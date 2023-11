Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La presentazione dell’8^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca l’ottava giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Cinque gare in programma domenica 5 novembre, Juvi Cremona-Urania Milano si gioca lunedì 6.

Domenica 5 novembre, ore 12.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 5 novembre, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Trapani Shark

Torino: Reale Mutua-Novipiù Monferrato Basket

Latina: Benacquista Assicurazioni-Elachem Vigevano 1955

Domenica 5 novembre, ore 19.00

Roma: Luiss-Real Sebastiani Rieti

Lunedì 6 novembre, ore 20.30

Cremona: Ferraroni Juvi-Wegreenit Urania Milano

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 12 6 1 Trapani Shark 12 6 1 Reale Mutua Torino 10 5 2 Gruppo Mascio Treviglio 10 5 2 Wegreenit Urania Milano 8 4 3 Real Sebastiani Rieti 8 4 3 Ferraroni Juvi Cremona 8 4 3 Moncada Energy Agrigento 4 2 5 Novipiù Monferrato Basket 4 2 5 Luiss Roma 4 2 5 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 6 Elachem Vigevano 1955 2 1 6

LE PARTITE

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 5 novembre, 12.00

Arbitri: Pecorella, Morassutti, Marzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ycfr7uax

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Affrontiamo la prima in classifica, hanno un roster di giocatori di alta caratura ed hanno trovato un equilibrio molto chiaro che gli sta fruttando ottimi risultati; anche gli scontri diretti li sta dominando e sicuramente affrontiamo il miglior avversario di questo campionato, questo basterebbe da solo a presentare la partita. Noi veniamo da una brutta sconfitta a Trapani, dove oltre alle problematiche tecniche venute fuori c’è stato anche l’atteggiamento che non mi è piaciuto e su chi abbiamo messo subito le cose in chiaro; è normale che quando si trova un avversario più forte vengano fuori delle problematiche tecniche, ma bisogna cercare di risolverle con l’atteggiamento giusto, che contro Trapani non c’è stato. Con Cantù voglio vedere l’opposto, serve una grande prestazione e ci proveremo con tutti noi stessi”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “È la terza partita in una settimana e arriverà dopo un viaggio logisticamente non semplice e già per questo ne abbiamo le mani piene, dobbiamo riuscire a raccogliere le energie psicofisiche. La squadra è pronta per farlo, però non è scontato e sarà una partita molto difficile dal punto di vista fisico. Loro hanno avuto anche la piccola fortuna di giocare in Sicilia il turno infrasettimanale e quindi non arriveranno da un viaggio, ma chiaramente noi siamo forti del lavoro che stiamo facendo e andremo ad Agrigento per fare la migliore partita possibile, però è una situazione che ancora non abbiamo affrontato e quindi siamo anche curiosi di vedere come la squadra reagirà. Affrontiamo una squadra che ha appena perso in maniera netta un derby, conosciamo l’orgoglio dei siciliani, sappiamo che sicuramente avranno la necessità e la voglia di riscattarsi davanti al loro pubblico. Sappiamo benissimo che giocheremo in un campo caldo, che dà molta energia alla squadra locale. Le loro ultime due partite casalinghe sono state sono state buone: contro Treviglio erano in vantaggio a pochi minuti dalla fine, mentre con la Luiss Roma hanno vinto una partita importante per loro; quindi, è un match da non sottovalutare assolutamente per tanti motivi, senza necessariamente il bisogno di dover guardare al valore obiettivamente un po’ diverso dei due roster, e alla classifica, perché sarebbe un errore clamoroso che non vogliamo fare e non possiamo permetterci di fare”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “Siamo alla terza partita in pochi giorni, ma arriviamo a questo impegno molto carichi e con l’obiettivo di continuare questa striscia di risultati positivi. Sappiamo che troveremo un avversario molto motivato e che ci terrà a far bene davanti al proprio pubblico, per cui sappiamo di dover essere concentrati al massimo fin da subito, per poter giocare la nostra pallacanestro”.

Note – Ancora ai box per una fascite plantare Luca Cesana.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – TRAPANI SHARK

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 5 novembre, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Masi, Puccini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mrmkwwbs

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Sin dall’estate, Trapani ha dichiarato apertamente di voler essere la squadra più ambiziosa e competitiva di tutta la A2 ed effettivamente ha allestito il roster con i nomi più altisonanti sulla carta. Sappiamo chi andiamo ad incontrare, perché li abbiamo già affrontati in finale di Supercoppa; da allora si sono ulteriormente rinforzati con l’inserimento del centro americano Horton. Per noi è il momento giusto per incontrarli: siamo in un buon periodo, abbiamo fatto dei piccoli miglioramenti in difesa, abbiamo grande entusiasmo e siamo carichi all’idea di giocare questo big match in casa. Mi auspico una grandissima cornice di pubblico. Il mio desiderio è giocare una partita coraggiosa e aggressiva in difesa e in attacco per 40 minuti, sapendo che loro possono contare su un talento diffuso tra dieci giocatori”.

Terrell Harris (giocatore) – “Stiamo tutti aspettando la gara con Trapani, che è una squadra molto talentuosa, offensivamente esplosiva e con degli ottimi giocatori. Noi abbiamo giocatori altrettanto validi, quindi anche loro si devono preparare bene per giocare con noi. Noi dovremo dare fisicamente il massimo e mettere in campo la miglior difesa: se riusciremo, sono sicuro che potrà andare bene. Mi aspetto una gara bella dall’inizio alla fine, ma sarà comunque dura. Sarà anche un match molto emozionante, quindi avremo bisogno che tutti i nostri tifosi ci supportino e ci incitino per aiutarci a vincere”.

Note – APC Active Padel Club è match sponsor della gara: APC, una nuovissima struttura con sede a Brignano Gera d’Adda (Bg), dotata di 11 campi da padel indoor e un campo di pickleball, tutti omologati FITP, è la prima realtà in Italia a realizzare campi di ultima generazione modello “light” panoramico, con vetri temperati stratificati, manto tesaurizzato e illuminazione a led antiriflesso. L’unico precedente tra “orso trevigliese” e “squalo trapanese” è la finale di Supercoppa LNP dello scorso 24 settembre a Montecatini Terme, vinta dai granata 83-67. Federico Miaschi ha disputato una stagione sotto l’Erice (2018/19), ma con la canotta della Pallacanestro Trapani. Nel roster siciliano ci sono due “ex”: Yancarlos Rodríguez, a Treviglio nella stagione 2021/22 (35 gare, 440 punti) e Pierpaolo Marini, in Blu Basket per due diverse annate sportive (2016/17 e 2022/23) con 68 presenze complessive e 823 realizzazioni.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Siamo reduci da un derby contro Agrigento che ci ha regalato la soddisfazione di una bella vittoria, ma con la testa dobbiamo resettare perché la prossima sarà una partita difficilissima. Treviglio è una squadra costruita per vincere il campionato, ben allenata, con due americani di altissimo livello ed un gruppo di italiani la cui esperienza non ha eguali in questo campionato. Sarà una trasferta durissima e dovremo giocarla con concentrazione e spirito di sacrificio”.

Fabio Mian (giocatore) – “Siamo reduci da una ottima vittoria, ma siamo già focalizzati al prossimo match contro Treviglio, che è una squadra che rispettiamo molto. Abbiamo già avuto modo di confrontarci in finale di Supercoppa, ma da quel giorno è passato tanto tempo ed entrambe le squadre sono cambiate molto: mi aspetto una partita completamente diversa. Da parte nostra siamo consapevoli che giocheremo in trasferta e che sarà un match difficilissimo, ma andremo a Treviglio per vincere”.

Note – Tutti a disposizione. Pierpaolo Marini e Yancarlos Rodriguez, da parte trapanese, e Federico Miaschi, nelle fila di Treviglio, sono ex della sfida.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass, a partire dalle 17.50 circa. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Telecronaca in differita su Telesud.

REALE MUTUA TORINO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 5 novembre, 18.00

Arbitri: Miniati, Ferretti, Di Martino

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/9n4hn5jj

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “È stata una settimana dai ritmi intensi, con il susseguirsi di impegni importanti che comportano una gestione attenta delle energie e delle risorse. Domenica ci aspetta un incontro molto complesso dal punto di vista tattico, contro una squadra che nel corso delle settimane è cresciuta molto sotto questo aspetto, ha vinto due partite delle ultime quattro e ha fatto soffrire anche avversari importanti. Hanno un sistema difensivo particolare e contro il quale è molto difficile sviluppare il gioco offensivo. Servirà una partita di ritmo e di grande attenzione”.

Matteo Ghirlanda (giocatore) – “Abbiamo già affrontato Monferrato in un match di Supercoppa, in cui hanno dimostrato di essere una squadra capace e soprattutto combattiva per tutti i 40 minuti. Questa partita sarà particolare perché si tratta del derby, inoltre noi vogliamo riscattarci dopo la sconfitta di mercoledì in casa di Cantù. Vogliamo ritrovare subito la vittoria, per questo servirà l’aiuto e tutto il calore del pubblico gialloblù”.

Note – Federico Poser è ancora indisponibile, a causa della lesione di basso grado del muscolo lungo adduttore sinistro. Proprio Matteo Ghirlanda sarà ex di giornata, avendo disputato la passata stagione con la maglia della Novipiù.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Arriviamo da una gara contro la Juvi Cremona dove nonostante le rotazioni ridotte i ragazzi hanno dato tutto e siamo riusciti a rimanere in partita fino alla fine, quando sono venute a mancare un po’ le energie, ma era fisiologico. Torino è una delle migliori squadre del campionato, allenata molto bene da coach Ciani. Sono una squadra estremamente fisica che ha tante armi tattiche, con giocatori molto esperti come Cusin ed una una coppia di americani molto forte, composta da Kennedy e Thomas, che sta giocando molto bene ed è l’ago della bilancia. Vencato sa giocare spalle a canestro e Schina sa mettere un’energia pazzesca. De Vico può aprire il campo e sa trovare soluzioni uno contro uno. Sarà una partita durissima, ma noi, con le forze che abbiamo, proveremo a combattere fino alla fine.”

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 5 novembre, 18.00

Arbitri: Foti, Coraggio, Spessot

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ebb3jaxw

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (capo allenatore) – “Era importante sbloccarsi nella partita di Roma e siamo stati bravi a farlo. Adesso dobbiamo essere altrettanto bravi a dare continuità ai secondi 20 minuti, che ci hanno permesso di conquistare i primi 2 punti della nostra stagione”.

Salvatore Parrillo (giocatore) – “Mercoledì abbiamo conquistato la nostra prima vittoria e siamo molto contenti del risultato. Dopo un mese difficile era fondamentale per noi ritrovare la fiducia, e farlo in una partita determinante dal punto di vista della classifica, è stato ancora meglio. Adesso dobbiamo provare a bissare il successo in casa con Vigevano, che è una gara altrettanto importante, e daremo il massimo per conquistare il successo anche davanti al nostro pubblico. Vigevano è una squadra che ha mantenuto parte del roster della scorsa stagione, aggiungendo i due stranieri e recentemente ha inserito anche Amici, che è un giocatore esperto della categoria; ma noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi ed a difendere come abbiamo fatto negli ultimi due quarti della sfida con la Luiss”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo un avversario con tanti giocatori esperti, dotati di un lungo vissuto in questa categoria, con una stella come Frank Gaines capace di decidere le partite da solo. Non deve ingannare la loro classifica, sono una squadra di grande profondità e qualità, con una fisicità importante. Noi faremo di tutto per fare dimenticare la brutta prestazione di mercoledì scorso contro Treviglio dal secondo periodo in avanti, anche perchè diventa importante fare punti dal punto di vista della classifica, al di là della prestazione in campo”.

Note – Vigevano recupera Kristofers Strautmanis nei dodici, Lorenzo D’Alessandro ancora ai box.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

LUISS ROMA – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: domenica 5 novembre, 19.00

Arbitri: Radaelli, Tarascio, Praticò

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/y4hubpd2

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (primo assistente) – “Due squadre che in questo campionato hanno obiettivi diversi, noi dobbiamo alzare il livello dell’intensità per contrastare la loro fisicità. Rieti è una squadra composta da giocatori di categoria. Vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro quotidiano, dando la soddisfazione di una vittoria al nostro pubblico, veramente numeroso nelle scorse gare”.

Matteo Fallucca (giocatore) – “Siamo in un momento complicato, con alcune sconfitte consecutive, ma lo sapevamo già da prima che iniziasse il campionato che quest’anno avremmo potuto incontrare settimane del genere. È ora di tornare alla vittoria, anche se incontriamo una squadra forte come Rieti, che schiera due americani di grande livello e un gruppo di italiani che conoscono bene la categoria”.

Note – Roster al completo. Tanti gli incontri tra Luiss Roma e Real Sebastiani Rieti nelle ultime stagioni. Quest’anno le due compagini si sono incontrate in Supercoppa (12 settembre al PalaLuiss) con vittoria dei padroni di casa per 75-70. Il 16 giugno scorso le due formazioni si sono scontrate nella prima giornata delle Finali Serie B a Ferrara; gara finita 69-65 per i romani. Due ex nello staff dei capitolini: Riccardo Esposito, primo assistente di coach Paccariè, ha iniziato la sua carriera da giocatore proprio nella Sebastiani Rieti. Mentre Alex Righetti, secondo assistente, ha allenato la Real nella stagione 2020/21.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Siamo molto feriti per la sconfitta di mercoledì con l’Urania Milano e vogliamo assolutamente riscattarci! Non è il momento delle parole, ma quello di prepararsi ad una battaglia, contro una squadra che viene da una serie di risultati negativi e avrà voglia di rifarsi. Bisogna andare in campo con la giusta fame e determinazione!”.

Marco Spanghero (giocatore) – “Conosciamo bene i punti di forza della Luiss, una squadra che non guarda in faccia a nessuno. Veniamo da una sconfitta che fa molto male per come è maturata, ma per fortuna possiamo subito tornare in campo per riscattarci, consapevoli che sarà una vera battaglia”.

Note – Sarà assente Alvise Sarto per un infortunio al piede destro.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

FERRARONI JUVI CREMONA – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: lunedì 6 novembre, 20.30

Arbitri: Terranova, Cassinadri, Calella

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3xwntzvy

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “Gli avversari del prossimo turno sono una squadra fra le più ricche di talento e sono reduci da una grande vittoria in recupero a Rieti, dove si sono trovati pesantemente sotto con il punteggio, ma con una grande tenacia sono riusciti a recuperare ed a vincere. Gli esterni la fanno da padrone: Amato, Montano, Severini e Potts sono giocatori che quando si innescano riescono a produrre canestri con alte percentuali. Gli avversari stanno giocando senza Beverly e recentemente senza Lupusor, ma Piunti e Landi non fanno rimpiangere i titolari. Da parte nostra vogliamo confermare il punto in media inglese preso in trasferta a Casale Monferrato vincendo davanti ai nostri tifosi; sappiamo che dovremmo rompere con la difesa gli attacchi avversari e imporre il nostro ritmo”.

Luca Vincini (giocatore) – “La partita di lunedì sarà contro una squadra in fiducia, con una vittoria importante ottenuta su un campo difficile a Rieti, dove noi non siamo riusciti a portare a casa i due punti. Noi arriviamo da un momento positivo dopo la vittoria di Casale Monferrato e questa partita è un buon test per vedere dove siamo arrivati, visto che in Supercoppa a Milano abbiamo perso. Per noi è una sorta di rivincita, per vedere il nostro valore e confrontarci con una squadra di alto livello in questo campionato”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio, da valutare Tekele Cotton.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Siamo reduci da una vittoria importante, arrivata nonostante molte difficoltà su un campo difficile come quello di Rieti. Ci troveremo di fronte una sfida ancora più complessa, contro una squadra in forma reduce dal successo a Casale Monferrato. La Juvi Cremona è una squadra ben costruita, a cui coach Bechi ha già dato la sua fisionomia ed idea di basket. Un gruppo ricco di buone individualità e molto versatile, capace di colpirti con i suoi tiratori, ma anche farti male in area colorata sfruttando la qualità dei suoi lunghi”.

Note – Restano assenti per infortunio Gerald Beverly e Ion Lupusor.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

