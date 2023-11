Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La presentazione della 10^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la decima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Dopo l’anticipo del venerdì tra Urania Milano e Torino, Luiss Roma-Trapani si gioca sabato 18 novembre. Domenica 19 le altre quattro gare del turno.

Tutto sull’anticipo del venerdì Urania Milano-Torino -> https://shorturl.at/gxA17

Sabato 18 novembre, ore 18.30

Roma: Luiss-Trapani Shark

Domenica 19 novembre, ore 12.00

Cremona: Ferraroni Juvi-Moncada Energy Agrigento

Domenica 19 novembre, ore 18.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Gruppo Mascio Treviglio

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Novipiù Monferrato Basket

Rieti: Real Sebastiani-Elachem Vigevano 1955

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 16 8 1 Acqua S.Bernardo Cantù 14 7 2 Reale Mutua Torino 12 6 3 Gruppo Mascio Treviglio 12 6 3 Real Sebastiani Rieti 10 5 4 Ferraroni Juvi Cremona 10 5 4 Wegreenit Urania Milano 10 5 4 Elachem Vigevano 1955 6 3 6 Novipiù Monferrato Basket 6 3 6 Moncada Energy Agrigento 6 3 6 Luiss Roma 4 2 7 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 8

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

LUISS ROMA – TRAPANI SHARK

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 18 novembre, 18.30

Arbitri: Foti, Giovannetti, Berlangieri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/GHX26

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Affrontiamo la squadra più forte del campionato, con due quintetti che possono giocare senza problema in questa categoria. Noi dobbiamo continuare a mettere sul parquet la stessa intensità avuta per metà partita con Rieti e per tre quarti a Milano, rispettando il piano partita. Solo così possiamo competere con le altre squadre, chiaro che sarà una gara complicata ma cercheremo di giocarci le nostre carte”.

Valerio Cucci (giocatore) – “Una sfida che si presenta da sola: Davide contro Golia. Noi siamo in un buon momento di crescita nonostante le tante sconfitte, a Milano abbiamo giocato una partita solida: giocando insieme possiamo giocarcela contro chiunque. Sarà una grande gara, contro una grande squadra, con una presenza numerica di pubblico importante per questo campionato”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “La squadra è concentrata e convinta dei propri mezzi. Abbiamo grande rispetto per la Luiss, una squadra che gioca un’ottima pallacanestro. Da parte nostra dovremo essere bravi a non dare loro la possibilità di imporre il ritmo del gioco e, avendo la fortuna di avere un roster ricco di giocatori con caratteristiche diverse, dovremo essere lucidi e concentrati nelle letture del match”.

Matteo Imbrò (giocatore, playmaker) – “Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto sabato contro Torino, in un palazzetto pieno di tifosi che ci hanno sostenuto molto. In settimana ci siamo allenati bene, convinti che dovremo andare a Roma per giocare una partita difficile, che non dobbiamo sottovalutare, perché in questo campionato non è mai facile giocare in trasferta”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass, a partire dalle 18.20 circa. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Differita tv su Telesud martedì 21 novembre (ore 20.30 e in replica alle ore 23.00).

FERRARONI JUVI CREMONA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 19 novembre, 12.00

Arbitri: De Biase, Marzulli, Tirozzi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/cflJR

QUI JUVI CREMONA

Danilo Quaglia (vice allenatore) – “Con Agrigento abbiamo bisogno di una prova difensiva importante, per arginare il loro talento, il loro attacco ed il loro tiro da tre punti. Bisogna essere bravi a fermare il loro flusso e la chiave sarà tutta lì, togliere i punti facili in contropiede e fermare la palla in difesa. In casa dobbiamo riuscire a correre un po’ di più e fare canestri facili, che ci permettano di alzare il numero di possessi; ma soprattutto, ripeto, segnare canestri facili, che sono poi quelli che fanno la differenza nelle partite”.

Marco Timperi (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra ben allenata, che ha due punti cardine che sono Chiarastella ed Ambrosin. Noi cercheremo in tutti i modi di bloccare le loro bocche da fuoco; stiamo preparando la partita lavorando duramente in allenamento, per tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Treviglio, che ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio sinistro, da valutare Tekele Cotton. Ex della partita Cosimo Costi, tre stagioni ad Agrigento tra il 2020 e il 2023.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Veniamo da una sconfitta brutta e pesante a Vigevano, sono mancate troppe cose su cui ci eravamo preparati, ma prima di tutto i nostri avversari hanno dimostrato più voglia di vincere di noi; questo è il primo punto che abbiamo affrontato, perché non può assolutamente succedere di nuovo. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi per trovare continuità, soprattutto perché in questo campionato non c’è margine di errore. Domenica a Cremona sarà una partita difficilissima, affrontiamo un avversario in fiducia con un roster lungo e con tante opzioni offensive, da sfruttare in diversi momenti della partita. Ogni squadra che affrontiamo ha i suoi punti di forza e durante la settimana lavoriamo per adeguarci al meglio, ma in questo momento dobbiamo guardare a noi e tornare ad essere una squadra che abbia voglia di sacrificarsi e darsi una mano nei momenti difficili, come abbiamo già dimostrato di poter fare. Sono sicuro che questa sia l’unica via per competere in questa lega, al di là dell’avversario che ci troviamo di fronte”.

