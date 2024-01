Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 18^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la 18^ giornata, settima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2023/24. Cinque gare in programma sabato 6 gennaio; Torino-Cantù è l’unica partita di domenica 7.

Sabato 6 gennaio, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Elachem Vigevano 1955

Cremona: Ferraroni Juvi-Novipiù Monferrato Basket

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Trapani Shark

Sabato 6 gennaio, ore 19.00

Ferentino: Benacquista Assicurazioni Latina-Luiss Roma

Sabato 6 gennaio, ore 20.30

Milano: Wegreenit Urania-Real Sebastiani Rieti

Domenica 7 gennaio, ore 18.00

Torino: Reale Mutua-S.Bernardo Cinelandia Cantù

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 32 16 1 S.Bernardo-Cinelandia Cantù 24 12 5 Reale Mutua Torino 24 12 5 Wegreenit Urania Milano 22 11 6 Real Sebastiani Rieti 20 10 7 Gruppo Mascio Treviglio 20 10 7 Ferraroni Juvi Cremona 18 9 8 Elachem Vigevano 1955 12 6 11 Moncada Energy Agrigento 10 5 12 Luiss Roma 10 5 12 Novipiù Monferrato Basket 8 4 13 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 15

LE PARTITE

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: sabato 6 gennaio, 18.00

Arbitri: Ferretti, Bertuccioli, Luca Attard

Andata: 95-69

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mr22z77r

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Incontriamo Vigevano, che sta crescendo a livello di gioco e di risultati per l’eccellente lavoro di coach Lorenzo Pansa e per il recupero degli infortunati. Adesso stanno ruotando con 10 giocatori con una bellissima intensità: hanno avuto risultati importanti, perdendo all’ultimo a Milano, ma vincendo in casa con squadre di prima fascia come Juvi Cremona e Torino. Sarà una partita di alto profilo e intensità: una delle loro caratteristiche è il ritmo di gioco, poiché coinvolgere 10 giocatori nelle rotazioni permette questo. Il recupero di D’Alessandro ha alzato il livello di fisicità; sono migliorati i due americani, con Smith che è cresciuto tanto a livello realizzativo; ci sono italiani come Bertetti e Peroni, molto pericolosi nel tiro da 3, che sono in un periodo di fiducia. Noi siamo in crescita per la qualità della difesa ed in attacco stiamo trovando un bell’equilibrio nel coinvolgerci tutti. Nonostante le difficoltà e le assenze, siamo riusciti a dare un’impronta di unità, sia nella nostra pallacanestro d’attacco, sia nella nostra pallacanestro di difesa. È importante continuare su questa strada, perché gli ingredienti che ci hanno permesso questi passi in avanti sono agonismo, aggressività, mentalità, voglia di aiutarci e sapere che ogni compagno può contare sull’altro. Ci stiamo piano piano evolvendo come gruppo e dobbiamo continuare su questa strada”.

Marco Giuri (giocatore) – “Stiamo molto bene: la squadra ha reagito in maniera positiva dopo 4 risultati negativi, anche se non erano state prestazioni negative. In quel periodo ci è mancato solo il risultato e almeno un paio di vittorie ci sono mancate nei secondi finali. Ci serviva un risultato positivo, che è arrivato con Agrigento, e la conferma è stata la bellissima prestazione di Casale Monferrato. Abbiamo molto rispetto per Vigevano, che è in un periodo di crescita: a differenza dell’andata, adesso sono al completo. Secondo me la chiave sarà ancora una volta la difesa, della quale abbiamo visto miglioramenti nelle ultime uscite. Partendo da una difesa solida, il coinvolgimento di tutti in attacco sta dando i suoi frutti: se riusciamo a trovare buoni tiri le percentuali ci aiutano”.

