Serie A2 Old Wild West, la presentazione dell’11^ giornata nel girone Verde

Turno infrasettimanale nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West: è in programma l’11^ giornata. Tutte le gare si giocano mercoledì 7 dicembre.

Mercoledì 7 dicembre, ore 20.30

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-E Gap Stella Azzurra Roma

Latina: Benacquista Assicurazioni-Ferraroni Juvi Cremona

Treviglio: Gruppo Mascio-Novipiù Monferrato Basket

Piacenza: UCC Assigeco-Moncada Energy Agrigento

Cremona: Vanoli Basket-2B Control Trapani

Mercoledì 7 dicembre, ore 21.00

Rieti: Kienergia-Reale Mutua Torino

Riposa: Urania Milano

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 16 8 1 Acqua S.Bernardo Cantù 16 8 1 Gruppo Mascio Treviglio 12 6 3 Urania Milano 12 6 4 Reale Mutua Torino (-3 punti) 11 7 2 Moncada Energy Agrigento 10 5 5 Novipiù Monferrato Basket 8 4 5 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 5 Ferraroni Juvi Cremona 6 3 5 UCC Assigeco Piacenza 6 3 6 2B Control Trapani 6 3 6 Kienergia Rieti 4 2 7 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 9

LE PARTITE

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: Pala Fit Line Desio, Desio (Mb)

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Rudellat, Maschietto, Caruso

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3FvllMT

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Queste sono quelle gare che non vorrei mai giocare, perché da una parte abbiamo tutto da perdere, mentre se vinciamo abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo visto dei video e loro sono una squadra che ha un suo spirito di gioco. In questo campionato ci sono formazioni che magari hanno meno talento e meno fisicità, ma che riescono a sopperire a queste mancanze con la grinta. Noi dovremo fare la nostra partita e imporre il nostro gioco, che ad oggi va ancora un po’ a sprazzi, ma si inizia a vedere qualcosa di meglio rispetto all’inizio del campionato. Pensiamo una partita alla volta. Troppi impegni ravvicinati uno dietro l’altro? Non è un problema per il nostro roster, è come se avessimo le coppe”.

Francesco Stefanelli (giocatore) – “Vedo un grande divario tra le squadre che puntano alla vetta e quelle che hanno meno ambizioni. La Vanoli Cremona è molto simile a noi, ma l’anno scorso insegna che conta solo il finale. Prima, al di là della vittoria o della sconfitta, occorre costruire le basi per arrivare ai playoff nella migliore condizione possibile. Già a partire dalla sfida, sulla carta con pronostico a nostro favore, contro la Stella Azzurra”.

Note – Tutti disponibili in casa canturina.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “Dopo la partita casalinga contro la Vanoli Cremona, affrontiamo l’altra candidata alla vittoria finale. Quella di Cantù è una squadra solida, costruita con giocatori di taglia ruolo per ruolo, a partire dalle posizioni di ala e centro. A loro si aggiunge un reparto di esterni che ha esperienza e qualità. Noi vogliamo giocare una partita gagliarda, proseguendo nel percorso di crescita e aumentando la competitività nei 40 minuti”.

Duane Wilson (giocatore) – “Deve essere uno stimolo affrontare un avversario del calibro di Cantù, per valore attuale e per blasone. Dovremo dimostrare orgoglio e pensare ai nostri miglioramenti, cercando di dare il massimo per non sfigurare”.

Note – Nessuna nota particolare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Dionisi, Grazia, Ugolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3F6HjnT

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Torniamo a giocare dopo pochi giorni, e sicuramente è meglio, sperando che la sconfitta con Cantù non lasci bruciature. Affrontiamo la Juvi Cremona, che arriva da un’importante vittoria in trasferta, una squadra con due americani abituati a realizzare moltissimo, con giocatori italiani come Fanti, Iannuzzi e Reati, che li supportano con la loro esperienza, e con la freschezza di giovani interessanti; questo ci fa pensare che sarà una partita non semplice”.

