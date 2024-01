Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La presentazione della 20^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la 20^ giornata, nona di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Dopo l’anticipo del venerdì tra Torino e Trapani, altre due gare sono in programma sabato 20 gennaio: Luiss Roma-Urania Milano e Juvi Cremona-Treviglio. Domenica 21 il resto del turno.

Tutto sull’anticipo del venerdì Torino-Trapani à http://tinyurl.com/5et8jfx5

Sabato 20 gennaio, ore 17.00

Roma: Luiss-Wegreenit Urania Milano

Sabato 20 gennaio, ore 18.00

Cremona: Ferraroni Juvi-Gruppo Mascio Treviglio

Domenica 21 gennaio, ore 16.00

Rieti: Real Sebastiani-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 21 gennaio, ore 18.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Elachem Vigevano 1955

Ferentino: Benacquista Assicurazioni Latina-Novipiù Monferrato Basket

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 36 18 1 Acqua S.Bernardo Cantù 28 14 5 Reale Mutua Torino 26 13 6 Real Sebastiani Rieti 24 12 7 Ferraroni Juvi Cremona 22 11 8 Wegreenit Urania Milano 22 11 8 Gruppo Mascio Treviglio 20 10 9 Elachem Vigevano 1955 14 7 12 Luiss Roma 12 6 13 Moncada Energy Agrigento 10 5 14 Novipiù Monferrato Basket 8 4 15 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 16

LE PARTITE

LUISS ROMA – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 20 gennaio, 17.00

Arbitri: Ursi, Rudellat, Spessot

Andata: 89-102

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4jx4hbh5

QUI LUISS ROMA

Vincenzo Russo (terzo assistente e match analyst) – “Abbiamo archiviato alla svelta la gara contro la Sebastiani Rieti per buttarci a capofitto sulla sfida casalinga contro l’Urania Milano. I milanesi, rispetto all’andata, ritrovano due giocatori importanti come Beverly e Lupusor: il reparto dei lunghi è numericamente importante, aggiungendo pericolosità sotto canestro per i nostri avversari. Per affrontare queste squadre di medio-alta classifica, contro le quali ancora non siamo riusciti a strappare una vittoria, il segreto è quello di giocare una partita solida durante tutti i 40 minuti. Cosa che per esempio non è avvenuta nel match di andata: per lungo tempo siamo stati avanti, ma a causa di piccole sbavature ci siamo fatti rimontare nei minuti finali. I ragazzi sanno che i 2 punti sono fondamentali per la nostra salvezza, vanno limitati al minimo gli errori. Milano è la squadra che tira di più da 3 punti, segnando molto, bisognerà cercare di essere concentrati soprattutto nella nostra metà campo difensiva per concedere meno conclusioni possibili”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Altro turno molto difficile per noi, Roma ha una squadra solida che lotta e che non molla mai in ogni partita. La Luiss ha caratteristiche particolari, su cui dovremo concentrarci, sanno attaccarti con due lunghi molto diversi, ma altrettanto efficaci, come Cucci e Miska. Dal perimetro possono farti male con Sabin, già protagonista 2 anni fa con San Severo, e dovremo evitare di farli correre in transizione. Attenzione difensiva quindi, ma anche capacità di trasformare alcune loro possibili debolezze in nostri punti di forza”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

FERRARONI JUVI CREMONA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: sabato 20 gennaio, 18.00

Arbitri: Moretti, Berlangieri, Grappasonno

Andata: 96-100

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/22n32bra

QUI JUVI CREMONA

Danilo Quaglia (vice allenatore) – “Sicuramente sarà una partita importante, contro un avversario vicino a noi in classifica. Quello che dobbiamo fare lo sappiamo ed è ben chiaro, dobbiamo giocare con tanta energia, correre in contropiede, mettere energia nelle nostre regole difensive. Queste sono le regole, se vogliamo vincere la partita”.

