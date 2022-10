Serie A2 Girone Verde – La presentazione del terzo turno

CALENDARIO

Si gioca la terza giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West: anticipo sabato 15 ottobre tra Urania Milano e Juvi Cremona, domenica 16 le altre gare del turno.

Sabato 15 ottobre, ore 20.30

Milano: Urania-Ferraroni Juvi Cremona

Domenica 16 ottobre, ore 17.00

Cremona: Vanoli Basket-Acqua S.Bernardo Cantù

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato-2B Control Trapani

Domenica 16 ottobre, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Benacquista Assicurazioni Latina

Torino: Reale Mutua-UCC Assigeco Piacenza

Rieti: Kienergia-Moncada Energy Agrigento

Riposa: E-Gap Stella Azzurra Roma

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 4 2 0 Vanoli Basket Cremona 4 2 0 2B Control Trapani 2 1 0 Gruppo Mascio Treviglio 2 1 0 Novipiù Monferrato Basket 2 1 1 UCC Assigeco Piacenza 2 1 1 Ferraroni Juvi Cremona 2 1 1 Kienergia Rieti 2 1 1 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 1 Moncada Energy Agrigento 0 0 2 Urania Milano 0 0 2 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 2 Reale Mutua Torino (-3 punti) -1 1 1

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

“GAME OF THE WEEK”: VANOLI CREMONA-CANTÙ IN DIRETTA FREE SU LNP PASS E SU MS CHANNEL HD

Lega Nazionale Pallacanestro, per la terza stagione, ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23. L’accordo consente agli appassionati di seguire ogni settimana la “Game of The Week”, prodotta settimanalmente da LNP, in chiaro, visibile a tutti, su LNP Pass, e, con un aumento della qualità della visione, sul canale MS Channel HD, disponibile nel bouquet satellitare Sky canale 814, pay, sulla piattaforma satellitare Tivusat (in chiaro), ed in streaming (in chiaro, su www.mschannel.tv). Domenica 16 ottobre in diretta la sfida al vertice del girone Verde tra Vanoli Basket Cremona e Acqua S.Bernardo Cantù, dal PalaRadi di Cremona, con inizio alle ore 17.00. Telecronaca di Niccolò Trigari, commento tecnico di Paolo Lepore.

LE PARTITE

URANIA MILANO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 15 ottobre, 20.30

Arbitri: Salustri, Giovannetti, Raimondo

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3RVrc0L

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Affrontiamo una squadra che è neo promossa solo sulla carta, la Juvi infatti ha costruito una squadra molto solida per affrontare la categoria. Cremona ha due stranieri di assoluto valore, capaci di ribaltare una partita in qualsiasi momento, come hanno dimostrato nella rimonta con Torino della scorsa settimana. Il pacchetto italiani è altrettanto buono, dove spiccano l’esperienza e l’affidabilità di Iannuzzi, giocatore da categoria superiore. Da parte nostra dovremo proseguire sul tracciato delle cose buone fatte a Latina, dove abbiamo fatto vedere lampi di quelle che potrebbero essere le nostre caratteristiche migliori”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Giocheremo contro una squadra di talento con giocatori che possono spostare l’equilibrio della partita anche a livello individuale, dobbiamo fare un buon lavoro difensivo per non metterli in ritmo. Noi stiamo andando avanti durante la settimana per costruirci a livello di gioco e continuare sulla falsariga del terzo quarto con Torino. Vincere in trasferta è difficile, conosciamo le insidie del caso e sappiamo di dover fare un ulteriore step per migliorare la nostra pallacanestro”.

Niccolò Giulietti (giocatore) – “Per me è sempre speciale tornare al Palalido, dove hanno giocato grandi campioni, anche perché qui è dove ho iniziato il mio primissimo approccio al basket professionistico. L’Urania ha sicuramente degli ottimi giocatori di categoria come Montano e Potts ed un buonissimo staff che conosco personalmente. Ci siamo allenati bene dopo la vittoria con Torino e ci aspettiamo una partita tosta, dove dovremo fare attenzione ai loro tiratori e la fase difensiva sarà fondamentale per il risultato”.

