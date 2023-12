Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 17^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la 17^ giornata, sesta di ritorno, della Serie A2 Old Wild West 2023/24, che si apre con un anticipo venerdì 29 dicembre tra Juvi Cremona e Real Sebastiani Rieti. Sabato 30 le altre gare del turno.

Venerdì 29 dicembre, ore 20.45

Cremona: Ferraroni Juvi-Real Sebastiani Rieti

Sabato 30 dicembre, ore 18.30

Roma: Luiss-Moncada Energy Agrigento

Sabato 30 dicembre, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Benacquista Assicurazioni Latina

Desio: S.Bernardo Cinelandia Cantù-Wegreenit Urania Milano

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Reale Mutua Torino

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Gruppo Mascio Treviglio

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 30 15 1 S.Bernardo-Cinelandia Cantù 24 12 4 Reale Mutua Torino 24 12 4 Wegreenit Urania Milano 20 10 6 Real Sebastiani Rieti 20 10 6 Gruppo Mascio Treviglio 18 9 7 Ferraroni Juvi Cremona 16 8 8 Elachem Vigevano 1955 10 5 11 Moncada Energy Agrigento 10 5 11 Luiss Roma 8 4 12 Novipiù Monferrato Basket 8 4 12 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 14

LE PARTITE

FERRARONI JUVI CREMONA – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: venerdì 29 dicembre, 20.45

Arbitri: Boscolo Nale, Cappello, Tarascio

Andata: 76-85

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima partita casalinga ci vede affrontare Rieti, l’ultima partita dell’anno 2023. Una squadra che è fra le rivelazioni del campionato, ha fatto bene fino ad ora con un record molto positivo di 10 vinte e 6 perse. All’andata fu una partita molto combattuta; facemmo fatica nel secondo e terzo quarto per la loro fisicità e nell’ultimo quarto recuperammo fino ad arrivare a -1, salvo poi di non avere la forza di portare a casa la partita. Veniamo da una settimana travagliata a causa di un’influenza che ci sta continuando a perseguitare ma, come sempre dico, la cosa importante sarà concentrarsi sui presenti e non guardare gli assenti; abbiamo un roster che è capace di sopperire a qualsiasi defezione e anche per questa partita sono sicuro che la mia squadra metterà in campo orgoglio, grinta e determinazione per tornare alla vittoria”.

Gabriele Benetti (giocatore) – “Venerdì andremo ad affrontare Rieti in casa, una squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata; sappiamo che sarà una partita molto intensa, perché è una squadra molto fisica. Abbiamo bisogno di recuperare bene le energie e di fare un’ottima prestazione e siamo sicuri di trovare quel qualcosa in più per cercare di finire al meglio il 2023”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 DTT) ed in streaming su Rai Play.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Dobbiamo fare della disciplina e della compattezza l’unica arma per giocare a Cremona in una situazione per noi, di assoluta emergenza. Questo non ci impedirà di essere determinati a provare a portare a casa la partita. In questo momento abbiamo bisogno di ognuno di noi. Bisogna fare un passo avanti, sacrificarsi ed aiutare la squadra. La Juvi Cremona è una squadra ben allenata, con una precisa identità, e che ci renderà la vita molto difficile con il suo gioco aggressivo e ben distribuito”.

Davide Raucci (giocatore) – “La situazione non è di certo facile, gli infortuni ci tolgono molto e la partita di Cremona non sarà semplice. Non possiamo distrarci e dovremo dare il massimo per portare a casa una vittoria che sarebbe importantissima”.

Note – Saranno assenti Alvise Sarto per un infortunio al piede, Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e Marco Spanghero per uno stiramento al polpaccio.

Media – La gara sarà in diretta esclusiva free su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

LUISS ROMA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: sabato 30 dicembre, 18.30

Arbitri: Maschio, Pellicani, D’Amato

Andata: 62-70

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4f2hs5nw

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Questa contro Agrigento è una partita importantissima, un crocevia per la nostra stagione. Non possiamo permetterci altri errori nel nostro cammino in questo momento, dovremo essere bravi a gestire la pressione. Dobbiamo cercare di portare a casa i 2 punti, viste anche le ultime incoraggianti sfide contro Juvi Cremona, Cantù e Torino: contro squadre molto forti, e con obiettivi di gran lunga diversi dai nostri, non abbiamo affatto sfigurato. Ci siamo soffermati a lungo, durante questa settimana, sugli errori commessi nella gara di andata al PalaMoncada. Affrontiamo una squadra pericolosa, che annovera nel suo roster il miglior rimbalzista del campionato, con giocatori importanti anche nel pacchetto degli esterni, come Ambrosin e Morici. Limitare le transizioni offensive ed i loro contropiedi è la chiave per poter uscirne vittoriosi. Agrigento è una squadra con tante soluzioni tattiche, propone il quintetto senza lunghi e altre volte invece gioca con due centri di ruolo in contemporanea. Dobbiamo imporre il nostro ritmo”.

Note – Roster al completo. La Luiss Roma ha organizzato, poco prima della partita, un torneo triangolare sul parquet del PalaTiziano. Ad affrontarsi saranno i settori giovanili di Città Futura, Fonte Roma e Basket Roma Nord. Al termine, la squadra vincitrice verrà premiata con targhe e medaglie dai giocatori della Luiss.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI AGRIGENTO

Damiano Pilot (allenatore) – “Ci prepariamo ad affrontare una gara molto ostica, perché la Luiss è un avversario che, nonostante abbia solo 8 punti in classifica, continua a giocare le partite fino alla fine ed è una squadra molto viva, lo dimostra l’overtime contro Cantù. Dobbiamo andare lì consapevoli di quali sono i loro punti di forza, sapendo che è una squadra che ha una individualità importantissima, quella di Sabin, che da quando è arrivato ha cifre mostruose; ma è un organico che funziona in toto, è una partita difficile ma per noi conta tanto, perché è uno scontro diretto e andiamo lì con l’obiettivo di portare a casa i 2 punti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAPANI SHARK – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Tirozzi, Picchi, Spessot

Andata: 104-81

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mrbjz8jk

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “La gara di sabato ci opporrà ad una avversaria molto rinnovata rispetto alla gara di andata. Sarà fondamentale non abbassare la nostra concentrazione: Latina ha dimostrato in questo campionato di riuscire a impensierire tutti e ha mostrato grandi miglioramenti sotto la guida di coach Sacco. Dovremo approcciare la gara con grande umiltà e rispetto degli avversari, che hanno tra le loro fila giocatori con spiccate attitudini realizzative come Mayfield e Alipiev, oltre a lunghi atipici come Moretti e Cicchetti e con spiccare propensioni a rimbalzo offensivo. La classifica ad oggi non rende giustizia a Latina, ma vogliamo produrre una prestazione di livello, in sintonia con le ultime prestazioni stagionali, specie davanti al nostro pubblico; sfruttando questa gara, deve servirci a migliorare il nostro stile di gioco”.

Andrea Renzi (giocatore) – “La vittoria in casa di Cantù ci ha dato una grande carica, avevamo voglia di riscatto e ci siamo presi la rivincita dell’andata. La vittoria ci permette di dare un valore ulteriore al nostro splendido percorso. Adesso il nostro obbiettivo è quello di continuare a migliorare, stando attenti a non abbassare mai la guardia, perché ogni passo falso può costare caro. Contro Latina trarremo forza dal nostro pubblico, ma dobbiamo stare attenti, perché loro sono una squadra giovane che con coach Sacco sta provando a cambiare marcia”.

Note – Tutti a disposizione. Yancarlos Rodriguez (a Latina nella stagione scorsa) e, da parte nerazzurra, Gabriele Romeo (alla Pallacanestro Trapani tra il 2021 ed il 2023) sono gli ex di turno. Coach Giancarlo Sacco ha allenato a più riprese a Trapani (con la Pallacanestro Trapani nel 1991/92, nel 1994 e nel 1996; con il Basket Trapani nel 2005/06).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Instagram ufficiale di Trapani Shark.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Evidentemente, quella di sabato a Trapani è una sfida tra la più forte e quella che, al momento punti alla mano, è la squadra più debole, anche se i ragazzi stanno lavorando molto forte, si stanno impegnando tantissimo e non sono demoralizzati, né abbattuti, per le difficoltà che dobbiamo affrontare, anche logistiche. Faremo la nostra partita; i nostri obiettivi veri e propri, naturalmente, saranno dalla gara successiva, per cui sarà molto importante non uscire da Trapani con altri giocatori infortunati, perché ne abbiamo già abbastanza. Terremo probabilmente a riposo quelli che sono ancora in fase di recupero, per farci trovare ovviamente pronti per la gara fondamentale contro la Luiss Roma. Chiaramente ci stiamo preparando, perché ci sono sempre 2 punti in palio, e qualche volta i miracoli accadono, e poi Trapani è un po’ la mia seconda città; per questo mi farebbe piacere giocare una partita all’altezza della prima in classifica”.

Alexander Cicchetti (giocatore) – “Sarà una partita molto complicata a Trapani, contro una squadra sicuramente di primissima fascia, lo ha dimostrato anche recentemente con la vittoria sul difficile campo di Cantù. Sabato ci attende un match in cui non possiamo permetterci errori, se vogliamo provare a rimanere in equilibrio nel punteggio, e giocarla al meglio delle nostre possibilità. Credo che per noi sarà importante confrontarci con una formazione di questo livello per provare a fare le nostre cose, che saranno quelle che ci serviranno durante il campionato per cercare di risalire un po’ la classifica”.

Note – Gabriele Romeo e Salvatore Parrillo, infortunati, saranno in panchina solo a onor di firma.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Moretti, Coraggio, Calella

Andata: 97-84

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/45fpzyx3

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Sicuramente arriva una squadra di talento offensivo, che esprime una buona pallacanestro e che si porta dietro un nucleo storico importante, con lo stesso allenatore da tempo. Verranno a casa nostra, in un palazzetto che sicuramente ci spingerà e ci aiuterà. Noi ci stiamo preparando con l’obiettivo di offrire una prestazione solida e continua nei 40 minuti. Sicuramente dovremo essere molto attenti su quelli che sono i loro punti di forza a livello offensivo: sono una squadra con ottime percentuali da 3 punti e con tanti giocatori che hanno quella precisa caratteristica e quindi sabato dovremo fare una partita di grande attenzione”.

Anthony Hickey (giocatore) – “Giochiamo contro un’ottima squadra che sta facendo un bellissimo campionato, già all’andata era stata una partita tutt’altro che semplice e quindi sappiamo bene che per portare a casa la vittoria dovremo giocare con grande intensità dal primo all’ultimo secondo. Fortunatamente giochiamo ancora davanti al nostro pubblico, che si farà sentire come sempre e ci darà una mano in più. La sconfitta con Trapani ci ha lasciato grande voglia di rivalsa e quindi ci faremo trovare pronti per fare risultato, in una partita che per la nostra classifica è molto importante”.

Note – Da valutare le condizioni di Christian Burns, dopo il problema alla caviglia riportato durante la partita con Trapani.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Una partita difficile ed affascinante, un derby importante contro una squadra dal grande blasone. Cantù ha un roster ricco di talento e qualità, una formazione costruita con la legittima ambizione di arrivare sino in fondo a questo campionato. Valore indiscutibile dei nostri avversari, che speriamo sia per noi un grande stimolo; dovremo fare attenzione alla loro grande fisicità, fattore importante nella gara di andata dove grazie alla loro pressione, sui nostri esterni in particolare, cambiarono l’inerzia del match”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ELACHEM VIGEVANO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaELAchem, Vigevano (Pv)

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Martellosio, Giunta, Cassinadri

Andata: 88-91

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/ph9xd676

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo la squadra che, dopo Trapani, si sta rivelando la più solida di questo girone, probabilmente non quella di più talento ma sicuramente la più solida, capace di vincere innumerevoli partite al fotofinish, tra cui quella d’andata contro di noi. Arrivano da 6 vittorie consecutive, nonostante nelle ultime partite hanno accusato assenze importanti che dovrebbero rientrare contro di noi. Il nostro obiettivo deve essere quello di dare continuità alle 2 buone partite giocate contro Urania Milano e Juvi Cremona, lavorando su noi stessi, con la nostra energia, una buona solidità difensiva e fluidità in attacco”.

Note – Tutti i giocatori a disposizione.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Ci avviciniamo alla sfida di Vigevano dopo una settimana particolarmente insidiosa, poiché oltre alle perduranti assenze di Vencato e Cusin, l’influenza ha colpito in maniera pesante la squadra negli ultimi giorni, rendendo difficile la nostra preparazione. Ma bisogna fare di necessità virtù in ogni situazione: dobbiamo pensare di fare la nostra migliore performance possibile contro una squadra che viene da una prestazione di buonissimo livello e che si trova in una posizione di classifica ingannevole. Consideriamo che si gioca sul loro campo, un campo di impatto e dove c’è grande partecipazione da parte dei loro tifosi. Quindi le insidie sono molteplici, ma dobbiamo pensare a mantenere il passo, per raccogliere altri punti fondamentali in chiave futura”.

Note – Si segnalano progressi nel processo di recupero degli infortunati Luca Vencato e Marco Cusin, anche se a Vigevano non saranno ancora a disposizione di coach Ciani.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

NOVIPIÙ MONFERRATO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: sabato 30 dicembre, 20.30

Arbitri: Pecorella, Marzulli, Di Martino

Andata: 79-88

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4k3r44pe

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Siamo ancora un po’ scottati dopo la sconfitta di Rieti, perché abbiamo fatto una buonissima prestazione. Cercavamo una reazione dopo la brutta sconfitta di Agrigento e sicuramente c’è stata, anche se siamo stati meno cinici di loro nel chiudere il finale. Treviglio arriva qui da un periodo strano, perché sono comunque una squadra di grande talento e con giocatori importanti per la categoria e con un sistema di gioco chiaro e funzionale. Noi dobbiamo essere bravi a disarmare i loro punti di forza: Miaschi è un super tiratore, se dovesse giocare Vitali difendere molto bene il pick and roll, avendo loro dei lunghi capaci di creare vantaggio come Pacher e Guariglia. Stare attenti alle ripartenze di Harris, giocatore molto dinamico. Conosciamo il loro valore, ma sappiamo che possiamo giocarcela e dovremo essere bravi a trovare energie mentali dopo la sconfitta nel finale contro Rieti. Sappiamo che se giochiamo la nostra pallacanestro, aggressivi in difesa, possiamo essere pericolosi. Proveremo a giocarcela fino all’ultimo secondo per vincere la partita, perché è il risultato che vogliamo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI TREVIGLIO

Simone Bianchi (assistente allenatore) – “Monferrato è cambiata molto rispetto alla partita di Treviglio. Sotto canestro hanno aggiunto Kadjividi e Fall e hanno recuperato appieno Martinoni, che al PalaFacchetti non era disponibile. Si tratta di giocatori che garantiscono varietà di soluzioni a livello offensivo. Ci sarà l’italoargentino Fabi, anch’egli out per infortunio a ottobre, che è un elemento capace di giostrare in 4 ruoli diversi. Calzavara è un playmaker di 2 metri e, in generale, hanno notevole fisicità sugli esterni. Possono giocare con Pepper in abbinata con due lunghi, oppure con Fabi da ‘4’ e abbassare il quintetto. Per le caratteristiche dei suoi giocatori, Monferrato è una formazione camaleontica che può adottare diversi schieramenti. Recentemente in casa hanno vinto con Urania Milano e Vigevano e sono reduci da una gara persa punto a punto a Rieti, dopo un’ottima partita. Noi dovremo limitare il loro tiro da tre punti: tirano 31 volte dall’arco in ogni gara, mixando una giusta percentuale di tiro dai 6.75 a pericolosità all’interno dell’area”.

Terrell Harris (giocatore) – “A Casale Monferrato dovremo giocare con molta energia, scendere in campo aggressivi e mettere molta fisicità sin dall’avvio. Loro hanno un team giovane che è abituato a giocare in velocità. Cercheremo di difendere con il nostro collettivo, comunicando tra noi per rispettare i nostri piani difensivi e, poi, correre in transizione come siamo capaci di fare. Il nostro piano gara dovrà essere mantenuto per l’intero svolgimento dei 40 minuti di gioco, senza cali di tensione”.

Note – Agustin Fabi ha alle spalle un campionato in maglia biancoblù della Blu Basket (2011/12 in DNA, con 35 presenze e 391 punti) mentre Marco Giuri ha giocato a Casale Monferrato con la casacca della Junior nel 2006/07 in Legadue. Nelle tre precedenti sfide con JB Monferrato e Monferrato Basket (dal 2020 in poi) la Blu Basket non ha mai vinto al PalaFerraris. In casa Gruppo Mascio non è disponibile Luca Vitali.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

