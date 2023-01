Serie A2 Girone Verde – La presentazione del 16° Turno

CALENDARIO

Si gioca la 16^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, terza di ritorno: tutte le gare sono in programma domenica 8 gennaio.

Domenica 8 gennaio, ore 12.00

Trapani: 2B Control-Novipiù Monferrato Basket

Domenica 8 gennaio, ore 17.00

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Vanoli Basket Cremona

Domenica 8 gennaio, ore 18.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Gruppo Mascio Treviglio

Piacenza: UCC Assigeco-Reale Mutua Torino

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Kienergia Rieti

Cremona: Ferraroni Juvi-Urania Milano

Riposa: E-Gap Stella Azzurra Roma

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 26 13 1 Vanoli Basket Cremona 22 11 3 Gruppo Mascio Treviglio 20 10 3 Reale Mutua Torino (-3 punti) 17 10 4 UCC Assigeco Piacenza 16 8 6 Urania Milano 14 7 7 Moncada Energy Agrigento 14 7 7 Benacquista Assicurazioni Latina 12 6 8 Novipiù Monferrato Basket 10 5 9 2B Control Trapani 8 4 9 Ferraroni Juvi Cremona 8 4 10 Kienergia Rieti 6 3 10 E-Gap Stella Azzurra Roma 2 1 12

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. È ora attivabile “Half Season Pass”, la proposta di abbonamento a LNP PASS per seguire, live e on-demand, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B sulla piattaforma web tv di LNP, per 6 mesi, al prezzo di €39.99. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

“GAME OF THE WEEK”: CANTÙ-VANOLI CREMONA IN DIRETTA SU MS CHANNEL, IN CHIARO SU LNP PASS E SU TWITCH ITALBASKETOFFICIAL

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e sul canale MS Channel, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay e sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro). A seguito dell’accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, la “Game of The Week” di Serie A2 viene proposta in chiaro anche sul canale Twitch della FIP Italbasketofficial (https://www.twitch.tv/italbasketofficial). Domenica 8 gennaio in diretta il derby lombardo e sfida al vertice del girone Verde tra Acqua S.Bernardo Cantù e Vanoli Basket Cremona, dal Pala FitLine di Desio, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

2B CONTROL TRAPANI – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaAuriga, Trapani

Quando: domenica 8 gennaio, 12.00

Arbitri: Terranova, Yang Yao, Calella

Andata: 65-70

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VSveZH

QUI TRAPANI

Alex Latini (primo assistente) – “Monferrato è una squadra che all’andata ci mise in difficoltà grazie al talento dei suoi esterni. Da quella partita però sono cambiate tante cose, noi non siamo più la stessa squadra e mi aspetto una partita diversa, molto dura ed equilibrata. Da parte nostra dovremo limitare il talento di Redivo ed arginare il gioco in post di Martinoni, ma soprattutto dovremo essere bravi ad eseguire il piano partita per forzare i loro punti deboli e metterli sotto pressione”.

Federico Massone (giocatore) – “Abbiamo affrontato questa lunga sosta con la consapevolezza di lavorare su noi stessi, migliorando le nostre qualità e provando a correggere i difetti. Siamo consapevoli dell’importanza della sfida di domenica perché affrontiamo una squadra che ci precede in classifica di soli 2 punti e una vittoria ci darebbe slancio ed entusiasmo. All’andata fu una partita molto combattuta, ma sono certo che giocando in casa e con l’apporto del nostro pubblico potremo giocarcela alla pari”.

Note – 3ª giornata di ritorno. All’andata vittoria di Monferrato 70-65.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI MONFERRATO BASKET

Andrea Valentini (allenatore) – “Trapani arriva dal turno di riposo, ma per noi è la partita da vincere. Dobbiamo andare a fare una partita con il coltello tra i denti, il momento richiede questo, ce lo siamo detti nello spogliatoio tra giocatori e staff. In questo momento per noi è importante giocare di squadra e prestare massima attenzione alla fase difensiva, perché le partite le vinci se difendi, limitando al minimo gli errori, cercando di essere più cattivi e più cinici”.

