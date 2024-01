Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 21^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

In programma la 21^ giornata, decima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Dopo l’anticipo del venerdì tra Monferrato e Cantù, le altre sfide si giocano tutte domenica 28 gennaio.

Tutto sull’anticipo del venerdì Monferrato-Cantù à http://tinyurl.com/yuw632kn

Domenica 28 gennaio, ore 12.00

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Ferraroni Juvi Cremona

Domenica 28 gennaio, ore 18.00

Treviglio: Gruppo Mascio-Benacquista Assicurazioni Latina

Vigevano: Elachem Vigevano 1955-Real Sebastiani Rieti

Torino: Reale Mutua-Wegreenit Urania Milano

Domenica 28 gennaio, ore 19.00

Trapani: Trapani Shark-Luiss Roma

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 38 19 1 Acqua S.Bernardo Cantù 30 15 5 Reale Mutua Torino 26 13 7 Real Sebastiani Rieti 24 12 8 Ferraroni Juvi Cremona 24 12 8 Wegreenit Urania Milano 22 11 9 Gruppo Mascio Treviglio 20 10 10 Elachem Vigevano 1955 16 8 12 Luiss Roma 14 7 13 Moncada Energy Agrigento 10 5 15 Novipiù Monferrato Basket 10 5 15 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 17

LE PARTITE

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 28 gennaio, 12.00

Arbitri: Vita, Ugolini, Roiaz

Andata: 82-101

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/4mjccrx9

QUI AGRIGENTO

Marco Calvani (allenatore) – “La Juvi Cremona è quarta in classifica a pari punti con Rieti e questo già dimostra la qualità e bontà del lavoro che stanno facendo. Vengono da una striscia di 4 vittorie e 1 sconfitta e direi che è il biglietto da visita degli avversari. Per quello che ci riguarda, dobbiamo guardare quella che è la nostra posizione in classifica, arriviamo da un periodo negativo e c’è bisogno di muovere la classifica. Abbiamo una settimana in più di lavoro alle spalle, l’inserimento di Fabi sicuramente ci darà una mano, ma non dobbiamo essere superficiali nel pensare che il suo arrivo sia la panacea; i problemi li dobbiamo risolvere tra di noi, tra quelli che siamo adesso, Fabi sarà un valore aggiunto. Non è tutto da buttare quanto fatto nelle ultime 3 partite e quindi cerchiamo di guardare gli aspetti positivi e cerchiamo di migliorare gli aspetti negativi”.

Note – In settimana la Fortitudo ha ingaggiato Agustin Fabi, ala argentina di passaporto italiano, classe ’91, 200 centimetri. Proviene da Monferrato Basket.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI JUVI CREMONA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima trasferta ci vede affrontare Agrigento, una squadra che ha appena cambiato allenatore, alla ricerca di nuovi equilibri. Noi veniamo da un buon momento dal punto di vista dei risultati, conosciamo l’importanza della partita, il girone di qualificazione sta finendo e c’è fame di risultati da parte di tutti. La squadra siciliana è forte ed ha fame di punti e noi dobbiamo fare una partita solida, controllare il ritmo e vincere la lotta a rimbalzo”.

Daniele Magro (giocatore) – “Andremo ad Agrigento in un campo ostico e sicuramente uno dei più caldi dell’A2. Un campo dove la squadra di casa ha sempre avuto molte vittorie; Agrigento è una squadra ostica, che non ha ottenuto tutti i risultati che speravano ad inizio stagione e per questo avranno il sangue negli occhi. Sta a noi affrontarli nel miglior modo possibile, con la nostra pallacanestro, giocando come noi sappiamo fare, perché contro squadre di questo tipo dobbiamo sempre essere concentrati e dare il meglio di noi stessi”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: Caforio, Bonotto, Mottola

Andata: 92-90

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5248u7mt

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “La partita di domenica sarà importante, perché dobbiamo ritrovare ritmo, gioco e soprattutto difesa, per contrastare un’avversaria molto atipica. Latina non ha lunghi veri, ma può contare su atleti molto rapidi sotto canestro, che metteranno in difficoltà i nostri centri; ha guardie che sanno attaccare il canestro dall’1-contro-1. Loro hanno sicuramente la testa libera, sono sereni e, di conseguenza, sono molto pericolosi: lo dimostra l’incontro che hanno giocato bene e vinto a Vigevano. Nell’ultima uscita solo una grande prestazione da 3 punti di Monferrato li ha costretti alla sconfitta. In più hanno Giancarlo Sacco in panchina, che è una garanzia in termini di esperienza e strategia di partita. Più che pensare a Latina, dobbiamo pensare a noi stessi, a ritrovare difesa, collaborazione e spirito di squadra, perché battere queste squadre è oltremodo difficile”.

Bruno Cerella (giocatore) – “La prossima gara per noi è molto importante, sia per il morale sia per la classifica. Però vorrei concentrarmi sul momento della squadra. Stiamo attraversando un periodo veramente difficile, iniziato con infortuni e risultati che non ci hanno aiutato: il morale della squadra è basso. Questa squadra è stata costruita per competere ad alti livelli, ma ad oggi non ha regalato grandi soddisfazioni dal punto di vista della performance. Ne siamo consapevoli, sappiamo quali sono le nostre difficoltà. Alex Finelli ha fatto un grandissimo lavoro finora e con il nuovo allenatore Giorgio Valli cercheremo di aggiungere qualcosa che possa essere di spinta, per accendere quella scintilla che ci manca: siamo una squadra con grandi margini di miglioramento. Inoltre, siamo in una fase del campionato ancora prematura e potremo sorprendere nella seconda metà di stagione. Se siamo bravi e solidi, riusciremo in qualche modo a dirottare quello che è stato l’andamento della nostra squadra. Logicamente anche noi non siamo felici del percorso fatto fino a oggi: mi auguro di riuscire a trasformare quella consapevolezza in rabbia, per lavorare bene e per affrontare ogni partita con tutta la forza, per poter vincere. Ci aspettiamo che sia una seconda metà della stagione positiva, di riuscire piano piano a migliorare ed a crescere come squadra. La pozione magica che fa svoltare da un giorno all’altro non esiste: ci sarà da fare lavoro quotidiano”.

Note – Planetel è match sponsor della gara. Nato nel 2001, è un operatore indipendente di servizi telefonici di rete fissa e connessioni Internet, con un’offerta caratterizzata sui princìpi di qualità e innovazione tecnologica ed una forte attenzione al mercato delle piccole e medie imprese. Oggi Planetel è fra i principali operatori nazionali, con una gamma di servizi completa e altamente professionale: è tra i leader riconosciuti del mercato italiano dei servizi Internet a larga banda e nello sviluppo di soluzioni network integrate, per medie e grandi aziende. Giorgio Valli, presentato in settimana come nuovo coach della Blu Basket, torna sulla panchina del PalaFacchetti, dove si è già seduto nella stagione 2000/01 in B1. Nel campionato 2002/03 il direttore sportivo biancoblù Luca Infante ha disputato 32 gare in maglia Latina (B1). Dal 1997 ad oggi, la sfida tra Treviglio e Latina (tra B1, DNA, A2 Silver e A2) si è disputata 21 volte, con vantaggio dei lombardi nei precedenti: 15-6. In occasione delle 11 partite disputate sul parquet trevigliese gli ospiti hanno vinto solo in 2 occasioni: nel dicembre 1997 in Serie B1 (65-67) e nel dicembre 2017 in Serie A2 (91-100).

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “Di Treviglio noi ricordiamo benissimo il finale di partita dell’andata in cui, dopo essere stati avanti anche di 20 punti, siamo riusciti a fare dei regali negli ultimi secondi che, pur essendo passato tempo, ancora ci pesano e probabilmente ci sono pesati anche nelle partite successive. È una squadra di giocatori molto esperti, il cambio di allenatore porterà sicuramente una scossa e ci sarà proprio un richiamo anche alla responsabilità e all’energia che metteranno contro di noi in questa partita. Questo aspetto di sicuro non ci facilita, ma anzi ci complicherà la vita, però è anche vero che, nonostante gli infortuni e tutti gli accadimenti che inceppano i nostri meccanismi e la continuità delle attività, i ragazzi lavorano forte e seriamente, cercando di dare tutto quello che possono, Pensiamo alla pallacanestro, al campo, a giocare ed a combattere fino in fondo”.

Lorenzo Zangheri (giocatore) – “È la prima esperienza senior per me, dopo una vita di giovanili, e mi sto trovando davvero molto bene. Immaginavo un impatto molto duro con i senior, come appunto è stato, ma i ragazzi mi hanno accolto benissimo, cerco sempre di apprendere cose nuove da ognuno. Sicuramente sono arrivato qui con l’intento di fare bene e di mettere tutto me stesso in questa avventura, anche se non mi aspettavo di essere chiamato in causa così presto e così a lungo; ma ne sono felice e ringrazio il coach per avermi dato questa opportunità. Continuerò a dare il massimo. Sarà una partita tosta, Treviglio viene da un recente cambio di allenatore ed è una squadra molto esperta, che cercherà di interrompere la striscia negativa. Anche per noi non è un momento di splendore e abbiamo ugualmente grande voglia di riscatto, quindi la parola d’ordine domenica sarà ‘orgoglio’. Giocheremo con orgoglio, per mostrare alla città di Latina e al nostro pubblico che, a prescindere dai risultati, mettiamo sempre tutti noi stessi”.

Note – Salvatore Parrillo fermo per infortunio.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

ELACHEM VIGEVANO – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaElachem, Vigevano (Pv)

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: Pazzaglia, Moretti, Pecorella

Andata: 71-80

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/2zchwfp6

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Giochiamo contro una delle squadre più solide del girone. Si tratta un avversario dotato di una delle rotazioni più solide del campionato, che fa dell’intensità difensiva e della fisicità la sua arma primaria, ma che allo stesso tempo dispone in attacco di punte di altissimo livello, come Jazz Johnson e Alvise Sarto. Dal canto nostro dovremo farci trovare pronti a mettere in campo la nostra durezza ed energia, per essere decisi a combattere contro di loro per 40 minuti interi; sappiamo che non sarà facile, ma è ancora vivo in tutti noi il ricordo della sconfitta rimediata contro Latina nell’ultima nostra uscita casalinga. Per cui vorremmo riproporre e, se possibile, migliorare quanto fatto vedere nella trasferta successiva di Agrigento”.

Note – Vigevano continua a fare a meno di Alessandro Amici, che prosegue la fisioterapia al polpaccio infortunato.

Note – Vigevano continua a fare a meno di Alessandro Amici, che prosegue la fisioterapia al polpaccio infortunato.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “La sconfitta con Cantù ci deve motivare! Dovremo prendere le energie positive dalla rabbia che ci lascia quel tipo di sconfitta e trasformarle in una prestazione di squadra completamente diversa. Vigevano è tra le squadre più in forma del campionato, viene da 4 vittorie nelle ultime 5 partite, con successi importanti conquistati con Torino, Treviglio e Cantù. Sarà una battaglia, vista l’importanza dei punti in palio, ma dovremo esser comunque bravi a giocare con precisione e controllo, contro una squadra che merita tutto il nostro rispetto”.

Alvise Sarto (giocatore) – “Abbiamo il desiderio di riscattarci, dopo la brutta sconfitta contro Cantù. Vogliamo dimostrare a noi stessi di essere in grado di giocare contro squadre aggressive, come lo sono stati i brianzoli e come lo sarà Vigevano. I gialloblù hanno alzato notevolmente la loro qualità difensiva rispetto a quando li abbiamo affrontati al PalaSojourner. Sono una squadra in grandissima forma e sul loro campo non sarà per nulla facile”.

Note – Sarà assente Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

REALE MUTUA TORINO – WEGREENIT URANIA MILANO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 28 gennaio, 18.00

Arbitri: Centonza, Cappello, Lupelli

Andata: 65-70

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/2p63t7w7

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Ci aspetta un’altra partita in casa da non sottovalutare. Veniamo da una partita persa solo all’ultimo secondo contro Trapani, che ci ha dato sia conferme positive, sia spunti di miglioramento, su cui abbiamo provato a lavorare in settimana. Con Milano ci attende uno scontro importante per la classifica e per il prosieguo della stagione, una partita tra due squadre che si conoscono bene ormai, dalla serie playoff dello scorso anno. Non deve ingannare il periodo non felicissimo di Milano dal punto di vista dei risultati, perché è comunque una squadra di talento ed esperienza. Arriveranno a Torino con voglia di rialzarsi e noi dovremo essere bravi a tenere il controllo della gara”.

Matteo Schina (giocatore) – “Con l’Urania Milano ci aspetta una partita ostica, come lo è sempre contro di loro, sono una squadra che fa della perimetralità e del tiro da 3 punti le loro armi principali. Di conseguenza dovremmo essere attenti in difesa a limitare questo tipo di situazioni, cercando di enfatizzare il lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane in palestra”.

Note – Tutti a disposizione di coach Ciani per la partita.

Media – La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Domenica sarà una partita importante e delicata, contro un’avversaria molto solida. Torino ha un roster allestito per giocare un campionato di vertice, un gruppo fatto di talento, profondità ed esperienza. Gara che arriva dopo un momento difficile per noi, che vogliamo superare. Abbiamo lavorato bene in palestra in settimana, cercando di ritrovare la fiducia sulle cose che sappiamo fare meglio. Evitando alcune forzature ma, soprattutto, provando a gestire con maggiore attenzione e lucidità i finali di partita”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

TRAPANI SHARK – LUISS ROMA

Dove: PalaShark, Trapani

Quando: domenica 28 gennaio, 19.00

Arbitri: Puccini, Giunta, Cassinadri

Andata: 106-84

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/yvnah7r2

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “Domenica ci aspetta una partita dura, contro una squadra talentuosa e atipica come la Luiss Roma, una squadra a cui piace correre in contropiede e che nelle ultime giornate ha alzato decisamente il suo rendimento. Sarà certamente significativo saper interpretare il match con il giusto atteggiamento, tenendo in considerazione la presenza di temibili realizzatori come Sabin, Cucci e Fallucca. In una settimana difficile per noi sotto il profilo degli infortuni e degli acciacchi, cercheremo di ritrovare energie e lucidità, per interpretare questa gara proponendo una difesa attenta ed un attacco disciplinato”.

Fabrizio Pugliatti (giocatore, ala) – “Sono molto felice della stagione che stiamo affrontando e delle qualità che stiamo dimostrando in campo. Da parte mia sto imparando tantissimo ed allenarmi quotidianamente con giocatori di questo livello si sta rivelando una tappa fondamentale nel mio percorso di crescita. Questa per noi è stata una settimana difficile, ma sono sicuro che per la partita di domenica ci faremo trovare pronti, consapevoli che la Luiss è una squadra in crescita”.

Note – Assenti per infortunio Yancarlos Rodriguez e Fabio Mian.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Radiocronaca diretta su Radio 102 (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Differita tv su Telesud.

QUI LUISS ROMA

Riccardo Esposito (vice allenatore) – “Il nostro avversario di questa settimana non ha bisogno di presentazioni: stanno dominando il campionato a braccetto con Cantù. Scendiamo in Sicilia con l’obiettivo di confermare i miglioramenti, ormai evidenti a tutti sia a livello di gioco che di classifica, che abbiamo dimostrato in questi ultimi mesi. È chiaro che affrontiamo una squadra fortissima, con tantissime opzioni offensive e difensive, però non vogliamo fare la vittima sacrificale. È vero che il risultato, sulla carta sembra scontato, però anche all’andata abbiamo retto per 30 minuti. Poi, grazie alle individualità dei singoli, loro hanno messo la freccia vincendo la gara, ma cercheremo di affrontare la partita con quel pizzico di spensieratezza e testa libera, che può averle solamente chi è sicuro dei propri mezzi e non ha nulla da perdere”.

Riccardo Murri (giocatore, capitano) – “Andiamo ad affrontare un avversario di primissima fascia, matematicamente primi in classifica già da 2 gare per quanto riguarda la regular season. Hanno giocatori di categoria superiore, noi veniamo da una settimana di lavoro molto soddisfacente: siamo carichi, le ultime 2 partite di questa fase ci servono per cercare di riagganciare Vigevano, oltre a trovare migliori accoppiamenti possibili per l’orologio. Sappiamo che sarà difficile, in un palazzetto che a livello di numeri in pochi hanno in questa categoria, noi però arriviamo da 2 vittorie nelle ultime 3 gare: ci sono tutti i presupposti per esaltarsi e cercare di giocarsi la gara contro la prima in classifica”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

