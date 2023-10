Serie A2 Old Wild West 2023/24 – L’anteprima della 6^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la sesta giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, che si apre sabato 28 ottobre con due anticipi: Latina-Trapani e Urania Milano-Cantù. Domenica 29 il resto del programma, con le ulteriori quattro partite.

Sabato 28 ottobre, ore 19.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Trapani Shark

Sabato 28 ottobre, ore 20.30

Milano: Wegreenit Urania-Acqua S.Bernardo Cantù

Domenica 29 ottobre, ore 18.00

Rieti: Real Sebastiani-Ferraroni Juvi Cremona

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Luiss Roma

Treviglio: Gruppo Mascio-Novipiù Monferrato Basket

Torino: Reale Mutua-Elachem Vigevano 1955

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 8 4 1 Reale Mutua Torino 8 4 1 Trapani Shark 8 4 1 Wegreenit Urania Milano 6 3 2 Gruppo Mascio Treviglio 6 3 2 Ferraroni Juvi Cremona 6 3 2 Real Sebastiani Rieti 6 3 2 Luiss Roma 4 2 3 Novipiù Monferrato Basket 4 2 3 Moncada Energy Agrigento 2 1 4 Elachem Vigevano 1955 2 1 4 Benacquista Assicurazioni Latina 0 0 5

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. Per il campionato 2023/24 LNP PASS si propone con un’unica formula di abbonamento annuale (Serie A2+Serie B Nazionale) a 59,99€, prezzo bloccato rispetto alla stagione scorsa. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – TRAPANI SHARK

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: sabato 28 ottobre, 19.00

Arbitri: Radaelli, Tarascio, Praticò

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mpp72kxu

QUI LATINA

Giuseppe Di Manno (capo allenatore) – “Conosciamo tutti la forza dei nostri avversari, Trapani è una squadra completa in tutti i ruoli, costruita per vincere il campionato. Noi abbiamo sia la necessità che l’urgenza di pensare a noi stessi, dobbiamo migliorare di giorno in giorno, di partita in partita per riuscire a competere a questo livello e muovere la nostra classifica”.

Ivan Alipiev (giocatore) – “Sinceramente, sulla carta affronteremo una delle migliori squadre del campionato, se non la migliore, almeno sulla carta. Ognuno di noi è fortemente motivato dal desiderio di dimostrare che possiamo competere con i migliori, a prescindere dal risultato. Questo è un periodo duro per noi, abbiamo le nostre difficoltà, ma sono convinto che stiamo lavorando nella giusta direzione per risolvere i nostri problemi e, potenzialmente, per conquistare la nostra prima vittoria della stagione nel più breve tempo possibile, perché so che ce la meritiamo”.

Note – Incerta la presenza di Kenneth Viglianisi, la situazione sarà valutata dallo staff sanitario. Ex dell’incontro Yancarlos Rodriguez, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Latina; mentre Gabriele Romeo è stato negli ultimi due campionati alla Pall. Trapani.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “Per noi la partita di Latina sarà un altro esame. Non deve cambiare il nostro approccio e dobbiamo affrontare tutte le partite col massimo rispetto, ma mai come questa volta dovremo pensare solo a noi stessi e alle nostre qualità individuali e di squadra. In settimana abbiamo lavorato bene, analizzando i nostri prossimi avversari, il cui valore è molto superiore ai risultati ottenuti fino ad ora”.

Rei Pullazi (giocatore) – “Siamo reduci da una ottima settimana di lavoro e siamo carichi più che mai per affrontare Latina e conquistare la vittoria. Latina è un’ottima squadra, ma noi dobbiamo necessariamente riprendere il cammino interrotto contro Cantù e tornare a vincere”.

Note – Tutti a disposizione. Ex di turno: per Trapani Yancarlos Rodriguez, a Latina nella scorsa stagione, e Gabriele Romeo nelle fila pontine (due anni alla Pall. Trapani, dal 2021 al 2023).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

WEGREENIT URANIA MILANO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 28 ottobre, 20.30

Arbitri: Wassermann, Perocco, Roiaz

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mr3cmaup

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una sfida molto stimolante, contro una squadra che ha legittime ambizioni di promozione. Cantù ha risorse tecniche infinite, oltre ad una grande dose di talento individuale, come dimostrato già nelle prime giornate di campionato, esempio eloquente la vittoria autoritaria a Trapani. Noi siamo in un buon momento e veniamo da due gare di qualità, a Vigevano e contro Latina. Siamo consci della difficoltà della partita, ma vogliamo usare tutte le nostre armi e risorse per mettere in difficoltà un’assoluta corazzata come l’Acqua S.Bernardo”.

Note – Ancora assente Gerald Beverly per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Arriva subito una partita importante, in queste circostanze sono tutte importanti, però Milano ha già dimostrato di avere un grande talento offensivo. È una squadra compatta con diversi giocatori che giocano insieme dallo scorso anno, qualcuno anche da prima e hanno addirittura qualche reduce dall’ultimo anno di Serie B. L’allenatore (Davide Villa, ndr) è lo stesso da 7 anni, quindi c’è una quadratura tecnico-tattica, di gestione delle situazioni e delle emozioni di alto livello. Giochiamo in casa loro e ci aspettano, così come ci aspetteranno tutte le squadre. L’ultima partita di Trapani, che va archiviata immediatamente, ha dimostrato chiaramente quelle che sono le nostre attitudini e di conseguenza troveremo una squadra pronta a 360 gradi per affrontarci; sarà una partita molto delicata”.

Nicola Berdini (giocatore) – “Sabato incontreremo una squadra con un grande talento offensivo e che fa del tiro da tre punti la sua caratteristica principale. Noi dovremo essere bravi a limitare i loro tiratori e ad accoppiarci velocemente in contropiede, per non lasciargli tiri aperti. Ci aspettiamo sicuramente una bella partita in un ambiente piacevole”.

Note – Ancora ai box per una fascite plantare Luca Cesana.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

REAL SEBASTIANI RIETI – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Caforio, Maschietto, Rodia

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4swj7jjr

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “La Juvi Cremona è un cliente scomodissimo. Sono una squadra profonda e di talento, che ha tutte le carte in regola per essere una contendente ai playoff. In questo inizio di campionato sta dimostrando consistenza e solidità. Noi dobbiamo assolutamente partire con un’energia e un atteggiamento completamente diversi da quelli di sabato scorso a Casale Monferrato. Faremo di tutto per ‘tirare dentro’ il PalaSojourner e far sì che diventi il nostro sesto uomo”.

Danilo Petrovic (giocatore) – “Ci aspetta una partita difficile. Cremona è in forma, ha giocatori esperti, che in questo inizio di campionato hanno fatto vedere il loro valore. Noi siamo alla ricerca di una vittoria che sarebbe importante dopo il passo falso di Casale Monferrato. Sarà una battaglia, ma vogliamo fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi che ci daranno una grande energia!”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima trasferta ci vede impegnati sul difficile campo di Rieti, trasferta insidiosa al cospetto di una squadra forte, costruita per raggiungere i play off, che ha raccolto l’eredità di una stagione che, purtroppo per loro, non è culminata con la vittoria del campionato di Serie B; conseguentemente, durante l’estate, è arrivato l’acquisto del titolo. Il roster è importante, profondo, completo, la squadra è coperta in tutti i ruoli, ha esperienza e talento; spicca Jazz Johnson, uno degli stranieri più forti del campionato ma ha una intelaiatura italiana di grande rispetto, stazza e atletismo. Raucci, Italiano e Ancellotti sono giocatori che garantiscono rimbalzi, energia e difesa aggressiva. Noi continuiamo il periodo dell’emergenza, ma non ci vogliamo fermare, ma soprattutto non vogliamo accampare questa cosa come un alibi. La partita giocata lunedì contro Vigevano è già alle nostre spalle, abbiamo avuto un giorno in meno per recuperare, abbiamo un viaggio lungo ma con il fermo intento di andare a sfidare i padroni di casa, in un ambiente che sarà caldo ma corretto, come è sempre stato da tradizione a Rieti. Ci aspettano 40 minuti di battaglia sportiva, dove la fisicità, soprattutto quella di Rieti, è il primo aspetto che noi dobbiamo contenere; allo stesso modo, contro la loro organizzazione difensiva ben rodata, dobbiamo avere la capacità di continuare a passarci la palla, anche contro una pressione difensiva che, soprattutto in casa, Rieti è capace di mettere in campo”.

Bernardo Musso (giocatore) – “Domenica ci aspettiamo una partita dura, loro sono un’ottima squadra che hanno i nostri stessi punti, 6, frutto di 3 vinte e 2 perse. Sarà una bella sfida, perché noi ci stiamo preparando bene, abbiamo qualche acciaccato, ma vediamo se riusciamo a portarla a casa. È un campo difficile in cui giocare, ma noi dobbiamo essere duri mentalmente, come siamo stati nell’ultima partita che abbiamo giocato in casa contro Vigevano e cercare di vincere. Io credo che se riusciamo ad espugnare il campo di Rieti è un bel segnale, per noi ma anche per le squadre che ci affronteranno. Speriamo di fare un’ottima partita e di entrare, come contro Vigevano, con un atteggiamento molto positivo e con molta voglia. Vediamo come andrà, ma siamo fiduciosi”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio, da valutare il rientro di Tekele Cotton.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – LUISS ROMA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Marco Attard, Chersicla

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/mr3b88rk

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Non c’è molto da dire in una situazione come questa, domenica abbiamo bisogno di una vittoria, e per ottenerla bisognerà andare oltre qualsiasi difficoltà e soprattutto essere solidi nei momenti decisivi, dando continuità alle cose buone che riusciamo a fare all’interno della partita, cosa che fino ad oggi non ci è riuscita. La Luiss è un gruppo che si conosce bene, ha aggiunto tre giocatori ad un roster che l’anno scorso ha vinto la Serie B, partono quindi da una base solida e hanno delle caratteristiche ben definite. Sono sicuro che sarà una partita ad alta intensità, essendo questo un punto in comune fra le due squadre, la chiave sarà quindi rispettare il piano partita e fare tutte le scelte decise in settimana, con il massimo dell’energia e della concentrazione possibile”.

Note – Parlare di crisi ad ottobre forse è sbagliato ed è ancora troppo presto per dirlo, ma la Fortitudo Agrigento arriva ad un bivio dopo le prime 5 giornate, reduce da 4 sconfitte ed 1 sola vittoria, a Milano contro l’Urania. In questo bivio si gioca una fetta di stagione, domenica 29 alle ore 18.00 al PalaMoncada arriva la neopromossa Luiss Roma, allenata da coach Andrea Paccariè. In passato il PalaMoncada è sempre stato il fortino dove collezionare la maggior parte dei punti; ogni squadra avversaria che si apprestava ad arrivare nella città siciliana faticava più delle altre, lo scorso anno solamente due squadre sono riuscite nell’ardua impresa di espugnarlo, quest’anno dopo tre partite in casa sono arrivate altrettante sconfitte, contro Real Sebastiani Rieti, Torino e Treviglio. Gli infortuni hanno condizionato molto la prestazione della squadra di coach Pilot, chiamato alla rivoluzione di atteggiamento e risultati, e la sfida con la Luiss arriva in un momento cruciale, un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza; la squadra della capitale infatti ha 4 punti in classifica, ha vinto le prime due contro Monferrato e Vigevano e viene da tre sconfitte di fila, entrambe le squadre si giocano molto. In occasione della partita la Fortitudo Agrigento ha organizzato una raccolta di latte per supportare l’associazione dei Volontari di Strada di Agrigento.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, con telecronaca di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.

QUI LUISS ROMA

Andrea Paccariè (allenatore) – “La trasferta di Agrigento inaugura un ciclo di tre partite in sette giorni che, oltre ad essere delicatissime, diranno molto sul nostro campionato. Dopo questa gara affronteremo Latina e Rieti in casa, al termine di questi impegni sarà più chiaro il percorso da affrontare fino a fine anno. Personalmente, torno dopo 30 anni ad Agrigento, dove ho allenato per una stagione: sono molto felice di riabbracciare tanta gente meravigliosa e che mi ha regalato una delle annate più belle ed interessanti della mia carriera”.

Riccardo Salvioni (giocatore) – “Quella di domenica sarà una partita molto importante per noi, veniamo da tre sconfitte di fila contro squadre di alto livello. Dobbiamo sfruttare l’occasione per tornare alla vittoria al più presto. Agrigento è una squadra molto solida, in un palazzetto di solito sempre caldo, sarà uno scontro duro: dovremo mettere in campo molta intensità ed energia. Faremo di tutto per portare a Roma i due punti”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Cappello, Coraggio, Spessot

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/2p9yeunr

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Con Monferrato ci aspetta una partita difficile. La Novipiù è una squadra reduce da due importanti successi casalinghi e che basa la propria forza su una coppia di americani importante. Il play-guardia Kelly è un ragazzo giovane, con tanto talento fisico e tecnico, l’ala piccola Pepper è un veterano di questo campionato ed è dotato di un ottimo tiro da tre punti. Hanno uno dei giocatori più importanti della categoria come Martinoni, un lungo versatile, mancino che può giocare in allontanamento e vicino a canestro. Di fianco a questi tre importanti giocatori, troveremo un gruppo di giovani talentuosi ed atletici scelti da coach Di Bella: in particolare il playmaker Calzavara, di cui sentiremo parlare molto in futuro. Come tutte le squadre in questo periodo, anche noi siamo alla ricerca della continuità: vogliamo portare sui 40 minuti i tanti segnali positivi che vediamo già da un po’ di tempo sul campo, ma che sono spesso collegati a dei bassi di rendimento”.

Marco Giuri (giocatore) – “Per noi la gara con Monferrato sarà un ulteriore banco di prova contro una squadra fondamentalmente giovane. Sappiamo che ogni partita di questo campionato, in casa o in trasferta, è tosta. Il nostro obiettivo sarà partire bene e non farci sorprendere dai loro cambiamenti difensivi. Sarà determinante entrare concentrati e sapere quello che bisogna fare su ogni singolo possesso. Stiamo cercando di costruire qualcosa che vogliamo ritrovare nei momenti più importanti della stagione. Non è facile: siamo consapevoli che questo processo passa anche da una pallacanestro non brillante in questo periodo dell’anno, ma vogliamo che lo sia quando conterà”.

Note – Marco Giuri ha disputato la stagione 2006/07 a Casale Monferrato con la casacca della Junior. La sfida tra Blu Basket e Monferrato Basket ha 7 precedenti nelle ultime tre stagioni, con due sole vittorie per i biancoblù, vincitori l’anno scorso al PalaFacchetti (97-68) e nei quarti di finale della Supercoppa 2021. Sono scolpite nella storia le sfide tra Or.Sa. e Casale Monferrato negli Anni Ottanta (in C1 e B2) con i lombardi in vantaggio 9-2, mentre nel nuovo millennio tra Treviglio Basket (e poi Blu Basket) e Junior, tra B1 e A2, prevalgono i piemontesi: 10-7.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Dobbiamo cercare di dare continuità alle due buone prestazioni che abbiamo fatto contro Agrigento e Rieti; non dobbiamo accontentarci, a prescindere di chi riuscirà a scendere in campo, visto qualche acciacco. Treviglio è una squadra molto ben strutturata e ben allenata, con giocatori esperti come Luca Vitali, un grande realizzatore come Miaschi, Guariglia, che è uno dei migliori lunghi del campionato ed una coppia di americani veramente efficace. Sono una squadra pericolosa, che sa esattamente cosa fare e dove prendere i suoi vantaggi, noi dovremo essere bravi a non farli giocare come vogliono loro”.

C.J. Kelly (giocatore) – “Abbiamo lavorato bene questa settimana, nonostante qualche defezione. Non dobbiamo guardare la classifica e la forza dei nostri avversari. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada, su quanto fatto nelle ultime gare, con le nostre capacità, perché siamo una squadra forte. Sarà bello avere l’affetto dei nostri supporters anche in trasferta, così come già avvenuto a Vigevano, daremo il massimo anche per loro”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

REALE MUTUA TORINO – ELACHEM VIGEVANO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 29 ottobre, 18.00

Arbitri: Terranova, Almerigogna, Calella

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/4t3b6k63

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Vigevano è una squadra che ha conservato un’ossatura che proviene dalla vittoria del campionato di Serie B la stagione scorsa. Giocano una pallacanestro di grande intensità e ritmo. Noi dobbiamo stare attenti a non andare fuori dalle nostre abitudini e non uscire dal nostro piano gara: giochiamo in casa, dobbiamo essere noi a imporre fin dalla palla a due le nostre intenzioni tattiche. La difficoltà verrà proprio dalla profonda diversità di sistema tra le due squadre: entrambe proveranno a portare gli avversari sul proprio terreno di battaglia”.

Marco Cusin (giocatore) – “Giochiamo contro una squadra giovane, con molta energia e che va forte a rimbalzo offensivo per cercare extra-possessi. Noi dovremo essere bravi a seguire il piano partita che abbiamo preparato in settimana, per continuare a crescere in fase difensiva e offensiva. Inoltre giocheremo davanti al nostro pubblico, che ci darà la carica in più”.

Note – Tutto il roster gialloblù a disposizione di coach Ciani.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiano forse la squadra più solida in questo momento del nostro girone, con un importante nucleo di italiani, capace di giocare l’anno scorso ad altissimo livello. Si tratta della prima di una serie di tre partite molto dure ed importanti per noi. Il primo punto che dobbiamo fissarci è mostrare a noi stessi un passo in avanti importante rispetto alla nostra ultima uscita a Cremona, che intendiamo far dimenticare prima possibile; solo dopo questo dovremo concentrarci sui loro punti di forza ed essere bravi in attacco a non farci limitare troppo dalla loro fisicità, che è veramente di alto livello”.

Note – Assenti gli infortunati Lorenzo D’Alessandro e Kristofers Strautmanis. Sarà regolarmente in campo Alessandro Amici.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST