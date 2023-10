Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La preview della 3^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la terza giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, turno infrasettimanale. Tutte le gare si giocano mercoledì 11 ottobre.

Mercoledì 11 ottobre, ore 20.30

Milano: Wegreenit Urania-Trapani Shark

Latina: Benacquista Assicurazioni-Acqua S.Bernardo Cantù

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Reale Mutua Torino

Cremona: Ferraroni Juvi-Luiss Roma

Treviglio: Gruppo Mascio-Real Sebastiani Rieti

Mercoledì 11 ottobre, ore 21.00

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Novipiù Monferrato Basket

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Real Sebastiani Rieti 4 2 0 Trapani Shark 4 2 0 Luiss Roma 4 2 0 Moncada Energy Agrigento 2 1 1 Acqua S.Bernardo Cantù 2 1 1 Wegreenit Urania Milano 2 1 1 Gruppo Mascio Treviglio 2 1 1 Reale Mutua Torino 2 1 1 Ferraroni Juvi Cremona 2 1 1 Novipiù Monferrato Basket 0 0 2 Elachem Vigevano 1955 0 0 2 Benacquista Assicurazioni Latina 0 0 2

LE PARTITE

WEGREENIT URANIA MILANO – TRAPANI SHARK

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: mercoledì 11 ottobre, 20.30

Arbitri: Miniati, Marco Attard, Tallon

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una partita durissima, contro una squadra ricca di talento, profondità e costruita per vincere. Sotto ogni aspetto Trapani ha armi che possono farti male. Qualità che proveremo a disinnescare con grande concentrazione, trovando le nostre doti migliori ed evitando cali di tensione durante il match. L’assenza di Beverly ci obbliga ad alcuni aggiustamenti, che ci fa diventare più perimetrali e quindi meno bilanciati, come accaduto con Agrigento. Contro i trapanesi dovremo trovare migliori equilibri, sapendo che è un lavoro che necessita tempo e pazienza”.

Note – Assente Gerald Beverly per infortunio.

QUI TRAPANI

Daniele Parente (capo allenatore) – “Siamo reduci da una bella vittoria, la prima davanti al nostro pubblico. Gli impegni ravvicinati ed i turni infrasettimanali, come quello che ci accingiamo a disputare, saranno un bel banco di prova di tenuta fisica e mentale. Milano è una squadra super attrezzata, che ha segnato più di 90 punti all’esordio contro Treviglio, ma è reduce da un passo falso contro Agrigento. Ci attende una sfida difficile, Milano ha un enorme talento offensivo, dovremo essere concentrati per 40 minuti principalmente in difesa, provando a controllare il ritmo del match e giocare la nostra pallacanestro”.

Rei Pullazi (giocatore) – “Giocare per la prima volta contro la mia ex squadra mi farà provare sicuramente emozioni speciali. Da parte nostra sarà una partita complicata, perché arriva dopo pochi giorni dalla sfida contro Monferrato, ma soprattutto perché l’Urania ha un roster eccellente e sarà un osso durissimo per qualsiasi avversaria. Da parte nostra arriviamo molto carichi, consapevoli che abbiamo ancora moltissimi margini di miglioramento”.

Note – Tutti a disposizione. Rei Pullazi è un ex della sfida, avendo militato all’Urania nella passata stagione.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: mercoledì 11 ottobre, 20.30

Arbitri: Gagliardi, Mottola, Giunta

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (capo allenatore) – “Per riuscire a competere con una squadra di prima fascia come Cantù, avremo bisogno di disputare una partita di grande attenzione su entrambi i lati del campo, cercando di imporre il nostro ritmo, senza timore reverenziale”.

Frank Gaines (giocatore) – “Cantù è una squadra solida. Dal canto nostro, siamo consapevoli che la gara sarà una dura lotta fino alla fine, ma siamo fiduciosi che ne usciremo vittoriosi”.

Note – Roster al completo.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “La trasferta di Latina ci vedrà affrontare una squadra che avrà sete di vittoria e che vorrà sfruttare il vantaggio di giocare la seconda partita casalinga consecutiva, che in termini di gestione delle risorse energetiche potrebbe essere un fattore. Noi ci approcciamo alla gara con grandi motivazioni e con uno stato d’emergenza dato dall’infortunio di Cesana, ma con la consapevolezza di dover fare una gara importante dal punto di vista dell’unità e con la pretesa di fare passi in avanti nella nostra identità tecnica. Il campionato sta lanciando segnali chiari riguardo al livellamento verso l’alto di tutte le squadre e dovremo essere pronti ad una battaglia sportiva, confermando l’attitudine dei miei giocatori a non mollare mai, caratteristica già dimostrata nelle prime due gare e che ci dovrà accompagnare per tutta la stagione”.

