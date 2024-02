Serie A2 Old Wild West 2023/24 – Tutto sulla 22^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si chiude la prima fase nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2023/24 con la 22^ giornata, undicesima di ritorno. Tutte le gare si giocano domenica 4 febbraio; sono già qualificate alla Final Four di Coppa Italia LNP di Roma (16-17 marzo) Trapani Shark e Acqua S.Bernardo Cantù, certe rispettivamente del primo e del secondo posto al termine della prima fase.

Domenica 4 febbraio, ore 18.00

Milano: Wegreenit Urania-Novipiù Monferrato Basket

Roma: Luiss-Gruppo Mascio Treviglio

Ferentino: Benacquista Assicurazioni Latina-Moncada Energy Agrigento

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Elachem Vigevano 1955

Rieti: Real Sebastiani-Trapani Shark

Cremona: Ferraroni Juvi-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Trapani Shark 40 20 1 Acqua S.Bernardo Cantù 32 16 5 Reale Mutua Torino 28 14 7 Real Sebastiani Rieti 26 13 8 Ferraroni Juvi Cremona 24 12 9 Wegreenit Urania Milano 22 11 10 Gruppo Mascio Treviglio 22 11 10 Elachem Vigevano 1955 16 8 13 Luiss Roma 14 7 14 Moncada Energy Agrigento 12 6 15 Novipiù Monferrato Basket 10 5 16 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 18

SERIE A2 GIRONE VERDE, LE IPOTESI DI PARITÀ PER L’ULTIMO TURNO DI PRIMA FASE

Ecco le ipotesi di parità alla vigilia della 22^ e ultima giornata della prima fase, undicesima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2023/24: http://tinyurl.com/4rupa6j9

SERIE A2 2023/24, LA GUIDA ALLA FASE A OROLOGIO

Di seguito la Guida alla fase a orologio del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/24 (formula, date, calendario): http://tinyurl.com/4cdcb9v3

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il settimo anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B Nazionale. Con l’iniziativa GO WILD TOGETHER, portando in cassa nei ristoranti Old Wild West il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete uno sconto speciale del 15% tutti i giorni (maggiori informazioni sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass, al nono anno di attività. LNP PASS si propone ora con la formula di abbonamento “Half Season Pass”, che comprende le gare rimanenti della stagione 2023/2024 (Serie A2+Serie B Nazionale) a 49,99€. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

LE PARTITE

WEGREENIT URANIA MILANO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Almerigogna, Tallon, Morassutti

Andata: 83-97

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/5426mm5v

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ci aspetta una sfida importante, contro una squadra molto pericolosa e che all’andata seppe crearci diversi problemi. Dovremo fare particolare attenzione alla loro produzione offensiva, in particolare degli esterni, sia italiani che stranieri, che sanno metterti in difficoltà, senza dimenticare un lungo come Martinoni, anche lui protagonista all’andata. Veniamo da una sconfitta nel finale a Torino, dove abbiamo fatto cose anche molto positive. Cercheremo di replicare questa qualità, aumentando anche la concentrazione difensiva”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Cova (assistente allenatore) – “Affrontiamo domenica una squadra lunga e preparata. Rispetto all’andata, dove abbiamo ottenuto la vittoria in casa nostra, l’Urania recupera da un infortunio Beverly, lungo dotato di grande energia e dinamismo. Milano è squadra capace di aprire il campo e che fa del tiro da 3 una delle sue principali armi. Amato da play può giocare 1 contro 1 o mettere in moto i propri compagni, giocando tanto pick and roll; Potts nel ruolo di 2, dotato di tiro da 3 anche da lunghe distanze e capace di creare dal palleggio; Severini, ottimo tiratore perimetrale e Landi, 4 che ama aprirsi per tirare da 3. Montano, come cambio dalla panchina dotato di molta energia e di 1 contro 1, Lupusor come 4 tiratore e Piunti come cambio del 5, molto bravo a giocare pick and roll per rollare veloce al ferro. Arriviamo alla partita al completo, senza infortuni. Le chiavi della partita saranno limitare il loro tiro da 3 punti e non permettere ai loro esterni di prendere vantaggio dal palleggio, senza subire la grande fisicità di Beverly sotto canestro. Cercheremo di portare a casa il risultato in ogni modo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook e Instagram.