Mike Lewis II (giocatore) – “Ho guardato le partite e devo dire che la Juvi Cremona è una squadra molto talentuosa, ha due ottimi giocatori offensivi, entrambi gli americani sono il motore trainante dell’attacco, e un buon gruppo di italiani. Sarà una bella partita! Nell’ultima gara Cremona ha conquistato una preziosa vittoria all’overtime in trasferta e ha il morale alto, da parte nostra dovremo iniziare bene il match, non come abbiamo fatto sabato con Cantù. Dovremo, inoltre, rimanere concentrati, soprattutto nei minuti finali, che spesso rappresentano il momento chiave della partita. È una gara molto importante sia per loro, che per noi, quindi dovrebbe essere una partita divertente”.

Note – Assente Alberto Cacace infortunato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Ci aspetta una trasferta complicata a Latina, squadra che gioca ad alti ritmi e in salute, sappiamo quali sono i suoi punti di forza. Hanno una buona fisicità nel pitturato con Cicchetti e Fall che sono giocatori di energia e quindi da parte nostra dovremmo essere bravi a curare tutti i dettagli, per cercare di imbrigliare le loro bocche da fuoco, in particolare Lewis e Rodriguez e non fare entrare in ritmo i tiratori, che anche con l’arrivo di Viglianisi hanno allungato molto la qualità e le rotazioni. Da parte nostra vogliamo fare soprattutto un passo in avanti come mentalità e riuscire a giocare 40 minuti, non dover rincorrere sempre in affanno, anche se abbiamo fatto due belle rimonte con Treviglio e Trapani ma poi abbiamo perso la partita; sarà importante la continuità sui 40 minuti”.

Luca Vincini (giocatore) – “Mi aspetto una partita molto tosta e difficile, dove loro devono cercare di riscattarsi dall’ultima sconfitta subìta, noi invece dobbiamo, dal nostro canto, mettere in campo tutta l’aggressività che ci ha contraddistinto nella vittoria a Casale e ancora di più, per limitare il loro talento offensivo e per limare al massimo i loro punti. Essendo anche per noi una partita in trasferta, la difesa sarà un fattore molto importante e può essere la chiave della nostra vittoria”.

Note – Tutti disponibili in casa Juvi.

Media – La gara è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La sfida di Latina sarà seguita sui social della Ju-Vi, sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juvibasketcremona1952) che su Instagram (@juvicremona).

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Foti, Pecorella, Longobucco

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3uqf7aL

QUI TREVIGLIO

Lorenzo Pansa (assistente allenatore) – “Monferrato è una squadra arrabbiata, dopo la sconfitta subita in casa all’overtime con la Juvi Cremona, ma anche noi vogliamo riscattarci. Dovremo impattare con durezza la gara limitando i loro fari offensivi e riproponendo in attacco la fluidità offensiva che abbiamo avuto nelle gare prima di Agrigento”.

Marco Giuri (giocatore) – “Arriviamo alla partita con Monferrato molto arrabbiati e desiderosi di tornare immediatamente alla vittoria dopo l’ultimo stop. I piemontesi hanno una squadra con molto talento, soprattutto negli esterni e limitare loro significherebbe fermare buona parte del loro attacco. Nelle ultime partite la nostra difesa ha fatto la differenza e sappiamo che deve essere un punto imprescindibile del nostro gioco perché, come abbiamo visto ad Agrigento, le percentuali al tiro possono cambiare vertiginosamente, ma l’atteggiamento difensivo è una parte del gioco che dipende solo da noi e dalla nostra attenzione”.