Bernardo Musso (giocatore) – “La partita di sabato è molto importante per noi, siamo solo 2 punti sopra di loro. Se riusciamo a vincere e ribaltare il doppio confronto sarebbe ottimo per noi. La partita è da affrontare con molto entusiasmo e molta concentrazione”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Simone Bianchi (assistente allenatore) – “Affrontiamo la JuVi Cremona, squadra in ottima salute che viene da 3 vittorie consecutive: con Rieti e Monferrato, e sul parquet dell’Urania Milano. È una formazione che predilige un gioco in velocità, che ha il secondo miglior attacco del girone Verde ed il maggior numero di tentativi di tiro da 2 punti. Attaccano il canestro fin dai primi 7-8 secondi dell’azione e hanno una forte idea di transizione offensiva, per andare al ferro o per innescare i tiratori dall’arco. Possono contare su una produttività dalla panchina di oltre 42 punti a partita, oltre ad avere 5 giocatori in doppia cifra di media: è segnale che sanno equilibrare bene le realizzazioni fra esterni e lunghi. Il nuovo punto di riferimento è Shahid, proveniente da Varese in A, che fa della velocità, dell’1-contro-1 e della fisicità i suoi punti di forza. Hanno l’esperienza di Musso, la freschezza di Sabatino e l’atletismo di Costi e Timperi. Tra i lunghi ci sono elementi interessanti come Benetti, reduce dal campionato vinto con Pistoia, e la rivelazione Vincini, giocatore di sostanza. Dalla panchina escono Magro, anche lui ex Pistoia, e il sorprendente Tortù, che è sempre pericoloso in campo aperto e in post basso e non può essere battezzato da 3 punti”.

AJ Pacher (giocatore) – “Sarà una partita dura, perché la JuVi è una squadra in striscia positiva da 3 gare. Hanno appena cambiato l’americano e c’è un gruppo di italiani molto forte, che sa giocare veramente bene insieme. Sarà un confronto difficile perché affrontiamo un’ottima squadra, su un campo dove hanno vinto solo Cantù e Trapani. Però è una gara che noi dobbiamo vincere per la classifica, per lo scontro diretto e per il nostro futuro. Vogliamo uscire al più presto da questo momento difficile. Stiamo facendo un grosso lavoro durante la settimana che, purtroppo, non si è visto nelle ultime 2 partite. Ma sono sicuro che i frutti delle nostre fatiche arriveranno ed il nostro impegno verrà ripagato. Dobbiamo arrivare a sabato con l’atteggiamento giusto, per cambiare questa situazione critica”.

Note – È il terzo appuntamento stagionale tra JuVi Cremona e Blu Basket; i precedenti sono stati vinti dagli oro-amaranto in Supercoppa LNP (81-74) e dai biancoblù nel match di andata (100-96). Dal 1982 è il quindicesimo confronto che si disputa al PalaRadi, con i padroni di casa in vantaggio (9-5) nei precedenti. Euclide “Clyde” Insogna, club manager trevigliese, ha indossato la canotta della JuVi per 3 stagioni negli anni ‘70.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

REAL SEBASTIANI RIETI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 21 gennaio, 16.00

Arbitri: Costa, Bartolini, Tallon

Andata: 66-81

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4hsh5cwk

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Alla partita di andata non dobbiamo assolutamente pensare, ogni gara fa storia a sé. Sicuramente quello fu un periodo difficile per noi, perdemmo Nobile e praticamente non giocammo. L’atteggiamento dovrà essere totalmente diverso! L’energia messa in campo dovrà essere massima. Per questo l’apporto del palazzetto sarà fondamentale, dovremo essere bravi noi a portare dentro la partita il sesto uomo, così che diventi un clima stimolante per noi e difficile per gli avversari”.

Jazz Johnson (giocatore) – “Domenica sarà un’altra prova! Siamo sopravvissuti a un momento molto difficile della nostra stagione con così tanti giocatori fuori. Ma ora è l’occasione per dimostrare se siamo davvero una delle migliori squadre in classifica! Abbiamo vinto alcune partite, altre ne abbiamo perse. Ma soprattutto abbiamo combattuto e dobbiamo continuare a combattere! Cantù è ovviamente una squadra forte, quindi dobbiamo prepararci in ogni modo possibile, per competere con fuoco ed energia. Detto questo, siamo a casa NOSTRA e abbiamo bisogno dell’amore e del sostegno di tutta Rieti. I nostri tifosi ci danno energia. Ci mostrano amore. Sono entusiasta di vedere l’atmosfera che i nostri fan ci regaleranno domenica!”.

Note – Saranno assenti Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e Marco Spanghero per uno stiramento al polpaccio. Ex della gara: Jazz Johnson, in maglia Cantù nella stagione 2020/21 e Davide Raucci, che con i brianzoli ha giocato nella stagione 2017/18.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “È una partita importante per tanti motivi, sia per la classifica finale del girone e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di Roma, ma anche perché questi sono sempre tutti punti che ci porteremo dietro nella seconda fase. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra molto fisica, profonda e ben preparata. La Real Sebastiani sta giocando bene e sta affrontando un buon momento di forma, arriva da 4 vittorie nelle ultime 5 partite e in casa ha perso 1 sola gara. Ci sarà sicuramente un clima molto acceso, Rieti è una piazza storica della pallacanestro italiana che ha sempre risposto presente ogni volta che la squadra in campo ha dimostrato determinate caratteristiche, come sta succedendo quest’anno. Sappiamo benissimo che sarà una partita molto difficile dal punto di vista tecnico-fisico e da quello emotivo”.

Gabriele Tarallo (giocatore) – “Sappiamo che ci stiamo avvicinando sempre più ai momenti decisivi della stagione e quindi ogni gara diventa ancora più importante. A Rieti ci aspetterà una sfida molto impegnativa, perché sono una buonissima squadra, che sta attraversando un ottimo momento di forma ed in casa diventano ancora più pericolosi. Noi abbiamo lavorato bene in settimana, consapevoli che dovremo dare il massimo per tornare a casa con il nostro obiettivo: i 2 punti”.

Note – Tutti disponibili.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – ELACHEM VIGEVANO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 21 gennaio, 18.00

Arbitri: Miniati, Puccini, Centonza

Andata: 71-85

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mwmu4vpj

QUI AGRIGENTO

Marco Calvani (allenatore) – “Vigevano è una squadra che anche lei gioca per un miglior piazzamento nella classifica finale dopo questo girone di ritorno e attualmente occupa il quintultimo posto in classifica, in quel blocco di squadre che stanno lottando per togliersi dai meandri delle ultime posizioni; quindi sicuramente è una posizione privilegiata rispetto ad altre, noi compresi. È una squadra che l’ultima partita l’ha persa in casa contro Latina, ma nelle 2 precedenti ha fatto 2 risultati importanti, vincendo in casa contro Torino e andando a vincere fuori casa a Treviglio; quindi sicuramente dà il taglio, il valore della squadra, che comunque ha potenzialità per poter far bene. Questo non toglie nulla, nel senso che l’esperienza della partita di andata deve essere di insegnamento e soprattutto che, come sempre, tutte le partite devono essere giocate fino alla sirena finale. Noi andremo in campo per fare il risultato pieno e cominceremo la partita con la serenità di giocare quello che noi vogliamo fare; all’interno della partita cercheremo di andare a recuperare quel margine che è stato concesso nella partita di andata. La Fortitudo ha lavorato bene questa settimana, come anche la settimana precedente alla sfida in casa di Cantù, abbiamo due settimane e mezzo di lavoro con quelle idee che volevamo mettere dentro, cercando di dare così anche un po’ di cambiamento, rispetto a quello che è stato il trend della squadra. Direi che i giocatori hanno dato la massima disponibilità nell’applicarsi in quelle che erano le richieste dello staff tecnico, quindi io sono estremamente soddisfatto del lavoro che hanno fatto; ho grande fiducia, vedo una grande volontà ed energia, soprattutto dal punto di vista dell’attenzione e nel cercare di sforzarsi nel fare le cose che sono state richieste. Quindi ho abbastanza certezza che i ragazzi arriveranno alla partita pronti, per poter disputare una buona gara e fare nostro il risultato”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo una delle trasferte più difficili del campionato, su un campo caldo. Una squadra che dopo il cambio di allenatore non ha ancora raggiunto il successo, anche perché ha giocato 2 partite ad altissimo coefficiente di difficoltà contro Trapani e Cantù, e sicuramente vorrà ben figurare davanti al proprio pubblico. Da parte nostra c’è grande voglia di riscatto, per cancellare la sconfitta di domenica scorsa contro Latina, partiamo per Agrigento con il desiderio di ritrovarci e possibilmente di raggiungere un risultato estremamente importante in questo momento della stagione”.