Nicola Berdini (giocatore) – “Sarà una partita sicuramente complicata, in un campo in cui è sempre difficile giocare. Loro vengono da due sconfitte e quindi avranno l’opportunità di riscattarsi davanti al proprio pubblico, noi dovremo perciò essere bravi ad approcciare fin da subito bene la partita, giocare di squadra e con intensità”.

Note – Non sarà della partita Luca Cesana, ai box per una fascite plantare. Al suo posto raggiungerà Latina insieme alla prima squadra Filippo Clerici, guardia dell’Under 19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: mercoledì 11 ottobre, 20.30

Arbitri: Capurro, Tarascio, Praticò

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Resettiamo dopo la bella vittoria a Milano perché ci aspetta una partita dura, contro un avversario che sicuramente avrà voglia di riscatto dopo l’ultima partita, e verrà ad Agrigento con il coltello fra i denti. Torino è una squadra di qualità, ha avuto come noi diversi problemi fisici, ma dopo una prima metà di partita giocata non ai suoi livelli è cresciuta molto nel secondo tempo a Rieti, quindi sarà fondamentale approcciare bene la partita ed essere costanti e solidi all’interno della stessa. I nostri avversari hanno giocatori in grado di piazzare dei break anche con giocate estemporanee, noi vogliamo trovare continuità e sempre maggiore ritmo partita, sono sicuro che verrà fuori un match combattuto e conto nel grande apporto del nostro pubblico per fare una buona prestazione”.

Note – La sfida tra la Fortitudo Agrigento e Torino non è mai banale, corsi e ricorsi storici riportano alla memoria dei tifosi le gesta al PalaMoncada di Simone Pepe allenato da Franco Ciani, coach e cittadino onorario di Agrigento per 7 anni. Il primo ritorno ad Agrigento dei due è avvenuto un anno fa quando la Fortitudo vinse, sorprendendo molti e portando a casa due punti pesanti, obiettivo che domani sera (mercoledì, ndr) alle 20.30 si pone anche coach Pilot, reduce dalla vittoria in trasferta a Milano contro l’Urania. Una Fortitudo Agrigento a due volti, quella che ha saputo battere Trapani in Supercoppa e Milano in trasferta e quella che ha perso all’esordio, sia in Supercoppa che in campionato contro Nardò e Real Sebastiani Rieti. La condizione fisica della squadra è stata messa a dura prova, con tanti infortuni che hanno condizionato la preparazione estiva e le prime partite stagionali, ma l’entusiasmo del PalaMoncada e della vittoria esterna potrebbe essere un punto a favore di Agrigento, sempre pronta alle grandi sfide e sempre a testa alta senza avere paura di nessuno, in passato come oggi. Anche Torino arriva dalla sconfitta contro Rieti ed una vittoria con Latina, la squadra di Ciani arriva al PalaMoncada con la voglia di riscatto.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Ci attende la seconda trasferta nel giro di tre giorni, perciò diventano cruciali gli aspetti della preparazione fisica e la gestione della fatica. Da questo punto di vista il ritmo della partita contro Rieti, e l’alto ritmo al quale Agrigento vuole giocare, rappresentano un problema da dover affrontare e risolvere. Non siamo al 100% fisicamente, quindi sarà fondamentale scendere in campo con lucidità e determinazione, per impedire ad Agrigento di giocare ai suoi ritmi, altrimenti diventa una squadra molto difficile da fermare. Dobbiamo essere molto attenti nel controllo dell’inerzia e del ritmo della gara”.

Keondre Kennedy (giocatore) – “La prossima partita sarà molto importante per noi, dopo l’ultima sconfitta a Rieti. Siamo consapevoli di non aver fatto una prova sufficiente nella metà campo difensiva, anche il coach ci ha sottolineato dopo la partita che non possiamo subire 91 punti. Quindi siamo determinati a fare molto meglio soprattutto in difesa, a partire dalla prossima gara”.

Note – Matteo Schina ancora out, a causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato in Supercoppa. Le condizioni di Luca Vencato, alle prese con un fastidio muscolare alla schiena, e di Marco Cusin, dolorante ad una caviglia, sono monitorate costantemente al fine di valutare la loro disponibilità per la partita di mercoledì. Franco Ciani è stato allenatore della Fortitudo Agrigento per ben otto stagioni, dal 2011 al 2019, e ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria dalla città siciliana, come riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della squadra biancazzurra. Oltre a Ciani, anche Simone Pepe sarà ex di giornata, avendo vestito la maglia di Agrigento per tre stagioni, dal 2017 al 2020.

FERRARONI JUVI CREMONA – LUISS ROMA

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: mercoledì 11 ottobre, 20.30

Arbitri: Wassermann, Perocco, Roiaz

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “Il turno infrasettimanale ci vede di fronte alla Luiss Roma, una squadra che con grande sorpresa ma con grande merito ha vinto il campionato di Serie B e sta ben figurando in questo campionato, con due vittorie in due partite. Conosciamo il valore degli avversari ma soprattutto lo spirito, una identità molto forte, ben allenata, una squadra già con un bell’equilibrio, mantenendo l’ossatura dello scorso anno. Da parte nostra c’è il desiderio di confermare la vittoria in trasferta a Latina con una prestazione in casa convincente, dobbiamo crescere ancora, migliorando gli aspetti difensivi, crescere nella tenuta dell’uno contro uno, crescere nel dominio a rimbalzo. Queste saranno le chiavi, insieme ovviamente al controllo del ritmo, conosciamo tutti che la Luiss Roma è abituata a giocare tanto in contropiede e tanto in transizione”.

Lorenzo Tortù (giocatore) – “Se mai ci fosse stato un dubbio, ogni squadra è attrezzata per fare bene in questo campionato; veniamo da un’ottima vittoria in trasferta e mercoledì incontriamo una squadra che, anche se è neo promossa, ha iniziato il campionato con due vinte e zero perse. Quindi dobbiamo essere bravi a tenere il loro ritmo basso e cercare di giocare nel miglior modo possibile in casa nostra, che deve diventare un fortino; perché anche da quanto visto con Cantù, non basta giocare bene, ma bisogna vincere tutte le partite in casa e sicuramente cercheremo di portare questa partita a nostro favore”.

Note – Tutti presenti in casa Juvi.

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Dopo aver giustamente celebrato, sabato sera, la vittoria contro Vigevano, già dal giorno dopo ci siamo messi a lavorare a testa bassa per preparare questa sfida infrasettimanale, che ci vede di scena sul parquet della Juvi Cremona. Dobbiamo cercare di recuperare tutte le energie, fisiche e mentali, in vista di questo tour de force di tre partite in poco più di una settimana, di cui due di fila lontano da casa. In questi pochi giorni tra le due partite stiamo lavorando su noi stessi, cercando di aggiustare quello che bisogna migliorare, e facendo tesoro anche di tutte le situazioni che possono favorire un recupero più veloce tra i due impegni di campionato”.

Marco Legnini (giocatore) – “In questa sfida infrasettimanale, dal lato nostro, dovremo mettere la stessa intensità dimostrata nelle gare precedenti contro Monferrato e Vigevano. Stiamo cercando di recuperare in maniera ottimale dalle fatiche di sabato, quando abbiamo affrontato un’altra squadra lombarda come i nostri avversari di domani (mercoledì, ndr), sia dal punto di vista atletico che mentale. Chiaro che l’ultima parola spetta al campo, ma noi siamo pronti per dare il massimo durante tutti i 40 minuti senza risparmiarci”.

Note – Roster al completo.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: mercoledì 11 ottobre, 20.30

Arbitri: Martellosio, Pazzaglia, Chersicla

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Rieti è la squadra rivelazione del nostro girone in questa prima parte di stagione. Ha conquistato meritatamente la Final Four di Supercoppa e attualmente è a punteggio pieno in testa alla classifica. Tutto ciò è dovuto a un insieme di elementi: una precisa identità di gioco data da coach Rossi, solidità e intensità difensive di primissima fascia e una coppia di americani tra le migliori del campionato. Per noi sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione della prima giornata in casa con Milano: il nostro obiettivo è garantire una continuità difensiva e un livello di concentrazione eccellenti per tutti i 40 minuti. Da lì vogliamo partire per costruire la nostra partita”.

A.J. Pacher (giocatore) – “La Real Sebastiani Rieti ha vinto le prime due partite in campionato e sarà una sfida molto dura, completamente diversa rispetto a quella di Supercoppa. Hanno una squadra equilibrata con una coppia di americani molto forte, con tanta esperienza nel gruppo di italiani, con un sistema di gioco ben definito e molto aggressivo. Per noi sarà un incontro di grande valore, così come per i nostri tifosi, ai quali vogliamo far vedere una gara diversa rispetto alla prima metà di quella disputata con l’Urania all’esordio”.

Note – McDonald’s, la catena di fast food da sempre vicina alla Blu Basket 1971, è match sponsor della gara: per l’occasione, nei ristoranti di Treviglio, Caravaggio, Cassano d’Adda e Covo, è attiva la promo McFamilyMeal (2 McMenu® Large e 1 Happy Meal®) al prezzo speciale di 17,70 €. In casa Gruppo Mascio non è disponibile Bruno Cerella. Gli ex dell’incontro sono coach Alex Finelli e, dall’altra parte, l’esterno Alvise Sarto e il lungo Andrea Ancellotti, entrambi in biancoblù nel 2020/21. I precedenti tra i due tecnici sono 4, con Finelli in vantaggio 3-1 su Rossi. Due di questi incontri riguardano la Supercoppa: nell’edizione 2020 il successo di Scafati sulla Npc Rieti nei quarti (69-65) anticipò il trionfo del tecnico bolognese nella manifestazione disputata a Cento; poche settimane fa, a Montecatini Terme, la sfida si è conclusa 92-74 per il coach biancoblù. La recente carriera dei due allenatori li vede “inseguirsi” sulle panchine di Scafati (Finelli nel 2020/21, Rossi nel 2021/22 con promozione in A) e della Real Sebastiani Rieti (il bolognese nel 2021/22 in B, il campano dalla stagione in corso di A2).

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Affrontiamo Treviglio, con cui abbiamo già giocato in Supercoppa. Rispetto a quella gara dovrà cambiare l’atteggiamento, dovremo giocare con lo spirito di chi vuole cancellare le modalità con cui è arrivata quella sconfitta. Le due vittorie su due aiutano a lavorare meglio, in maggiore serenità e consapevolezza. Non bisogna però dimenticare che siamo all’inizio e una rondine non fa primavera. Il campionato è ancora lungo!”.

Dustin Hogue (giocatore) – “Conosciamo Treviglio e la sua forza, hanno un grande talento. Ma se riusciamo a concentrarci sulle nostre capacità e a giocare come sappiamo in difesa, so che potremo dire la nostra in questa dura trasferta che ci aspetta”.

Note – Assente Lorenzo Piccin per infortunio alla caviglia. Tra gli ex Alvise Sarto e Andrea Ancellotti, entrambi a Treviglio nel 2020/21, oltre a coach Alex Finelli da parte trevigliese, a Rieti nel 2021/22.

ELACHEM VIGEVANO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaELAchem, Vigevano (Pv)

Quando: mercoledì 11 ottobre, 21.00

Arbitri: Vita, Ugolini, Bonotto

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Contro Monferrato dobbiamo diventare molto più consistenti nelle situazioni sporche, innescare le nostre bocche da fuoco nel modo in cui ci siamo prefissi. È inutile negare che la prossima partita contro Monferrato diventa molto importante, loro giocano abbastanza a campo aperto, senza pensare a particolari sistemi di gioco in attacco. Le attenzioni individuali faranno la differenza, sarà fondamentale sbloccarci”.

Filippo Rossi (giocatore) – “Abbiamo una grande voglia di rivalsa, la partita contro la Luiss Roma ci ha lasciato l’amaro in bocca e sappiamo che contro Monferrato non possiamo sbagliare. In attesa dei compagni infortunati che rimarranno ancora per qualche giorno fuori, le rotazioni sono corte ma stringiamo i denti, chiedendo aiuto ancora una volta ai nostri tifosi”.

Note – Niente da segnalare.

QUI MONFERRATO BASKET

Fabio Di Bella (capo allenatore) – “Arriviamo a Vigevano consapevoli dell’importanza della partita. Sarà sicuramente una gara complicata, su un campo molto caldo, ma siamo pronti. La trasferta di Trapani ci ha dato delle certezze invece che grandi dubbi, come poteva essere. Dobbiamo aggrapparci a queste certezze. Siamo una squadra che sta dimostrando di essere compatta e unita. Questa deve essere la nostra forza di domani (mercoledì, ndr), consapevoli delle difficoltà che ci saranno nella partita e sapendo che una delle due squadre comincerà il proprio campionato dal punto di vista della classifica. Pur non essendo al 100% mi aspetto che tutti siano presenti e pronti per questa sfida”.

Dario Zucca (giocatore) – “Giochiamo contro una neopromossa, ma è una squadra con tanti punti di forza. Il loro allenatore Pansa lo conosco bene. L’ho avuto nel mio primo anno da senior a Valsesia. Mi ero trovato benissimo e mi piace molto anche il suo modo di allenare. Sono sicuro che venderanno cara la pelle, sarà una partita dura per entrambe. Noi ci siamo, e ci teniamo tantissimo, perché è una partita importante e vogliamo trovare la nostra prima vittoria”.

Note – Nulla da segnalare.