Note – La Fortitudo Agrigento alla ricerca di risultati, prestazioni e riscatto. Dopo la brutta sconfitta di Vigevano arriva un’altra trasferta delicata come quella di domenica alle 12.00 contro la Juvi Cremona, allenata da coach Luca Bechi ed al momento in piena zona playoff, quinta in graduatoria insieme a Urania Milano e Real Sebastiani Rieti. Tra i lombardi anche l’ex Cosimo Costi, tre stagioni ad Agrigento ed uno dei protagonisti della promozione dalla Serie B alla A2 nel 2022.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 19 novembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Grappasonno

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/bcrwZ

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Giochiamo contro una squadra di prima fascia, con una panchina lunghissima, composta da giocatori di esperienza decennale, e ‘lunghi’ pericolosi anche da oltre l’arco, quindi rispetto alla precedente gara contro Monferrato, si alza il tasso di difficoltà. Questo test è più impegnativo, ci viene quindi richiesto di cercare di confermare, e possibilmente migliorare, l’energia, l’atteggiamento, la concentrazione e la qualità del gioco espressi domenica scorsa, e mantenerli per tutti i 40 minuti”.

Frank Gaines (giocatore) – “Come gruppo stiamo costruendo ogni giorno qualcosa in più e questo ci aiuta a migliorare. Domenica con Treviglio saremo pronti ad approcciare la gara con aggressività e senza paura e non ci arrenderemo fino alla fine, ma abbiamo anche bisogno che i tifosi siano presenti al Palazzetto in gran numero, per incoraggiarci e darci energia”.

Note – Nulla da dichiarare.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Nonostante la sconfitta decisa a tavolino, Latina viene da due vittorie sul campo nelle ultime due trasferte, sui difficili campi di Roma e Casale Monferrato. È una squadra che ha cambiato guida tecnica e, quindi, sul piano del gioco ci aspettiamo novità che dovremo risolvere durante il match. Il loro punto di riferimento è Frank Gaines, guardia di grande talento che qualche stagione fa è stato miglior marcatore in Serie A; l’altro straniero è il bulgaro Ivan Alipiev, importante tiratore, nel ruolo di ‘4’. Hanno giocatori italiani con esperienza di categoria che danno sostanza alla squadra: il play Romeo, il tiratore Parrillo, Moretti, Cicchetti e Fall. Ci aspetta un confronto con una squadra che arriverà arrabbiata per la decisione del Giudice Sportivo e che vorrà buttare tutto sul campo. Da parte nostra stiamo lavorando per portare in gara piccoli miglioramenti di continuità di gioco: per noi la parola chiave sarà intensità, partendo dalla prestazione difensiva”.

Matteo Pollone (giocatore) – “Andiamo a Latina con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria con Cremona. Sappiamo che troveremo una situazione particolare: hanno appena vinto una partita i cui punti in classifica sono però stati tolti, hanno appena cambiato l’allenatore, sono in fondo alla graduatoria e ci terranno a fare bene perché giocano in casa. Noi affrontiamo questa trasferta con l’intento di fare una gara solida e portare a casa i due punti”.

Note – Sarà la decima sfida tra Latina e Blu Basket sul parquet del PalaBianchini: i precedenti parlano leggermente a favore degli ospiti (5-4). Solo in due occasioni il divario finale tra le due contendenti è stato superiore alle dieci lunghezze: 65-92 per i biancoblù ad aprile 2018 e 80-57 per i padroni di casa nel novembre 2019. Non ci saranno ex in campo, ma l’attuale direttore sportivo trevigliese, Luca Infante, ha indossato la canotta di Latina nel campionato di B1 2002/03.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 19 novembre, 18.00

Arbitri: Rudellat, Chersicla, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/vwK59

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, i ragazzi sono stati molto concentrati e intesi, per cui siamo molto soddisfatti del lavoro fatto. Arriva Monferrato, che abbiamo già affrontato in Supercoppa, una partita da non valutare in funzione di domenica, era precampionato; a loro mancava Martinoni, ma tutto è cambiato da allora e arriverà una squadra affamata di punti. È vero che nell’ultimo turno ha strappato la vittoria, ma lo ha fatto perdendo sul campo e non sappiamo bene quale potrà essere la loro reazione emotiva, ma ci interessa anche poco. Arriverà una squadra senza nulla da perdere e che lotterà per provare a strappare la vittoria. Come ho sempre detto il nostro focus deve essere sempre più su noi stessi che sugli avversari, e anche a questo giro la nostra strada è questa”.