Note – La prima sfida tra la società della Bassa Bergamasca e quella del capoluogo del Monferrato risale al campionato di C1 1981/82 (86-69 per i trevigliesi). Sia con la denominazione Casale, sia con la griffe Junior, il confronto ha vissuto epiche puntate nei playoff: nel 1982 in C1, nel 1989 in B2 e nel 2005 in B1. Più recentemente, Blu Basket e JB Monferrato si sono affrontate anche nella Final Eight di Supercoppa LNP 2021. Oltre all’assistente Lorenzo Pansa, nato proprio a Casale Monferrato e cresciuto alla Junior nella quale ha ricoperto i ruoli di responsabile del settore giovanile e di assistente in A e A2, con la Gruppo Mascio giocano diversi “ex”: Marco Giuri (11 presenze e 26 punti in rossoblù nel 2006/07), Davide Bruttini (29 partite e 209 punti in Monferrato nel 2013/14) e Aleksandar Marcius (27 incontri e 251 punti in canotta Junior nel 2017/18). Nel team ospite torna nuovamente da avversario Matteo Formenti: da diciannovenne, al PalaFacchetti, ha disputato la sua prima stagione senior nel 2001/02 segnando 243 punti in 28 gare in B1.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Sarà sicuramente un test molto probante, Treviglio è una delle squadre più forti e più esperte del nostro campionato. Specialmente nelle ultime partite sta facendo della difesa il suo marchio di fabbrica. La sconfitta casalinga contro la Juvi Cremona rappresenta un passo falso nel nostro percorso, e quindi dovremo cercare di recuperare in trasferta i punti persi in casa. Treviglio si sta basando moltissimo sulla produzione offensiva di Pierpaolo Marini, uno dei giocatori più forti di questo campionato e sarà sicuramente il pericolo numero uno, ma non il solo, in quanto il roster è profondo, fisico, e per contrastare la loro fisicità e la loro capacità difensiva dovremo giocare una partita di livello in attacco, muovendo la palla e avendo tutti i giocatori coinvolti. Questo sarà l’obiettivo della nostra partita di domani sera (mercoledì, ndr)”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

UCC ASSIGECO PIACENZA – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Costa, Almerigogna, Bonotto

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VCvUmL

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra in grande fiducia e con un’identità ben precisa: grande circolazione di palla in attacco e aggressività in difesa. Agrigento ha trovato da subito un amalgama importante avendo confermato tre quinti del quintetto che l’anno scorso ha vinto il campionato di B e affiancandogli due statunitensi dall’ottimo rendimento. Noi stiamo lavorando benissimo nonostante alcuni acciacchi da gestire, abbiamo fame di vittoria e vogliamo ritornare a farlo davanti al nostro pubblico”.

Nemanja Gajic (giocatore) – “Grazie al turno di riposo abbiamo avuto qualche giorno in più per preparare il match. Affronteremo una squadra forte e dovremo essere molto concentrati per tutti e 40 i minuti, aggressivi in difesa e rispettare il nostro piano partita, per ottenere i due punti”.

Note – Coach Stefano Salieri dovrà ancora fare a meno di Lorenzo Galmarini, alle prese con la riabilitazione post-intervento.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI AGRIGENTO

Giacomo Cardelli (assistente allenatore) – “Il turno infrasettimanale contro l’Assigeco non ci permette di prendere fiato e, da domenica sera dopo la vittoria casalinga contro Treviglio, tutti noi siamo immersi nel match di mercoledì a Piacenza. Affrontiamo una squadra che si conosce dallo scorso anno, avendo confermato gran parte del blocco italiano, con un’identità molto chiara, frutto delle qualità di coach Salieri e che predilige il gioco ad alto ritmo. Proprio per questo sarà importante dare seguito alla prestazione difensiva di domenica per limitare il loro talento offensivo e poter giocare al nostro ritmo in attacco. Mi aspetto una gara difficile e dai contenuti agonistici elevati, in cui dovremo essere pronti a strappare i due punti nei minuti finali”.

Note – Ci sono partite che possono segnare il corso di una stagione e solo il tempo dirà se quella contro Treviglio può essere una di queste ma una cosa è certa, la Fortitudo Agrigento non ha paura di nessuno ed affronta tutti a testa alta e con carattere e disciplina, con intelligenza e consapevolezza dei propri mezzi. Fin qui, reduce da 5 vittorie e 5 sconfitte, ha spesso sfiorato la vittoria contro squadre più blasonate o con roster più forti fisicamente, ma domenica al PalaMoncada ha dimostrato di saper contrastare questa inferiorità con il gioco di squadra, con un giro palla molto più rapido ed una difesa eccellente, basti pensare che fin qui nessuna squadra aveva concesso solamente 54 punti a Treviglio, al massimo Cantù ne aveva subiti 58 contro la Gruppo Mascio. Un altro dato importante arriva dalla fase offensiva, dove Agrigento risulta seconda solo all’Urania Milano per punti realizzati ed i primi due marcatori della squadra sono gli italiani Grande e Ambrosin, segno che c’è un grande sacrificio di squadra anche da parte degli americani Francis e Marfo che, partita dopo partita, stanno danno un contributo importante a coach Cagnardi e conquistando sempre più spazio, fiducia e consensi del pubblico, senza dimenticare l’inossidabile capitano Chiarastella, onnipresente in campo per la Fortitudo. Il morale è alto e la condizione fisica e atletica della squadra ottima, ma adesso arriva la trasferta infrasettimanale contro Piacenza, al PalaBanca andrà in scena l’11ma giornata di campionato; la Fortitudo, poi, domenica non giocherà, dovendo osservare il turno di riposo. Attualmente la squadra di coach Salieri ha 6 punti in classifica, 4 in meno di Agrigento.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

VANOLI BASKET CREMONA – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: mercoledì 7 dicembre, 20.30

Arbitri: Salustri, D’Amato, Morassutti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Fw3Agv

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Pensare a lungo termine significa cercare nel breve di migliorare ogni dettaglio, aggiungendo correttivi e togliendo quello che non funziona. Giocando partite ravvicinate si ha meno tempo per lavorare ed il riposo è parte attiva del programma, ma le indicazioni del campo sono numericamente maggiori e anche dall’ultima trasferta abbiamo tratto preziosi spunti”.

Note – Nessuna novità da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook ( https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI TRAPANI

Daniele Parente (allenatore) – “La sconfitta contro Torino ci deve insegnare che contro le squadre più attrezzate non puoi sbagliare nulla, devi rimanere concentrato 40 minuti e sono importanti le responsabilità individuali. La Vanoli è la candidata numero 1 alla promozione, ha un roster di primissimo livello che concilia talento e fisicità. Giocheremo in un campo molto caldo con una tifoseria competente. Da parte nostra non abbiamo nulla da perdere e vogliamo giocarci le nostre chance”.

Vincenzo Guaiana (giocatore) – “Purtroppo la classifica non è delle migliori. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando duro giorno dopo giorno per raggiungere questo scopo. A Cremona proveremo a dare filo da torcere ai nostri avversari e, sebbene tutti i pronostici ci diano per spacciati, vogliamo provare a conquistare i due punti”.

Note – 11ª giornata di andata.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT).

KIENERGIA RIETI – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: mercoledì 7 dicembre, 21.00

Arbitri: Chersicla, Gagliardi, Centonza

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3P3I45D

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Torino è una delle migliori squadre del girone. Viene da due successi consecutivi importanti, e sicuramente non c’è molto tempo per prepararla trattandosi di un turno infrasettimanale. L’obiettivo è quello di fare una partita di energia per ritornare al successo davanti al nostro pubblico. Dalla gara con l’Urania ci portiamo un miglioramento in attacco. Dobbiamo sistemare quei piccoli dettagli in difesa che faranno la differenza”.

Marco Timperi (giocatore, ala) – “Torino è una squadra forte e completa. Sappiamo che sarà una partita difficile, e dobbiamo provare a rimanere attaccati fino alla fine per portarla a casa. Loro vengono da un buon momento. È una squadra molto fisica, dovremmo limitare i loro giocatori sottocanestro e puntare sulla difesa. Nelle ultime partite siamo stati un po’ deficitari in questo fondamentale, deve tornare ad essere il nostro marchio di fabbrica”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; differita giovedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La gara contro Torino viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “È una partita che mostra le tipiche insidie di un turno infrasettimanale in trasferta, per il quale si riduce il tempo per prepararsi e quindi bisogna spostare un po’ l’abitudine e la routine di preparazione, specialmente venendo da un’altra trasferta lunga a Trapani. Rieti è in un momento difficile e particolare, anche se con l’Urania ha dato segnali di assoluto recupero, restando in partita fino alla fine. Ci aspettiamo quindi una squadra con un morale diverso rispetto a qualche giorno fa. È una squadra particolare, con diversi giocatori di uno contro uno, con atletismo, forse con meno ordine e letture ma comunque giocano con intensità, sono tosti e aggressivi, non si tirano mai indietro dal punto di vista della fisicità. Sarà molto importante anche il nostro recupero fisico arrivando alla partita, considerando che abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto agli avversari”.

DeMario Mayfield (giocatore) – “Domani sera (mercoledì, ndr) sarà una trasferta molto dura per noi. Come squadra sappiamo quanto sia importante la partita di domani e lo staff ci ha preparato nel migliore dei modi, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Franco Ciani.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

