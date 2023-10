Serie A2 2023/24 – Tutto sulla 5^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la quinta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Quattro anticipi sabato 21 ottobre: Luiss Roma-Torino, Trapani-Cantù, Urania Milano-Latina e Monferrato-Real Sebastiani Rieti. Agrigento-Treviglio si gioca domenica 22, Juvi Cremona-Vigevano lunedì 23 ottobre.

Sabato 21 ottobre, ore 17.00

Roma: Luiss-Reale Mutua Torino

Sabato 21 ottobre, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Acqua S.Bernardo Cantù

Milano: Wegreenit Urania-Benacquista Assicurazioni Latina

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Real Sebastiani Rieti

Domenica 22 ottobre, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Gruppo Mascio Treviglio

Lunedì 23 ottobre, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-Elachem Vigevano 1955

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 8 4 0 Real Sebastiani Rieti 6 3 1 Acqua S.Bernardo Cantù 6 3 1 Reale Mutua Torino 6 3 1 Ferraroni Juvi Cremona 4 2 2 Wegreenit Urania Milano 4 2 2 Gruppo Mascio Treviglio 4 2 2 Luiss Roma 4 2 2 Elachem Vigevano 1955 2 1 3 Novipiù Monferrato Basket 2 1 3 Moncada Energy Agrigento 2 1 3 Benacquista Assicurazioni Latina 0 0 4

LE PARTITE

LUISS ROMA – REALE MUTUA TORINO

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 21 ottobre, 17.00

Arbitri: Martellosio, Puccini, Giunta

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/8ut1b

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “La prima in casa dopo praticamente quattro trasferte consecutive, ritorna finalmente la pallacanestro di alto livello a Roma e siamo noi a riconsegnare alla Capitale tutto ciò: non si può non partire da qui nel presentare la sfida con Torino. Il resto passa quasi in secondo ordine, abbiamo grande voglia di calcare quel parquet che ha reso la nostra città grande in Italia e in Europa. Gli ospiti di sabato si presentano da soli, sono una candidata seria per il salto di categoria: noi cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare loro fastidio, spinti magari anche da un pubblico numeroso”.

Beniamino Basso (giocatore) – “Entriamo nella nostra nuova casa, si torna a giocare a Roma e siamo molto emozionati. Noi giocatori nuovi abbiamo potuto solamente respirare l’aria di casa, il palazzetto è molto bello e speriamo di vedere tanti appassionati sugli spalti. Torino è una squadra solida, costruita per fare un campionato importante e che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione. Noi dovremo cercare di essere più attenti in difesa, più aggressivi e concedere meno punti rispetto alle due ultime trasferte”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Ci aspetta una partita assolutamente insidiosa contro una squadra che gioca con ritmi particolari, con i quali hanno vinto un campionato lo scorso anno. Sono ripartiti da un telaio che funzionava perfettamente, al quale hanno aggiunto due stranieri e un giocatore di grande esperienza come Valerio Cucci. Hanno vinto le prime due partite, poi hanno subìto due sconfitte, ma è una squadra che non va sottovalutata, può diventare un cliente difficilissimo se riesce a mettere sul campo la propria esuberanza, il talento e la capacità dei propri atleti di giocare uno contro uno. La Luiss è una squadra che difende e sa giocare ad alti ritmi, quindi sarà necessaria una partita di grande controllo e grande continuità di rendimento nel corso dei 40 minuti, senza dimenticare quel DNA difensivo al quale dobbiamo affidarci nei momenti di difficoltà”.

Luca Vencato (giocatore) – “Siamo carichi, ci stiamo allenando bene e vogliamo continuare a migliorare. Ci aspetta una partita durissima contro una squadra forte, ma faremo di tutto per portare a casa i 2 punti”.

Note – La Reale Mutua Torino si appresta ad affrontare la trasferta di Roma con la voglia di cavalcare l’onda dei risultati positivi conquistati nelle ultime due partite di campionato. La squadra di coach Ciani cercherà il terzo successo consecutivo nella partita che si giocherà questo sabato alle ore 17.00 al PalaTiziano, contro la neopromossa Luiss di coach Andrea Paccariè. Tutto il roster gialloblù è a disposizione di coach Ciani.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento).

TRAPANI SHARK – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: sabato 21 ottobre, 20.30

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Ferretti

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/ccr11

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “Cantù è una squadra di talento costruita con gli stessi nostri obbiettivi. Si appoggia molto sui primi secondi dell’azione offensiva grazie al dinamismo di Hickey e alla bidimensionalità dei loro lunghi. Saranno decisivi i primi minuti della partita, dove loro hanno sempre avuto un grande impatto, specie in attacco. Da parte nostra, dal punto di vista mentale dovremo avere l’approccio che una partita di questo livello merita, limitando da subito la loro transizione e leggendo la partita per capire dove sfruttare i nostri vantaggi”.

