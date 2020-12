Serie A2 Old Wild West girone Verde – Tutto sui recuperi della prima giornata

CALENDARIO

Recupero della 1^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Tre gare in programma martedì 8 dicembre, Bergamo-Udine si gioca mercoledì 9. Mantova-Capo d’Orlando si gioca giovedì 10 dicembre, Casale Monferrato-Verona e Orzinuovi-Biella posticipate al 16 e 17 dicembre.

Martedì 8 dicembre, ore 18.00

Piacenza: UCC Assigeco-Urania Basket Milano

Treviglio: BCC-2B Control Trapani

Voghera: Bertram Tortona-Reale Mutua Torino

Mercoledì 9 dicembre, ore 18.30

Bergamo: WithU-Apu Old Wild West Udine

Giovedì 10 dicembre, ore 20.30

Mantova: Staff-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Mercoledì 16 dicembre, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù J Basket Monferrato-Tezenis Verona

Giovedì 17 dicembre, ore 20.30

Orzinuovi: Agribertocchi-Edilnol Biella

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – URANIA BASKET MILANO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: martedì 8 dicembre, 18.00

Arbitri: Ferretti, Costa, Giovannetti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3mGqhT6

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “L’Urania è una squadra di prima fascia che abbiamo già incontrato in Supercoppa e proprio da quella partita dobbiamo prendere spunto per provare a girarla a nostro favore. La chiave sarà sicuramente una gestione accorta dell’attacco e soprattutto una difesa molto presente in area, dove dovremo limitare lo strapotere di Langston, che in Supercoppa ci ha creato parecchi problemi. Una partita comunque aperta, che abbiamo dimostrato di poter reggere. Dovremo certamente aumentare il livello di attenzione e l’intensità della fase difensiva”.

Lorenzo Molinaro (giocatore) – “La partita contro Milano sarà, per noi, la seconda in tre giorni e dovremo sopperire alla stanchezza con una prestazione corale e concentrata. Dobbiamo riscattarci dalla partita della Supercoppa dove contro l’Urania abbiamo peccato in difesa nell’ultimo quarto; sarà per noi una sfida importante e conquistare due punti con un calendario così sfavorevole sarebbe una gran cosa in ottica futura”.

Note – L’Assigeco affronta ancora una volta da avversari Stefano Bossi, transitato a Piacenza nel 2018/19 e coach Cece Riva, che all’Assigeco è stato prima assistente e poi capo allenatore della prima squadra.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

QUI URANIA MILANO

Nik Raivio (giocatore) – “Affrontiamo Piacenza in una sfida per noi doppiamente importante. Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta con Trapani, non sarà facile perché giocheremo contro una squadra preparata e con talento e che conosciamo bene avendola affrontata in Supercoppa. Dovremo giocare con molta più intensità, essere più continui per evitare quei cali di tensione che abbiamo invece avuto nella sfida di sabato scorso. Sarà necessaria tenuta mentale, concentrazione, questo è un campionato molto equilibrato. Ogni gara non affrontata al massimo può costarti caro in questo torneo”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

BCC TREVIGLIO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: martedì 8 dicembre, 18.00

Arbitri: Wassermann, Gagno, Pellicani

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2L0ohqQ

QUI TREVIGLIO

Mauro Zambelli (assistant coach) – “La vittoria di Mantova lascia sicuramente entusiasmo ma non c’è però tempo per goderne troppo perché si gioca già martedì. Abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo nelle difese del pick&roll: cercheremo quindi di aggiustare qualche dettaglio soprattutto grazie all’utilizzo dei video perché le possibilità di allenarsi con tempi tanto ristretti non sono certo notevoli e speriamo così di essere pronti per l’esordio casalingo con Trapani”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Cagnardi per l’esordio casalingo in campionato.

Media – Gara in diretta su LNP PASS (https://bit.ly/37uVliu). Orabasket torna sul grande schermo, precisamente su SeilaTv – canale 216 digitale terrestre e – in streaming e on-demand – sulla webtv www.seilatv.tv il lunedì sera. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram.

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “Quella di Milano è stata una vittoria di squadra in cui siamo riusciti a tenere i nostri avversari a 60 punti. La difesa ci ha permesso di conquistare questi due punti che, visto il difficile momento a livello fisico che stiamo attraversando, saranno fondamentali per il nostro percorso. Adesso affronteremo Treviglio, una squadra molto ben allenata e costruita con attenzione, forte fisicamente e con bocche da fuoco come Frazier, Pepe, Reati e Nikolic che dovremo essere bravi ad arginare fin da subito”.

Andrea Renzi (giocatore) – “La seconda vittoria in trasferta ci dà tanto entusiasmo. Sono felice della mia prestazione ma non c’è tempo per festeggiare, dobbiamo recuperare quante più energie possibili e preparare al meglio la sfida di Treviglio, dove dovremo essere bravi a mettere in campo la stessa abnegazione difensiva che abbiamo avuto a Milano”.

Note – La 2B Control non potrà contare su Shonn Miller, appena arrivato in Italia. Non saranno della partita Pianegonda e Tartamella che stanno recuperando dai relativi infortuni.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

BERTRAM TORTONA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: martedì 8 dicembre, 18.00

Arbitri: Nuara, Caruso, Perocco

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3qvbdKw

QUI TORTONA

Vanni Talpo (vice allenatore) – “Con Orzinuovi la partita si è sviluppata come ci attendevamo: nel secondo tempo i nostri possessi offensivi e difensivi sono migliorati, siamo cresciuti in aggressività difensiva e nella lucidità delle scelte offensive che ci ha permesso di prendere il largo. In una stagione come questa è importante non dipendere dai singoli giocatori, tutti devono farsi trovare pronti e anche ieri (domenica, ndr) la risposta della squadra è stata estremamente positiva. Ora ci attende Torino, una delle formazioni più forti dell’intera A2: è necessario recuperare le energie, anche se la difficoltà della gara stessa farà sì che l’attenzione sarà elevata e ogni giocatore metterà tutto quello che ha in campo”.

Note – La gara contro Torino è segnata dal ritorno da ex al PalaOltrepò di Demis Cavina, capo allenatore della squadra, e di Mirza Alibegovic, che a Tortona ha conquistato la Coppa Italia di Serie A2 nel 2018.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti sull’andamento della gara sui canali social e sul sito ufficiale del Derthona Basket.

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “Poco tempo per preparare la partita aiuta a rimanere concentrati e determinati per affrontare la prossima trasferta. Conosciamo bene i nostri avversari, la loro partenza non è casuale e certifica le loro ambizioni. Rispetto all’ultima partita dovremmo correre con più continuità, soprattutto dopo una buona difesa”.

Giordano Pagani (giocatore) – “La partita contro Piacenza, disputata proprio questa domenica, ci ha dato una forte carica per affrontare la prossima. Siamo consapevoli che la partita contro il Derthona sarà impegnativa, Sicuramente, però, se applicheremo le nostre regole in difesa e giocheremo uniti in attacco, andrà bene”.

Note – Difficilmente sarà della partita Franko Bushati, Penna presente nonostante non sia ancora al meglio.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

WITHU BERGAMO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: mercoledì 9 dicembre, 18.30

Arbitri: Gagliardi, D’Amato, Del Greco

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37EOH9v

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “A Casale abbiamo giocato una partita in cui dovevamo approfittare delle assenze dei piemontesi; si vede che siamo indietro, la ruggine di queste settimane si è fatta sentire. L’importante è aver iniziato, dovremo sicuramente crescere, migliorando le percentuali al tiro. Udine rappresenta un bel test, un test importante: giochiamo contro una squadra di assoluta qualità, rodata più di noi. Come già detto, utilizzeremo questa prima parte di campionato per ricominciare a lavorare a pieno regime: ben venga affrontare una squadra forte come Udine, avremo poco tempo per pensare alla scorsa gara, concentrandoci invece sul nuovo appuntamento”.

Rei Pullazi (giocatore) – “Incontriamo sicuramente una delle squadre più forti del campionato, fisica e dotata di grande talento. Noi dobbiamo di dare tutto in campo e alla fine dei quaranta minuti, vedremo chi porterà a casa i due punti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social di Bergamo Basket 2014 (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “Bergamo è una squadra che ha cambiato tutto il reparto lunghi dello scorso anno, aggiungendo molta qualità con gli arrivi di Easley, Pullazi, Masciadri e il giovane Seck. Negli esterni l’arrivo di Purvis e Da Campo darà sicuramente una mano alla coppia di play riconfermata, composta da Zugno e Parravicini. Ci aspetterà sicuramente una gara difficile”.

Lodovico Deangeli (giocatore) – “Ci attende una partita tosta, anche perché sarà la terza trasferta consecutiva dopo le due gare in Sicilia e la quarta fuori casa sulle cinque gare complessive. Sarebbe fantastico allungare ulteriormente la striscia positiva, portandola a cinque vittorie. Bergamo ha un americano, in particolare, Tony Easley, molto esperto con numerose presenze anche nella massima serie. In generale, comunque, si tratta di una squadra ostica, ma sono certo che cercheremo di cavalcare questo momento positivo anche mercoledì”.

Note – L’unico indisponibile per la trasferta lombarda rimane il giovane playmaker Matteo Schina, mentre John Paul Onyekachi Agbara, assente da oltre un mese per un grave infortunio alla spalla, è sempre più vicino al rientro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

