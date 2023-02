Serie A2 Girone Verde, la rubrica della 20° giornata: Agrigento batte la capolista Cantù, Trapani fa suo lo scontro salvezza contro la Stella Azzurra Roma

La ventesima giornata della LNP Serie A2 Girone Verde è ricca di sorprese: Agrigento batte a sorpresa la capolista Acqua S. Bernardo Cantù in un match condotto per tutti i quaranta minuti, Trapani fa suo lo scontro salvezza contro la Stella Azzurra Roma nonostante l’assenza di Carter mentre la Kienergia Rieti passa sul difficile campo dell’Assigeco Piacenza e raggiunge Casale Monferrato, Stella Azzurra e Juvi Cremona a quota dieci punti e riapre il discorso salvezza.

MVP SERIE A2 GIRONE VERDE

Federico Massone (playmaker, 2B Control Trapani) è l’MVP scelto da noi di BasketInside per la ventesima giornata della LNP Serie A2 Girone Verde. Federico, grazie alla sua prova da leader, trascina i suoi compagni ad un importantissimo successo contro la Stella Azzurra Roma in un match fondamentale per la corsa salvezza. Al termine della partita il suo tabellino parla chiaro: 19 punti, 8 rimbalzi, 5 palle recuperate, 4 assist e 29 di valutazione in 39 minuti di gioco.

IL MIGLIOR QUINTETTO DI BASKETINSIDE

Federico Massone (playmaker, 2B Control Trapani) 19 punti, 8 rimbalzi, 5 palle recuperate, 4 assist e 29 di valutazione

Jason Clark (guardia, Gruppo Mascio Treviglio) 26 punti, 3 rimbalzi, 1 palla recuperata e 23 di valutazione

Pierpaolo Marini (ala piccola, Gruppo Mascio Treviglio) 26 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e 26 di valutazione

Darryl Tucker (ala grande, Kienergia Rieti) 19 punti, 11 rimbalzi, 3 palle recuperate, 2 assist e 28 di valutazione

Andrea Renzi (pivot, 2B Control Trapani) 17 punti, 3 rimbalzi e 17 di valutazione

I TOP FIVE DI BASKETINSIDE

Alessandro Grande (playmaker, Moncada Agrigento) 17.3 punti, 2.7 rimbalzi, 3.6 assist, 1.8 palle recuperate e 14.7 di valutazione

Kameron McGusty (guardia, Assigeco Piacenza) 21.1 punti, 4.3 rimbalzi, 1.3 palle recuperate, 1.8 assist e 19.3 di valutazione

Lorenzo Ambrosin (ala, Moncada Agrigento) 15.9 punti, 3.4 rimbalzi, 1.1 palle recuperate, 2.1 assist e 13.0 di valutazione

Darryl Tucker (ala grande, Kienergia Rieti) 15.8 punti, 9.8 rimbalzi, 1.8 palle recuperate, 1.1 assist e 20.2 di valutazione

Kyndahl Hill (pivot, Urania Milano) 13.7 punti, 7.7 rimbalzi, 1.6 assist e 18.1 di valutazione

IL MIGLIOR UNDER 22 DI BASKETINSIDE

Matteo Schina (playmaker, Reale Mutua Torino) 8 punti, 1 rimbalzo, 3 assist e 9 di valutazione in 17 minuti per il classe 2001 nella vittoria interna contro Latina.