Pierpaolo Marini (giocatore) – “Siamo felici di arrivare a questa partita a punteggio pieno, consapevoli che abbiamo lavorato bene, ma che abbiamo ancora molto su cui migliorare. Cantù è una squadra forte, piena di giocatori di talento, ma trarremo dal tifo del nostro pubblico l’energia per rendere al meglio, consapevoli che per vincere servirà che tutti diamo il nostro 110%”.

Note – Tutti a disposizione. Rodriguez e Nwohuocha sono gli ex di turno.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz). Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Mi aspetto una partita difficile come è giusto e normale che sia, ma anche una partita che possa essere piacevole per gli spettatori presenti e per quelli che ci seguiranno sugli schermi. Sappiamo tutti che Trapani è una squadra ben costruita, profonda, di talento e fisica, che ad oggi ha vinto l’unica manifestazione ufficiale, la Supercoppa, ed è imbattuta in campionato. Questa non è una sorpresa né per noi né per nessuno; come ho detto nelle settimane precedenti abbiamo sia la necessità che l’urgenza di pensare a noi stessi, conosciamo la forza degli avversari e non lo nascondiamo, però è chiaro che abbiamo il nostro percorso e vogliamo migliorare di giorno in giorno, di settimana in settimana, quindi anche in questa partita il focus sarà molto più su noi stessi che sui nostri avversari”.

Lorenzo Bucarelli (giocatore) – “Andiamo a giocare a Trapani, sappiamo sarà una partita molto difficile perché loro sono una squadra molto forte e ci aspetterà un ambiente caldissimo. Dovremo farci trovare preparati fin dall’inizio e andiamo lì per giocarci le nostre carte, fare un’ottima partita e provare a portare a casa il risultato”.

Note – Ancora ai box per una fascite plantare Luca Cesana, recuperato invece Gabriele Tarallo.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

WEGREENIT URANIA MILANO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 21 ottobre, 20.30

Arbitri: Vita, Centonza, Ugolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/dn433

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci apprestiamo a giocare contro una squadra che vive un momento particolare, che nessuno all’inizio dell’anno si sarebbe aspettato. Vorranno invertire la rotta e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Non dovremo commettere l’errore di approcciare senza la giusta determinazione la gara. Latina è una squadra profonda, costruita con nove giocatori esperti, molti già presenti lo scorso anno. Il roster di valore, completo nel reparto lunghi, quanto negli esterni, trova nell’americano Gaines il vero punto di riferimento, viste le sue precedenti esperienze in Serie A. Dovremo confermare quanto di buono abbiamo messo in campo a Vigevano, giocando di squadra, appoggiando la palla dentro ai nostri lunghi, che hanno fatto un grande lavoro e continuare a creare tiri per gli altri. Vogliamo sbloccarci davanti ai nostri tifosi, proseguendo il cammino nella costruzione di un gioco corale”.

Note – Assente per infortunio Gerald Beverly, che in settimana si è sottoposto, con esito positivo, ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (capo allenatore) – “Milano è una squadra dal grande talento offensivo, avremo bisogno di una partita molto attenta dal punto di vista difensivo per riuscire a trovare la prima vittoria della stagione. È stata una settimana di allenamenti complicata, Parrillo, Romeo e Viglianisi non si sono allenati e ad oggi non sappiamo ancora chi sarà disponibile per la partita di sabato”.

Kader Abdel “Aka” Fall (giocatore) – “Abbiamo tantissime motivazioni, una molto importante è la classifica attuale. Dobbiamo sbloccarci e dare la svolta alla nostra stagione, che è partita in salita. Siamo certi che con impegno, concentrazione e voglia di vincere potremo riuscire a invertire la rotta. Non abbiamo alcuna intenzione di entrare in un tunnel senza uscita, per questo siamo pronti a tramutare il nervosismo, dato dalle 4 sconfitte, in energia positiva. Milano è una buona squadra, con ottimi punti di riferimento in attacco, ne siamo consapevoli, ma in questo momento guardiamo solo a noi stessi e alla nostra voglia di conquistare la vittoria, indipendentemente dall’avversario che ci troveremo di fronte. Ognuno di noi sabato, ma anche nelle prossime partite, dovrà fare quel qualcosa in più, soprattutto se alcuni compagni saranno assenti e non potranno dare il loro contributo”.