Note – Rossera Restaurant è match sponsor della gara. Nell’esclusiva club house, inserita nello splendido contesto del Golf Club Rossera, a Chiuduno (Bg), è possibile gustare tutti i giorni un business lunch sempre diverso e nel week-end è disponibile un delizioso menù alla carta per ogni momento conviviale o di relax. Dalla meravigliosa terrazza panoramica è possibile godere di una splendida vista che, specialmente al tramonto, emoziona e coinvolge, offrendo al cliente momenti ed esperienze uniche. Torna il Teddy Bear Toss: tutti gli spettatori sono invitati a portare peluche di ogni genere, che dovranno essere lanciati in campo dopo il primo canestro (non su tiro libero). Gli orsacchiotti di stoffa saranno distribuiti ai centri vaccinali dell’ASST Bergamo Ovest, dove ad attenderli ci saranno numerosi bambini. Sono 48 i precedenti tra Treviglio e Vigevano (25-23 vittorie per i biancoblù): il primo risale al 1984, in Serie B; dal 1993 al 2009, la sfida si è rinnovata per 16 campionati consecutivi. Nella stagione 2006/07 Marco Giuri ha vestito la casacca dei ducali; l’assistente Simone Bianchi è stato capo allenatore in Lomellina nel biennio 2015/17 (C Gold). Lorenzo Pansa e Lorenzo Bruni sono reduci dalla stagione 2022/23 sulla panchina trevigliese. In casa Gruppo Mascio non è disponibile Luca Vitali.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo probabilmente la squadra più esperta del campionato, con tanti giocatori dal grande passato ed un gruppo che ha vissuto un momento di difficoltà, dal quale sembra essere brillantemente uscito. Dovremo mostrare in trasferta la stessa personalità evidenziata nelle ultime 2 uscite casalinghe e aggredire la partita, come fatto nelle recenti uscite. È evidente che le prossime 5 partite possono avere un peso specifico differente in vista della seconda fase, altrettanto è evidente che il campionato è ancora estremamente lungo ed il calcolo va fatto sulle partite rimanenti. Non vogliamo fare tabelle, ma proseguire la nostra crescita e, se possibile, mostrare partita dopo partita ulteriori passi in avanti”.

Note – Il turno numero 18 di campionato presenta alla ELAchem Vigevano la trasferta di Treviglio, contro la Gruppo Mascio, che occupa la sesta posizione in classifica a quota 20 punti, frutto di 10 vittorie e 7 sconfitte. La formazione allenata da Alex Finelli si presenta con il dubbio Luca Vitali, acciaccato, ma dispone di Federico Miaschi particolarmente in forma. All’andata i bergamaschi si imposero nettamente per 95-69, i ducali arrivano da 2 successi interni consecutivi su Juvi Cremona e Torino e puntano a cancellare il brutto ricordo della prestazione fornita lo scorso 1° novembre. Tutti i giocatori di Vigevano a disposizione.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

FERRARONI JUVI CREMONA – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 6 gennaio, 18.00

Arbitri: Foti, Cassina, Lupelli

Andata: 74-66

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5798njpm

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “L’avversario della prossima partita è una squadra che ha un disperato bisogno di punti. Monferrato, nelle ultime 2 partite, ha dapprima perso di misura a Rieti; invece nell’ultima è caduta con uno scarto importante in casa con Treviglio e quindi avrà voglia di riscatto. Noi abbiamo passato 1 settimana travagliata, però non ci lasciamo intimidire, non ci lasciamo indebolire dalle difficoltà. Ci troveremo pronti ad affrontare una partita attenta ed il controllo del ritmo e dei rimbalzi saranno le chiavi”.

Cosimo Costi (giocatore) – “Sabato affronteremo una squadra che ha alto bisogno di portare a casa punti, come è normale che sia da questo punto della stagione in poi. Noi dobbiamo continuare il nostro trend positivo in casa, rinforzati anche dall’arrivo di Vinnie (Shahid, ndr)”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio, esordio del nuovo giocatore Vincent Malik “Vinnie” Shahid. Il playmaker Usa nato nel 1998, 180 centimetri, proviene da Varese (Serie A).

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Sicuramente non contenti della prestazione contro Treviglio, cerchiamo riscatto immediato a Cremona. Loro hanno inserito un nuovo giocatore di grande talento (Shahid, ndr), dotato di tiro da 3 punti e 1 contro 1 per andare al ferro. Sono una squadra che corre tanto e cerca molte soluzioni in transizione. Levare la loro corsa in campo aperto sarà sicuramente la chiave della partita, insieme al dover proteggere il pitturato dalle conclusioni dei loro lunghi. Noi siamo tutti disponibili e cerchiamo 2 punti d’oro per la classifica, per riprendere morale e non lasciare scappare le dirette rivali. Arriviamo da una buona settimana di allenamenti e siamo fiduciosi. Faremo di tutto per provare a portare a casa i 2 punti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – TRAPANI SHARK

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: sabato 6 gennaio, 18.00

Arbitri: De Biase, Morassutti, Berlangieri

Andata: 72-105

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5n9a6td5

QUI AGRIGENTO

Marco Calvani (allenatore) – “Sono molto contento di giocare il derby come prima partita, perché Trapani ha dimostrato ad oggi di essere la migliore, una squadra che su 17 partite ne perde 1 e ne vince 16, non è un caso se si ritrova prima in classifica dopo tante giornate. Credo che competere e poter giocare contro i migliori sia assolutamente una sfida di grande gradimento per me e per i giocatori. Questa partita del derby, è una grande occasione per sostenere la squadra in un momento particolare. Noi faremo di tutto per vincere, ma sarebbe auspicabile avere anche una bella spinta in più che ci accompagni durante tutta la partita, con il calore e l’affetto di tutti gli agrigentini. Amunì!”.

Note – Inizia l’anno nuovo e la Fortitudo Agrigento lancia un messaggio forte, cambia coach il primo giorno del 2024, chiamando Marco Calvani per sostituire Damiano Pilot e si prepara alla prima partita, il derby siciliano contro Trapani al PalaMoncada. Inutile negare che sulla carta la squadra di coach Parente parte favorita, la sua squadra viaggia su ritmi impressionanti con 16 vittorie ed 1 sola sconfitta, mentre la Fortitudo Agrigento si trova nelle posizioni di bassa classifica, a soli 2 punti da Vigevano, ma ben 8 dalla Juvi Cremona, le due prossime avversarie dopo il derby con la Trapani degli ex Mian e Imbrò. Le due squadre si sono già affrontate 2 volte; la prima in Supercoppa quest’estate (successo agrigentino al PalaMoncada 79-72) e la seconda in campionato dove, a differenza del primo match, a trionfare è stata Trapani con un divario netto (105-72 al PalaShark).

Media – Diretta streaming su LNP Pass, con commento di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “La partita di Agrigento rappresenta per noi un test molto impegnativo per diversi motivi: il primo, scontato, perché è un derby. Il secondo, ci hanno già battuto e sappiamo per esperienza quanto è complicato giocare ad Agrigento. Terzo, hanno cambiato guida tecnica; Calvani, oltre ad avere grande esperienza, è un allenatore molto preparato e dà subito il suo imprinting alle squadre. Detto ciò dovremo essere pronti a reagire a situazioni non viste fino ad ora. Per tutta questa serie di motivi cercheremo di controllare la componente emotiva del match e provare ad imporre il nostro ritmo”.

Fabio Mian (giocatore) – “Siamo reduci da una ottima settimana di lavoro e siamo carichi più che mai per affrontare un derby, che diventa crocevia fondamentale per proseguire la nostra striscia di vittorie, a maggior ragione perché Agrigento è l’unica squadra che ci ha battuto assieme a Cantù. Siamo convinti che sarà una partita molto dura, poiché entrambe le piazze ci tengono tantissimo a vincere. Loro hanno cambiato allenatore in settimana e saranno motivati a dare il massimo”.

Note – Tutti a disposizione tranne Yancarlos Rodriguez, fermo per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Telecronaca differita su Telesud.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – LUISS ROMA

Dove: Palasport “Ponte Grande”, Ferentino (Fr)

Quando: sabato 6 gennaio, 19.00

Arbitri: Dionisi, Nuara, Yang Yao

Andata: 86-76

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/ymacamyp

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Questa partita è rilevante per la classifica, per la stagione, ma dal mio punto di vista è molto importante per i ragazzi, che stanno convivendo con mille difficoltà, anche logistiche. Gli infortunati probabilmente, per il momento, non li recuperiamo, quindi siamo sempre nella medesima situazione, però dato che questo gruppo sta lavorando ogni giorno con grande impegno e costanza, e ce la sta mettendo tutta anche a fronte di queste emergenze, riuscire a ottenere 1 vittoria sarebbe forse più importante per premiare i ragazzi per quello che stanno facendo, che per la ovvia importanza della situazione in classifica”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Sicuramente è un momento un po’ difficile, ma la squadra vuole iniziare a raccogliere i frutti del lavoro che ogni giorno viene fatto in palestra, ed è pronta a iniziare il nuovo anno con una carica maggiore ed in maniera più decisa, per potersi risollevare sia dal punto di vista del morale, che della classifica. Il gruppo è sempre stato coeso, in ogni frangente, anche quando non arrivano i risultati si continua a lavorare seriamente, senza demoralizzarsi. Con il nuovo anno vogliamo dare nuova linfa vitale alla nostra stagione”.

Note – Salvatore Parrillo e Gabriele Romeo sono ancora fermi per infortunio.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI LUISS ROMA

Alex Righetti (secondo assistente) – “Dopo la vittoria con Agrigento negli ultimi minuti di partita, con una reazione ed un entusiasmo da grande squadra, che ci hanno permesso di ribaltare la gara, affrontiamo Latina in un’altra sfida fondamentale per il percorso salvezza. In settimana ci siamo concentrati sulla gara di andata, incontro che abbiamo rivisto per capire i nostri errori e cercare di non ripeterli. I pontini sono cambiati nelle ultime settimane, hanno inserito un giocatore esperto per la categoria come Mayfield, oltre ad aver modificato la guida tecnica. Noi dovremo essere bravi a coinvolgere tutti i giocatori, bilanciare il nostro gioco interno con quello esterno e cercare di reggere gli 1 contro 1 in difesa”.

Matteo Fallucca (giocatore) – “Affrontiamo Latina carichi di entusiasmo e fiducia, grazie alla bella vittoria conquistata la settimana scorsa in casa nostra contro Agrigento. Per noi, riuscire a portare a casa i 2 punti sarebbe veramente importante. I nostri avversari ci hanno battuto all’andata, abbiamo tanta voglia di riscatto. Sarà sicuramente una partita difficile, aggiungendo anche che in queste sfide-salvezza contano molto di più l’approccio e la tenuta fisica, rispetto agli aspetti tattici. Siamo pronti ad affrontare questa battaglia sportiva”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

WEGREENIT URANIA MILANO – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 6 gennaio, 20.30

Arbitri: Masi, Maschietto, Picchi

Andata: 82-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/wnffccsj

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta 1 sfida importante, contro 1 diretta concorrente. Rieti è squadra profondissima, con tanti giocatori di qualità ed esperienza ad alto livello. Dovremo fare molta attenzione alla loro fisicità, presenza e durezza difensiva, farci trovare pronti e preparati. Giocando con personalità e grande pazienza, per disinnescare le loro qualità e sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Veniamo da un momento positivo che vogliamo continuare, questa sfida è un ulteriore passaggio fondamentale per consolidare la nostra classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Giochiamo contro una delle migliori squadre di questo girone, grande talento offensivo e roster di tutto rispetto. Quella di Milano sarà una partita in cui dobbiamo avere la massima attenzione e grande senso di responsabilità nella metà campo difensiva, ed in attacco essere precisi nell’eseguire le nostre cose”.

Nazzareno Italiano (giocatore) – “Partita fondamentale sia per la classifica, vista la nostra volontà nel rimanere attaccati alle prime della classe, sia per la voglia di rivalsa, ci ricordiamo com’è andata la partita di andata e non vogliamo fare lo stesso errore. Dobbiamo andare in campo concentrati e agguerriti, giocando come sappiamo fare”.

Note – Saranno assenti Alvise Sarto per un infortunio al piede, Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e Marco Spanghero per uno stiramento al polpaccio.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

REALE MUTUA TORINO – S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 7 gennaio, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Radaelli, Ursi

Andata: 83-96

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/ye27k6tp

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Il significato ed il valore di questo scontro diretto è evidente. C’è in palio il secondo posto, con 2 punti che consentono di mantenere un vantaggio fondamentale verso la fase a orologio. Sarà uno scontro diretto importante, anche in vista della Final Four di Coppa Italia, quindi è evidente l’importanza della partita da qualsiasi punto di vista. La condizione delle due squadre non sarà omogenea e potrà essere un fattore all’interno della gara. Per noi è stato utile e importante arrivare alla partita dopo una settimana di allenamento al completo, anche se ciò non significa che Cusin e Vencato possano aver recuperato al 100% la condizione in pochi giorni, e penso che lo stesso discorso valga per i giocatori acciaccati di Cantù. Sarà comunque senza ombra di dubbio un bel confronto, che mette tanto in palio, e sarà per noi uno step di verifica importante”.

Niccolò De Vico (giocatore) – “Affrontiamo senza dubbio una delle 5 squadre più forti dell’intero campionato, ma se domenica possiamo giocarci il secondo posto con loro significa che anche noi non siamo da meno. Abbiamo dimostrato il nostro valore, servirà una partita di grande energia e senza errori, perché in partite come questa ogni dettaglio è fondamentale”.

Note – La Reale Mutua ha ritrovato per gli allenamenti anche Marco Cusin e Luca Vencato. I due giocatori – Cusin era fermo da metà novembre, Vencato da metà dicembre – hanno ripreso a lavorare con il gruppo, in vista di un possibile ritorno in campo per domenica.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (solo su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Sicuramente è una partita importante, perché si sfidano le 2 squadre seconde in classifica. Affrontiamo una squadra molto ben preparata, la finalista dello scorso campionato, che ha mantenuto l’ossatura della passata stagione. Da parte nostra, dopo 2 passi falsi, abbiamo tutta l’intenzione di andare in campo e fare la migliore partita possibile. La squadra in settimana si è ben allenata, i ragazzi hanno lavorato in modo efficace e ieri abbiamo avuto il rientro di Burns dopo l’infortunio di 10 giorni fa, abbiamo avuto così la squadra al completo e questo ci ha dato molta fiducia”.

Christian Burns (giocatore) – “Ci aspetta una partita che è importante, sia per la classifica che per la qualificazione alla Coppa Italia, e per questo in settimana ci siamo allenati con grande concentrazione e determinazione. Arriviamo da un periodo non semplice, ma è in questi casi che si vede la forza di un gruppo e c’è grande voglia di tornare alla vittoria, per noi e per i nostri tifosi”.

Note – Tutti disponibili.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