Note – Tutti i giocatori sono a disposizione di coach Crotti, con Antonio Iannuzzi da valutare.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida contro l’Urania Milano sarà seguita sui social della Ju-Vi, sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juvibasketcremona1952) che su Instagram (@juvicremona).

VANOLI BASKET CREMONA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 16 ottobre, 17.00

Arbitri: Boscolo Nale, Tirozzi, Barbiero

In diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming)

In diretta free su LNP Pass: https://bit.ly/3S9T5Tb

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Quella di domenica è una partita molto importante, tra due Società che ambiscono a tornare nel massimo campionato. Sarà totalmente diversa rispetto a quella giocata durante la Supercoppa, sia perché entrambe le squadre sono cresciute, sia per il valore assoluto dei due punti in palio. Arriviamo al match con due vittorie non banali e con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto, anche se c’è ancora molto da migliorare, soprattutto nel controllo del ritmo e nella transizione offensiva. Non esistono partite decisive in ottobre, certo è che sarà una partita intensa, fisica e mi aspetto, anche, di qualità”.

Davide Denegri (giocatore) – “Giochiamo con Cantù, una squadra molto forte che ha giocatori di grande esperienza. Sappiamo che sarà una partita difficile e la chiave penso sarà avere continuità e rimanere concentrati per tutti i 40 minuti”.

Note – Nessuna news da segnalare. Il coach canturino Romeo Sacchetti ha allenato la Vanoli Basket Cremona in Serie A dal 2017 al 2020, conquistando con i colori biancoblù la Coppa Italia 2019.

Media – La gara sarà in diretta streaming free su LNP Pass e in diretta tv su MS Channel HD, via satellite canale 814 di Sky (a pagamento), ed in chiaro sulla piattaforma Tivusat e via streaming. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Ieri, giovedì, si sono allenati anche Nicola Berdini e Stefan Nikolic. Stefanelli invece non ci sarà, non ha ancora recuperato e sta facendo degli ulteriori controlli. Ci porteremo dietro i tre ragazzi del PGC che ci aiutano in allenamento, ovvero Guglielmo Borsani, Gregorio Meroni e Davide Brembilla. Il rientro di Berdini è sicuramente una nota positiva, perché è un giocatore importante sia per darci un’alternativa a Roko Rogic nel playmaking, sia per giocare in contemporanea con quest’ultimo”.

Roko Rogic (giocatore) – “La Vanoli Cremona è un’ottima squadra, l’abbiamo già visto in Supercoppa. Hanno un roster costruito per stare nelle prime posizioni di classifica e sono ben coperti in tutti i ruoli. Sono un gruppo che ha grandi qualità a livello fisico e che non molla mai. Da parte nostra ci stiamo preparando al meglio. Mi aspetto una sfida combattuta e di alto livello. Se ci atteniamo al piano partita, credo che Cantù abbia ottime opportunità di portare a casa i due punti in palio”.

Note – Non sarà del match Francesco Stefanelli, che non si è mai allenato in gruppo durante la settimana.

Media – Diretta streaming in chiaro su LNP Pass e su MS Channel HD (via satellite canale 814 Sky, per abbonati, e sulla piattaforma Tivusat, in chiaro, ed in streaming in chiaro). La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La gara del PalaRadi verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

NOVIPIÙ MONFERRATO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 16 ottobre, 17.00

Arbitri: Ursi, Miniati, Morassutti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3rMgmQ8

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Arriviamo alla partita con qualche acciacco di troppo, ma sicuramente con voglia di competere. Trapani è una squadra che ha confermato sia l’allenatore, che molti giocatori dalla passata stagione, come Mollura e Guaiana, giocatori esperti per la categoria che formano un buon mix con i giovani interessanti. Ci sono tutti gli ingredienti per una bella partita, che vogliamo affrontare con il giusto spirito, davanti al nostro pubblico che speriamo sia numeroso e caloroso per sostenerci”.

Gianmarco Leggio (giocatore) – “Mi aspetto una partita molto tosta per come è formata la squadra di Trapani, una squadra che lotta e che verrà qui dopo la sosta bella carica, per fare una buona partita. Noi dovremmo essere molto attenti perché sono una buona squadra che vorrà dire la sua”.

Note – Non sarà della partita il play Luca Valentini, che ha patito un problema al piede nell’ultima gara contro Piacenza. Da valutare l’impiego di Matteo Formenti in seguito ad un problema muscolare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI TRAPANI

Alex Latina (assistente allenatore) – “Monferrato è sicuramente una di quelle squadre che quest’anno potranno sorprendere. Hanno un roster competitivo in cui spicca il talento cristallino di Redivo che è di fatto un giocatore fuori categoria. Da parte nostra aver già usufruito del turno di riposo ci ha permesso di lavorare di più su noi stessi, ma in questa fase c’è bisogno di giocare e di affrontare gare vere. Sarà la nostra prima trasferta dell’anno e sarà un buon banco di prova”.

Federico Massone (giocatore) – “Aver vinto il derby all’esordio ci ha permesso di affrontare con entusiasmo queste due settimane di lavoro. Andare a Casale per noi sarà molto importante per capire i progressi fatti fin qui. I nostri avversari sono molto forti, hanno giocatori capaci di accendersi e di fare la differenza, ma da parte nostra vogliamo giocarcela al meglio e stiamo lavorando per metterli in difficoltà”.

Note – 3ª giornata di andata. Marco Rupil sarà assente a causa della frattura del menisco esterno.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP) di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Nuara, Tallon

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3EvlkIG

QUI TREVIGLIO

Michele Carrea (allenatore) – “È la nostra prima gara in casa, che affrontiamo con la volontà di partire col piede giusto davanti ai nostri tifosi. Stiamo cercando di allineare il gruppo a un livello di condizione e conoscenza reciproca più omogeneo: questa settimana abbiamo inserito meglio Marciuš e recuperato Marini e contiamo di avere la squadra al completo. Sappiamo di giocare con un’avversaria che ha buone qualità e un ottimo collettivo: Latina è una squadra molto capace di giocare insieme. Mi sembra che abbiano già acquisito i concetti con cui Gramenzi plasma le sue squadre, sia dal punto di vista offensivo, sia dal punto di vista difensivo. Conosciamo molto bene le doti di Rodriguez, ma oltre a lui Parrillo, Cicchetti e Fall sono giocatori importanti che stanno già bene insieme. Dobbiamo fare una buona partita e, soprattutto, rispetto alla nostra prima uscita, sappiamo di dover essere solidi e consistenti dentro la gara per tutti i 40 minuti”.

Pierpaolo Marini (giocatore) – “Stiamo aspettando con molta determinazione e altrettanta preparazione il primo match al PalaFacchetti: Latina è una squadra molto equilibrata, che affrontiamo per verificare il nostro livello di preparazione e crescita in questo momento. Da parte nostra c’è una grande voglia di fare bene, ma non ci deve essere quella pressione che ci porterà ad affrettare le scelte. Dovremo essere carichi e al tempo stesso sereni, perché vogliamo regalare la prima gioia stagionale ai nostri tifosi”.

Note – Yancarlos Rodríguez torna a Treviglio per la prima volta da ex: nella scorsa stagione con la canotta biancoblù il play d’origine dominicana ha collezionato 41 presenze (35 di campionato e 6 in Supercoppa) segnando 502 punti (62 in Supercoppa, 440 in campionato, con una media di 12,2 punti a gara), con un “high” di 34 punti in 35 minuti nella gara interna con Mantova.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (vice allenatore) – “Affrontiamo una trasferta proibitiva. Treviglio è una squadra costruita per vincere e all’esordio casalingo vorrà certamente ben figurare, così come per noi era importante conquistare i primi due punti davanti al nostro pubblico contro l’Urania Milano, in modo da poter affrontare questa trasferta con tranquillità. Treviglio è una squadra molto esperta, dalla grande fisicità e qualità tecnica, sarà importante riuscire a competere sul piano fisico e provare a indirizzare la partita su ritmi a noi più congeniali”.

