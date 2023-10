Serie A2 Old Wild West 2023/24 – La preview della 7^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In campo per la settima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, turno infrasettimanale. Tutte le gare sono in programma mercoledì 1° novembre.

Mercoledì 1° novembre, ore 17.00

Rieti: Real Sebastiani-Wegreenit Urania Milano

Mercoledì 1° novembre, ore 18.00

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Gruppo Mascio Treviglio

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Ferraroni Juvi Cremona

Roma: Luiss-Benacquista Assicurazioni Latina

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Reale Mutua Torino

Mercoledì 1° novembre, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Moncada Energy Agrigento

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 10 5 1 Reale Mutua Torino 10 5 1 Trapani Shark 10 5 1 Gruppo Mascio Treviglio 8 4 2 Real Sebastiani Rieti 8 4 2 Ferraroni Juvi Cremona 6 3 3 Wegreenit Urania Milano 6 3 3 Moncada Energy Agrigento 4 2 4 Novipiù Monferrato Basket 4 2 4 Luiss Roma 4 2 4 Elachem Vigevano 1955 2 1 5 Benacquista Assicurazioni Latina 0 0 6

LE PARTITE

REAL SEBASTIANI RIETI – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: mercoledì 1° novembre, 17.00

Arbitri: Tirozzi, Pecorella, Marzo

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/ymsvy26c

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Il campionato è equilibratissimo e ogni partita è storia a sé. Milano è una squadra che fa del talento offensivo la sua arma principale e dobbiamo adattarci fin da subito a questa particolarità. Sono bravi ad aprire il campo e liberarsi per il tiro da tre. Hanno delle tracce di gioco ben automatizzate dallo scorso anno. Dovremo mettere in campo una gran fase difensiva”.

Lorenzo Piccin (giocatore) – “Domenica contro la Juvi Cremona è stata una vittoria importante, sono molto contento finalmente di poter dare una mano alla squadra dal campo. Domani (mercoledì, ndr) ci aspetta una partita molto tosta, l’Urania Milano è una squadra talentuosa e che fa del tiro da tre una delle sue armi migliori. Dobbiamo essere bravi ad arginare i loro punti di forza e ad approcciare la partita nel modo corretto, sicuramente il nostro pubblico ci trasmetterà l’energia giusta per fare bene!”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Abbiamo purtroppo iniziato la settimana con diversi problemi in allenamento, infortuni ed acciacchi ci hanno impedito di lavorare come avremmo voluto. Affrontiamo una squadra solida, che ha giocatori di qualità ed esperienza, oltre ad un roster profondo e competitivo, certamente non da neopromossa. La Real Sebastiani Rieti ha versatilità e molte frecce al proprio arco, sa proporre quintetti camaleontici, con giocatori smaliziati e con tanti anni di militanza in A2 come i vari Raucci, Italiano, Spanghero, atleti che abbinano mestiere e lucidità nei momenti chiave delle gare”.

Note – Ancora assente Gerald Beverly per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ELACHEM VIGEVANO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaELAchem, Vigevano (Pv)

Quando: mercoledì 1° novembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Tallon, Cassinadri

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3tu2hu88

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Giochiamo contro una squadra di altisimo livello, il cui roster parla da sè. Dispone di giocatori protagonisti in passato con la Nazionale ed in squadre di Serie A. Noi però dobbiamo porre il focus su noi stessi, giocare la stessa partita vista a Torino, trovare la chiave per non farci portare in giro dai loro lunghi che possiedono bidimensionalità e aprono molto bene il campo. Perciò serve essere bravi e solidi a giocare contro il talento di Harris e Miaschi, la capacità di Vitali nell’innescare i compagni. Prima di tutto però pensiamo a noi stessi per essere pronti, solidi il più possibile difensivamente, con un focus sulla nostra fluidità offensiva, che domenica scorsa ha fatto un passo in avanti, ma che dobbiamo migliorare partita dopo partita”.

Note – Assenti per infortunio Lorenzo D’Alessandro e Kristofers Strautmanis.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Simone Bianchi (assistente allenatore) – “Vigevano ha appena inserito un giocatore molto importante per la categoria: Alessandro Amici permette di unire qualità e fisicità, in fase offensiva e difensiva. Soprattutto nelle gare casalinghe, sospinta dal suo caloroso pubblico, è una squadra alla quale piace correre il campo, con azioni da ferro a ferro, anche con i lunghi. Utilizza molto anche il penetra-e-scarica per innescare i tiratori da tre punti, come Peroni che viaggia al 43%. Tutto il resto è condito da una spiccata leadership dell’americano Ike Smith, alla prima stagione italiana, coadiuvato dallo storico capitano Filippo Rossi, protagonista della promozione in A2. Uniti a questi ci sono altri italiani validi, come Bertetti e Leardini. La loro produttività dall’arco con Wideman e Battistini, che tirano col 40%, è un elemento che li porta ad aprire spazi. In difesa sono un team votato al contatto fisico. Dovremo accettare questa fisicità e le sfide uno-contro-uno che ci proporranno. Contiamo di limitare le loro sfuriate offensive ed, allo stesso tempo, di essere molto ligi mentalmente nel limitare il loro timing offensivo. Andiamo a Vigevano consapevoli che affronteremo una formazione viva, determinata a fare punti, soprattutto in casa. Dobbiamo restare tranquilli, fare le nostre cose e farle bene, rimanere connessi per il maggior tempo possibile”.

Simone Barbante (giocatore) – “Vigevano ha perso l’ultima partita fuori casa, a Torino, solo nei minuti finali. Quindi mercoledì la squadra gialloblù vorrà vincere a tutti i costi davanti al proprio pubblico. Sappiamo che sarà una partita molto dura e fisica, però dobbiamo approcciarla nella maniera giusta fin dal primo minuto per portare a casa i due punti”.

Note – Marco Giuri ha disputato la seconda parte di stagione 2006/07 (20 presenze) con Vigevano, mentre l’assistente Simone Bianchi è stato capo allenatore dei ducali nel biennio 2015/17, in C Gold (due terzi posti, per un totale di 69 panchine). Per la prima volta la Blu Basket incrocia coach Lorenzo Pansa da ex: l’anno passato, il tecnico dei lomellini è stato assistente sulla panchina trevigliese, prima di Michele Carrea e poi di Alex Finelli. Dopo 14 campionati di assenza, torna la sfida Treviglio-Vigevano, un “derby” classico per la storia dei due sodalizi. La prima edizione risale al dicembre 1984, in Serie B; poi quattro tornei di confronti in B2 (dal 1986 al 1989), il passaggio insieme in B1 (1993/94), con ben 16 annate consecutive costellate da sfide epiche, sempre molto sentite e seguite da tifosi e appassionati. L’ultima volta che biancoblù e gialloblù si sono incontrati è stata in occasione della semifinale playoff di Serie A Dilettanti nel maggio 2009: nonostante il fattore campo sfavorevole, i ducali di coach Garelli eliminarono il quintetto di Frattin (3-0), prima di chiudere la cavalcata con il titolo italiano Dilettanti e la promozione in Legadue. Nel complesso sono 47 i precedenti, con prevalenza minima (24-23) per la Blu Basket.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

NOVIPIÙ MONFERRATO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: mercoledì 1° novembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Grappasonno, Pellicani

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/yke3rey2

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Arriviamo da una buona gara a Treviglio, nonostante le assenze di Martinoni e Fabi, che per noi sono dei pilastri. I ragazzi hanno risposto presente e hanno dato tutto. Affrontiamo Cremona, che probabilmente non avrà un americano, ma hanno appena inserito Timperi, che gli permette di allungare le rotazioni con grande energia. Sono una squadra un po’ atipica, producono di più da due dentro l’area, rispetto che da tre, ma hanno giocatori di grande talento; Medford, su tutti, è sicuramente il più pericoloso. Sappiamo che possiamo giocarci le nostre carte, lo abbiamo dimostrato a Treviglio in trasferta. Non cerchiamo alibi, non abbiamo paura degli infortuni, giocheremo con chi sarà a disposizione, cercando di fare la miglior gara possibile, sapendo che se giochiamo come a Treviglio, in casa nostra e con l’aiuto del pubblico possiamo fare cose importanti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI JUVI CREMONA

Danilo Quaglia (primo assistente) – “Abbiamo la fortuna di tornare in campo dopo tre giorni, per provare a riscattare la sconfitta di Rieti. Sicuramente in un turno infrasettimanale farà la differenza l’energia che si mette in campo, che per Monferrato è il suo punto di forza; quindi dobbiamo essere bravi a pareggiare la loro, giocando su un campo difficile e rumoroso, e dobbiamo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro, a limitare i loro canestri in contropiede e le loro caratteristiche individuali. Dobbiamo fare una partita attenta e controllare il ritmo, perché in queste partite infrasettimanali se metti energia e controlli il ritmo, poi tendenzialmente alla fine riesci a portarla a casa. Sicuramente non sarà facile, loro sono stati bravi a giocarsela in tutte le partite fin qui disputate, ma vogliamo portare a casa i due punti”.

Marco Timperi (giocatore) – “Mercoledì ci aspetta una partita insidiosa, Monferrato nelle ultime uscite ha dimostrato di essere una squadra solida e alla pari con tutte le altre, soprattutto in casa è spinta da un pubblico caloroso ed è difficile per tutti vincere lì. Veniamo da una sconfitta a Rieti e faremo di tutto per portare a casa due punti fondamentali in chiave classifica e tornare alla vittoria”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio, da valutare Tekele Cotton. Nell’ultima gara di Rieti ha debuttato in maglia Juvi Marco Timperi, guardia classe ’97, 193 centimetri, lo scorso anno alla NPC Rieti; per lui un esordio da 6 punti in 22 minuti. A Monferrato gioca Tommy Pianegonda, che l’anno scorso ha vestito la maglia Ju-Vi nel finale di stagione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

LUISS ROMA – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: mercoledì 1° novembre, 18.00

Arbitri: Ferretti, Capurro, Roca

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/w3c5sjm2

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “Sin dalla sirena finale in quel di Agrigento abbiamo voltato pagina, preparando l’incontro casalingo con Latina, sfida fondamentale per la nostra classifica. Per tornare alla vittoria dobbiamo tornare ad avere un equilibrio tra gioco interno ed esterno, oltre a difendere in maniera più aggressiva, come abbiamo fatto l’anno scorso. È dalla difesa dove dobbiamo prendere l’energia, per poi in attacco giocare la nostra pallacanestro, fatta di transizioni offensive eseguite in velocità e tiri sfacciati”.

Riccardo Murri (giocatore) – “Latina è una squadra che conosciamo bene, li abbiamo incontrati varie volte sia in Supercoppa che in amichevole, durante la pre season. La sconfitta di Agrigento ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, vogliamo subito voltare pagina tornando alla vittoria e questo turno infrasettimanale ci permette di avere l’occasione immediata per il riscatto. Latina ha dei giocatori esperti per la categoria, anche se sono in una situazione di classifica difficile, daranno tutto”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (capo allenatore) – “Affrontiamo una partita molto importante per la nostra stagione, con la consapevolezza che per muovere la nostra classifica dobbiamo superare i nostri limiti attuali ed essere solidi nei momenti decisivi della partita. La Luiss è una squadra affiatata, ha confermato in blocco il gruppo che ha vinto la Serie B, cui ha aggiunto tre giocatori che si sono perfettamente integrati. Sarà una partita molto fisica, da giocare con concentrazione e grande energia”.

Borislav Mladenov (giocatore) – “Domani (mercoledì, ndr) sarà una partita tosta e dobbiamo essere pronti. Sarà necessario entrare in campo concentrati e mantenere alto il livello di concentrazione per tutto il tempo. Daremo il massimo per vincere questa importante partita”.

Note – Possibile rientro di Kenneth Viglianisi.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – REALE MUTUA TORINO

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: mercoledì 1° novembre, 18.00

Arbitri: Salustri, Moretti, Coraggio

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/39mny68v

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “La partita di mercoledì è una di quelle che si presenta da sole: arriva Torino, finalista lo scorso anno, che ha mantenuto una definita identità, puntando sulla continuità di un gruppo che ha già dimostrato la sua compattezza emotiva e le sue capacità tecniche. Sarà una gara delicata perché non è mai semplice prevedere la reazione delle squadre in situazioni di partite ravvicinate, ma dalla nostra abbiamo una mentalità che sta crescendo e un gruppo che sta lottando senza pensare a nulla. Sappiamo che Torino farà altrettanto, ma giocare in casa davanti ai nostri tifosi, dopo un inizio con 4 trasferte nelle prime 6 giornate di campionato, ci darà quella spinta necessaria per affrontare al meglio i nostri avversari”.

Anthony Hickey (giocatore) – “Per prima cosa voglio dire che sono entusiasta di tornare nel nostro palazzetto, davanti ai nostri fedeli e appassionati tifosi. Abbiamo affrontato molte partite in trasferta ed è stata dura andare a vincere, ma fino ad ora siamo soddisfatti del nostro percorso. Ora abbiamo la sfida con Torino, contro cui abbiamo perso in Supercoppa; quindi, è un’occasione per rifarsi della sconfitta durante il precampionato. Sappiamo che hanno grandi giocatori e sono una squadra molto organizzata, dobbiamo rimanere concentrati per 40 minuti. Penso che siamo pronti e ben preparati per affrontare questa partita e anche la nostra mentalità è impostata sul fatto che ogni partita è una partita da vincere. Senza pressione, ma siamo consapevoli che tutte le gare sono un’opportunità per raggiungere il nostro obiettivo finale. Sarà una grande partita. Voglio ringraziare tutti in anticipo per il loro sostegno e spero che ci sia il tutto esaurito. Se non avete ancora acquistato un biglietto, andate a comprarlo. Abbiamo bisogno di tutti voi!”.

Note – Ancora ai box per una fascite plantare Luca Cesana.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Andiamo ad affrontare quella che in questo momento è la squadra migliore e più in forma di questo campionato, una squadra che riesce a imporre il proprio gioco in ogni situazione con grande mentalità e precisione. Quindi è chiaro che per noi la partita di domani (mercoledì, ndr) sarà l’appuntamento più difficile finora. Dovremo essere bravi a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi di Cantù, che sono perfettamente funzionanti, provando a gestire i ritmi di quella che sarà senza dubbio una grande battaglia sotto il profilo fisico e atletico, in cui la capacità tattica di interpretare le diverse situazioni avrà un peso predominante”.

Simone Pepe (giocatore) – “Ci apprestiamo a giocare una partita importante su un campo difficile, contro la squadra più in forma del campionato. Ci avviciniamo a questa partita con la curiosità di vedere a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. Sarà un test difficile ma ci presenteremo sempre con lo stesso obiettivo in mente. Dobbiamo svolgere il nostro lavoro e seguire il nostro piano gara. Non sarà una partita decisiva, ci sono in palio i due punti come in ogni partita di campionato, però è normale che in questo tipo di scontro diretto si vivrà un clima simile a quello dei playoff e il livello dell’intensità sarà molto alto”.

Note – La squadra torinese è in attesa dell’esito degli accertamenti medici ai quali sarà sottoposto Federico Poser, dopo aver accusato un fastidio all’adduttore. Due giocatori gialloblù hanno vestito la maglia di Cantù in passato: Donte Thomas, nel 2019/20 in Serie A, e Marco Cusin, che con il club brianzolo ha trascorso due stagioni in massima serie (2012/13 e 2013/14), facendo anche il debutto in EuroLeague, e un anno in Serie A2 nel 2021/22.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAPANI SHARK – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: mercoledì 1° novembre, 20.30

Arbitri: Rudellat, D’Amato, Doronin

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/bddc382x

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Arriviamo a questo derby dalla vittoria di Latina ed è ovvio che lo affronteremo con l’intenzione di proseguire il nostro cammino con un successo. Attenzione, però: affrontiamo un’avversaria molto ostica. Agrigento ci ha già battuti in Supercoppa, dimostrando di poterci mettere in difficoltà. A loro piace correre e sono in grado di piazzare dei break consistenti a loro favore. Esistono i presupposti affinché questa sia una sfida più fisica che tecnica. E poi, è sempre un derby, e, come tale, una gara più sentita delle altre. Dobbiamo essere pronti a giocare 40 minuti difficili ed a farlo con il giusto piglio”.

Fabio Mian (giocatore) – “Siamo reduci da una ottima settimana di lavoro e siamo carichi più che mai per affrontare un derby che diventa crocevia fondamentale per la nostra stagione, prima degli scontri diretti con Treviglio e Torino. In Supercoppa loro ci hanno battuti, ma sono certo che adesso siamo pronti a prenderci la rivincita davanti ai nostri tifosi”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, a partire dalle 20.20 circa. Telecronista Dario Gentile, commento tecnico Salvatore Barraco. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Telecronaca differita su Telesud giovedì 2 novembre (ore 20.30 e in replica alle ore 23.00).

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Giochiamo contro una squadra fortissima, in un derby, quindi una partita carica di emozioni, ma sono tutti aspetti positivi perché in partite come queste c’è poco da motivare, le motivazioni sono dentro di noi, per la posta in palio e per l’ambiente caldissimo che ci sarà. Partiamo sfavoriti, ma il bello di questo sport è che nessuno parte battuto e dobbiamo andare lì con il coltello tra i denti, sostenuti dal nostro pubblico che verrà a Trapani; servirà l’attenzione al 200%, ma dopo la vittoria sulla Luiss abbiamo ritrovato l’entusiasmo che ci serviva e ci faremo trovare pronti per una bella sfida maschia e muscolare, dove mi auguro che ognuno dei ragazzi trovi la miglior prestazione dall’inizio dell’anno; serve la partita perfetta”.

Note – Un derby non è mai una partita come le altre, la partita contro Trapani è sempre stata sentita e combattuta e la Fortitudo Agrigento non vuole tirarsi indietro, contro una squadra più forte sulla carta; ma proprio perché si tratta di un derby, diventa impronosticabile. La squadra di coach Parente fin qui ha ottenuto 5 vittorie ed 1 sconfitta, grazie anche alle prestazioni degli ex del match Fabio Mian e Matteo Imbrò, e si trova in testa al girone Verde insieme a Cantù e Torino, squadre entrambe allenate da due ex coach della Fortitudo Agrigento come Devis Cagnardi e Franco Ciani. Un terzetto con tre squadre ben rodate e costruite per vincere. Agrigento fatica a trovare continuità, ha ottenuto 2 vittorie e 4 sconfitte; l’ultima vittoria in casa contro la Luiss Roma sicuramente ha dato fiducia in più al roster che, finalmente, ha recuperato anche l’infortunato Dwayne Cohill, protagonista nel match casalingo con 11 punti in 27 minuti. Già in questa stagione il derby si è giocato; ma era in Supercoppa, a settembre, sul palcoscenico del PalaMoncada, con successo della Fortitudo 79-72.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

