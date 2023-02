Serie A2 Girone Verde, la rubrica della 21° giornata: Trapani è più forte delle assenze e batte Rieti, la Stella Azzurra Roma ferma la corsa di Agrigento

La ventunesima giornata della LNP Serie A2 Girone Verde è stata piuttosto equilibrata dal punto di vista dei risultati, fatta eccezione solo per la vittoria casalinga della Stella Azzurra Roma sulla Moncada Agrigento per 76-63 e rilancia la corsa salvezza, mentre Trapani è più forte delle assenze ed espugna il parquet del PalaSojourner per 67-75. Ai siciliani, per l’appunto, mancavano il capitano Marco Mollura (out 60 giorni) e Myles Carter. Negli altri match Cantù torna a vincere e convincere, mentre Treviglio fa suo il derby lombardo contro la Ferraroni Juvi Cremona.

MVP SERIE A2 GIRONE VERDE

Stefan Nikolic (ala, Acqua S. Bernardo Cantù) è l’MVP scelto da noi di BasketInside per la ventunesima giornata della LNP Serie A2 Girone Verde. Stefan, grazie alla sua prestazione clamorosa, guida i suoi compagni alla vittoria contro la Novipiù Casale Monferrato mettendo a referto 28 punti, 12 rimbalzi, 2 palle recuperate, 6 assist, 6 falli subiti e 44 di valutazione in 35 minuti di gioco.

IL MIGLIOR QUINTETTO DI BASKETINSIDE

Federico Massone (playmaker, 2B Control Trapani) 16 punti, 6 rimbalzi, 4 palle recuperate, 5 assist e 24 di valutazione

Paul Eboua (guardia, Vanoli Cremona) 18 punti, 15 rimbalzi, 1 stoppata data e 29 di valutazione

Stefan Nikolic (ala piccola, Acqua S. Bernardo Cantù) 28 punti, 12 rimbalzi, 2 palle recuperate, 6 assist e 44 di valutazione

Eric Lombardi (ala grande, Gruppo Mascio Treviglio) 18 punti, 7 rimbalzi, 1 stoppata data, 2 palle recuperate, 2 assist e 21 di valutazione

Brady Skeens (pivot, Assigeco Piacenza) 15 punti, 12 rimbalzi, 1 stoppata data, 3 assist e 28 di valutazione

I TOP FIVE DI BASKETINSIDE

Alessandro Grande (playmaker, Moncada Agrigento) 17.4 punti, 2.8 rimbalzi, 1.8 palle recuperate, 3.5 assist e 14.7 di valutazione

Kameron McGusty (guardia, Assigeco Piacenza) 20.5 punti, 4.2 rimbalzi, 1.3 palle recuperate, 1.7 assist e 18.5 di valutazione

Stefan Nikolic (ala piccola, Acqua S. Bernardo Cantù) 15.7 punti, 5.5 rimbalzi, 1.9 assist e 17.8 di valutazione

Roberts Stumbris (ala grande, 2B Control Trapani) 14.2 punti, 6.7 rimbalzi, 1.1 assist e 14.2 di valutazione

Darryl Tucker (pivot, Kienergia Rieti) 15.5 punti, 9.9 rimbalzi, 1.8 palle recuperate, 1.1 assist e 20.1 di valutazione

IL MIGLIOR UNDER 22 DI BASKETINSIDE

Nicola Berdini (playmaker, Acqua S. Bernardo Cantù) 9 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 19 di valutazione in 29 minuti di gioco nella vittoria interna contro la Novipiù Casale Monferrato.

