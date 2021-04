Con tre recuperi rimanenti nella stagione regolare del girone Verde di Serie A2 Old Wild West (Verona-Torino, Orzinuovi-JB Monferrato e Udine-Trapani, tutti in programma sabato 17 aprile), ecco la situazione, squadra per squadra, in vista della qualificazione alla seconda fase. Sabato sera sarà nota la classifica finale della prima fase di stagione regolare.

Quanto al girone Rosso, renderemo noto l’identico studio nella giornata di lunedì 19, quando saranno terminate le gare del girone di ritorno per 9 delle partecipanti, e mancheranno gli ultimi due recuperi di mercoledì 21: con Ravenna (che può chiudere tra il 5° e l’8° posto), che ospita Ferrara (che può chiudere in tutte le posizioni tra il 4° ed il 7 posto); e San Severo (già certa del dodicesimo posto) che riceve Chieti (che può chiudere in tutte le posizioni tra il 5° ed il 9° posto).

DAL GIRONE VERDE AI GIRONI DELLA FASE AD OROLOGIO

Approdano al girone Bianco le prime tre classificate; al Giallo le squadre dal 4° al 6° posto, nell’Azzurro quelle dal 7° al 9° posto, nel Blu le squadre dal 10° al 12° posto, nel Nero la 13^ e la 14^ classificata.

LA SITUAZIONE, SQUADRA PER SQUADRA

REALE MUTUA TORINO 36 punti (25 gare giocate) – Già sicura del primo posto e del girone Bianco, chiude la stagione regolare a Verona.

BERTRAM TORTONA 34 (26 gare giocate) – E’ già certa del secondo posto, non avendo altre gare in programma.

OLD WILD WEST UDINE 30 (25 gare giocate) – Se vince sabato con Trapani è terza e qualificata al girone Bianco; in caso di parità con Verona sarebbe quarta, per il -7 nel doppio confronto con i veneti.

TEZENIS VERONA 28 (25 gare giocate) – Può conquistare il terzo posto vincendo con Torino e di parallela sconfitta casalinga di Udine con Trapani. Altrimenti è quarta, per il 2-0 nei confronti diretti sia con Milano che con Trapani.

URANIA MILANO 28 (26 gare giocate) – E’ certa del girone Giallo; può essere quinta (in caso di ko di Trapani a Udine) o sesta.

2B CONTROL TRAPANI 26 (25 gare giocate) – Se vince a Udine è quinta, avendo il 2-0 nei confronti diretti con Milano. In caso di sconfitta è settima, e qualificata al girone Azzurro, in virtù dell’avulsa a tre con Treviglio (con cui ha lo 0-2) e Piacenza (con la quale è 2-0).

ASSIGECO PIACENZA 26 (26 gare giocate) – Attualmente settima, per via del +1 nel doppio confronto con Treviglio. Se Trapani perdesse a Udine scivolerebbe all’ottavo posto (terza nell’avulsa a tre con Treviglio e 2B Control, con una sola vittoria).

BCC TREVIGLIO 26 (26 gare giocate) – E’ ottava al momento; se la 2B Control dovesse perdere a Udine salirebbe al sesto posto, qualificandosi quindi al girone Giallo.

STAFF MANTOVA 24 (26 gare giocate) – E’ certa del nono posto e della qualificazione al girone Azzurro; in caso di parità con la JB Monferrato ha il 2-0 nei confronti diretti.

NOVIPIU’ JB MONFERRATO 22 (25 gare giocate) – La Novipiù è impegnata sabato a Orzinuovi; in caso di vittoria difenderebbe il decimo posto, se dovesse perdere sarebbe dodicesima, per il terzo posto nell’avulsa con Agribertocchi e Orlandina.

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO 22 (26 gare giocate) – I siciliani sono certi dell’undicesimo posto, indipendentemente dal risultato di Orzinuovi-JB Monferrato.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 20 (25 gare giocate) – In caso di successo contro Monferrato i lombardi sono decimi, per il primo posto nell’avulsa a tre con Orlandina e Novipiù; la sconfitta darebbe all’Agribertocchi la dodicesima posizione finale.

WITHU BERGAMO 18 (26 gare giocate) – I lombardi, che non hanno altre gare da giocare, sono tredicesimi, per il 2-0 nei confronti diretti con Biella.

EDILNOL BIELLA 18 (26 gare giocate) – L’Edilnol chiude la stagione regolare al quattordicesimo posto, per lo 0-2 nel doppio confronto con la WithU.

Area Comunicazione LNP