Mike Lewis (giocatore) – “Sicuramente Treviglio è una squadra molto esperta, quindi dovremo sfruttare la nostra età a nostro vantaggio e portare più pressione in difesa. Nella prima partita fuori casa abbiamo lasciato che gli avversari si mettessero a proprio agio troppo presto e abbiamo visto cosa è successo. Domenica vogliamo andare a Treviglio e giocare come abbiamo fatto in casa contro Milano e bene, come facciamo in palestra durante gli allenamenti quotidiani, quindi con intensità e grinta in difesa”.

Note – In settimana non si sono allenati Giordano Durante e Alberto Cacace per problemi fisici, ma domenica dovrebbero essere a disposizione per la partita.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

REALE MUTUA TORINO – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Caforio, Capurro, Bertuccioli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3CO9ok2

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Sarà una partita delicata, non facile sotto il profilo tecnico e soprattutto tattico per le caratteristiche degli avversari, e non facile anche per il ritmo e l’intensità di gioco che le squadre di coach Salieri e in particolare questa squadra ha avuto in questi ultimi anni. È una partita dal significato importante, per tornare all’appuntamento con la vittoria e per riprendere un cammino che avevamo iniziato nella prima giornata con la Stella Azzurra, ma che abbiamo purtroppo interrotto anche per nostra responsabilità nella seconda gara di Cremona. Per questo motivo dobbiamo avere la capacità e la volontà di rimettere gli equilibri a posto. Sarà una partita delicata, importante, difficile e come tale va vissuta”.

Simone Pepe (giocatore) – “Ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra molto ostica che non molla mai, d’altro canto noi stiamo preparando al meglio la partita pronti a riscattarci dopo la brutta sconfitta di sabato scorso con la Juvi Cremona. Dobbiamo dimostrare a tutti, ma soprattutto a noi stessi, che quello che è successo sabato è solo un episodio negativo e che non dovrà più ripetersi”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Franco Ciani.

Media – La gara sarà in diretta in streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Veniamo da una settimana problematica e a ranghi ridotti, ma sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi che è sempre di grande impegno e attenzione. Torino è una squadra esperta, molto fisica e strutturata. Proprio per questo sotto canestro e nella gestione dei ritmi si deciderà la partita, noi dovremo sicuramente fare un match di sacrificio e di attenzione giocando di squadra. Con piacere rivediamo per la prima volta da avversario Tommaso Guariglia, ragazzo che nei due anni trascorsi con noi è cresciuto tantissimo”.

Davide Pascolo (giocatore) – “Ci attende una partita tosta su un campo estremamente difficile. Per portarci a casa i due punti dovremo fare una partita solida e compatta, specialmente in difesa dove dovremo essere bravi a limitare tutto il talento offensivo di Torino, su tutti il nostro ex compagno Tommaso Guariglia, che sta avendo un inizio di campionato eccezionale”.

Note – Ancora assente Lorenzo Galmarini. Il match di domenica sarà una piacevole occasione per l’Assigeco di rincontrare Tommaso Guariglia, nelle ultime due stagioni a Piacenza, e Luca Vencato, in forza al club bianco-rosso-blù dal 2010 al 2016, tra settore giovanile e prima squadra.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

KIENERGIA RIETI – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 16 ottobre, 18.00

Arbitri: Lucotti, Martellosio, Calella

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3yuw5an

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Ritroviamo Agrigento dopo la semifinale dello scorso anno in Serie B. Hanno mantenuto cinque giocatori della passata stagione ed hanno una chimica ben definita. Fino ad ora hanno raccolto molto meno in termini di punti rispetto a quanto avrebbero meritato, e sicuramente troveremo una squadra arrabbiata. Nonostante non siamo ancora al 100%, in casa non possiamo permetterci passi falsi”.

Ruben Zugno (giocatore, playmaker) – “Agrigento è stata la mia prima squadra in Serie A2, e per me sarà una partita particolare, perché sono molto legato alla mia terra. Dobbiamo giocare una partita solida sia in attacco che in difesa e dare il massimo per portare a casa il risultato”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, e su Benjamin Marchiaro. In dubbio anche Jordan Geist, reduce da un infortunio all’inguine.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà trasmessa in differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 22:30 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La sfida contro Agrigento viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook, che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Dopo il derby a Trapani e l’esordio in casa contro la Vanoli Cremona il calendario ci porta a Rieti, per un’altra insidiosa trasferta contro una squadra che ha incrociato il nostro cammino durante le semifinali playoff dello scorso campionato di B; in entrambe le squadre sono presenti molti protagonisti di quella sfida e ci aspettiamo di trovare un senso di rivincita da parte loro, che tradotto in campo significa aggressività e determinazione, caratteristiche che sanno mettere bene in campo, assieme alla capacità di sfruttare le loro skills individuali all’interno del sistema di gioco proposto da coach Ceccarelli. Da parte nostra arriviamo da una settimana di buon lavoro, durante la quale abbiamo aggiustato alcuni aspetti del gioco che ancora vanno assettati e sottolineato quanto sia importante trovare quella continuità sui 40 minuti che ci permetterà di giocare alla pari ogni partita. Avremo tutto il roster a disposizione e siamo pronti e concentrati per questa importante sfida”.

Alessandro Grande (giocatore, playmaker) – “Ci aspettano altre due trasferte consecutive in questo inizio complicato di campionato. Domenica saremo in un campo difficile come quello di Rieti, che conosciamo molto bene. Loro sono una squadra che al di là degli aspetti tecnici fa dell’aggressività, della durezza e della voglia di dimostrarsi competitivi a questo livello il loro biglietto da visita, per questo sarà una partita molto fisica. Anche noi vogliamo imporre la nostra energia, che non è mai mancata, ed il nostro ritmo. Stiamo lavorando e siamo alla ricerca della miglior versione di noi stessi, vogliamo essere più precisi nelle nostre scelte e delineare la nostra identità come squadra il prima possibile. Siamo pronti a fare una partita dura, per sbloccare la classifica ed avere maggior fiducia”.

Note – Siamo ancora ad inizio stagione ma è già tempo di esami per la Fortitudo Agrigento, chiamata ad affrontare la NPC Rieti in trasferta domenica alle ore 18 al PalaSojourner. I due roster si sono affrontati lo scorso giugno in semifinale dei playoff del campionato di Serie B, con Agrigento vittoriosa in quattro partite, così come la Fortitudo si era imposta a Roseto nel mese di marzo, nei quarti di finale di Coppa Italia. Oggi la storia è diversa, Rieti ha acquisito il titolo per salire di categoria, ha confermato in panchina coach Gabriele Ceccarelli ed ha alle spalle una vittoria contro la Juvi Cremona ed una sconfitta contro la corazzata Cantù; per Agrigento invece due sconfitte, quella in trasferta a Trapani e quella tirata contro la Vanoli Cremona. La squadra di Devis Cagnardi è chiamata a reagire, ingranare una marcia superiore e puntare la prima vittoria in campionato che, dopo la prestazione contro i cremonesi, la Fortitudo spera che possa arrivare quanto prima. Ci sono due ex agrigentini nel roster della NPC Rieti: Ruben Zugno (alla Fortitudo dal 2016 al 2018) e Paolo Rotondo (in maglia biancazzurra in tre riprese: nel 2009/10, nel 2017/18 e dal 2019 al 2021).

Media – Diretta streaming su LNP Pass.