Note – In dubbio la presenza di Kenneth Viglianisi, Salvatore Parrillo e Gabriele Romeo. Lo staff sanitario valuterà la situazione per stabilire chi sarà nelle condizioni di scendere in campo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

NOVIPIÙ MONFERRATO – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: sabato 21 ottobre, 20.30

Arbitri: Ursi, Marzulli, Yang Yao

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/ch3d2

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Abbiamo fatto una bellissima settimana di allenamento, contenti del risultato ottenuto con Agrigento. Il successo di sette giorni fa non deve essere visto come un punto di arrivo, ma come la partenza di un bel percorso. Rieti, in questo momento, gioca con obiettivi diversi dai nostri. Dobbiamo guardare in casa, cercando di migliorare le cose che fino a qui abbiamo sbagliato. Loro sono una squadra molto fisica, Hogue sotto canestro è un cliente duro. Credo che Johnson possa essere tranquillamente considerato uno dei migliori americani del campionato. E poi tantissimi altri giocatori esperti come Ancellotti, Sarto, Italiano, che sanno ruotare molto bene intorno a loro. Dobbiamo farci trovare pronti, sarà come sempre una battaglia. Noi abbiamo dimostrato che possiamo competere contro tutti e proveremo a fare la nostra partita, cercando di sbagliare il meno possibile”.

Dario Zucca (giocatore) – “La Sebastiani è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica. La stiamo preparando al meglio delle nostre possibilità, nonostante in settimana abbiamo dovuto convivere con qualche acciacco fisico che in questa parte di stagione credo sia anche normale. Siamo una squadra che corre, che difende, e ci faremo trovare pronti cercando di metterli in difficoltà. Arriviamo dalla bella vittoria con Agrigento. Una sfida intensa, dove il pubblico ci ha dato una grossa mano. Un successo che ha fatto bene all’ambiente e dal quale vogliamo assolutamente ripartire”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Il record di Monferrato recita 1-3, ma è bugiardo. Tutte le sconfitte della squadra piemontese infatti sono arrivate all’ultimo possesso. È una squadra che gioca con l’entusiasmo e l’energia che gli trasmette il suo allenatore. Dobbiamo avere un impatto adeguato, sia mentalmente che fisicamente, per costruire la partita sull’arco dei 40 minuti. La squadra si sta allenando bene e dovremo dimostrare che anche in trasferta possiamo avere un rendimento costante”.

Davide Raucci (giocatore) – “La classifica non rende giustizia a Monferrato. Affrontiamo un avversario che non ci regalerà niente, hanno giocatori esperti come Martinoni, Pepper e Kelly, quindi l’approccio sarà determinante. Sarà una gara utile a capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita e che tipo di squadra vorremo essere all’interno di questo campionato. Dopo la bella vittoria con Latina dobbiamo dare continuità anche in trasferta”.

Note – Tra gli ex Alvise Sarto, a Monferrato nelle ultime due stagioni.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 22 ottobre, 18.00

Arbitri: Costa, Tallon, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/umm5j

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Veniamo da una sconfitta che ci ha lasciato dentro molta delusione, siamo tornati in palestra con grande senso di responsabilità, con la consapevolezza che dobbiamo rialzarci e trovare delle certezze, per portare a casa un risultato che può sbloccarci. Affrontiamo una squadra con grande esperienza e con un giovane come Miaschi, che sta disputando un grande inizio di stagione, sarà fondamentale curare ogni singolo dettaglio nella partita e non permettere alcun break agli avversari. Non ci sono grandi cose da dire, bisogna far parlare il campo e iniziare con grande convinzione, per coinvolgere il nostro pubblico”.

Note – La Fortitudo Agrigento sta vivendo uno dei momenti più delicati degli ultimi anni, è difficile ritrovarla nelle parti basse della classifica ed in netta difficoltà di risultati, con una sola vittoria in quattro partite. Ma per fortuna della Fortitudo, il momento negativo di Agrigento arriva ad inizio campionato, con tutto il tempo per recuperare punti e posizioni in classifica; anche lo scorso anno il tira e molla iniziale preoccupò la piazza, ma le vittorie casalinghe riportarono l’entusiasmo di sempre, con la Moncada che centrò una qualificazione ai playoff difficile da pronosticare ad inizio stagione. La squadra di coach Pilot ha sorpreso tutti nella trasferta di Milano, ma perso occasioni importanti contro la sorprendente Rieti e Monferrato, fino ad allora a 0 punti in classifica. Domenica al PalaMoncada si appresta ad affrontare un match delicato contro Treviglio, attualmente a metà classifica con 4 punti. Ex di turno Tommaso Guariglia. Per incrementare l’afflusso di pubblico al palazzetto, già molto presente durante le partite della Fortitudo Agrigento, la Società ha messo a disposizione degli abbonati due biglietti ad un prezzo scontato di 5 euro ciascuno, da regalare agli amici.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Ad Agrigento la nostra parola chiave deve essere solidità: nella continuità, nell’impatto fisico-atletico e nelle scelte offensive e difensive. Agrigento gioca con grande energia, basandosi sulla compattezza del gruppo italiano. Chiarastella è un’ala forte di ruolo, ma per intelligenza di gioco è un playmaker aggiunto. Per la capacità di produrre punti, in questo inizio di stagione si sta distinguendo Sperduto. Poi ci sono due veterani di questo campionato, come il playmaker Meluzzi e Ambrosin, che è concretamente il loro leader offensivo”.