LUISS ROMA – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: Palazzetto dello Sport, Roma

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, De Biase, Praticò

Andata: 69-87

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/47sck74d

QUI LUISS ROMA

Alex Righetti (secondo assistente) – “Ci aspettiamo una gara molto dura, come spesso accade quando si lotta per definire la posizione in graduatoria: in questi frangenti tutti ci tengono a vincere. Noi dobbiamo stare concentrati per tutti e 40 i minuti, cercando di disputare una partita intensa come abbiamo fatto nell’ultimo periodo, dimostrando grandi miglioramenti. Treviglio ha sicuramente dei punti di forza, ma avendo appena cambiato l’allenatore le dinamiche di gioco saranno diverse rispetto alla partita d’andata e dovremo stare attenti su entrambi i lati del campo. Quando c’è un avvicendamento nella guida tecnica qualche novità c’è sempre, anche dal punto di vista mentale: l’esordio del nuovo coach è stato vincente una settimana fa, vorranno sicuramente confermare le buone cose messe in campo contro Latina e continuare a dimostrare di aver voltato pagina. I lombardi nascondono parecchie insidie, come tutte le squadre che annoverano nel proprio roster giocatori esperti, di talento, che disputano la Serie A da tante stagioni e hanno vinto campionati. Noi ci teniamo a fare bene, a finire nel migliore dei modi questa prima fase, perché ci servono questi 2 punti per piazzarci nella miglior posizione possibile, in vista della fase a orologio”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara sul canale Instagram @luissbasketball.

QUI TREVIGLIO

Giorgio Valli (allenatore) – “Domenica incontriamo la Luiss Roma, formazione che negli ultimi 2 mesi ha avuto un rendimento regolare, con 5 vittorie e 5 sconfitte. È una squadra che si trova con solo 4 vittorie in meno di noi, quindi sarà una gara molto equilibrata: i 2 punti, importanti per tanti aspetti, servono a entrambi i quintetti. Roma è una squadra difficile da affrontare, che fa del tiro da 3 punti un’arma essenziale, ma è migliorata tanto anche in difesa. Vicino a canestro cercano molto Cucci e Miska, usano tante armi tattiche, tra le quali anche la zona 2-3 e, quindi, ci serviranno tanti motivi tecnico-tattici per trovare la maniera giusta per batterli. Noi veniamo da una settimana in più di allenamenti, anche se purtroppo ci presenteremo senza Miaschi e Vitali. Però abbiamo tanta voglia di dimostrare la crescita che stiamo facendo in questi giorni: ho bisogno che tutta la squadra risponda per vincere una partita complicata come questa. Non sarà facile, ma sicuramente è nelle nostre corde e ci dobbiamo provare assolutamente”.

Simone Barbante (giocatore) – “Il confronto di domenica con la Luiss sarà una gara molto fisica e difficile. Noi vogliamo continuare il lavoro di aggressività difensiva che stiamo facendo durante la settimana. Dopo il ritorno al successo con Latina, puntiamo a vincere anche a Roma per approcciarci al meglio alla fase a orologio, che sarà molto complicata”.

Note – Dopo i precedenti romani con Virtus, Eurobasket e Stella Azzurra, tutti risalenti all’ultimo decennio in A2, per la Blu Basket è la prima trasferta nella capitale in casa della Luiss. Sarà anche il primo confronto in assoluto tra i due allenatori Valli e Paccariè. Marco Pasqualin è l’unico ex: nel campionato di A2 Silver 2014/15 ha collezionato 3 presenze con la maglia Blu Basket. In casa Gruppo Mascio non sono disponibili Federico Miaschi e Luca Vitali, che parteciperanno comunque alla trasferta con la squadra.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e X (Blubasket_T).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: Palasport “Ponte Grande”, Ferentino (Fr)

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Ursi, Giovannetti, Luca Attard

Andata: 77-88

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/3yw8v58a

QUI LATINA

Giancarlo Sacco (capo allenatore) – “È una partita importante, e noi veniamo da un’altra settimana difficile, con l’infortunio di Moretti. Per fortuna il gruppo è sano, serio, forte, e siamo abituati a passare sopra alle difficoltà. Agrigento è una squadra molto rude, molto tosta, fa sentire la propria fisicità sia in attacco, che in difesa e noi dovremo essere bravi a sostenere, ed a non farci irretire o influenzare dalla loro pallacanestro, che in qualche maniera abbiamo già assaggiato, e ce lo ricordiamo bene, nella partita d’andata”.

Kenneth Viglianisi (giocatore) – “Sappiamo che le occasioni si stanno esaurendo, ne abbiamo sprecate tante, ora però ne abbiamo un’altra, perché il campionato ci permette di averne ancora una. Sappiamo dell’importanza di questa partita e, nonostante la classifica ora parli chiaro nei nostri confronti, noi non abbiamo assolutamente mollato. Abbiamo l’ennesima occasione per dimostrare che la classifica mente in questo momento e abbiamo voglia di dimostrarlo. La scorsa settimana a Treviglio è mancata un po’ di lucidità nel finale, è mancato qualcosa e per la prossima sfida vogliamo metterci quel qualcosa che è mancato. Agrigento è una squadra organizzata e composta da giocatori che hanno disputato tante stagioni insieme, Ambrosin è lì da tanto tempo, il capitano Chiarastella è un veterano, un playmaker aggiunto, è lui che detta i ritmi. Sono tutti esperti della categoria e verranno qui per provare a vincere in trasferta, sappiamo che non sarà una gara facile; perché hanno Meluzzi, 2 americani forti, un lungo sotto canestro che impone fisicità e noi dovremo essere bravi a tenere loro testa imponendo il nostro gioco, ma soprattutto dimostrando solidità mentale e fisica”.

