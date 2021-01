Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 14^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Quattordicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde. Anticipo sabato 23 gennaio tra Urania Milano e Assigeco Piacenza, altre cinque gare domenica 24. Torino-Tortona rinviata a mercoledì 3 marzo.

Sabato 23 gennaio, ore 20.30

Milano: Urania-UCC Assigeco Piacenza

Domenica 24 gennaio, ore 12.00

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-Staff Mantova

Domenica 24 gennaio, ore 18.00

Biella: Edilnol-Agribertocchi Orzinuovi

Verona: Tezenis-Novipiù JB Monferrato

Trapani: 2B Control-BCC Treviglio

Udine: Apu Old Wild West-WithU Bergamo

Mercoledì 3 marzo, ore 19.00

Torino: Reale Mutua-Bertram Tortona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 22 11 0 Agribertocchi Orzinuovi 14 7 3 Apu Old Wild West Udine 14 7 4 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 12 6 4 UCC Assigeco Piacenza 12 6 4 Reale Mutua Torino 10 5 3 Urania Milano 10 5 5 Novipiù JB Monferrato 10 5 5 Tezenis Verona 8 4 5 Staff Mantova 8 4 6 2B Control Trapani 8 4 7 BCC Treviglio 6 3 6 Edilnol Biella 4 2 8 WithU Bergamo 0 0 9

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

LE PARTITE

URANIA MILANO – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 23 gennaio, 20.30

Arbitri: Wassermann, Calella, Morassutti

Andata: 101-96 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/363fWKy

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Partita molto complicata contro un avversario in fiducia ed in grande forma. Dobbiamo completamente dimenticarci della gara vinta in Supercoppa, ed in parte anche della sfida di andata, Piacenza è una squadra diversa. Ancora più completa, ricca di talento e conscia delle proprie qualità, non è affatto casuale la loro scalata in classifica. Sanno farti male in molti modi diversi: dalle scorribande di McDuffie alla versatilità di un Carberry sempre più in crescita, senza dimenticare l’esperienza di un super veterano come Formenti e la presenza importante di Molinaro in area colorata”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Affrontiamo Milano per la terza volta, dopo la Supercoppa e il campionato e l’idea è di vedere quanto siamo distanti da loro e quanto siamo cresciuti in consapevolezza nell’affrontare una squadra solida, che ha due grandi certezze nella coppia americana che dovremo cercare di contenere. Non dobbiamo assolutamente dimenticare anche un giocatore come Stefano Bossi, determinante per la loro alchimia di gioco. La nostra partita dovrà necessariamente passare attraverso una prestazione difensiva molto importante, che possa aiutarci a confermare il nostro buon momento. L’Urania arriva da una vittoria importante fuori casa, ma noi andiamo a Milano con la forza e la consapevolezza di potercela giocare: sarà importantissimo dimostrare durezza mentale per tutto l’arco della gara”.

Tobin Carberry (giocatore) – “L’Urania ha un gruppo di giocatori molto forte. Forse non c’è il giocatore che spicca su tutti gli altri, ma vincono grazie alla forza del collettivo. Lo abbiamo visto nelle due partite che abbiamo giocato contro di loro. Da queste due gare dobbiamo prendere quanto di buono eravamo riusciti a fare per provare a vincere. Veniamo da un buon momento: quattro vittorie consecutive sono sicuramente importanti, ma non significa che dobbiamo fermarci. Stiamo lavorando ancora più duramente per confermare quanto mostrato negli ultimi turni”.