Nicola Berdini (giocatore) – “Quella con Monferrato sarà una partita importante per noi, dobbiamo stare concentrati e dare continuità alla vittoria dell’ultima partita con la Real Sebastiani Rieti. In settimana ci siamo allenati bene, perché ci vogliamo far trovare pronti davanti al nostro pubblico”.

Note – Non saranno della partita Luca Cesana e Filippo Baldi Rossi, mentre esordirà Riccardo Moraschini. La guardia classe ’91, 194 centimetri, è stata ingaggiata in settimana da Venezia (Serie A).

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Usciamo da una partita dove non ci siamo riconosciuti, non vogliamo essere quel tipo di squadra lì. Dobbiamo ritrovare la nostra identità ed essere più performanti, specialmente negli scontri diretti. Domenica giochiamo contro una delle 4 squadre più strutturate di tutta la Serie A2, squadra molto fisica, soprattutto dopo l’innesto di Moraschini, giocatore con talento assoluto e di altra categoria. Così come lo sono Hickey e Young, lungo americano dotato anche del tiro da 3 punti. Cantù ha anche giocatori molto esperti come Burns che non ha certo bisogno di presentazioni, Bucarelli e Nikolic. Cantù è una squadra che ama correre e fa dell’1 contro 1 e del tiro da 3 punti i loro punti di forza. Sarà una partita tostissima per noi, ma abbiamo bisogno di girare pagina dopo la brutta prestazione offerta contro Latina”.

Raffaele Romano (giocatore) – “Arriviamo da una sconfitta, sul campo abbiamo subito un bel gap da Latina e stiamo lavorando su tutto quello che potevamo fare meglio. La partita con Cantù sarà durissima, giochiamo contro la seconda in classifica. Dobbiamo affrontarla al massimo, imponendo il ritmo, standogli addosso e mettendo in campo tanta aggressività”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

REAL SEBASTIANI RIETI – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 19 novembre, 18.00

Arbitri: Cappello, Capurro, Bartolini

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mp8c8uff

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Affrontiamo una squadra in fiducia, che viene da due vittorie consecutive. Noi siamo in una situazione d’emergenza che deve spingere tutti a dare qualcosa in più in funzione del bene della squadra. Nell’ultima gara casalinga contro l’Urania Milano abbiamo subito una sconfitta che ci brucia ancora, quindi dobbiamo affrontare la gara di domenica come una possibilità per riscattarci davanti al nostro pubblico. Tutti dobbiamo assumerci le responsabilità necessarie per aiutarci in questo momento d’emergenza!”.

Nazzareno Italiano (giocatore) – “Siamo in momento delicato della stagione, con diversi infortuni e con il girone di andata che si sta per concludere. Se penso a come siamo partiti e a come siamo ora mi sento orgoglioso di far parte di questo gruppo. Domenica incontriamo Vigevano, che arriva con due vittorie alle spalle, ma nulla cambia rispetto a domenica scorsa; atteggiamento, coesione e voglia di combattere devono essere i nostri punti cardine, ce lo siamo detti dal primo giorno”.

Note – Saranno assenti Alvise Sarto per un infortunio al piede e Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Parliamo di una neopromossa particolare, nel senso che acquistando il diritto di salire in A2 dopo avere perduto proprio contro Vigevano le Finali di Serie B lo scorso giugno, ha fatto un mercato estremamente importante. Affrontiamo una squadra fisica, arricchita da due americani di livello straordinario per questo campionato come Jazz Johnson e Dustin Hogue, a cui si aggiungono una serie di giocatori italiani esperti, che stanno facendo molto bene, a partire da Marco Spanghero, per continuare con Nazzareno Italiano, Andrea Ancellotti, Davide Raucci. Rieti difende in modo tosto, non dobbiamo farci condizionare in attacco dalla loro fisicità, e in difesa limitare i loro principali terminali offensivi, per cui la nostra responsabilità individuale avrà un grosso peso. Dobbiamo pretendere da noi stessi di fare uno step in più, provare il colpo contro una squadra forte, dopo avere vinto due scontri diretti per la salvezza a Latina e contro Agrigento alziamo l’asticella, per essere pronti a giocare ad un livello più alto”.

Note – Vigevano ancora senza Lorenzo D’Alessandro.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