Gianmarco Leggio (giocatore) – “Trapani è una partita molto importante per noi, una sorta di finale. Sappiamo il momento negativo che stiamo passando, ma bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare più duramente per ritrovare quella serenità, fluidità e cattiveria agonistica che abbiamo dimostrato di avere fino a qualche partita fa”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 8 gennaio, 17.00

Arbitri: Ursi, Gagliardi, De Biase

Andata: 54-65

In diretta tv su MS Channel (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3GIuimu

In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial: https://www.twitch.tv/italbasketofficial

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Speriamo di arrivare a questo big match meglio di come abbiamo giocato a Rieti. Nell’ultimo impegno abbiamo fatto molto bene a sprazzi, ma poi ci siamo un po’ specchiati e abbiamo sofferto. Alla fine, comunque l’abbiamo portata a casa. Ora ospitiamo la Vanoli Cremona, una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo qualche problema fisico, ma non dobbiamo pensare a chi c’è e chi non c’è. Prendo esempio dalla gara che fece Torino contro la Vanoli, quando in cinque riuscirono a vincere contro tutti i pronostici. Mi aspetto un ambiente e un’atmosfera importanti. Sono sicuro che il pubblico di Cantù farà la sua parte sugli spalti, noi faremo il nostro in campo. Ci attende una bella sfida”.

Note – Nicola Berdini potrà giocare con una maschera protettiva, dopo la leggera frattura alle ossa nasali subita a Rieti. Stefan Nikolic, tenuto a riposo nella trasferta laziale a causa di una botta che aveva subito in allenamento, con ogni probabilità sarà in campo. Da valutare in queste ore invece Francesco Stefanelli, per un problema a una caviglia.

Media – Diretta streaming in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial, diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat). La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Giocare in casa di quella che la classifica dice essere la migliore squadra dell’intera Serie A2 ci darà ulteriori motivazioni in un momento dove, dopo la sequenza di tante partite anche ravvicinate, saranno fondamentali lucidità e agonismo. Con il recupero degli infortunati torneremo presto ad avere più qualità e per questo dobbiamo elogiare il gruppo, che con grande volontà sta tenendo sufficientemente alto il rendimento, permettendoci la continuità dei risultati sino ad oggi”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Andrea Pecchia e Jonathan Tabu sono gli ex della partita per Cremona. Coach Romeo Sacchetti ha invece allenato la Vanoli Basket Cremona in Serie A dal 2017 al 2020, conquistando con i colori biancoblù la Coppa Italia 2019.

Media – La gara sarà in diretta tv su MS Channel (canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat) ed in streaming in chiaro su LNP PASS e sul canale Twitch Italbasketofficial. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 8 gennaio, 18.00

Arbitri: Lucotti, Bertuccioli, Grappasonno

Andata: 68-72

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ZfRoYM

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Arriviamo all’esame Treviglio dopo una difficile e opaca partita a Milano, ci troviamo ad affrontare una squadra che a oggi, ha perso solo tre partite, con squadre della parte alta della classifica, questo la dice lunga sulla qualità di questo team. Per noi sarà importante recuperare almeno Cicchetti, ma non sappiamo ancora se sarà possibile. Treviglio è squadra molto fisica ed è per questo che il recupero di uno dei due lunghi sarà importante. Voler vincere con Treviglio è possibile soltanto con una prestazione di alto livello da parte di tutti, e dato che noi lo vogliamo, faremo in modo di giocare una gara all’altezza dell’avversario”.