Note – L’Assigeco affronta ancora una volta da avversari Stefano Bossi, transitato a Piacenza nel 2018/19 e coach ‘Cece’ Riva, che all’Assigeco è stato prima assistente e poi capo allenatore della prima squadra.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO – STAFF MANTOVA

Dove: PalaFantozzi, Capo d’Orlando (Me)

Quando: domenica 24 gennaio, 12.00

Arbitri: Caforio, Bartolomeo, Mottola

Andata: 70-81

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3qNCqrb

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Non dobbiamo assolutamente trarre niente di negativo dall’ultima partita. Dobbiamo riprendere il discorso da dove lo avevamo lasciato nell’ultima partita giocata in casa. Affrontiamo la squadra che probabilmente nel girone di andata ci ha fatto giocare peggio, impedendoci di correre. Vogliamo giocare la nostra pallacanestro, aggressivi sui 28 metri, non permettere a Mantova di impacchettare l’area, cercare di essere bravi ad allargare il campo e a prenderci buonissime soluzioni di 1 contro 1 avendo fiducia in tutto quello che dobbiamo fare. La crescita passa anche attraverso l’aspetto difensivo e anche da questo punto di vista proveremo a farci forte dell’esperienza della prima partita contro di loro, per essere più bravi a creare contromosse”.

Note – Out Tommaso Tintori e Simone Bellan.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

QUI MANTOVA

Matteo Ferrara (giocatore) – “Domenica dovremo affrontare la partita con la mentalità avuta nel primo tempo contro Piacenza. Siamo una squadra che quando riesce a difendere bene e poi corre in contropiede riesce a produrre molto, quindi dovremo rimanere sul pezzo sulla difesa e sulle piccole cose che fanno la differenza. Capo d’Orlando sta giocando molto bene e la classifica lo dimostra. I loro due americani stanno facendo un campionato clamoroso. Loro vorranno imporre il loro ritmo e giocano molto correndo veloce in transizione. Quindi dovremo limitare il loro ritmo e imporre invece la nostra fisicità”.

Note – Nessun infortunio.

Media – Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sul Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

EDILNOL BIELLA – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Dionisi, De Biase, Doronin

Andata: 64-93

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3izAKPb

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Andiamo ad affrontare una delle due squadre più in forma del campionato e ci arriviamo dopo una vittoria e soprattutto una prestazione estremamente convincente con Udine. Abbiamo la convinzione che possiamo fare uno step di crescita. La chiave di questa gara sarà a livello difensivo: dobbiamo saper resistere alle loro folate offensive, ai loro contropiedi e alla capacità dei loro tiratori. Se saremo bravi per quaranta minuti a restare nel piano partita potrà essere una gara importante per noi. Abbiamo qualche problema dal punto di vista fisico, ma proveremo ad andare oltre le nostre difficoltà cercando di tirare fuori il 110%”.

Note – Qualche acciacco fisico per i rossoblù che lo staff medico proverà a risolvere entro domenica.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su Radio City, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in diretta su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, e in differita lunedì 25 gennaio alle ore 21.00.

QUI ORZINUOVI

Marco Rupil (giocatore, guardia) – “Affrontiamo Biella, una squadra giovane, ma con tanto talento e che, se in giornata, può essere davvero difficile da fermare. Una gara a cui noi dobbiamo presentarci pronti mentalmente cercando di scendere sul parquet con l’approccio che abbiamo avuto nel secondo tempo della partita di lunedì contro Capo d’Orlando”.

Note – L’Agribertocchi Orzinuovi scende in campo contro Biella nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. Durante la settimana la società orceana ha rescisso il contratto con il centro Kurt Cassar ed inserito nel roster l’ala forte camerunense di formazione italiana Joel Fokou, proveniente dalla Stella Azzurra Roma. Tante le storie che intrecciano queste due società dove, tra le fila orceane, saranno presenti tre ex di tutto rispetto. Coach Fabio Corbani si è seduto sulla panchina piemontese durante il biennio 2013-2015, condividendo tale esperienza con Damian Hollis, con cui ha messo in bacheca una Coppa Italia LNP nel 2014. È un incrocio importante, a livello affettivo ed emotivo, anche per Alessandro Muzio. Il direttore sportivo di Orzinuovi ha difeso i colori di Biella, in qualità di playmaker, nel lustro 1994-1999 vincendo due campionati.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

