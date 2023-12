Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 16^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Dopo l’anticipo del venerdì tra Torino e Luiss Roma, si completa il programma della 16^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, quinta di ritorno, con altre cinque sfide sabato 23 dicembre.

Tutto sull’anticipo del venerdì Torino-Luiss Roma -> http://tinyurl.com/27c88yms

Sabato 23 dicembre, ore 19.00

Ferentino: Benacquista Assicurazioni Latina-Wegreenit Urania Milano

Sabato 23 dicembre, ore 20.30

Desio: S.Bernardo Cinelandia Cantù-Trapani Shark

Treviglio: Gruppo Mascio-Moncada Energy Agrigento

Rieti: Real Sebastiani-Novipiù Monferrato Basket

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Ferraroni Juvi Cremona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 28 14 1 S.Bernardo-Cinelandia Cantù 24 12 3 Reale Mutua Torino 22 11 4 Wegreenit Urania Milano 18 9 6 Real Sebastiani Rieti 18 9 6 Gruppo Mascio Treviglio 16 8 7 Ferraroni Juvi Cremona 16 8 7 Moncada Energy Agrigento 10 5 10 Luiss Roma 8 4 11 Novipiù Monferrato Basket 8 4 11 Elachem Vigevano 1955 8 4 11 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 13

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d'Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale.

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività.

LE PARTITE

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Palasport “Ponte Grande”, Ferentino (Fr)

Quando: sabato 23 dicembre, 19.00

Arbitri: Ursi, Puccini, Giunta

Andata: 82-96

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/24df6vae

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Sabato giochiamo con l’Urania Milano, che è quarta in classifica e che ha nel tiro da 3 punti, ben distribuito su tutti i giocatori, la propria arma principale. Questa caratteristica mette in difficoltà gli avversari, perché costringe ad allargare molto gli spazi e costringe a scelte difensive che comportano sempre un rischio. I ragazzi si sono allenati con grande impegno durante la settimana, nonostante le assenze ed i noti problemi legati alla disponibilità degli impianti, perché per noi è una partita molto importante”.

DeMario Mayfield (giocatore) – “La Serie A2 è una Lega competitiva, inoltre nel nostro girone ogni partita è una guerra e la scorsa settimana abbiamo dimostrato che possiamo competere con le migliori squadre, ma dobbiamo giocare in modo solido per 40 minuti, e non 35. Milano viene qui per combattere, dobbiamo avere fiducia nella nostra preparazione, nell’analisi delle statistiche, e tra di noi, per vincere. Il mio approccio alle partite è sempre lo stesso: giocare forte per la mia squadra, fare ciò di cui il coach ha bisogno per aiutare la squadra. La più grande differenza è che dobbiamo stare concentrati per tutta la partita e non solo 35 minuti. Non importa com’è il match sulla carta, ciò che conta sono il cuore, la determinazione, e la concentrazione”.

Note – Gabriele Romeo non prenderà parte al match perché infortunato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI URANIA MILANO

Roberto Gentile (Team Manager) – “Abbiamo di fronte una partita molto importante, ed altrettanto insidiosa. Non deve trarre in inganno la classifica di Latina, che avrà fame di vittorie per cercare di tornare al successo e riprendere la marcia in classifica. Partita da prendere con le molle, consapevoli che la Benacquista darà il massimo, per evitare sorprese e cali di tensione dovremo affrontare la sfida con grande concentrazione. Per conservare una classifica preziosa, che attualmente ci vede in una situazione positiva e che vogliamo provare a difendere”.

Note – Gerald Beverly sarà in panchina, quindi potenzialmente disponibile. Ancora da valutare, però, se potrà già avere minuti in campo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ – TRAPANI SHARK

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: sabato 23 dicembre, 20.30

Arbitri: Vita, Boscolo Nale, Nuara

Andata: 95-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3tad87er

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “C’è innanzitutto la gioia di poter giocare una partita come questa, il 23 dicembre, davanti al nostro pubblico, che sarà sicuramente numeroso e caloroso. Arriva Trapani e su di loro c’è poco da dire, sono la capolista ed è una squadra che sta performando molto bene con tutti e 10 gli effettivi che mette in campo. Da parte nostra, in questo caso, le chiacchiere stanno a zero: queste sono partite che si giocano per provare a vincere. È inutile stare a parlare di come ci arriviamo e di chi ci sarà; è una partita di cartello, siamo secondi in classifica, distanti 4 punti, abbiamo già vinto in casa loro, dimostrando che abbiamo le qualità per farlo, ma questa sarà tutta un’altra partita e andremo in campo determinati per fare risultato”.

Solomon Young (giocatore) – “Sarà una bellissima partita, contro una squadra molto forte. Sappiamo che sarà una partita non semplice, con un clima già da playoff, per cui dovremo essere bravi a entrare sul parquet con il massimo della concentrazione fin dal primo istante, per regalare ai nostri tifosi una bella prestazione”.

Note – In dubbio Lorenzo Bucarelli, dopo la distorsione alla caviglia riportata nella partita di domenica scorsa a Roma contro la Luiss.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “Cantù è una squadra di talento, costruita con gli stessi nostri obbiettivi. Si appoggia molto sui primi secondi dell’azione offensiva grazie al dinamismo di Hickey e alla bidimensionalità dei loro lunghi. L’arrivo di un giocatore di ben altro livello come Moraschini ha portato personalità e fisicità e col rientro di Cesana le bocche da fuoco saranno tantissime. Saranno importanti i primi minuti della partita, dove loro hanno sempre avuto un grande impatto, specie in attacco. Da parte nostra, dal punto di vista mentale dovremo avere l’approccio che una partita di questo livello merita, limitando da subito la loro transizione e leggendo la partita per capire dove sfruttare i nostri vantaggi”.

Marco Mollura (giocatore) – “Siamo felici di arrivare a questa partita dopo una bella serie di vittorie, consapevoli che abbiamo lavorato bene ma che abbiamo ancora molto su cui migliorare. Non ci vogliamo fermare ed il nostro desiderio è quello di vendicare la sconfitta dell’andata. Cantù è una squadra forte, piena di giocatori di talento e siamo consapevoli che per vincere servirà che tutti diamo il nostro 110%”.

Note – Tutti a disposizione. Yancarlos Rodriguez (a Cantù nella prima parte del 2019/20 in Serie A) e Curtis Nwohuocha (3 stagioni alla Pallacanestro Trapani, tra il 2018 ed il 2021) sono gli ex di turno.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: sabato 23 dicembre, 20.30

Arbitri: Cassina, Roiaz, Bartolini

Andata: 76-69

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/yc8p9mds

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Stiamo attraversando un periodo di difficoltà per via della crisi di risultati, dovuti alle 4 sconfitte consecutive, che pesano. Vogliamo toglierci la scimmia dalla spalla con una vittoria. Ci dà molta fiducia il fatto che nell’ultima partita con Torino abbiamo disputato una delle gare più solide dal punto di vista difensivo, tenendo gli avversari attorno ai 70 punti e giocando insieme. La direzione è quella giusta: ci manca solo il risultato. Affrontiamo una squadra che rispetto all’andata avrà il playmaker americano Cohill. Sappiamo che sarà una battaglia, ma faremo di tutto per dare una soddisfazione alla nostra proprietà, a noi stessi e ai nostri tifosi, proprio alla vigilia di Natale”.

Tommaso Guariglia (giocatore) – “Il nostro gruppo ha una forte identità, fatta di uomini e ragazzi che non si buttano mai giù e che cercano di dare il meglio settimana dopo settimana. Nell’ultima sconfitta ci è mancato il tiro da 3 punti, però è stata una partita molto solida. Vogliamo continuare nel nostro percorso di miglioramento difensivo: stiamo lavorando bene e possiamo fare bene sin dalla prossima partita con Agrigento, che è una squadra con un’identità combattiva. Corrono molto, hanno tanti elementi giovani, hanno due rookie americani per la prima volta in Italia, ma noi dovremo essere pronti dal punto di vista fisico e, sotto il profilo tattico, dovremo fare attenzione alle loro armi principali”.

Note – Coop Lombardia è match sponsor della gara. Presentando alle casse dei punti vendita Ipercoop e Coop di Treviglio la tessera “Coop per lo sport – Blu Basket”, senza alcun costo aggiuntivo, il cliente-tifoso sosterrà la Gruppo Mascio Blu Basket, al quale verrà devoluto il 3% dell’importo della spesa effettuata. Le tessere saranno distribuite gratuitamente prima della gara all’ingresso del PalaFacchetti. È l’ottava volta che Blu Basket e Fortitudo Agrigento si affrontano sul parquet trevigliese: per i siciliani c’è solo una vittoria all’attivo, ottenuta nel campionato DNA Silver nel 2013/14. Ex dell’incontro è Tommaso Guariglia, ad Agrigento per due stagioni (dal 2017 al 2019). In casa Gruppo Mascio non è disponibile Luca Vitali.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Stiamo preparando la partita di Treviglio e sicuramente il morale più alto, dopo la vittoria ottenuta con Monferrato, è fondamentale. È stata una vittoria che ci ha dato uno scontro diretto fondamentale e che quindi ci ha dato anche una strada da prendere e su cui lavorare; però è già alle spalle, perchè adesso c’è Treviglio e sappiamo perfettamente che ci sono tante cose di questa partita che nascondono insidie. La prima è il momento che sta vivendo Treviglio, perché viene da 4 sconfitte consecutive, è sicuramente una Società molto ambiziosa che vuole invertire la tendenza di questo momento e, nonostante non siano in ottime condizioni fisiche, comunque è una squadra con giocatori molto esperti, che ha armi a disposizione per girare questo momento negativo. La partita dell’andata è ancora negli occhi di tutti, abbiamo fatto una buona partita, fino al break in cui hanno messo 6 triple nel giro di 2 minuti, capitanate da Miaschi che ha cominciato a non sbagliare più, complici anche un paio di nostri errori gravi; quindi sicuramente il motivo della partita è abbastanza chiaro e scritto, dovremo stare attenti anche alle diverse soluzioni tattiche che Treviglio sta utilizzando in questo periodo. Comunque i ragazzi stanno lavorando con attenzione in questa settimana, perché vogliamo cercare di dare continuità, e soprattutto andando in trasferta non è assolutamente semplice. Ma ci proveremo senza ombra di dubbio, perché ogni occasione in questo campionato va sfruttata e non ci sono partite in cui si parte sconfitti, perciò andiamo lì sicuramente con la voglia di fare la nostra partita, cercando di mettere in difficoltà la loro squadra”.

Note – La Fortitudo Agrigento cerca il regalo di Natale da mettere sotto l’albero e lo cerca provando a spodestare Treviglio in trasferta al PalaFacchetti. La squadra di coach Pilot è reduce dalla vittoria importante contro Monferrato, mentre Treviglio è reduce da 4 sconfitte consecutive e non vince dal 26 novembre in casa contro la Luiss Roma; poi si sono susseguiti una serie di risultati negativi contro Urania Milano in trasferta, Cantù in casa, Rieti fuori, fino all’ultima casalinga contro Torino. Un momento di difficoltà, che Agrigento deve provare a sfruttare con tutto il roster al completo, avendo recuperato anche il capitano Albano Chiarastella.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REAL SEBASTIANI RIETI – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: sabato 23 dicembre, 20.30

Arbitri: Gagliardi, Martellosio, Calella

Andata: 92-97

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/2kfdpsvw

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Aldilà della classifica, non dobbiamo dimenticare la sconfitta dell’andata e che Monferrato è una squadra di talento, specialmente nel quintetto. Hanno già dimostrato di poterci mettere in grandissima difficoltà e questo ci deve far tenere le antenne dritte. L’assenza di Spanghero ci costringe a trovare un nuovo equilibrio, che ci possa garantire solidità difensiva ed offensiva. Ci auguriamo che queste ultime 2 vittorie portino ancora più pubblico al Palazzo e che si crei un bell’ambiente prima di Natale”.

Lorenzo Piccin (giocatore) – “Monferrato è una squadra insidiosa, con giocatori esperti e abituati a giocare in questa categoria. Sarà importante limitare i loro punti di forza ed approcciare la partita nel modo giusto, sicuramente il nostro pubblico ci darà la carica necessaria!”.

Note – Saranno assenti Alvise Sarto per un infortunio al piede, Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e capitan Marco Spanghero per un problema al polpaccio destro. Ex della gara: oltre all’infortunato Sarto, nel Monferrato nel 2021/22 e nel finale del campionato scorso, anche Nazzareno Italiano, che ha militato in Piemonte nella seconda parte della stagione 2018/19.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Arriviamo da una partita non felice ad Agrigento, dopo il 7-0 iniziale sono sempre stati davanti loro ed hanno vinto meritatamente. Siamo arrivati senza la giusta cattiveria agonistica, nonostante fosse una partita molto importante per noi. A Rieti dobbiamo provare a fare risultato a tutti i costi, perché lo slot per entrare ai playoff direttamente è vicino e siamo tutte attaccate, c’è da far bottino per forza. Loro sono una squadra con qualche problema, si è aggiunto Spanghero agli altri infortunati, ma sono anche una squadra allenata bene e che gioca bene, che lotta per le zone alte della classifica. Sappiamo il loro valore. All’andata siamo stati bravi in casa nostra a vincere. I due pericoli principali sono Jazz Johnson, che sta giocando in maniera sublime, con grande propensione da 3 e che sa attaccare il ferro con rapidità, e Dustin Hogue, lungo molto fisico e di altra categoria, che sta dominando in questo momento. Noi siamo al completo e cercheremo di vincere, perché ormai diventa sempre più importante cercare di centrare il risultato”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

ELACHEM VIGEVANO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaElachem, Vigevano (Pv)

Quando: sabato 23 dicembre, 20.30

Arbitri: Dionisi, Giovannetti, Picchi

Andata: 76-99

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/yc36hnet

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “La settimana scorsa a Milano abbiamo fatto dei passi in avanti sotto il profilo della prestazione, rispetto alle precedenti partite. Affrontiamo Cremona, una squadra che sta giocando un buonissimo campionato, con tanti giocatori di talento e di esperienza. All’andata facemmo una brutta figura. Stavolta, al di là dei 2 punti in palio che, con l’avanzare della stagione, diventano sempre più importanti, abbiamo l’obiettivo di trasformare quella brutta prestazione in una bella prestazione, dando del filo da torcere ad una di quelle squadre che sono state finora fra le protagoniste del campionato”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

QUI JUVI CREMONA

Danilo Quaglia (viceallenatore) – “Giocheremo in un ambiente molto caldo, in un campo difficile, dobbiamo arrivare pronti mentalmente a giocare una gara dura e fisica. Sappiamo che dalle cose semplici derivano le vittorie, dovremo riuscire a prendere rimbalzi e fare canestri facili in contropiede, oltre che dentro l’area; queste sono le cose più importanti per vincere, dovremo farle il più possibile. Sarà poi fondamentale giocare contro le loro scelte difensive, molto aggressive. Dovremo muovere palla il prima possibile contro la loro aggressività, così da poter attaccare sempre in soprannumero; questa sarà un’altra chiave della partita. Sarà sicuramente una gara importante sia per noi che per loro, ci teniamo a far bene e provare a portare a casa i 2 punti”.

Daniele Magro (giocatore, capitano) – “Non sarà per nulla facile la gara di Vigevano, sarà parecchio complicata per più motivi; innanzitutto giocheremo in casa loro, in un campo caldissimo e storicamente impegnativo per tutti. La loro è una squadra molto tosta, che si basa sull’energia, specie in casa; non vengono da un periodo entusiasmante sotto il profilo dei risultati, ma questo non vuol dire che non abbiano lottato sempre fino alla fine. Dovremo essere bravi a reagire nei momenti di difficoltà e proporre il nostro ritmo di pallacanestro sin dall’inizio; l’importante, in queste gare che possono diventare complicate da un momento all’altro, è avere costanza di rendimento. Stiamo lavorando molto per migliorare su quest’aspetto e cercheremo di arrivare pronti alla palla a due, per ottenere una vittoria che ci consentirebbe di proseguire nel nostro buon campionato e di migliorare ulteriormente la classifica”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