Matteo Pollone (giocatore) – “Andiamo ad Agrigento, che è sempre una trasferta molto difficile, nonostante in questo avvio di campionato la Fortitudo non abbia ancora vinto in casa: avranno una motivazione extra per sbloccarsi anche davanti al loro pubblico. Dopo la sconfitta di Torino, noi vogliamo ripartire subito, invertendo la rotta per tornare subito alla vittoria. Sarà comunque un match complicato su un campo ostico, con un avversario sostenuto da grande tifo”.

Note – Brian Sacchetti e Terrell Harris sono tornati ad allenarsi regolarmente e saranno a disposizione. L’ex dell’incontro è Tommaso Guariglia (54 presenze con 316 punti e 174 rimbalzi in biancoazzurro, nel biennio 2017-2019). La sfida tra Agrigento e Treviglio ha 7 precedenti al PalaMoncada, tutti in A2: i biancoblù hanno vinto (83-91) solo nella stagione 2018/19. Tra le 6 vittorie dei siciliani, 4 sono state ottenute con un solo possesso di margine.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

FERRARONI JUVI CREMONA – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: lunedì 23 ottobre, 20.30

Arbitri: Enrico Bartoli, Barbiero, Berlangieri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mpdb9cj3

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “Il prossimo turno casalingo ci vede di fronte Vigevano, una squadra neopromossa che ha fatto una grande stagione l’anno scorso, arrivando insieme ad un pubblico appassionato ad ottenere la promozione. Si presenta con un roster quasi completamente confermato, ci sono giocatori che hanno vinto il campionato, due stranieri, c’è un playmaker come Bertetti che sicuramente è uno dei talenti espressi dal campionato. Una squadra ostica, una squadra che ha giocato le 4 partite sempre con grande spirito, una squadra che usa la tattica che rompe il ritmo agli avversari. Dal canto nostro dobbiamo farci trovare pronti ad una partita fisica, dove conteranno l’energia, il controllo dei rimbalzi e il controllo del ritmo”.

Antonino Sabatino (giocatore) – “Lunedì ci aspetta una delle partite più sentite, sia dalla tifoseria che dall’ambiente in generale; infatti stiamo lavorando duro per presentarci pronti, sia fisicamente che mentalmente, alla partita. Dobbiamo vincere quante più partite possibili, soprattutto in casa, per far diventare il nostro palazzetto un vero e proprio fortino”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio, da valutare Tekele Cotton, che non ha giocato l’ultima partita a Trapani.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo una partita tostissima contro una squadra quadrata, di talento e con una panchina profonda, che possiede due americani sopra la media come Medford e Cotton, a cui si aggiunge un pacchetto di italiani di qualità. A partire da Musso e Costi, per passare a lunghi che hanno vinto il campionato l’anno scorso in Serie A2 con Pistoia, come Benetti e Magro, senza dimenticare Vincini, che cresce esponenzialmente ed un pretoriano di Luca Bechi, come Tortù. Cremona gioca una pallacanestro solida, noi conosciamo l’importanza della partita per i nostri tifosi, vogliamo riscattarci per il brutto impatto che abbiamo avuto domenica scorsa contro l’Urania Milano. Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo, tuttavia è una partita che rappresenta l’occasione ideale per dimostrare che abbiamo compreso i nostri errori, e che sappiamo mettere durezza in campo. Con l’inserimento di Amici aggiungiamo un giocatore di personalità al roster, darà una mano a elevare il livello di competitività di tutti. Chiaramente non è al meglio della condizione, lo inseriremo piano piano nelle rotazioni”.

Giacomo Leardini (giocatore) – “Ci aspetta una squadra con tanti punti nelle mani. Questa settimana abbiamo lavorato per mettere a posto le cose che non sono funzionate contro l’Urania Milano, per cui entreremo in campo con una maggiore aggressività, per fare il meglio possibile, perchè possiamo segnare tanti punti anche noi e difendere meglio”.

Note – Assenti gli infortunati Lorenzo D’Alessandro e Kristofers Strautmanis. In casa ELAchem debutta Alessandro Amici; l’ala classe ’91, 201 centimetri, ha chiuso la passata stagione proprio alla Juvi.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