Note – Samuele Moretti infortunato, Salvatore Parrillo in fase di recupero dall’infortunio.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI AGRIGENTO

Marco Calvani (allenatore) – “Con questa partita si chiude l’ultima giornata della prima fase ed è una partita assolutamente importante, non solo perché è uno scontro diretto, ma per mettere altri punti in classifica. Guardando al nostro, ci permetterebbe anche di avere un ipotetico miglior piazzamento all’inizio della fase a orologio, quindi è una partita assolutamente decisiva. Ci permetterà di avere delle risposte dopo le ultime 4 partite sotto la mia gestione, soprattutto dopo l’ultima contro Cremona. Latina viene da una vittoria a Vigevano e da un’ottima prestazione a Treviglio e quindi è in ottima forma, noi dobbiamo invece confermare quanto di buono fatto nell’ultima partita”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – ELACHEM VIGEVANO

Dove: Pala FitLine, Desio (Mb)

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Spessot

Andata: 82-99

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/ba5aapd7

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “Sarà una partita importante, con in palio 2 punti importanti per la seconda fase, che comincerà la domenica successiva, l’11 febbraio. A Vigevano, in casa loro, oltre ad aver perso, abbiamo anche fornito una prestazione insufficiente ed è una cosa che ci ricordiamo bene. Loro stanno facendo un buonissimo campionato, sono una neopromossa, ma in questo momento sono stabilmente in zona playoff ed è una squadra che è riuscita a vincere contro Torino, con noi e a Treviglio, e questo dimostra che hanno nelle corde partite di alto livello. I due americani, Smith e Wideman, sono molto performanti offensivamente e all’andata ci hanno fatto molto male. Hanno dei giocatori italiani che si possono accendere, come Bertetti e Battistini dalla panchina, ed è un gruppo che, avendo vinto la scorsa Serie B, è abituato a lottare insieme. È una partita da attenzionare, dove i punti di differenza in classifica non vanno guardati, perché è la stessa partita dell’andata a esserne la riprova”.

Curtis Nwohuocha (giocatore) – “Quella con Vigevano è una partita importante, sia perché segna il passaggio dalla prima fase alla seconda, avvicinandoci sempre di più al momento decisivo della stagione, sia perché abbiamo una sconfitta da vendicare, sportivamente parlando. Noi ci stiamo allenando bene, con qualità e costanza, e nelle ultime partite si sta vedendo un trend di crescita, che vogliamo assolutamente continuare anche adesso che, come detto, si entra nella fase più concitata del campionato”.

Note – Tutti disponibili.

Media – La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

QUI VIGEVANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “Affrontiamo una delle regine del campionato, una squadra ben costruita e con grande ambizione per un salto di categoria che, dopo avere recuperato tutti gli infortunati, ha raggiunto un grandissimo livello di stabilità di risultati e qualità nelle prestazioni. Chiaramente li abbiamo sorpresi nella partita di andata, per cui siamo consapevoli che ci aspetteranno con grande attenzione. Dovremo pensare prima di tutto a noi stessi, affrontarli per giocare una partita estremamente aggressiva sui due lati del campo, fare grande attenzione alle loro principali punte e alla bidimensionalità dei lunghi, ed in attacco giocare un match con la faccia tosta, a viso aperto, per provare a fare 2 punti che per noi sarebbero estremamente importanti”.

Note – Vigevano ancora senza Alessandro Amici, che prosegue la fisioterapia al polpaccio infortunato.

Media – Diretta streaming per abbonati su LNP Pass, aggiornamenti sui canali Facebook e Instagram di Vigevano 1955.

REAL SEBASTIANI RIETI – TRAPANI SHARK

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Martellosio, Perocco, Lupelli

Andata: 71-95

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/mss9scjt

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alessandro Rossi (allenatore) – “Aldilà del posizionamento conquistato prima della fase ad orologio, dobbiamo renderci conto che 2 punti consoliderebbero la nostra classifica, ma soprattutto che dopo la gara di domenica ce ne saranno altre 10 da giocare. Siamo consapevoli che vincere sarebbe un’impresa, perché Trapani viene da 16 vittorie consecutive, un risultato che non fai per caso. Sono la squadra più forte e mentalizzata del campionato. Noi dovremo focalizzarci su di noi, cercando di esprimere il meglio di quello che possiamo dare. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di poter prenderci i 2 punti davanti al nostro pubblico”.

