Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 19^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la 19^ giornata, ottava di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Due anticipi in programma sabato 13 gennaio: Trapani-Treviglio e Urania Milano-Juvi Cremona. Domenica 14 le altre sfide del turno

Sabato 13 gennaio, ore 20.30

Trapani: Trapani Shark-Gruppo Mascio Treviglio

Milano: Wegreenit Urania-Ferraroni Juvi Cremona

Domenica 14 gennaio, ore 12.00

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Moncada Energy Agrigento

Domenica 14 gennaio, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Reale Mutua Torino

Rieti: Real Sebastiani-Luiss Roma

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 34 17 1 Acqua S.Bernardo Cantù 26 13 5 Reale Mutua Torino 24 12 6 Wegreenit Urania Milano 22 11 7 Real Sebastiani Rieti 22 11 7 Gruppo Mascio Treviglio 20 10 8 Ferraroni Juvi Cremona 20 10 8 Elachem Vigevano 1955 14 7 11 Luiss Roma 12 6 12 Moncada Energy Agrigento 10 5 13 Novipiù Monferrato Basket 8 4 14 Benacquista Assicurazioni Latina 4 2 16

LE PARTITE

TRAPANI SHARK – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: sabato 13 gennaio, 20.30

Arbitri: Maschio, Marco Attard, Costa

Andata: 96-78

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/bbzs5wct

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “Treviglio è una squadra che ha talento ed esperienza in tutti i ruoli. Possono vincere contro chiunque. La consideriamo una contender. Ti possono far male in molti modi e sarà importante pesare ogni possesso offensivo e difensivo. Serviranno disciplina e pazienza su tutte e due le metà campo”.

Joseph Mobio (giocatore) – “Siamo reduci da una ottima vittoria nel derby di Agrigento, che ci ha dato molto entusiasmo perché eravamo seguiti da tantissimi tifosi che ormai ci sostengono ovunque andiamo. Treviglio è una squadra molto forte che abbiamo già affrontato sia in Supercoppa che in campionato. Mi aspetto una partita completamente difficile, dove sarà importante rimanere concentrati. Da parte nostra giocheremo per vincere ed aumentare la striscia delle vittorie”.

Note – Assente Yancarlos Rodriguez (ex di giornata) per l’infortunio alla mano. Pierpaolo Marini (a Treviglio nel 2016/17 e nel 2022/23) e, da parte trevigliese, Federico Miaschi (alla Pallacanestro Trapani nel 2018/19) sono gli altri ex della sfida.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, a partire dalle 20.20 circa. Telecronista Dario Gentile, commento tecnico Salvatore Barraco. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Telecronaca differita su Telesud.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “La sconfitta interna con Vigevano rappresenta il punto più basso della nostra stagione come prestazione. Dopo la gara abbiamo analizzato al video la partita, ci siamo chiusi in palestra, ci siamo concentrati su noi stessi e sui passi da fare per migliorare il livello di intensità, di coesione e di efficacia. Rispetto a quanto fatto vedere domenica scorsa, siamo pronti ad andare sul difficile campo di Trapani per mostrare alla nostra proprietà e ai nostri tifosi una carta d’identità diversa: con fiducia, agonismo, coesione, tattica e prontezza”.

Federico Miaschi (giocatore) – “La trasferta di sabato sarà una gara tostissima, perché Trapani è una squadra che non si nasconde e che ha come unico obiettivo la promozione: già questo basta per tenere la concentrazione al massimo e avere una motivazione altissima. Andiamo là per sfidare i più forti. Noi vogliamo riscattarci dalla brutta sconfitta subìta in casa con Vigevano”.

Note – È il terzo appuntamento stagionale tra Trapani Shark e Blu Basket; entrambi i precedenti sono stati vinti dai granata: la finale di Supercoppa LNP di Montecatini Terme (83-67) e il match di andata al PalaFacchetti (78-96). Nei 24 precedenti tra Trapani e Treviglio (dal 1997 ad oggi) c’è perfetto equilibrio, con 12 successi per parte; solo in 4 occasioni ha vinto la formazione in trasferta, anche se 3 vittorie esterne sono concentrate negli ultimi 7 confronti, disputati dal 2020 in poi. Federico Miaschi ha indossato la canotta granata nel 2018/19, mentre gli ex biancoblù sono Yancarlos Rodríguez (dovrebbe essere indisponibile per la sfida, a Treviglio nel 2021/22) e Pierpaolo Marini (in Blu Basket nel 2016/17 e la scorsa stagione). In casa Gruppo Mascio non è disponibile Luca Vitali.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

WEGREENIT URANIA MILANO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 13 gennaio, 20.30

Arbitri: Radaelli, Pecorella, Luca Attard

Andata: 82-95

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4r34yn2c

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Affronteremo una squadra molto simile, per tante caratteristiche, a quella dell’ultimo turno (la Real Sebastiani Rieti, n.d.r.). Ci aspetterà una gara molto fisica, ruvida, che dovremo interpretare nel modo giusto, rispondendo con attenzione ed intensità al loro approccio. La Juvi ha grande solidità interna, lunghi forti fisicamente che sanno metterti in difficoltà. Toccherà a noi trovare le giuste contromisure, provare ad attaccare con pazienza, cercando di sfruttare le nostre migliori caratteristiche offensive”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La trasferta di Milano sarà un banco di prova importante per la nostra squadra, abbiamo il desiderio di competere con una compagine che in questo momento ha fatto un campionato di altissimo livello e che nelle ultime partite si è rafforzata ulteriormente, aggiungendo un giocatore come Beverly, che fino a questo momento era infortunato. Noi stiamo bene, abbiamo voglia di giocarcela ad armi pari, sapendo che sarà una partita dura, dove il controllo dei rimbalzi sarà una chiave importante per vincere questa partita”.

Marco Timperi (giocatore) – “Sabato ci aspetta una partita insidiosa, contro una buonissima squadra che fa del tiro da 3 punti la sua arma principale. Nelle mura amiche ha dato filo da torcere a tutte le squadre del campionato. Sappiamo che sarà una gara intensa per tutti i 40 minuti, cercheremo di limitare il loro tiro da 3 punti e non farli esaltare in contropiede; vogliamo continuare il nostro processo di crescita, soprattutto migliorando in difesa, e fare una partita solida come le ultime prestazioni”.

Note – Assente Niccoló Giulietti per infortunio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 14 gennaio, 12.00

Arbitri: Almerigogna, Nuara, Lupelli

Andata: 78-96

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/58xkjmf5

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi, verso i quali sentiamo di essere in debito. Sarà una gara delicata, perché Agrigento ci ha già sconfitti all’andata e perché dopo il cambio di allenatore ci aspettiamo una loro reazione emotiva, unita al fatto che proporranno situazioni inedite, che dovremmo essere bravi a leggere durante la partita. La nostra intenzione è quella di giocare con costanza e intensità per tutti i 40 minuti, con l’intera squadra pronta, perché ognuno dei giocatori possa dare il proprio contributo. Scontato dire che abbiamo la necessità e la volontà di prendere questi 2 punti per la nostra classifica”.

Nicola Berdini (giocatore) – “Domenica scorsa siamo riusciti a fare una buona prestazione ed a ritrovare la vittoria, e ora vogliamo continuare su questa strada. L’impegno con Agrigento è delicato, perché all’andata hanno già dimostrato le loro qualità battendoci, ma quella partita ci dà una motivazione in più, perché vogliamo riscattare quel passo falso. Per questo motivo dovremo attaccare la partita con decisione fin da subito, per riuscire a vincere davanti al nostro pubblico che come sempre ci darà quella mano in più per fare risultato”.

Note – Tutti disponibili.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI AGRIGENTO

Marco Calvani (allenatore) – “La posizione di Cantù ed i risultati che sta ottenendo certificano quella che è la bontà della squadra. Viene molto pubblicizzata Trapani, ma Cantù non ha nulla di meno rispetto a loro, ritengo che abbia il miglior playmaker del campionato di entrambi i gironi (Hickey, ndr) per costruzione di gioco e capacità realizzative; l’ultimo acquisto (Moraschini, ndr) dimostra la volontà della Società di essere promossa. Andiamo ad affrontare una contendente di assoluto livello, i miei giocatori hanno avuto la bravura di vincere la partita di andata ma troveremo una squadra già pronta. Con grande umiltà cercheremo di fare di meglio di quanto fatto con Trapani”.

Note – La Fortitudo Agrigento, dopo la batosta presa nel derby contro Trapani, si appresta ad affrontare Cantù, un’altra corazzata del campionato allenata da coach Devis Cagnardi, ex di turno del match avendo allenato il roster di Agrigento (nelle stagioni 2019/20 e 2022/23). All’andata ad avere la meglio al PalaMoncada è stata la Fortitudo di coach Pilot, sostituito 10 giorni fa da Marco Calvani. Cantù sta facendo un ottimo campionato, seconda in classifica con 26 punti e 2 di vantaggio su Torino, ma distante da Trapani, che sta giocando un campionato a parte. Agrigento vive la situazione opposta, lottando per la zona salvezza con 10 punti, sopra solamente a Monferrato e Latina; dopo quella in casa di Cantù, le prossime 3 partite contro Vigevano, Juvi Cremona e Latina saranno fondamentali per il prosieguo del campionato.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

NOVIPIÙ MONFERRATO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 14 gennaio, 18.00

Arbitri: Vita, Bonotto, Picchi

Andata: 98-112

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/h5xjrtpd

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Arriviamo da una partita a Cremona dove abbiamo lottato, ed è mancato qualche dettaglio che ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato. Domenica affronteremo Torino, squadra ben allenata da coach Franco Ciani ed esperta. In regia Vencato è un giocatore di taglia, in grado di andare anche spalle a canestro, play atipico, ma molto forte per la categoria. Il suo cambio è Schina, giocatore che cambia intensità alla squadra, poi troviamo l’americano Kennedy che può attaccare a tutto campo ed è un ottimo difensore sul pallone. Dalla panchina il sesto uomo di lusso Pepe, super tiratore. Tra i lunghi non hanno bisogno di presentazioni Poser, Cusin e Thomas, americano molto fisico e dotato di un ottimo tiro da 3. Abbiamo già incontrato Torino 2 volte, sono state gare toste ed entrambe punto a punto. A Torino avevamo approcciato decisamente male la partita, recuperando poi il gap e andando a perdere per un tiro nel finale. Domenica sarà per noi un’altra partita fondamentale, come lo saranno tutte da qui alla fine dell’anno e cercheremo di fare risultato, perché ne abbiamo proprio bisogno”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Attenzione a pensare alla partita con Monferrato come se fosse solo un appuntamento formale che separa i due big match contro Cantù e Trapani. Non è così: questo campionato non permette di fare questo tipo di considerazioni, ma dobbiamo avere grande rispetto e grande attenzione in vista di questa gara. Veniamo da un’altra settimana di lavoro al completo tutti insieme, che per noi è una buona notizia, perché ci dà continuità e ci aiuta a ritrovare quei ritmi che saranno necessari proprio per domenica. Monferrato è una squadra che gioca con ritmo, che aggredisce, che vuole portare gli avversari fuori dai propri schemi. Sarà una partita insidiosa, difficile, con in palio 2 punti importanti”.

Note – Tutti disponibili per la partita.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

REAL SEBASTIANI RIETI – LUISS ROMA

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 14 gennaio, 18.00

Arbitri: Enrico Bartoli, Chersicla, Ugolini

Andata: 90-65

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/bdd8ekhy

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Giochiamo contro una squadra in forma, che ha vinto 3 delle ultime 6 partite. Inserire Sabin è stata una mossa azzeccata, che ha dato nuova linfa a tutta la squadra, sia sotto l’aspetto tecnico che quello delle energie. La Luiss è un team che mantiene sempre la sua identità, qualsiasi cosa accada sul campo, e questo è sicuramente un punto di forza, perché non si snaturano mai. Noi dobbiamo essere bravi e disciplinati, evitando troppe palle perse. Per questo derby ci aspettiamo una grande risposta dal pubblico del PalaSojourner”.

Andrea Ancellotti (giocatore) – “La Luiss Roma è un’ottima squadra, che fa dell’energia e la grinta la propria arma principale. Con l’arrivo di Sabin hanno aggiunto qualità ed aumentato anche la pericolosità perimetrale”.

Note – Saranno assenti Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia e Marco Spanghero per un infortunio al polpaccio.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Conosciamo molto bene la Sebastiani Rieti: sono tanti anni che li affrontiamo in campionato, in amichevole, e anche in Supercoppa. Il duo americano è il loro punto di forza, la loro base sulla quale hanno costruito il resto della squadra e tante vittorie in questa stagione. In questo momento, purtroppo per loro, non sono al completo visto che hanno parecchi giocatori infortunati o che comunque sono appena rientrati da lunghi stop. Noi veniamo da due vittorie importantissime per la nostra classifica e il morale, due gare che dovevamo assolutamente vincere, contro Agrigento ed in casa di Latina: viaggiamo verso Rieti con la mente sgombra, sapendo di poterci giocare le nostre carte. Dobbiamo contrastare la loro intensità: quella di Hogue in attacco, e dentro l’area, la lotta sotto ai tabelloni sarà decisiva. Rieti non prende tantissimi tiri, ma sono primi per efficacia da 3 punti, dunque dovremo essere molto attenti a non farli entrare in ritmo”.

Note – Roster al completo. Negli ultimi 3 anni di calendario le squadre si sono affrontate già 6 volte: ha sempre vinto la Real Sebastiani Rieti, tranne nell’incontro disputato durante le Finali Serie B di Ferrara, lo scorso 16 giugno.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

ELACHEM VIGEVANO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaELAchem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 14 gennaio, 18.00

Arbitri: Rudellat, D’Amato, Tarascio

Andata: 91-66

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/36r34vb3

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Latina è una squadra che ha collezionato appena 2 vittorie, ma che nelle ultime uscite ha sempre venduto cara la pelle, trovandosi anche avanti di 10 punti in un recente turno casalingo contro Milano. È un gruppo che punta molto a rompere la fluidità di gioco degli avversari, non dovremo fare altro che vincere magari una brutta partita, ma essere pronti a combattere per 40 minuti, con l’obiettivo di aggiungere altri 2 punti alla nostra classifica; dobbiamo cercare di togliere i loro punti di forza ed allo stesso tempo giocare in attacco le nostre situazioni con grande aggressività, senza permettere a loro di mettere la sabbia nei nostri ingranaggi”.

Note – Tutti i giocatori di Vigevano a disposizione. Gianmarco Bertetti è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida contro Latina: il play biellese ha saltato la vittoriosa trasferta di Treviglio per un’elongazione muscolare. La squadra ducale arriva da 3 successi consecutivi, i laziali invece sono reduci da 9 sconfitte di fila.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Quella di Vigevano è una partita importante, per la classifica, per tutto; ma essendo usciti con il morale non alle stelle dalla sconfitta con la Luiss Roma, la cosa migliore in queste situazioni è avere immediatamente una partita di spessore, con una squadra che in questo momento sta viaggiando forte. Questo ci costringe a ricollegare il cervello al lavoro, all’allenamento, a prepararci ed a non pensare troppo a quello che è stato, che oramai non può più essere modificato. L’obiettivo che abbiamo in questa partita è andare a Vigevano per affrontare una partita difficile, andarci preparati, con energia e convinzione. Queste sono le risposte che dobbiamo dare”.

Samuele Moretti (giocatore) – “Avremmo dovuto utilizzare la partita con la Luiss come scintilla a livello caratteriale, perché a noi serviva quella vittoria, ma non abbiamo sfruttato l’occasione e quindi in questo momento dovremmo considerare la partita con Vigevano, ma anche tutte le successive, e sono ancora tante, come fosse l’inizio di qualcosa di positivo per noi. La striscia negativa dura da troppo tempo, indietro non si può tornare, quindi andiamo avanti con fiducia e determinazione. Con Vigevano abbiamo anche una motivazione ulteriore: la voglia di rivalsa rispetto alla gara di andata, in cui abbiamo fatto una pessima figura”.

Note – Salvatore Parrillo fermo per infortunio.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

