Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La presentazione della 2^ giornata nel girone Verde

Si giocano le gare della seconda giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West: cinque anticipi in programma sabato 7 ottobre, Real Sebastiani Rieti-Torino unica gara di domenica 8.

Sabato 7 ottobre, ore 18.30

Rieti: Luiss Roma-Elachem Vigevano 1955

Sabato 7 ottobre, ore 19.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Ferraroni Juvi Cremona

Sabato 7 ottobre, ore 20.30

Casale Monferrato: Acqua S.Bernardo Cantù-Gruppo Mascio Treviglio

Trapani: Trapani Shark-Novipiù Monferrato Basket

Milano: Wegreenit Urania-Moncada Energy Agrigento

Domenica 8 ottobre, ore 18.00

Rieti: Real Sebastiani-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Reale Mutua Torino 2 1 0 Trapani Shark 2 1 0 Real Sebastiani Rieti 2 1 0 Wegreenit Urania Milano 2 1 0 Acqua S.Bernardo Cantù 2 1 0 Luiss Roma 2 1 0 Novipiù Monferrato Basket 0 0 1 Ferraroni Juvi Cremona 0 0 1 Gruppo Mascio Treviglio 0 0 1 Elachem Vigevano 1955 0 0 1 Moncada Energy Agrigento 0 0 1 Benacquista Assicurazioni Latina 0 0 1

LE PARTITE

LUISS ROMA – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: sabato 7 ottobre, 18.30

Arbitri: Moretti, Rudellat, Doronin

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/fjnDI

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Secondo appuntamento per noi ed è come se fosse un ritorno al passato perché incontriamo Vigevano, una squadra legata alla nostra storia recente. Dispiace non poter accogliere i nostri avversari a Roma, nell’impianto che diventerà presto la nostra casa, però siamo certi di poter onorare l’avvenimento nel migliore dei modi. Dobbiamo cercare di mantenere l’intensità durante il match, la stessa che ci ha contraddistinto la settimana scorsa: è stata una delle chiavi per poter raggiungere la prima storica vittoria in questa competizione”.

Marco Pasqualin (giocatore) – “Sicuramente sarà una partita complicata per diversi motivi, uno di questi è che giochiamo in casa sì, ma a Rieti, e quindi sarà molto strano. Vigevano è un’avversaria lunga, profonda e con molti giocatori duttili e interscambiabili. Il dolce ricordo che ci lega alla squadra lombarda è quello di Ferrara dove ci hanno messo in grande difficoltà per più di 30 minuti, lo spirito che li contraddistingue è rimasto lo stesso, nonostante abbiano cambiato parecchi elementi. Cercheremo di farci trovare pronti e conquistare altri due punti”.

Note – Si gioca a Rieti, stante l’indisponibilità del Palazzetto di Viale Tiziano, prossima casa dei capitolini. La Luiss torna a sfidare Vigevano a tre mesi e mezzo dall’ultima volta. Era il 17 giugno e, nelle Finali di Ferrara, Fallucca e compagni si sono resi protagonisti di una rimonta incredibile (da -17 al 32’) vincendo poi al supplementare e spianando la strada verso la Serie A2. Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Il punto di forza della Luiss è sicuramente un vissuto di squadra importante, fondamentalmente si tratta della stessa squadra dell’anno passato, a cui si aggiungono due stranieri e una superstar della categoria quale Valerio Cucci. Tutto ciò permette loro di giocare a memoria, possedendo un sistema rodato e collaudato. Al pari nostro, Roma dispone di tanti giocatori esordienti per la categoria, anche se Fallucca ha grande chilometraggio in A2, così come lo stesso Cucci. Noi dovremo prima di tutto focalizzarci sulla nostra prestazione, effettuare passi in avanti dal punto di vista della consistenza e dell’esecuzione offensiva, scendere in campo con lo stesso piglio mostrato contro Trapani. È evidente che questa e la prossima partita contro Monferrato sono importanti, perché affrontiamo dirette concorrenti per la salvezza. Però trattandosi di seconda e terza giornata di campionato, non possiamo parlare di partite cruciali, le dobbiamo approcciare con la determinazione di chi vuole portare a casa il migliore risultato possibile”.

Gianmarco Bertetti (giocatore) – “La partita contro Trapani è stata affrontata dalla squadra nel modo giusto a livello di sacrificio e di approccio, contro l’avversario probabilmente più forte del girone. Magari abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma è stato figlio della grinta con cui siamo scesi in campo. Vigevano ha dimostrato a tante persone di essere una squadra tosta, ci piace giocare insieme e ogni domenica andremo in campo a caccia dei due punti in palio. Giocare in un ambiente caldo come quello del PalaELAchem ci regala una carica in più, il pubblico è il nostro sesto uomo. Adesso affrontiamo una trasferta insidiosa contro la Luiss Roma, passeremo da un palazzetto pieno come il nostro ad un altro, dove l’atmosfera sarà completamente diversa. Non penso ci saranno molti spettatori, affrontiamo una squadra giovane, che non conosce la paura, se non staremo attenti ci metteranno molto in difficoltà. Per noi si tratta già di una partita importante, anche se siamo solamente alla seconda giornata di campionato. Faremo di tutto per tornare a Vigevano con la prima vittoria della stagione”.

Note – Sempre assente Lorenzo D’Alessandro per un risentimento inguinale.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: sabato 7 ottobre, 19.00

Arbitri: Marzulli, Yang Yao, Picchi

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/rIJRV

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (capo allenatore) – “La Juvi Cremona ha rinnovato molto il proprio roster, confermati Giulietti e Vincini, ha inserito due americani che conoscono bene il campionato come Medford e Cotton, che con Costi, Musso e Sabatino completano il pacchetto esterni. Tortù e la coppia Benetti-Magro, che lo scorso anno ha vinto il campionato a Pistoia, completano un reparto ‘lunghi’ molto ben assortito. Dovremo essere pronti a lottare su ogni pallone e riuscire a giocare con la giusta intensità per tutti i 40 minuti. L’emozione della prima in casa è amplificata dal fatto che la squadra non ha utilizzato il PalaBianchini per tutta la preseason, ne abbiamo potuto usufruire solo negli ultimi giorni e con il cantiere ancora aperto”.

Salvatore Parrillo (giocatore) – “Sarà una partita fisica e intensa. Ci teniamo a iniziare bene tra le nostre mura amiche, e sappiamo che per farlo ci sarà bisogno di una prestazione solida per 40 minuti. Cremona ha già dimostrato di essere un’ottima squadra e la partita con Cantù ne è l’esempio, ma in casa nostra vogliamo provare a imporre il nostro basket”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “Sarà una trasferta lunga e insidiosa, ma conosciamo l’importanza della partita. Dobbiamo ripetere le cose belle fatte sabato sera contro Cantù, dobbiamo essere più cinici e concreti e abbiamo lavorato su questo durante la settimana. La squadra ha recuperato sia Medford che Costi e saremo al completo. Dobbiamo aumentare il ritmo e l’aggressività, sappiamo che Latina è una buona squadra da rispettare e che saremo in trasferta, dove le insidie sono maggiori”.

Daniele Magro (giocatore, capitano) – “Abbiamo lavorato bene in settimana, la partita con Cantù l’abbiamo persa per dettagli, ma ha dato a noi la consapevolezza di quello che valiamo e abbiamo lavorato sui dettagli della sconfitta. Consapevoli di ciò andiamo a Latina carichi e volenterosi di fare una bella partita e dimostrare che siamo una squadra che può fare bene durante il campionato. Affronteremo una squadra molto impegnativa e da non sottovalutare, soprattutto in casa; alcuni giocatori si conoscono molto bene, sono da qualche anno a Latina e sanno trovarsi molto bene insieme. Cercheremo di imporre la nostra pallacanestro, che stiamo creando nella prima parte di stagione e cercheremo di prendere questi due punti che sono importanti in questo impegnativo campionato”.