Ike Smith (giocatore) – “La sconfitta contro Latina è stata un incidente di percorso, la squadra ha raggiunto una sua identità a partire dalla partita contro Milano, è come se fossimo entrati definitivamente in connessione uno con l’altro. E anche sotto il profilo personale, mi sono ambientato perfettamente a Vigevano, una città stupenda, dove ti sembra di vivere in famiglia. Ogni settimana ci prepariamo in modo serio, con grande concentrazione ed energia verso il turno successivo di campionato. La partita di Agrigento sarà molto importante, in questa fase i punti valgono doppio e ci aspetta un avversario con il coltello fra i denti. Lavoriamo per farci trovare pronti”.

Note – Vigevano costretta a fare a meno di Alessandro Amici, infortunato ad un polpaccio.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: Palasport “Ponte Grande”, Ferentino (Fr)

Quando: domenica 21 gennaio, 18.00

Arbitri: Martellosio, Ferretti, Giovannetti

Andata: 86-71

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4x8ks3km

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Tutte le partite sono importanti per chi è in una situazione di classifica come la nostra; sul fatto della partita casalinga penso che siano rimaste 2 persone a credere che giochiamo in casa, perché le nostre gare interne le disputiamo a Ferentino, che dista circa un’ora e mezza da Latina, a porte semi chiuse, per cui di casa ce n’è ben poca. Veniamo da una trasferta a Vigevano, dove c’era un pubblico meraviglioso, tifosi caldissimi, quello è giocare in casa. La partita di domenica è importante e, come in tutte le gare in questo periodo della stagione, non c’è niente di scontato. Monferrato è una buona squadra, con un buon mix di veterani e di giovani importanti e si presuppone con un buon futuro. Dobbiamo ripetere un po’ il secondo tempo di Vigevano, dove per una volta siamo riusciti a non concedere troppi regali, e questo si è tramutato in un vantaggio e nella vittoria finale”.

Salvatore Parrillo (giocatore, capitano) – “Come tutte le partite in cui ci si gioca qualcosa di determinante, la gara con Monferrato sarà intensa, fisica. Veniamo da una vittoria molto importante, che è stato il modo migliore per reagire dopo la sconfitta in casa con la Luiss. Adesso dobbiamo essere bravi a portare avanti questo lavoro e trovare 2 punti anche in casa e per questo sarà fondamentale rimanere concentrati per 40 minuti. Monferrato si è rinforzata in corso d’opera, noi dobbiamo essere abili nel fare la nostra partita, senza pensare all’avversario, ma ripartendo da quanto di buono fatto a Vigevano, continuare da quelle buone cose e metterle in campo anche domenica, per provare a conquistare un altro successo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Usciamo da un’altra partita dove abbiamo lottato contro una squadra forte, Torino. È forse mancata un pizzico di cattiveria mentale nel momento decisivo della partita, dove li abbiamo lasciati scappare. Andiamo in casa di Latina ad affrontare un match cruciale per il nostro anno, dove l’unico risultato che cerchiamo è la vittoria. Loro sono in fiducia, avendo appena battuto Vigevano segnando 100 punti in casa loro. Squadra molto aggressiva, a cui piace correre tutto il campo con dinamismo. Hanno una classifica bugiarda, in quanto la maggior parte delle partite le hanno perse nel finale. Sappiamo che sono una squadra di valore e che i punti in palio contano doppio. Rimbalzi e limitare le palle perse, per non generare extra possessi, saranno le chiavi della partita. Ci stiamo allenando bene, con la giusta concentrazione. Sono sicuro che saremo pronti a fare una grande battaglia”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

