gare contro Urania Milano e Real Sebastiani Rieti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Siamo contenti dopo l’ottima prestazione contro Vigevano, ma non deve essere una prova che ci riempie la pancia. Dobbiamo andare ad Agrigento molto affamati, sapendo che troveremo una squadra in difficoltà con gli infortuni, ma che lotterà su ogni pallone. Agrigento è una squadra che vende sempre cara la pelle, che corre tanto e fa del tiro da 3 una delle sue armi principali. Giocano una pallacanestro molto veloce, anche la transizione difensiva sarà una delle nostre chiavi. Vedremo se ci sarà o meno Polakovich, il miglior rimbalzista del campionato, che sicuramente potrà darci fastidio. Noi siamo al completo, stiamo bene, dobbiamo solo concentrarci e cercare di replicare esattamente quello che abbiamo fatto contro Vigevano, cercando di andare là e prendere a tutti i costi i 2 punti”.

Note – Nulla da segnalare. In settimana la Novipiù ha ufficializzato l’ingaggio di Abdel Kader “Aka” Fall, centro senegalese di passaporto e formazione italiana, classe ’91, 202 centimetri, già a Casale Monferrato con la Junior tra il 2013 ed il 2016. Proviene da Latina.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 17 dicembre, 18.30

Arbitri: Foti, Chersicla, Coraggio

Andata: 63-84

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3ekejfw8

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Incontriamo Torino, squadra che abbiamo già incontrato parecchie volte in questa stagione. Con loro abbiamo fatto la seconda amichevole stagionale; c’è poi lo splendido ricordo della vittoria fuori casa nei quarti di finale in Supercoppa, che ci ha permesso di andare alla Final Four di Montecatini Terme; li abbiamo affrontati fuori casa ad inizio campionato, perdendo. Conosciamo le loro caratteristiche. Onestamente, viste anche le nostre 3 sconfitte consecutive, non vediamo l’ora di giocare una partita di cartello come questa, con una squadra forte, per mettere in campo tutta la nostra rabbia ed il nostro desiderio di disputare una prestazione sopra le righe. Sappiamo esattamente quali sono gli aspetti da migliorare. Ci metteranno alla prova con il loro mix di fisicità, che viene dalla coppia di americani, e da Poser e De Vico, e talento, con gli esterni come lo stesso De Vico, Pepe e Vencato. Saranno determinanti la qualità della nostra fisicità e della presenza a rimbalzo, l’attitudine a soffrire in difesa fino all’ultimo secondo e la capacità di limitare i loro giocatori perimetrali, che hanno tutti un ottimo tiro da 3 punti”.

Federico Miaschi (giocatore) – “Lo spogliatoio è molto compatto, con persone intelligenti che hanno la capacità di saper leggere certe situazioni: abbiamo ben chiaro cosa fare per risolvere questa situazione. È normale che in stagione capitino gli alti e bassi. L’aggressività difensiva è una cosa che ci può permettere di fare un grande salto di qualità. Abbiamo la fortuna di poter giocare con Torino, squadra che ci dà una motivazione extra. Giochiamo in casa e speriamo che ci sia un pubblico molto caloroso, che ci aiuti a svoltare da questo momento: ne abbiamo molto bisogno”.

Note – Cartolombarda e Zen Italian Gin sono match sponsor della gara. Cartolombarda è un’azienda specializzata nella vendita all’ingrosso di articoli scolastici e per l’ufficio con magazzino, di oltre 3.000 mq, con sede a Bergamo. Zen Italian Gin, marchio dell’azienda Crazy Spirit di Albino (Bg), presenta il Gin della Blu Basket, creato artigianalmente seguendo la tradizione, distillando ogni singola botanica separatamente, per esaltare ogni sua caratteristica. Si tratta del nono incrocio tra Treviglio e Torino nell’anno solare 2023: dopo il retour match del campionato 2022/23 (vinto da Torino), si è giocata la serie playoff che ha promosso i piemontesi alla finale (3-1, con canestro decisivo di Guariglia sulla sirena in gara 4). Ad agosto si è svolto un test di preparazione, mentre la sfida dei quarti di Supercoppa, giocata a Torino, ha promosso i biancoblù (106-110 dopo un supplementare). La gara di andata a ottobre, sempre in terra sabauda, è stata vinta dal quintetto di Ciani 84-63. Gli ex sono Pepe (35 gare, 432 punti in canotta Blu Basket nel 2020/21) e Guariglia (44 presenze, 584 punti, nella passata stagione sotto la Mole). In casa Gruppo Mascio non è disponibile Luca Vitali; saranno da valutare le condizioni di A.J. Pacher, Terrell Harris e Marco Giuri.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Dando un’occhiata alla classifica, pare abbastanza evidente il tasso di difficoltà della partita e le potenziali implicazioni di graduatoria per entrambe le squadre: da parte nostra un eventuale successo ci darebbe una spinta importante per consolidare la posizione, Treviglio invece vuole vincere per riaprire i giochi per il terzo posto. A prescindere dalla classifica, Treviglio-Torino è sempre una partita di alto livello agonistico. Su entrambi i fronti c’è consapevolezza dell’importanza e della difficoltà della gara”.

Note – Gli infortunati Marco Cusin e Gianluca Fea non saranno a disposizione di coach Ciani per la partita.

Media – Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass e aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