Note – Tutti presenti alla partita.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al) – Campo neutro

Quando: sabato 7 ottobre, 20.30

Arbitri: De Biase, Terranova, Almerigogna

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/kyV12

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Abbiamo subito una partita molto importante contro Treviglio, anche se sappiamo che saranno tutte difficili in questo campionato. Un peccato non giocarla in casa nostra, ma siamo sicuri che il nostro pubblico ci seguirà e farà sentire il suo calore come sempre. La squadra in settimana ha lavorato molto bene, i ragazzi sono concentrati e fisicamente stiamo bene, anche se è chiaro che siamo in un momento in cui il processo di maturazione continua sia dal punto fisico che tecnico. In settimana abbiamo cominciato a vedere meccanismi più oliati e cercato piano piano di costruirci delle certezze a cui attaccarci, in una partita che sicuramente ci metterà di fronte a delle difficoltà, perché andiamo ad affrontare una squadra quadrata e profonda, che è costruita per provare ad arrivare fino in fondo”.

Christian Burns (giocatore) – “Sarà una partita molto importante e difficile, contro una delle squadre più forti del campionato. Il nostro obiettivo, in questo momento, è quello di continuare a crescere e fare sempre meglio dell’ultima partita. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità e grande concentrazione per continuare a migliorare come squadra e per prepararci al meglio per una partita impegnativa come sarà quella che ci aspetta sabato”.

Note – Si gioca a Casale Monferrato, per la squalifica del campo di Desio. La squadra è al completo, mentre tra le file dell’Acqua S.Bernardo sono presenti due ex di Treviglio, Curtis Nwohuocha e Luca Cesana, in cui entrambi hanno giocato durante la stagione 2016/17.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Con Cantù sarà big match tra due società ambiziose. Avremo pochi riferimenti tattici su come giocheranno i nostri avversari, perché il cambio di allenatore ha portato modifiche di organizzazione sia offensiva sia difensiva. I punti di forza dei brianzoli sono molteplici. Il playmaker Hickey è un giocatore abilissimo in campo aperto, ottimo atleta e regista che ha in mano la squadra, capace a innescare i compagni producendo un numero notevole di assist. Di fianco a lui emergono la fisicità, l’atletismo e il talento dei due esterni Bucarelli e Nikolic e un reparto lunghi molto versatile e molto duttile, con tutti i tre giocatori Baldi Rossi, Young e Burns che hanno la doppia dimensione interna ed esterna. Il nostro obiettivo è crescere a livello difensivo sulla continuità di gioco e di rendimento, fatto di aggressività e tecnica per 40 minuti”.

Luca Vitali (giocatore) – “Affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore da poco e in questi casi i cambi portano maggior imprevedibilità sotto il profilo tecnico-tattico. Noi dovremo stare attenti alle caratteristiche dei nostri avversari, che sono tutti giocatori di talento. Sfidiamo una big della A2: anche se siamo solo alla seconda giornata di campionato, sarà una bellissima partita. Conoscendo il tifo canturino sono sicuro che ci sarà tantissima gente, per cui non perderanno il fattore campo”.

Note – In casa Gruppo Mascio non è disponibile Bruno Cerella. Luca Vitali disputerà la sua prima da “ex” con Cantù: per lui 12 presenze, 54 punti e 50 assist in canotta Acqua S.Bernardo in occasione dei playoff 2021/22. Anche senza coach “Meo”, resta una sfida all’interno della famiglia tra i fratelli Sacchetti, con il capitano trevigliese Brian “contro” il fratello Tommaso, assistente e video analyst canturino. Tra i giocatori della Pallacanestro Cantù ci sono due “ex”: Luca Cesana (48 gare con 289 punti segnati tra 2016 e 2017) e Curtis Nwohuocha (35 partite e 116 punti realizzati nel 2016/17). Nei quattro precedenti tra le due squadre, relativi alle ultime due stagioni di A2, ha sempre prevalso il fattore campo; unica eccezione, la prima sfida assoluta in Supercoppa 2021, con i trevigliesi vincitori al PalaDesio.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

TRAPANI SHARK – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: sabato 7 ottobre, 20.30

Arbitri: Tirozzi, Pecorella, Marzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/inIJW

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “Giochiamo contro una squadra che ha cambiato molto in estate, coach compreso, costruendo una formazione giovane e sbarazzina, attorno ai veterani Martinoni, Pepper e Fabi. È una squadra che gioca una pallacanestro arrembante, che fa della corsa e del gioco in transizione il suo punto di forza, ma che anche a metà campo ha soluzioni interessanti, sfruttando l’atipicità di molti dei suoi giocatori. Noi cercheremo di superarli grazie all’eccitazione di questo esordio casalingo, col desiderio di fare in modo che sia una bella serata. L’avversario ci imporrà uno sforzo non solo dal punto di vista fisico, ma anche tecnico/tattico e nonostante la sconfitta interna della scorsa settimana, verrà a Trapani con la testa libera e tante armi a disposizione. La volontà è di riuscire a mostrare la nostra miglior versione, mostrando fin da subito la consistenza come squadra, per questa prima davanti al nostro pubblico e nella nostra nuova casa”.

Matteo Imbrò (giocatore) – “Giocare per la prima volta davanti al nostro pubblico sarà un’emozione immensa. Non vediamo l’ora di farci trascinare dai nostri tifosi. Dobbiamo assolutamente non sottovalutare la partita, perché la Novipiù è una squadra giovane e molto pericolosa che venderà cara la pelle. Da parte nostra abbiamo giocato molte partite e siamo prontissimi per affrontare la prossima sfida”.

Note – Tutti a disposizione. Tommy Pianegonda è un ex della sfida (alla Pallacanestro Trapani tra il 2018 e il 2021).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI MONFERRATO BASKET

Fabio Di Bella (capo allenatore) – “Ci aspetta una partita difficile contro un’avversaria che ha palesato la volontà di vincere il campionato. Per noi è una sfida importante. Trapani è una squadra di primissimo livello e sarà una gara molto complicata, ma mi aspetto una reazione caratteriale dai miei ragazzi. Andiamo ad affrontare una bellissima partita, abbiamo appena iniziato il nostro campionato e dobbiamo ancora risolvere qualche problema emerso dopo la prima giornata, ma sarà importante andare oltre. Dobbiamo costruirci la nostra identità nonostante le difficoltà, con determinazione e concentrazione. Non potremmo concederci troppe distrazioni”.

Tommy Pianegonda (giocatore) – “Abbiamo fatto una settimana intensa di allenamenti, anche per rifarci della sconfitta di domenica contro la Luiss. Non ci dobbiamo buttare giù. Sarà una sfida difficile, ma dobbiamo andare là per fare la nostra partita cercando di mettere Trapani in difficoltà. Domenica scorsa contro Roma è stata una bella partita. Una sfida giocata da entrambe le squadre con tanta intensità. Bravi loro ad avere la meglio all’ultimo possesso. La strada però è quella giusta”.

Note – Tommy Pianegonda, ex di giornata, ha trascorso tre stagioni con la canotta della Pallacanestro Trapani, dal settore giovanile fino all’esordio in Serie A2 con coach Parente.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

WEGREENIT URANIA MILANO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 7 ottobre, 20.30

Arbitri: Salustri, Luca Attard, Maschietto

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://shorturl.at/vBJK0

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una sfida molto insidiosa, contro una squadra sempre pericolosa. Agrigento sa imporre la propria visione di gioco, fatta di improvvisazioni e parziali importanti in pochi minuti, con diversi possibili protagonisti, come ad esempio Ambrosin e Sperduto. Fattori che ci costringeranno ad avere ancora più attenzione difensiva, per tutti e 24 secondi di ogni azione. Noi veniamo da una settimana con qualche complicazione a causa di piccoli acciacchi nel gruppo, ma siamo pronti per dare il massimo, per regalare la prima vittoria casalinga ai nostri tifosi”.

Note – Assente Gerald Beverly per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Affrontiamo Milano dopo aver lavorato e analizzato la nostra prima partita con la Real Sebastiani Rieti, consapevoli che l’approccio al match sarà fondamentale. Soprattutto contro questo avversario, che ha un roster di grande qualità e molto propenso al tiro da 3 punti; se prendono fiducia e l’avversario di turno non è solido possono piazzare break impressionanti, come è successo domenica scorsa a Treviglio. Cerchiamo di recuperare più condizione fisica possibile, solo delle partite vere possono aiutarci a trovare ritmo, vista la pre-season un po’ travagliata, sono sicuro che da parte di tutti ci sarà una reazione positiva”.

Note – La Fortitudo Agrigento in cerca di riscatto dopo la prima giornata di campionato e lo fa con una trasferta ostica come quella di Milano. La squadra di coach Pilot, reduce da diversi infortuni del suo roster, ha perso la prima partita casalinga contro Rieti, l’Urania Milano invece arriva da una vittoria importante contro Treviglio in trasferta; la squadra di coach Davide Villa arriva nella condizione ideale per affrontare un roster giovane come quello di Agrigento, ma in casa Fortitudo si riparte dal secondo tempo contro Rieti, quando la squadra è riuscita a recuperare ben 17 punti agli avversari.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REAL SEBASTIANI RIETI – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 8 ottobre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Coraggio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://rb.gy/9di3z

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Affrontiamo un avversario tosto. Torino è una squadra che lo scorso anno si è giocata l’accesso in Serie A e ha continuità, sia tecnica che di roster. Questo ci obbliga ad avere una concentrazione ed un’attenzione superiore. Siamo contenti di aver vinto ad Agrigento, ma siamo consapevoli che ci sono molti aspetti da migliorare. Speriamo che il palazzetto sia pieno, ma poi dovremo essere noi ad accendere il fattore PalaSojourner”.

Jazz Johnson (giocatore) – “È una partita importante contro una grande squadra. È un’opportunità per vedere quanto ancora dobbiamo crescere per raggiungere il nostro pieno potenziale. Ci prepariamo tutta la settimana per darci le migliori possibilità di vincere e abbiamo ancora molto margine di miglioramento. Torino sarà per noi un buon test, perché è sempre tra le migliori squadre del campionato. Credo nel lavoro che abbiamo svolto e in quello che continueremo a svolgere”.

Note – Assente Lorenzo Piccin per infortunio alla caviglia. Davide Raucci ha giocato al CUS Torino tra il 2009 ed il 2014.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Possiamo considerare Rieti tra le migliori squadre, non solo del nostro girone ma dell’intero campionato. Hanno esperienza, fisicità, il giusto livello di intensità e cattiveria agonistica, ed è una squadra allenata bene da un allenatore che ha già vinto questo campionato. Per di più hanno un fattore campo molto importante, quindi per noi sarà una partita estremamente impegnativa. Per noi sarà interessante verificare la nostra capacità di mantenere identità e rendimento in uno dei campi più difficili del nostro campionato”.

Federico Poser (giocatore) – “Domenica ci aspetta una vera battaglia in un campo caldo e difficile come quello di Rieti. Noi siamo pronti e carichi per provare a iniziare al meglio anche in trasferta”.

Note – Matteo Schina è ancora out a causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato in Supercoppa.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