TEZENIS VERONA – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Capurro, Almerigogna

Andata: 87-93

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3qVpSOD

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Riprendiamo il campionato dopo lo stop forzato di domenica scorsa e, nella stranezza di questa stagione, iniziamo il girone di ritorno con ancora quattro partite del girone di andata da giocare. Incontriamo una squadra forte, dall’altissimo potenziale offensivo. Recuperano Redivo e sappiamo sulla nostra pelle quanto questo giocatore sia importante nell’economia della sua squadra. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata e continuare la nostra rincorsa in campionato, sapendo che l’aggressività difensiva e la lotta ai rimbalzi saranno aspetti fondamentali per conquistare una vittoria importante”.

Giga Janelidze (giocatore) – “È molto strano giocare a distanza di un mese le gare di andata e ritorno. Sicuramente vogliamo vendicare la sconfitta rimediata nel match a Casale, quando loro segnarono con il 68% da tre punti. Siamo ancora arrabbiati per quella gara, ora vogliamo ribaltare la situazione con il match a casa nostra, anche per quanto riguarda la differenza canestri che ci permetterebbe di mettere un’altra squadra dietro di noi in classifica. Le ultime vittorie ci hanno dato un po’ di serenità e più energia per lavorare meglio. Vogliamo continuare nella nostra striscia vincente, abbiamo tante partite in poco tempo e dobbiamo sfruttarle per risalire la classifica”.

Note – Prosegue lo stop per Guido Rosselli. Anche l’ultimo controllo con tampone molecolare naso-faringeo ha dato esito positivo. Prima presenza a referto in regular season per Giovanni Pini dopo l’intervento di rimozione dell’ernia discale. Continuano ad essere monitorate le condizioni di Lorenzo Caroti, il suo eventuale utilizzo sarà valutato in avvicinamento al match.

Media – Diretta sul digitale terrestre e in streaming per la gara dell’AGSM Forum tra Tezenis Verona e JB Novipiù Casale. Il match sarà trasmesso sul DTT da Telenuovo (canale 117) e in streaming su LNP Pass.

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (Allenatore) – “Andiamo a giocare una partita durissima, sul campo di una delle squadre che da sempre è considerata una delle favorite alla vittoria finale. Ha avuto un momento di rodaggio allungato all’inizio del campionato, ma che adesso sta dimostrando quale e quanta è la qualità che nel roster. Quindi ci troviamo al cospetto di un grande team e sarà una partita complicatissima, al pari di quella contro Tortona”.

Simone Tomasini (giocatore) – “Verona è una squadra lunga che è stata costruita per vincere. Nel roster ci sono elementi sia italiani che stranieri che hanno una grandissima esperienza in Italia ed in Serie A2. Noi andremo a Verona per cercare di fare la nostra partita, consapevoli che comunque sarà una partita difficile”.

Note – Assente solo Daniel Donzelli, ancora alle prese con il suo infortunio.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS.

2B CONTROL TRAPANI – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Maschio, Di Toro, Praticò

Andata: 83-87

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3qLYCSe

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “La vittoria contro Bergamo ci è servita per scrollarci di dosso molta pressione ma ci sono ancora tante cose da migliorare. Treviglio all’andata ci ha battuto, è una squadra con un enorme potenziale offensivo e dovremo alzare il nostro livello difensivo per stare al loro passo. D’altro canto tutte le partite sono difficili e noi dobbiamo dare continuità al nostro percorso di crescita”.

Bogdan Milojevic (giocatore) – “Sono felice di aver esordito, di aver segnato e di aver aiutato la squadra a conquistare i due punti. Sono consapevole che ancora devo inserirmi al meglio ma mi farò trovare sempre pronto ogni qualvolta il coach avrà bisogno del mio apporto. Treviglio sarà un avversario ostico ma io voglio continuare a vincere”.

Note – Non sarà presente Nwohuocha.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Giochiamo contro una squadra che è riuscita a sbloccarsi dopo una serie di sconfitte date anche da diversi problemi fisici e da assenze pesanti. Domenica ha vinto una partita molto importante sia in termini di classifica che di fiducia, perciò troveremo una squadra pronta ad affrontare al meglio la sfida. Noi arriviamo con grande determinazione, anche se stiamo passando un momento difficile per quanto riguarda i risultati. I ragazzi stanno lavorando in palestra con grande attenzione, attenzione che dovremo portare anche all’interno della partita”.

JJ Frazier (giocatore, playmaker) – “Trapani è una buona squadra, tra le migliori nel nostro girone, una delle 5-6 squadre in questa categoria più forti. Dovremo giocare duro e fare un’ottima partita. Abbiamo perso quattro gare di fila, lo sappiamo, ma siamo una buona squadra anche noi. Dobbiamo giocare una partita alla volta, giocare meglio che possiamo e si sistemerà tutto. Stiamo lavorando davvero tanto. Anche se perdiamo alcune partite, ci alleniamo il più forte possibile. Ora che stiamo tutti meglio ed in forma penso che vedrete chi siamo. Dopo aver vinto e perso alcune partite, ora possiamo davvero costruire la nostra squadra per il futuro”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Gara in diretta su LNP Pass. “Orabasket” torna sul grande schermo, precisamente su SeilaTv – canale 216 digitale terrestre e – in streaming e on-demand – sulla webtv www.seilatv.tv il lunedì sera. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram di Blu Basket Treviglio.

APU OLD WILD WEST UDINE – WITHU BERGAMO

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Moretti, Maffei, Barbiero

Andata: 76-59

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/39UvJg3

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistant coach) – “Dopo la sconfitta di Biella, la terza consecutiva, abbiamo ricominciato a lavorare con serietà e impegno, come ogni settimana dall’inizio della preparazione. Adesso abbiamo l’occasione di poter rialzare la testa, contro la Withu Bergamo. Il nostro obiettivo è riprendere subito il percorso in questo campionato, in vista del tour de force che ci attende a febbraio”.

Matteo Schina (giocatore) – “La squadra ha reagito positivamente alla sconfitta di Biella. Abbiamo lavorato principalmente sulle percentuali di tiro che domenica scorsa sono state abbastanza carenti, aggiungendo un paio di allenamenti con l’intento di ritrovare la fiducia necessaria per affrontare i prossimi impegni. Non dovremo fare l’errore di sottovalutare Bergamo, che arriverà a Udine senza vittorie, ma la classifica è bugiarda da questo punto di vista”.

Note – In settimana sono rientrati in gruppo Joseph Mobio e John Paul Agbara. Ancora indisponibili, invece, Andrea Amato (lombalgia) e Riccardo Azzano (Covid-19).

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 DTT per il Friuli Venezia Giulia). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI BERGAMO

Gianluca Petronio (General Manager) – “Ci aspetta una gara tosta contro una compagine costruita per ambire a risultati eclatanti. Abbiamo perso con tutti, competendo quasi sempre alla pari, la sola sconfitta con Udine all’andata invece non ha lasciato dubbi sullo strapotere del vincitore. Sappiamo che vengono da un periodo forzatamente difficoltoso causa Covid e da una sconfitta che non può che avere aumentato il loro livello di concentrazione e rivalsa. Noi siamo consapevoli di un netto miglioramento delle nostre prestazioni, ma non è stato ancora abbastanza per vincere. Scendiamo quindi al Carnera con molto rispetto, ma grande determinazione e voglia di invertire un trend così negativo. Lo dobbiamo alla Società ed a quanti ci supportano con grande passione ed affetto”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Calvani.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Bergamo Basket 2014 (@bergamobasket2014). Copertura della gara su tutti i canali social della Società (Facebook, Twitter, Instagram).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West