Alberto Cacace (giocatore) – “Dopo una lunga assenza durata due mesi, di cui uno di sosta completa e l’altro di lavoro per riprendere la condizione fisica, sono rientrato lo scorso mercoledì nel match con Milano e devo dire che mi sono sentito bene in campo, sia con la squadra, che a livello fisico, peccato solo per il risultato finale della partita. Siamo davvero dispiaciuti per aver perso una gara così importante dal punto di vista della classifica e dello scontro diretto, ma eravamo in una situazione di emergenza nel settore lunghi e non è stato facile. Dopo esser partiti scarichi energeticamente, siamo stati bravi a reagire, ma, nonostante l’ottimo sforzo profuso in termini di energie mentali e fisiche, non siamo purtroppo riusciti a completare la rimonta. Ora abbiamo soltanto un paio di giorni per prepararci alla sfida con Treviglio, che è una delle corazzate del nostro girone e con cui all’andata abbiamo perso nel finale, dopo un’intensa battaglia. Vogliamo e dobbiamo recuperare, quindi è fondamentale resettare immediatamente, lasciare indietro il passato, ripartire dalle cose buone espresse e guardare avanti con determinazione”.

Note – Assente Aka Fall per infortunio, in dubbio la presenza di Alexander Cicchetti, la cui situazione sarà valutata dallo staff medico nelle prossime ore.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI TREVIGLIO

Lorenzo Pansa (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra ostica, con giocatori di talento ed esperienza, capaci di produrre break importanti in campo aperto. Latina ha la grande qualità di non disunirsi mai, recuperando anche divari importanti, come successo sul campo dell’Urania nell’ultimo turno. Noi dovremo riprendere le energie spese nell’ultima battaglia con la Stella Azzurra. Sul parquet del PalaBianchini dovremo mettere tutta la nostra miglior attenzione e solidità difensiva per arginare il loro eccellente potenziale offensivo”.

Jason Clark (giocatore) – “Ognuno di noi deve essere molto concentrato e focalizzato per i 40 minuti di Latina. Loro sono una formazione con un’ottima circolazione di palla, capace di colpire dal perimetro. Dobbiamo essere ben preparati difensivamente per fermare le loro soluzioni offensive, essere aggressivi, come dev’essere la nostra mentalità in ogni gara, ma soprattutto in questa trasferta. Proveremo a portarli fuori dal loro piano di gara mettendo fisicità e pressione e, allo stesso tempo, in attacco dobbiamo giocare con coralità e intensità per cercare di vincere la partita, che è quello che vogliamo. Sarà una sfida dura e tosta, ma confido che ciascuno di noi arrivi preparato: siamo molto fiduciosi di poter vincere”.

Note – Ex di turno è Yancarlos Rodríguez (a Treviglio nella stagione 2021/22). I precedenti tra Blu Basket e Latina sono 19: il primo, con vittoria interna dei nerazzurri 73-64, risale alla stagione 1997/98 in Serie B1. Il computo complessivo dei successi è di 13-6 per i biancoblù, anche se nelle 8 partite finora disputate sul parquet pontino regna l’equilibrio, con 4 successi per parte.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T). Sul profilo YouTube ufficiale (BluBasketTreviglio1971) sarà possibile seguire “Blu On Air”, l’altra videocronaca con ospiti, opinionisti e ultimissime dal campo.

UCC ASSIGECO PIACENZA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 8 gennaio, 18.00

Arbitri: Masi, Morassutti, Mottola

Andata: 79-83 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3GifhXc

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “Torino è la squadra con il miglior attacco del girone e non dobbiamo mai dimenticare che ha avuto 3 punti di penalizzazione. Sono una squadra solida, strutturata ed esperta con diverse armi preziose in uscita dalla panchina come Pepe e Poser, che nel match d’andata sono stati decisivi. Sarà bello rivedere al PalaBanca Tommaso Guariglia, giocatore che negli ultimi due anni a Piacenza è cresciuto moltissimo, oltre che ad essere un ragazzo splendido. Noi dovremo essere bravi a contenere tutta la fisicità e l’imponenza dei loro giocatori. Sarà un grande banco di prova, ma vogliamo continuare a stupire e cercare di trovare la prima vittoria su Torino: sono queste le partite da giocare con entusiasmo e leggerezza”.

Lorenzo Querci (giocatore) – “Contro Torino ci aspetta una dura battaglia, dove dovremo farci trovare pronti fin da subito per aggredire la partita e trovare la stessa fisicità che possono portare gli avversari. Sono una squadra con esperienza e giocatori di talento, però noi non siamo da meno: vogliamo continuare la nostra striscia di successi consecutivi”.

Note – Da valutare le condizioni di Gherardo Sabatini, mentre rimane out Lorenzo Galmarini. Il match di domenica sarà una piacevole occasione per l’Assigeco di reincontrare Tommaso Guariglia, nelle ultime due stagioni a Piacenza, e Luca Vencato, in forza al club bianco-rosso-blu dal 2010 al 2016, tra settore giovanile e prima squadra.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “La partita di domenica è una sfida ad altissimo grado di difficoltà come conferma la classifica, nel senso che questa gara dà a noi la possibilità di allungare sulla quinta e a Piacenza dà l’occasione di diventare quarta. È chiaro che nel momento in cui c’è in ballo uno scontro diretto, che potrà valere potenzialmente anche nella seconda fase, il significato della gara va un po’ oltre la normale assegnazione dei due punti. Abbiamo ancora vivo il ricordo di come siamo riusciti a strappare a Piacenza la partita di andata, dopo che loro hanno tenuto per 35 minuti in mano le redini della gara e quindi siamo consapevoli delle difficoltà. Ovviamente per entrambe le squadre questa partita arriva dopo appena quattro giorni dopo quella precedente e sicuramente ci sarebbe stato bisogno di più tempo per prepararla al meglio, ma sarà sicuramente una battaglia dal punto di vista tecnico-tattico, senza dimenticare il peso specifico dell’incontro”.

Celis Taflaj (giocatore) – “Giochiamo contro una squadra in grande forma, che viene da 5 vittorie consecutive. Sappiamo quanto è importante per noi dare continuità al buon lavoro fatto in palestra e portare a casa i 2 punti, che sono importantissimi per restare nella parte alta della classifica”.

Note – Non sarà della partita Federico Avino, alle prese con il suo infortunio.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – KINERGIA RIETI

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 8 gennaio, 18.00

Arbitri: Moretti, D’Amato, Di Martino

Andata: 87-75

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Qjjm1G

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “La partita contro Rieti è una sfida delicata che vogliamo approcciare con agonismo e con attenzione, i nostri avversari arrivano da una partita ben giocata e persa al tempo supplementare contro la prima della classe ed hanno dimostrato di essere alla feroce ricerca di punti per la loro classifica. Dovremo limitare le palle perse ed essere giudiziosi nella transizione difensiva, per provare a comandare il ritmo. Il calore del PalaMoncada è un fattore sul quale ovviamente contiamo, per proseguire nel nostro cammino”.

Note – Il 2023 della Fortitudo Agrigento non è iniziato nel migliore dei modi, è arrivata una sconfitta, se pur contro una corazzata come quella della Vanoli Cremona, ma coach Cagnardi vuole subito riportare a casa la vittoria e tornare con un record di vittorie positivo, al momento in pareggio con 7 vittorie e 7 sconfitte in campionato. L’ultimo quarto a Cremona ha dato forza e motivazione, ma domenica 8 gennaio alle 18 al PalaMoncada arriva la NPC Rieti, con 3 sole vittorie in campionato e solo sconfitte contro la Fortitudo Agrigento al PalaMoncada negli ultimi anni. La squadra di coach Ceccarelli deve assolutamente invertire il trend se vuole recuperare punti e posizioni in classifica ed evitare i playout e nell’ultima partita ha dimostrato di essere presente, perdendo all’overtime contro la capolista Cantù; la Fortitudo invece ha bisogno di punti preziosi nei due prossimi match da giocare in casa, per tornare in piena zona playoff e lasciarsi alle spalle quella per la salvezza. Un campionato molto combattuto che non lascia spazi alle certezze e questa partita non è da meno. Tornano al PalaMoncada da ex Paolo Rotondo e Ruben Zugno, all’andata non riuscirono ad imporsi con la Fortitudo che vinse a Rieti.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Agrigento all’andata ci fece molto male, ha tenuto la stessa struttura dello scorso anno. Questo dimostra che la continuità alle volte va oltre la categoria. È guidata da Chiarastella, giocatore senza età e Grande, che anche in A2 sta dimostrando di valere la categoria. Hanno stranieri di sistema ed in casa dà il meglio. Si basa sui cambi sistematici e grande aggressività in difesa. Vincere sarebbe un’impresa, noi ci proveremo”.

Marco Timperi (giocatore, ala) – “Dopo la bella prestazione contro Cantù dobbiamo assolutamente ripeterci contro Agrigento. È una partita difficile, in casa giocano una gran bella pallacanestro. È una squadra di sistema, girano molto velocemente la palla senza dare punti di riferimento. Noi dobbiamo fare una gara solida, e restare concentrati per tutti i 40 minuti”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, in dubbio anche Paolo Rotondo non al meglio della condizione.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass, differita lunedi alle 19.00 su RTR. La gara contro Agrigento viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

FERRARONI JUVI CREMONA – URANIA MILANO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 8 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Maschietto, Praticò

Andata: 58-75

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3vDeCus

QUI JUVI CREMONA

Gianluca De Gennaro (assistente allenatore) – “L’Urania Milano è una squadra con le caratteristiche molto chiare, hanno un pacchetto giocatori di grandissima esperienza, con chiare leadership in mezzo al campo; oltre a Potts che ha una facilità nello scoring molto alta, ha giocatori importanti come Amato e Montano che possono fare canestro in tutti i modi, Ebeling, che è un giocatore di esperienza anche lui con una fisicità enorme, oltre al pacchetto lunghi formato da Hill, Pullazi e Piunti, giocatori che anch’essi possono fare la differenza in mezzo al campo. Giocano una pallacanestro con attacchi molto chiari, in difesa hanno una aggressività molto elevata soprattutto sui portatori di palla. Noi dobbiamo imporre il nostro ritmo, dato che giochiamo in casa e mi auguro che il nostro pubblico continui a darci una mano; dobbiamo muovere la palla per cercare soluzioni facili, non soltanto dall’uscita dei blocchi, ma nel ‘motion’ del nostro attacco e soprattutto in difesa dobbiamo essere aggressivi, per limitare la percentuale dei tiri da 3 dei giocatoti dell’Urania Milano”.

Marko Milovanovic (giocatore) – “Partita molto dura, l’Urania è una squadra che ha vinto l’ultima partita contro Latina, noi non siamo al completo; abbiamo Douvier, appena arrivato, da coinvolgere nel nostro gioco, per vincere dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e sfruttare il tifo del nostro pubblico”.

Note – Assente Brayon Blake per infortunio al ginocchio, in dubbio Eugenio Fanti e Marko Milovanovic.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Dopo Latina abbiamo un’altra sfida molto importante, contro un’avversaria della nostra fascia di classifica. Rispetto alla gara di andata la Juvi avrà uno straniero diverso come Bryce Douvier, che già nella partita con Torino ha dimostrato di poter dare un contributo significativo. Il pericolo pubblico sicuramente è Trevon Allen, giocatore dall’indiscutibile talento offensivo, ma anche il resto del gruppo italiano sa fornire prestazioni di livello. Per noi sarà fondamentale come sempre l’approccio alla partita, per provare a vincere un match che può consolidare ulteriormente la nostra posizione”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST