Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 16^ giornata nel girone Verde

Sedicesima giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, terza di ritorno. Tutte le gare si giocano domenica 31 gennaio.

Domenica 31 gennaio, ore 16.00

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Domenica 31 gennaio, ore 17.00

Bergamo: WithU-BCC Treviglio

Domenica 31 gennaio, ore 18.00

Udine: Apu Old Wild West-Staff Mantova

Voghera: Bertram Tortona-2B Control Trapani

Verona: Tezenis-Urania Milano

Piacenza: UCC Assigeco-Agribertocchi Orzinuovi

Torino: Reale Mutua-Edilnol Biella

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 24 12 0 UCC Assigeco Piacenza 16 8 4 Agribertocchi Orzinuovi 16 8 4 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 5 Novipiù JB Monferrato 14 7 5 Apu Old Wild West Udine 14 7 6 Urania Milano 12 6 6 Reale Mutua Torino 10 5 3 Tezenis Verona 10 5 6 BCC Treviglio 8 4 7 Staff Mantova 8 4 8 2B Control Trapani 8 4 9 Edilnol Biella 6 3 9 WithU Bergamo 2 1 9

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

BERGAMO-TREVIGLIO IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della stagione di Serie A2 Old Wild West 2020-2021. L’accordo consente agli appassionati di seguire le dirette del campionato in chiaro, sulla piattaforma Digitale Terrestre MS Sport (visibile sulle seguenti frequenze regionali: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185), e sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel. Le voci che accompagnano la stagione televisiva della Serie A2 sono quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, coppia già consolidata nelle ultime stagioni e certamente tra le più preparate ed autorevoli del panorama. LNP Pass, che mantiene l’esclusiva delle dirette streaming, da quest’anno propone anche per i propri abbonati l’identico prodotto realizzato per la gara della settimana. Domenica 31 gennaio in diretta su MS Sport e MS Channel il derby lombardo del girone Verde tra WithU Bergamo e BCC Treviglio, dal PalaAgnelli di Bergamo, con inizio alle ore 17.00.

LE PARTITE

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 31 gennaio, 16.00

Arbitri: Masi, Wassermann, Miniati

Andata: 82-100

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3j2bykr

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Se il buongiorno si vede dal mattino per noi sarà una partita filosoficamente durissima contro un avversario che fa della teoria cestistica un punto di forza inossidabile, quasi come se fosse un concetto hegeliano”.

Note – Assenti Daniel Donzelli e Fabio Valentini, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Dobbiamo prendere la gara contro Tortona come un insegnamento. Per un gruppo giovane ci sta di prendere un’imbarcata, cosa finora mai successa, in una partita in cui non ti riescono le giocate giuste. Siamo scesi in campo come se non ci sentissimo in grado di poter giocare la nostra pallacanestro. Non siamo stati pronti e questo a testimonianza del fatto che ci manca un po’ di lavoro da fare per poter competere a certi livelli. Ma non siamo assolutamente spaventati, il focus è già alla prossima partita di domenica contro Casale Monferrato”.

Note – Out Tommaso Tintori.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass.

WITHU BERGAMO – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: domenica 31 gennaio, 17.00

Arbitri: Foti, Chersicla, Spessot

Andata: gara non disputata, rinviata a giovedì 4 marzo (ore 20.30)

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2YoP5EE

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Come detto diverse volte, il nostro campionato è iniziato qualche giornata fa, non con il successo di Udine. Siamo sempre arrivati a giocarci le gare nell’ultimo periodo, e questo mi ha dato fiducia; non sempre però è stato facile tenere alta la fiducia dei ragazzi, perché il risultato finale è condizionante. Ma sono stati bravi a non mollare mai, con la consapevolezza che il lavoro svolto in palestra rappresenta la strada giusta per arrivare al successo. Il derby è una gara che serve a mettere due punti in più in classifica, con l’aggiunta del valore ‘affettivo’ che ricopre la gara, sia per i tifosi che per i dirigenti. Ho anche grande fiducia per il prosieguo del campionato: ci sarà da gestire le forze nelle prossime settimane, e posso fare affidamento sulla nostra ‘panchina’, perché vedo tutti i ragazzi allenarsi duro in settimana e sono pronti per dare il loro contributo in campo, già da domenica”.

Note – Nessun problema di formazione per Calvani.

Media – Diretta su MS Channel e MS Sport. Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social di Bergamo Basket 2014 (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Abbiamo bisogno di ritrovare subito come gruppo l’energia, la compattezza soprattutto nei momenti difficili. Torniamo subito in palestra perché abbiamo una partita importante che ci aspetta tra due giorni, abbiamo un derby fuori casa. Abbiamo necessità di ritrovarci e soprattutto abbiamo bisogno di mettere due punti in classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv su MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) e in streaming su LNP Pass.

APU OLD WILD WEST UDINE – STAFF MANTOVA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Dionisi, Maschietto, Bramante

Andata: 99-81

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2MswAMV

QUI UDINE

Carlo Finetti (assistant coach) – “Quando si affronta una squadra che ha appena cambiato il capo allenatore per dare una scossa sia ad alcuni giocatori, che magari non stavano rispettando le aspettative di rendimento, sia all’ambiente, bisogna essere pronti di squadra e in maniera individuale a reagire a qualsiasi tipo di situazione nuova. Questa sarà una delle chiavi per vincere la partita di domenica. Oltre a questo, ci vorrà una grande compattezza e una gran voglia di uscire dalle difficoltà insieme, come abbiamo dimostrato a Piacenza. L’obiettivo sarà mantenere questa determinazione per quaranta minuti”.

Joseph Yantchoue Mobio (giocatore) – “Ci attende una gara molto aggressiva dall’inizio alla fine. Dobbiamo uscire da questo periodo negativo e il modo migliore ovviamente è conquistare una vittoria. Quindi sarà fondamentale iniziare la partita difendendo forte e rimanendo aggressivi su ogni pallone per quaranta minuti”.

Note – Oltre ad Andrea Amato non sarà a disposizione per il match con Mantova Vittorio Nobile, alle prese con una lesione di primo-secondo grado all’adduttore destro, rimediato nei primissimi minuti della sfida di mercoledì a Piacenza. Tra gli ex dell’incontro figurano Riccardo Cortese (bianconero da giugno 2018 a dicembre 2019) e l’attuale Direttore tecnico dell’Area sportiva dell’Apu OWW Udine Alberto Martelossi, head coach della Pallacanestro Mantovana dal 2015 al 2017.

Media – Diretta streaming su LNP Pass e su Udinese Tv (canale 110 DTT per il Friuli Venezia Giulia). Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Conoscendo il loro allenatore, un condottiero di razza, penso che non abbia importanza quante sconfitte hanno collezionato loro oggi. Hanno un allenatore di grande mentalità che sa come entrare nell’animo dei suoi giocatori. Mi aspetto quindi una Udine che farà di tutto per portare a casa la vittoria; una squadra aggressiva e arrabbiata, vogliosa di tornare a vincere. Sarà una battaglia all’ultimo sangue che mi aspetto da parte nostra, un atteggiamento altrettanto combattivo, sapendo appunto che i nostri avversari ci aspetteranno agguerriti. Mi aspetto allora una grande intensità sul campo di gioco, grandi contatti e agonismo. Questi sono gli elementi che condiscono i momenti come quelli che stiamo attraversando entrambi. Onestamente non mi aspetto una bella partita, credo sarà una gara ruvida e dovremo essere bravi a mantenere l’attenzione sempre fino all’ultimo secondo, per provare a portarcela a casa”.

Riccardo Cortese (giocatore) – “Siamo i primi che soffriamo questo momento di difficoltà. Prendiamo ora la scossa che ci darà il nuovo coach, per riportare sui giusti binari il campionato che è ancora lungo e si può fare ancora molto bene. Dobbiamo toglierci di dosso a livello mentale questa ‘scimmia’ della sconfitta che abbiamo addosso. Dobbiamo trovare serenità e risultato, Udine è una società molto ambiziosa. Anche loro ora non stanno attraversando un bel momento. Dobbiamo aggredire la partita e farla noi, soprattutto per 40 minuti, con costanza”.

Note – Nessun infortunio. Nella giornata di giovedì gli Stings hanno ufficializzato il nuovo allenatore, Gennaro Di Carlo, che sostituisce Emanuele Di Paolantonio.

Media – Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

BERTRAM TORTONA – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Terranova, Del Greco, Morassutti

Andata: 85-57

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3oraF60

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Abbiamo approcciato bene la gara con Capo facendo canestro con continuità e indirizzando l’incontro. La partita è stata ottima, così come le precedenti: vanno fatti i complimenti ai ragazzi che hanno limitato molto il gioco in velocità di Orlandina, che è devastante. La pausa forzata, involontariamente, ci ha aiutato perché con Torino qualcuno dei ragazzi forse non ci sarebbe stato. Avere qualche giorno in più ci è servito per inserire Raffaele Romano, che è venuto a darci una mano, e reinserire Alessandro Morgillo. Sono due ragazzi che ringrazio perché i loro minuti ci sono stati molto utili”.

Luca Severini (giocatore) – “Contro Capo siamo partiti forte in difesa e questo ci ha dato energia in attacco per tutta la partita. Siamo stati bravi a mettere in campo le cose preparate ed è arrivata una vittoria importante. Ora ci aspettano alcune partite in serie, non sarà facile prepararle: dovremo recuperare le energie in poco tempo per essere pronti a queste gare”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della gara sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “Contro Casale abbiamo sempre rincorso, a metà partita avevamo fatto 0/9 da 3 punti e questo ci ha innervositi molto. Nel finale siamo stati bravi a tornare sul -3 ma abbiamo forzato due conclusioni. Ci sono mancati i dettagli. Contro Tortona dovremo disputare la partita perfetta ed avere voglia di confrontarci con la prima della classe, che finora è stata semplicemente perfetta”.

Note – Non saranno presenti Nwohuocha, Spizzichini e Adeola.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

TEZENIS VERONA – URANIA MILANO

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Scrima, Pellicani

Andata: 75-72

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2Mga0XY

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “La vittoria di mercoledì con Orzinuovi ci ha dato carica ed entusiasmo, vogliamo riproporre quest’attitudine anche domenica contro Milano. Credo sia importante parlare della partita di mercoledì perché si è visto un bel cambiamento rispetto alla brutta prestazione contro Casale, con un livello di prestazione e di atteggiamento migliori. Sulle prestazioni stiamo ancora lavorando, non è facile farlo quando ti mancano giocatori di livello come Guido Rosselli, Giovanni Pini e Lorenzo Caroti. La partita contro Orzinuovi è stata un bel spartiacque, dopo Casale abbiamo lavorato sull’atteggiamento, non voglio più una squadra piatta; mi aspetto una gara dura anche contro Milano, anche dal punto di vista tecnico. Contro l’Urania abbiamo giocato due settimane fa e loro arrivano da una vittoria a Mantova. Hanno molti punti di forza tra cui la corsa in transizione di Langston, che anche all’andata ci ha messo in difficoltà, ma anche esterni di qualità come Bossi, Montano e Raivio. Loro, a livello difensivo, sono molto tosti e duri, noi dobbiamo migliorare a livello offensivo; quando riusciamo a prendere fiducia in attacco e iniziamo a giocare insieme e a passarci la palla, riusciamo parallelamente a fare una difesa attenta”.

Note – Ancora in aggiornamento la situazione di Guido Rosselli, positivo al SARS-CoV2 e out dal 26 dicembre.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 117 di Telenuovo e in streaming su LNP Pass.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Abbiamo mostrato progressi interessanti durante la partita con Mantova, per battere però anche Verona dovremo fare ancora meglio. La Tezenis, come abbiamo visto nella recente sfida all’Allianz Cloud, ha tanto talento in ogni ruolo: Greene e Tommasini sono tra gli esterni migliori del torneo, Candussi ha mano educata ed ottimi movimenti in area colorata, Bobby Jones un veterano super affidabile e, con il rientro probabile di Pini e Rosselli, saranno ancora più completi. Dovremo provare a togliere brillantezza al loro attacco, sistemando quegli adattamenti difensivi che non siamo riusciti a completare all’andata”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

UCC ASSIGECO PIACENZA – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Capurro, Marota

Andata: 94-92

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3iUVuks

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Orzinuovi è un’altra di quelle squadre da prima fascia, forte di un organico profondo, di grande qualità e con punti nelle mani. La testimonianza di questo è la striscia di otto vittorie, interrotta solo nell’ultimo turno da Verona. Sarà fondamentale avere il controllo dei ritmi, per limitare il loro corri e tira, oltre al nostro atteggiamento in difesa: dovremo certamente limitare le giocate sui pick‘n roll di Miles e le loro bocche da fuoco dall’arco dei tre punti”.

Markis McDuffie (giocatore) – “Abbiamo giocato una partita durissima contro Orzinuovi all’esordio in campionato e siamo riusciti a vincerla con una grande rimonta. Siamo in un buon momento, stiamo lavorando tantissimo in allenamento e siamo migliorati rispetto all’inizio della stagione. Lo staff tecnico ci fornisce gli strumenti giusti per arrivare sempre molto preparati alle gare: in questo senso gli scouting report sono sempre molto precisi e preziosi per il nostro lavoro. Dobbiamo semplicemente fare quello che il coach ci chiede: in difesa dovremo stare molto attenti sui loro tiratori, mentre in attacco mantenere la fluidità di gioco che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto”.

Note – Coach Stefano Salieri incontra per la seconda volta in stagione da avversario Orzinuovi, squadra che ha guidato in Serie B nel 2018/19, ottenendo la promozione, e in A2 per la prima parte della stagione 2019/20. Fabio Corbani ha invece guidato l’Assigeco dal 1999 al 2003.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

QUI ORZINUOVI

Lorenzo Galmarini (giocatore, centro) – “Dopo la sconfitta al supplementare con Verona abbiamo subito voglia di riscattarci contro un’altra della sorprese del campionato. A Piacenza sarà una partita tutt’altro che facile, perché anche loro stanno vivendo un periodo incredibile. Noi, però, vogliamo prenderci la rivincita della prima di campionato in cui perdemmo una partita già vinta. Questo ci motiverà sicuramente a dare quel qualcosa in più”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi dopo la sconfitta casalinga contro Verona. Coach Stefano Salieri è ex della gara. Il tecnico bolognese, infatti, ha guidato in panchina l’Agribertocchi Orzinuovi nella stagione 2018/2019, culminata con la promozione degli orceani in Serie A2, e durante lo scorso campionato di Serie A2 fino al mese di novembre.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

REALE MUTUA TORINO – EDILNOL BIELLA

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: domenica 31 gennaio, 18.00

Arbitri: Ursi, Maffei, Caruso

Andata: 76-60

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3prNeen

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “Siamo tutti contenti di aver ripreso l’attività dopo due settimane di quarantena. Siamo consapevoli che servirà del tempo per ritrovare la continuità atletica e tecnica. Il calendario purtroppo, viste le 18 partite in 60 giorni, non ci aiuterà, perchè non avremo modo di allenarci per recuperare. Ma sono certo che la grande determinazione di questo gruppo ci darà la spinta per superare anche questo ostacolo”.

Franko Bushati (giocatore) – “Biella sta vivendo un ottimo momento, hanno battuto Udine e sono reduci dalla vittoria a Treviglio. Inoltre hanno aggiunto Carroll, un USA importante. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, sanno tutti il momento che abbiamo attraversato. Dovremo usare la testa, perchè magari non arriveranno le gambe. Non ci piangiamo addosso, non è nel nostro carattere. Siamo carichi per provare a fare il meglio possibile già da domenica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Contro Treviglio abbiamo disputato la prima gara di maturità della nostra stagione, dove tutti hanno dato il loro contributo per portare a casa il successo. Con tutte queste partite ravvicinate inizia ora un secondo campionato, che affrontiamo con Carroll nel motore. Con Torino sarà una partita difficile, affrontiamo una grande squadra che avrà i favori del pronostico. Dobbiamo ripartire dallo spirito che abbiamo messo in campo nelle ultime tre partite. Abbiamo la consapevolezza che possiamo fare una partita importante e dobbiamo dare il massimo, perché ogni gara che ci aspetta da qui in avanti è fondamentale per il nostro obiettivo”.

Note – Non ci sarà Lazar Lugic, fuori per almeno un mese a causa di una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su City4You, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in diretta su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, e in differita lunedì 1° febbraio alle ore 21.00.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West