Marco Spanghero (giocatore) – “Arriviamo a questa partita in un ottimo momento. Siamo felici di poterci giocare il terzo posto in casa contro la squadra più forte del campionato. Trapani sta facendo un campionato a parte. Per restare in partita dovremo essere perfetti e non potremo concederci passaggi a vuoto, che Trapani ti fa pagare a caro prezzo. Rispettiamo molto quanto stanno facendo, ma proveremo a giocarci le nostre carte davanti al nostro pubblico”.

Note – Sarà assente Vittorio Nobile per un infortunio alla caviglia.

Media – La gara sarà in diretta streaming in esclusiva su LNP Pass. La Real Sebastiani Rieti manterrà continuamente aggiornati i propri tifosi tramite i propri canali social: Facebook e Instagram, oltre alla propria app ufficiale.

QUI TRAPANI

Daniele Quilici (assistente allenatore) – “Affrontiamo la gara contro Rieti consapevoli che esistono delle analogie con i nostri precedenti avversari (Luiss Roma, ndr), legati soprattutto alla fisicità e alla consistenza della Real Sebastiani, che la fa essere una delle difese meno battute del campionato e, dopo la lunga serie di infortuni che ne ha stoppato la crescita, una delle squadre migliori dell’intera Serie A2. Si appoggiano molto sul talento di Jazz Johnson (20.5 punti a partita), ma possono contare sulla consistenza del veterano Hogue e di un roster ricco e profondo, con una rotazione a 11 elementi. Coach Rossi sta riuscendo a dare continuità al proprio lavoro, proponendo un basket che raramente concede spazi agli avversari. Questa partita rappresenta un importante banco di prova”.

Pierpaolo Marini (giocatore, guardia) – “Dopo la bella e sudata vittoria contro Roma non vogliamo fermarci e vogliamo provare a proseguire il nostro record di vittorie. Stiamo affrontando questa settimana di allenamenti in maniera attenta, visto che nell’ultimo periodo siamo stati falcidiati dall’influenza, ma siamo concentrati sul prossimo obbiettivo. Rieti è una squadra forte, allenata bene, e la rispettiamo molto perché stanno dimostrando il loro valore soprattutto in casa, dove possono contare su un pubblico molto caloroso”.

Note – Assente Yancarlos Rodriguez. In dubbio la presenza di Fabio Mian.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Radiocronaca diretta su Radio 102 a cura di Dario Gentile (95.5, 100.1, 102 Mhz). Aggiornamenti ad ogni fine quarto e risultato finale sulla pagina Facebook ufficiale Trapani Shark. Differita tv su Telesud martedì 6 febbraio (ore 20.30 e in replica alle ore 23.00).

FERRARONI JUVI CREMONA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 4 febbraio, 18.00

Arbitri: Rudellat, Yang Yao, Rodia

Andata: 80-96

In diretta per abbonati su LNP Pass: http://tinyurl.com/28ntfppp

QUI JUVI CREMONA

Danilo Quaglia (vice allenatore) – “La partita con Torino sarà importante non per la posizione in classifica, ma per i 2 punti, e noi dobbiamo farci trovare pronti a giocare con la massima energia. Torino è una squadra molto fisica e noi dobbiamo essere bravi a competere fisicamente, con energia e lottare per tutti i 40 minuti”.

Bernardo Musso (giocatore) – “La partita di domenica sarà dura contro una squadra terza in classifica, un avversario tosto. Per noi è una opportunità per riscattarci dalla prestazione di domenica scorsa ad Agrigento, che non è stata una delle nostre migliori prove. Per noi sarà un motivo per cambiare faccia e dimostrare di essere una squadra all’altezza della situazione”.

Note – Assente Niccolò Giulietti per infortunio al ginocchio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Siamo arrivati all’ultimo atto di questa prima parte di stagione. Anche l’ultima giornata ha nelle proprie mani il futuro e il piazzamento di tante squadre in vista della prossima fase. Ci aspetta quindi una gara vera, difficile, noi abbiamo l’obiettivo tecnico di continuare a limare alcuni aspetti migliorabili che sono emersi nelle ultime partite, così come l’obiettivo dal punto di vista del campionato di blindare il terzo posto e cercare di ottenere un successo, che ci possa consentire di iniziare la fase a orologio con il margine più ampio possibile, nei confronti delle squadre che ci inseguono”.

Note – Tutti disponibili per la partita di domenica.

Media – Partita visibile in streaming su LNP Pass. Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST