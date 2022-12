Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 13^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Si conclude il girone di andata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West con le gare della 13^ giornata, in programma domenica 18 dicembre. La sfida tra Urania Milano e Reale Mutua Torino definirà la quarta e ultima qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia Serie A2: già ammesse Acqua S.Bernardo Cantù, Vanoli Cremona e Gruppo Mascio Treviglio.

Domenica 18 dicembre, ore 17.00

Piacenza: UCC Assigeco-2B Control Trapani

Domenica 18 dicembre, ore 18.00

Milano: Urania-Reale Mutua Torino

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-Novipiù Monferrato Basket

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Ferraroni Juvi Cremona

Rieti: Kienergia-Gruppo Mascio Treviglio

Latina: Benacquista Assicurazioni-E Gap Stella Azzurra Roma

Riposa: Vanoli Basket Cremona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 20 10 1 Vanoli Basket Cremona 20 10 2 Gruppo Mascio Treviglio 16 8 3 Urania Milano 12 6 5 Reale Mutua Torino (-3 punti) 11 7 4 UCC Assigeco Piacenza 10 5 6 Novipiù Monferrato Basket 10 5 6 Moncada Energy Agrigento 10 5 6 Benacquista Assicurazioni Latina 10 5 6 2B Control Trapani 8 4 7 Kienergia Rieti 6 3 7 Ferraroni Juvi Cremona 6 3 8 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 10

COPPA ITALIA A2, LA SITUAZIONE ALLA VIGILIA DELL’ULTIMA DI ANDATA

Alla vigilia della 13^ e ultima giornata del girone di andata di Serie A2 Old Wild West ecco la situazione ai fini della qualificazione per i quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 2023 Old Wild West: https://bit.ly/3BFUCe7. Sono ammesse ai quarti, che si giocheranno in gara unica in casa delle migliori due squadre di ogni raggruppamento, le prime quattro dei due gironi (Verde e Rosso) al termine dell’andata.

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 18 dicembre, 17.00

Arbitri: Dori, Pecorella, Cassinadri

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3V21IQM

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capo allenatore) – “Trapani ha molta stazza e fisicità vicino a canestro, noi lì dovremo reggere il confronto. È una squadra molto attrezzata e il trio Mollura, Stumbris e Carter garantisce rimbalzi, punti e tanto atletismo. Poi dobbiamo essere bravi a limitare le penetrazioni e le incursioni di Massone, che da noi ha fatto molto bene e sta proseguendo ancora meglio a Trapani. Non dimentichiamoci che loro hanno anche Romeo, che l’anno scorso contro di noi fece 30 punti. È una squadra che ha una rotazione a otto, siamo consapevoli che sarà una partita molto difficile e vogliamo assolutamente dare continuità alle due vittorie con Agrigento e JuVi Cremona”.

Gherardo Sabatini (giocatore) – “Contro Trapani per noi sarà una partita fondamentale, perché avremo la possibilità di finire il girone d’andata con 6 vittorie e 6 sconfitte, che era l’obiettivo minimo che ci eravamo prefissati, consci di aver lasciato qualche punto per strada per alcuni nostri demeriti. Ora siamo in un buon momento, abbiamo ritrovato fiducia e siamo consapevoli che abbiamo tutte le carte in regola per continuare la striscia positiva di vittorie”.

Note – Coach Stefano Salieri dovrà ancora fare a meno di Lorenzo Galmarini, alle prese con la riabilitazione post-intervento. Anche Lorenzo Querci, alle prese con un’influenza, non sarà a disposizione dello staff tecnico. Per i bianco-rosso-blù è l’occasione di riabbracciare Federico Massone, a Piacenza nella stagione 2020/21.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “L’aver vinto una partita non ci deve far distogliere lo sguardo dal nostro percorso di crescita quotidiana. Domenica andremo a Piacenza, una squadra che ha vissuto delle difficoltà, ma che sta attraversando un buon momento di forma. La squadra di Salieri ha un pacchetto esterni che non ha nulla da invidiare alle prime della classe e la coppia Usa è tra le migliori della categoria. Se a questi aggiungiamo un giocatore dal talento di Pascolo, avremo la cifra delle difficoltà che affronteremo. Dobbiamo però affrontare questa sfida credendo nei nostri mezzi e nella possibilità di vittoria”.

Myles Carter (giocatore) – “Siamo contenti di essere tornati a vincere davanti al nostro pubblico e di aver finalmente regalato una gioia ai nostri tifosi: vogliamo continuare questo trend positivo. Giocheremo l’ultima giornata di andata e dobbiamo chiudere al meglio per allontanare il più possibile la zona bassa della classifica. Piacenza ha 2 punti in più di noi e ce la metteremo tutta a metterli in difficoltà”.

Note – 13ª giornata di andata. Federico Miaschi è un ex della sfida.

Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz)

URANIA MILANO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Dionisi, Bertuccioli, Roiaz

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VZz6cz

QUI URANIA MILANO

Giddy Potts (giocatore) – “Domenica affronteremo una grande sfida, contro una squadra importante e molto ricca di talento. Torino è profonda e con tanti giocatori pericolosi, una delle migliori del torneo sicuramente. Stiamo preparando la gara al meglio, con molta intensità negli allenamenti. Spetterà a noi tirare fuori il massimo del nostro carattere, servirà una partita di grandissima concentrazione e durezza mentale. Qualità che tutto il gruppo ha e che vogliamo mostrare ai tifosi Wildcats, sperando di regalare loro una bella vittoria”.

Note – Niente da segnalare.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Partita estremamente importante, è sostanzialmente uno scontro diretto con la squadra vincente che accederà alla Coppa Italia. Inoltre, si può parlare di scontro diretto anche in previsione della fase a orologio, visto che si tratta di due squadre che potrebbero contendersi il piazzamento nello stesso girone della seconda fase. I recenti risultati dicono che noi non siamo in un eccellente momento, abbiamo avuto ulteriori brutte notizie in questi ultimi giorni ma non siamo qui a ricordare i problemi, siamo qui per pensare alle opportunità, alla possibilità di giocare una nuova partita nel modo giusto cercando di ottenere un risultato positivo, e quindi di chiudere la prima metà con il raggiungimento di un traguardo che può darci una chiave di lettura importante di questa prima metà di campionato”.

Federico Poser (giocatore) – “Domenica vogliamo tornare alla vittoria, dopo le due sconfitte consecutive, così da poter chiudere al meglio il girone d’andata e guadagnarci la qualificazione alla Coppa Italia”.

Note – Non saranno della partita Iris Ikangi e Federico Avino, alle prese con i rispettivi infortuni.

La gara sarà in diretta su LNP Pass.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Mottola, Ugolini

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Wobmyf

QUI AGRIGENTO

Giacomo Cardelli (assistente allenatore) – “Nell’ultima partita del girone di andata affrontiamo Monferrato, squadra con elevato talento offensivo che ha nel proprio roster un perfetto mix di esperienza e gioventù. Arrivando loro dalla vittoria contro l’Urania Milano, troveremo una squadra affamata che proverà a strappare la vittoria in ogni modo. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e vogliamo farci trovare pronti; la chiave sarà l’intensità e la fisicità che riusciremo a mettere in campo per tutti i 40 minuti. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e vogliamo chiudere con una vittoria il girone di andata”.

Note – Sfida apertissima in casa Fortitudo Agrigento, arriva al PalaMoncada Monferrato Basket di coach Andrea Valentini, con entrambe le squadre a pari punti a quota 10, per l’ultima giornata del girone di andata. Si gioca domenica alle ore 18.00; la squadra di coach Cagnardi ha perso il treno per la Coppa Italia ma vincendo domenica contro Monferrato e giovedì il derby contro Trapani tornerebbe nelle zone alte della classifica. Monferrato viene da una vittoria su Milano ed una sconfitta contro Treviglio, la Fortitudo al contrario ha vinto contro quest’ultima e perso contro i milanesi, un trend opposto che mette contro due squadre molto preparate e che daranno battaglia sin dall’inizio. La Fortitudo è reduce dalla sosta di domenica scorsa, avendo dovuto osservare il turno di riposo.

Diretta streaming su LNP Pass.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (vice allenatore) – “Domenica sarà una partita interessante, contro un avversario che torna in A2 dopo due stagioni, e dopo aver vinto il campionato di B. Agrigento gioca una pallacanestro particolare e differente rispetto alla media, con grande ritmo, grande gioco senza palla e intensità difensiva. Sul loro campo riescono ad esprimersi al meglio. Dovremo farci trovare pronti e approcciare la partita in modo un po’ diverso dalle altre”.

Luca Valentini (giocatore) – “Affrontiamo una partita difficile con una squadra ben allenata, che ha un gruppo ben coeso e che gioca insieme da diversi anni. Dovremo essere bravi a mantenere l’energia e l’entusiasmo espresso domenica contro Milano sapendo che per noi, questa partita e le altre due seguenti saranno fondamentali per impostare l’andamento del nostro campionato”.

Note – Nulla da segnalare.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Pala Fit Line Desio, Desio (Mb)

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Yang Yao, Centonza, Luca Attard

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Fub4PL

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Ci attende una sfida delicata contro un avversario che non possiamo permetterci di sottovalutare. Ricadere negli errori che abbiamo fatto nel match contro la Stella Azzurra Roma sarebbe imperdonabile. La JuVi Cremona è una squadra di buon livello, che nel derby infrasettimanale ha dato del filo da torcere alla Vanoli. Sì, hanno perso Brayon Blake per infortunio, ma hanno delle ottime individualità. Noi pensiamo una partita alla volta, vogliamo chiudere bene il girone d’andata”.

Stefan Nikolic (giocatore) – “Veniamo dalla bella vittoria di Torino, che vale doppio perché è una squadra d’alta classifica. Era come una partita dei playoff. Abbiamo una striscia di otto vittorie di fila, ma la partita più importante è sempre quella che bisogna ancora giocare, quindi domenica con la JuVi”.

Note – Tutti disponibili in casa canturina.

Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Domenica ci presentiamo al cospetto di una delle regine del campionato, sicuramente forte e la più talentuosa, adorano correre e quindi sarà importante non concedere loro questo modo di giocare; quindi, da parte nostra, pur sapendo di non essere in perfette condizioni fisiche, causa assenze e tutti i guai che stiamo attraversando, andremo ad onorare l’impegno”.

Note – Assenti Brayon Blake per infortunio al ginocchio sinistro ed Eugenio Fanti per un problema muscolare.

Diretta streaming su LNP Pass.

KIENERGIA RIETI – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Dove: PalaSojouner, Rieti

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Perocco, Picchi

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3FT8KTS

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Treviglio è una delle formazioni più forti di tutta la A2. Viene a Rieti dopo una grande vittoria con la Vanoli Cremona. Noi però ritorniamo a giocare in casa dopo il successo contro Torino e vogliamo provare a fare un altro scalpo importante. Abbiamo provato a caricare un po’ con il lavoro fisico approfittando della pausa, per avere più benzina in questo fine anno; ci stiamo allenando consapevoli che la gara sarà tostissima, ma cercheremo di prendere la positività dalla vittoria contro Torino per provare a dare un’altra gioia ai nostri tifosi”.

Lucas Maglietti (giocatore, playmaker) – “Conosciamo perfettamente Treviglio, è una squadra forte e molto lunga. Siamo pronti per la sfida di domenica, ci siamo allenati bene questa settimana. Dal successo contro Torino ci portiamo dietro l’intensità vista in campo, fondamentale per i due punti; secondo me sarà la chiave della partita. Dobbiamo provare a fare le cose che stiamo preparando nel modo migliore, e dobbiamo avere massima attenzione in difesa”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21 su RTR, canale 177 del digitale terrestre.

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “La Npc Rieti ha dovuto fronteggiare un’emergenza importante con l’infortunio di Geist che ha dovuto saltare parecchie partite; con il suo rientro e con l’inserimento in corsa di Davide Bonacini, la squadra ha un’identità precisa, fatta di grande aggressività ed energia difensiva accompagnate da imprevedibilità e talento offensivo. Lo certifica il recente successo interno con Torino. Per noi, un elemento chiave sarà la capacità di mantenere lucidità offensiva sui 40 minuti per affrontare le trappole difensive di coach Ceccarelli, che ha trasmesso un importante livello di mentalità e solidità alla squadra. Al tempo stesso dovremo limitare il loro contropiede e la loro velocità. Sarà cruciale controllare i rimbalzi”.

Santiago Corona (giocatore) – “La trasferta a Rieti è molto importante per noi, perché vincere sul difficile campo della Npc significherebbe tornare a fare bottino lontano dal PalaFacchetti e dare continuità alla striscia di partite vinte in casa. Vogliamo concludere il girone di andata e l’anno con una gara solida, cercando di conquistare i due punti per confermare la nostra crescita di squadra”.

Note – La sfida tra Blu Basket e Npc torna dopo due stagioni di assenza: negli 8 precedenti (tra il 2016 e il 2020, sempre in A2) il bilancio è di 5-3 a favore dei biancoblù, che al PalaSojourner hanno vinto solo una volta: il successo trevigliese (76-83) del 29 ottobre 2017 fu l’ultima panchina in casa reatina per Luciano Nunzi, sostituito poi da Alessandro Rossi. L’attuale coach della Gruppo Mascio, Alex Finelli, è invece reduce dal campionato di Serie B alla guida della Real Sebastiani Rieti: l’anno scorso le sfide con il quintetto allenato dal romagnolo Gabriele Ceccarelli hanno visto prevalere la Npc in Supercoppa (85-82) e all’andata (64-66), mentre il tecnico bolognese ha vinto la gara di ritorno (62-82).

La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati)

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – E-GAP STELLA AZZURRA ROMA

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 18 dicembre, 18.00

Arbitri: Foti, Gagno, Giovannetti

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Fv0OH6

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Dobbiamo affrontare questa partita senza guardare alla classifica, perché ci troveremo di fronte una formazione composta da giocatori esperti, che ha acquisito ulteriore forza con l’innesto dell’americano Samuel Givens, anche lui esperto della categoria vista la sua precedente esperienza a Ravenna due anni fa, dove è stato uno degli elementi più importanti”.

Ivan Alipiev (giocatore) – “Non importa contro chi giochiamo, l’unica cosa che cambia sono le nostre tattiche. La posizione in classifica della Stella Azzurra non significa nulla, il fatto che abbiano perso molte partite non significa che siano una cattiva squadra, hanno portato addirittura Cantù a giocarsi la partita all’ultimo possesso del supplementare, il che non è facile. Dobbiamo evitare di sottovalutarli e giocare come abbiamo fatto finora, soprattutto come abbiamo fatto in casa. Abbiamo difeso bene le mura amiche in questo girone di andata, e credo che se seguiamo i nostri schemi e le nostre tattiche avremo una buona chance di vincere”.

Note – Assente Alberto Cacace infortunato.

La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento).

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “Dopo la trasferta di Cantù ci apprestiamo ad un’altra gara fuori casa, dove ci aspetta una partita intensa. Quella di Latina è una squadra con equilibri consolidati. Le due ‘combo’ Rodriguez e Lewis garantiscono imprevedibilità e talento; completa poi la squadra un poker di ali e centri di tutto rispetto per questo campionato, con Fall, Cicchetti e Moretti a disporre del giusto mix di esperienza e atletismo. Alipiev è invece lo swingman della squadra, in grado di segnare con percentuali altissime. Torniamo a giocare dopo dieci giorni dalla trasferta di Cantù dove abbiamo dimostrato ancora una volta i progressi fatti: scenderemo in campo con lo stesso desiderio di competere per 40 minuti e portare a casa la vittoria”.

Roberto Rullo (giocatore) – “Non vogliamo fare calcoli o guardare la classifica, ma solo pensare a noi stessi: le diverse gare concluse in volata ci hanno mostrato i miglioramenti nelle prestazioni, ma ora dobbiamo tradurli in punti in ogni occasione possibile, al di là dell’avversario che ci ritroviamo di fronte”.

Note – Roberto Rullo, ora Stella Azzurra Roma, ex Latina Basket. Abdel Fall e Yancarlos Rodriguez, ora Latina Basket, ex Stella Azzurra Roma.

Diretta in streaming su LNP Pass.

