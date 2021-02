Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 17^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Diciassettesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, quarta di ritorno. Anticipo sabato 6 febbraio tra Urania Milano e JB Monferrato, domenica 7 le altre gare del turno.

Sabato 6 febbraio, ore 20.45

Milano: Urania-Novipiù JB Monferrato

Domenica 7 febbraio, ore 12.00

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-Reale Mutua Torino

Trapani: 2B Control-UCC Assigeco Piacenza

Biella: Edilnol-Bertram Tortona

Domenica 7 febbraio, ore 18.00

Mantova: Staff-Tezenis Verona

Treviglio: BCC-Apu Old Wild West Udine

Orzinuovi: Agribertocchi-WithU Bergamo

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 26 13 1 Agribertocchi Orzinuovi 18 9 5 UCC Assigeco Piacenza 16 8 5 Novipiù JB Monferrato 16 8 5 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 6 Apu Old Wild West Udine 14 7 7 Reale Mutua Torino 12 6 4 Tezenis Verona 12 6 7 Urania Milano 12 6 7 BCC Treviglio 10 5 7 Staff Mantova 10 5 8 2B Control Trapani 10 5 9 Edilnol Biella 8 4 10 WithU Bergamo 4 2 10

URANIA MILANO-JB MONFERRATO IN DIRETTA SU MS SPORT E MS CHANNEL

LE PARTITE

URANIA MILANO – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 6 febbraio, 20.45

Arbitri: Gonella, Lupelli, Bartolomeo

Andata:

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano
Quando: sabato 6 febbraio, 20.45
Arbitri: Gonella, Lupelli, Bartolomeo
Andata: 79-68
In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)
In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3oOJOBe

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Con Casale ci aspetta un’altra sfida contro una squadra in forma ed in netta risalita, come testimoniano le tre vittorie consecutive. Hanno recuperato un assetto funzionale e molto produttivo con Redivo, giocatore pericolosissimo che può farti male in tanti modi diversi. La Novipiù ha sia talento che profondità: Fabio Valentini è ormai un regista di assoluto valore per la categoria, Thompson un esterno con tanta energia e versatilità e Camara un lungo giovane e con mezzi atletici importanti. A tutto questo va aggiunta la possibilità di disporre di un centro di grandi doti tecniche come Martinoni che, partendo dalla panchina, può essere un fattore decisivo”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta tv su MS Sport (DTT) e MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) ed in streaming su LNP Pass.

QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Fabrizi (assistente allenatore) – “Siamo in un buon momento, ci serviva una settimana di allenamento, seppur a ranghi ridotti, ma a questo siamo abituati. Milano è una squadra quadrata, solida, difficile da affrontare. All’andata ci hanno messo in difficoltà, attaccando l’area con i loro esterni e con lunghi mobili e capaci di aprire il campo dietro l’arco. Dovremmo essere bravi in difesa a contenerli e in attacco a muovere la palla e imporre il nostro ritmo”.

Sam Thompson (giocatore) – “Milano è una squadra che ci ha già battuti in precedenza. Sappiamo che ha grande fiducia nei propri mezzi e ha degli ottimi giocatori. Noi dobbiamo restare concentrati, giocare come una squadra e giocare con grande energia per cercare di tenere il ritmo che abbiamo avuto nelle ultime tre partite”.

Note – Assente solo Daniel Donzelli, ancora alle prese con il suo infortunio.

Note – Assente solo Daniel Donzelli, ancora alle prese con il suo infortunio.

Media – L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS ed in diretta TV su MS Sport (601 del digitale terrestre in Piemonte) e su MS Channel (canale 814 di Sky).

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaFantozzi, Capo d’Orlando (Me)

Quando: domenica 7 febbraio, 12.00

Arbitri: Boscolo Nale, Pazzaglia, D’Amato

Andata: gara non disputata, sarà recuperata martedì 23 marzo (ore 12.30)

Dove: PalaFantozzi, Capo d'Orlando (Me)
Quando: domenica 7 febbraio, 12.00
Arbitri: Boscolo Nale, Pazzaglia, D'Amato
Andata: gara non disputata, sarà recuperata martedì 23 marzo (ore 12.30)
In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3pVOLte

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Affrontiamo Torino, che è una grande squadra ed è reduce da un periodo difficilissimo. Il primo aspetto che noi orlandini vogliamo sottolineare è proprio la nostra vicinanza per tutto quello che hanno passato i torinesi. Dopo di che spetterà al campo capire quanto potremo competere contro una squadra così forte e quali saranno le energie ambo i lati. Da parte nostra abbiamo bisogno di recuperare un po’ di spirito di squadra, che nelle ultime due partite si è perso contro le difficoltà prodotte dai nostri avversari. Coesi, determinati e convinti delle proprie possibilità e della propria crescita: questo è quello che vogliamo mettere in campo”.

Note – Out Tommaso Tintori

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP Pass e Antenna del Mediterraneo (soltanto DT nella zona di Messina).

QUI TORINO

Carlo Campigotto (assistente allenatore) – “Domenica affrontiamo l’Orlandina di coach Sodini, che fa del gioco offensivo molto frizzante la sua caratteristica principale. Spingendo molto in contropiede, con protagonisti Johnson e Floyd, due grandi scorer. Ben supportati dalla fisicità di Fall e Taflaj, dal talento di Gay e Laganà sul perimetro. Dalla panchina ottimo contributo di Moretti. Siamo fiduciosi dopo la partita con Verona, andiamo convinti, sapendo di non dover mai abbassare l’asticella dell’attenzione con così tante gare ravvicinate. Dovremo essere molto concentrati in difesa”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

2B CONTROL TRAPANI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: domenica 7 febbraio, 12.00

Arbitri: Masi, Costa, Salustri

Andata:

Dove: PalaConad, Trapani
Quando: domenica 7 febbraio, 12.00
Arbitri: Masi, Costa, Salustri
Andata: 84-80
In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3pS5mOF

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “Piacenza è un’ottima squadra, ben allenata, con ottimi giochi sia in attacco che in difesa, in cui tutti sono molto coinvolti. Speriamo di ripetere la grande prova dell’andata quando, nonostante le assenze, riuscimmo a fare grandi cose. I nostri infortunati stanno ancora lavorando a parte e sarà molto difficile che possano esserci ma ci proveremo fino alla fine”.

Tommy Pianegonda (giocatore) – “La vittoria contro Tortona ci ha ridato quell’autostima che sembrava avessimo un po’ perso, adesso però è necessario dare continuità alla vittoria perché dobbiamo provare a risalire la classifica. Piacenza è una squadra che ha trovato subito sintonia, stanno facendo benissimo. All’andata abbiamo vinto e domenica dovremo provare a ripeterci”.

Note – Da valutare la presenza di Nwohuocha, Spizzichini e Adeola.

Note – Da valutare la presenza di Nwohuocha, Spizzichini e Adeola.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull'account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP

QUI UCC ASSIGECO PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Andiamo a Trapani molto concentrati e determinati a riscattare la sconfitta dell’andata. La squadra è in salute, veniamo da una settimana di allenamenti buoni e proficui: ho visto molta attenzione nei ragazzi e questo dobbiamo trasformarlo in energia positiva in campo. Sappiamo di affrontare una squadra forte e di talento, galvanizzata dal successo di Tortona e questo ci deve indurre a moltiplicare le energie e ad avere l’atteggiamento giusto per portare la partita sui nostri binari”.

Luca Cesana (giocatore) – “Trapani è una squadra difficile da affrontare, nonostante la classifica in questo momento non renda loro giustizia. Hanno giocatori esperti per la categoria e un buon contributo dai giovani. Dimostrazione ne è l’interruzione della striscia di vittorie della capolista Tortona. Dovremo fare una gara al massimo delle nostre potenzialità per portare a casa il risultato e sarà fondamentale l’impatto difensivo che avremo sin dalla palla a due. Dopo l’ultima sconfitta con Orzinuovi sicuramente entreremo con fame ed energia per tornare subito a vincere”.

Note – Roster al completo per coach Stefano Salieri.

Note – Roster al completo per coach Stefano Salieri.

Media – L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

EDILNOL BIELLA – BERTRAM TORTONA

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 7 febbraio, 12.00

Arbitri: Chersicla, Perocco, Tallon

Andata:

Dove: Biella Forum, Biella
Quando: domenica 7 febbraio, 12.00
Arbitri: Chersicla, Perocco, Tallon
Andata: 54-65
In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3jiXHWY

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Contro Bergamo non abbiamo avuto il giusto approccio dal punto di vista dell’energia. Ora pensiamo alla gara con Tortona, una squadra che sta dominando il campionato, un match che vogliamo affrontare con la consapevolezza che ogni partita conta a sé, quindi dobbiamo resettare tutto e pensare a una gara alla volta. È un campionato ancora molto lungo”.

Note – Non ci sarà Lazar Lugic, fuori per almeno un mese a causa di una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. Da valutare Deontae Hawkins, positivo al Covid-19.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su City4You, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in diretta su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, e in differita lunedì 8 febbraio alle ore 21.00.

QUI TORTONA

Vanni Talpo (vice allenatore) – “Mercoledì abbiamo giocato una partita di energia e disciplina che ci ha permesso di tenere Orzinuovi, una squadra che segna 90 punti di media, a soli 63 segnati in casa. Non è facile gestire e recuperare le energie scendendo in campo ogni tre giorni, i giocatori a Orzinuovi hanno gestito possessi con lucidità nei momenti chiave della gara e questo ha portato ad un finale più tranquillo rispetto a Trapani. Per le prossime due gare l’aspetto fondamentale sarà recuperare energie fisiche e mentali per prepararci ad affrontare due sfide difficili contro formazioni che fanno del ritmo il loro punto di forza”.

Agustin Fabi (giocatore) – “Giocando partite così ravvicinate, è importante migliorare gara dopo gara: siamo contenti della vittoria di mercoledì ma anche concentrati sull’impegno di domenica contro Biella, squadra molto diversa rispetto a quella affrontata all’andata. È necessario rimanere concentrati per ottimizzare il poco tempo a disposizione, cogliendo ogni indicazione fornita dallo staff tecnico. Per quanto riguarda la nostra squadra, ritengo che la continuità mostrata in entrambi i lati del campo finora ci abbia permesso di meritarci la posizione di classifica che abbiamo. L’obiettivo è proseguire su questa strada, aggiungendo sempre qualcosa incontro dopo incontro”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà tramessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della gara verranno pubblicati sul sito e sui canali social di Derthona Basket.

STAFF MANTOVA – TEZENIS VERONA

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: domenica 7 febbraio, 18.00

Arbitri: E. Bartoli, Valleriani, Caruso

Andata:

Dove: Grana Padano Arena, Mantova
Quando: domenica 7 febbraio, 18.00
Arbitri: E. Bartoli, Valleriani, Caruso
Andata: 82-89
In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/36Hp5ZW

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Dobbiamo mettere in scena un’altra prestazione consistente sotto il profilo difensivo come fatto con Udine. Sono ancora in un fase conoscitiva dei ragazzi, sono concentrato nel capire le loro reazioni e le loro qualità. Verona è una squadra costruita per cercare di fare il salto di categoria, con giocatori di esperienza, con un roster molto profondo e un allenatore che ha già vinto questo campionato. Ci apprestiamo ad affrontare dunque una delle ‘big’ di questo torneo. Giocheremo mostrando la nostra identità che costruiamo giorno dopo giorno in palestra. Verona ha diversi assetti tattici; molto pericolosa con il tiro da tre punti, e dal perimetro ci sono tanti giocatori che possono segnare”.

David Weaver (giocatore) – “Gli ultimi avvenimenti sono stati molto positivi; abbiamo tutti molta energia e siamo entusiasti. Per la prossima gara contro Verona mi aspetto una grande partita. Loro sono una squadra molto forte e con esperienza, hanno molto talento e motivazione per vincere. Penso però che anche noi abbiamo la stessa determinazione. Giocheremo al massimo come squadra e veniamo da una bella vittoria. Avremo anche il fattore campo dalla nostra. Penso che entrambe daremo il massimo. Noi siamo molto concentrati e puntiamo a vincere”.

Note – Nessun infortunio.

Media – Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Abbiamo archiviato la trasferta di Torino cercando di prendere gli aspetti positivi della partita. Dopo un giorno di risposo, i giocatori ne avevano bisogno visti gli ultimi 10 giorni di confronti ravvicinati, oggi abbiamo ripreso con un doppio allenamento proiettandoci a questa gara con Mantova. È una squadra che ha appena cambiato allenatore, infatti contro Udine hanno chiaramente ristretto molto il numero di chiamate, soprattutto offensive, e nella gara di domenica mi aspetto anche nuove situazioni di gioco. Hanno alzato l’aggressività difensiva mettendo molta più pressione sulla palla. Contro una squadra che ha giocatori di taglia grande e molto bravi ad occupare gli spazi e chiudere l’area, per noi sarà ancora più importante, rispetto all’ultima partita che abbiamo fatto, la nostra rapidità di esecuzione in attacco e la capacità di muovere la palla rapidamente. Dovremo provare ad attaccare anche l’area quando è possibile e sguarnita, cercando di alternare situazioni da 2 punti dentro l’area e da 3 punti, come siamo riusciti a fare nella vittoria in casa contro Milano. Nelle ultime settimane hanno aggiunto Marco Ceron nel roster; Marco è un giocatore di grande talento offensivo e l’abbiamo visto anche qui a Verona. Con lui, Cortese, James e Bonacini, Mantova ha un pacchetto di esterni con parecchi punti nelle mani; per questo motivo la nostra difesa sul perimetro e l’aggressività saranno un’altra parte importante di questa partita”.

Giovanni Tomassini (giocatore) – “Quella contro Mantova è sicuramente una partita importante anche per la classifica. Rispetto all’andata è una squadra differente, perché hanno cambiato allenatore e aggiunto un giocatore, Marco Ceron, quindi con un’imprevedibilità in più anche a livello offensivo. Noi dobbiamo continuare con il trend che abbiamo avuto a gennaio, muovendo la palla e cercando di andare dentro per stringere l’area. Noi dobbiamo stringerli per poi cercare delle soluzioni sul perimetro che comunque, anche se spesso ne abusiamo, è una nostra arma importante”.

Note – Ancora in fase di aggiornamento la situazione di Guido Rosselli, positivo dal 26 dicembre scorso al SARS-CoV2.

Media – Appuntamento con la diretta in streaming dalla Grana Padano Arena su LNP Pass.

BCC TREVIGLIO – APU OLD WILD WEST UDINE



Quando: domenica 7 febbraio, 18.00

Arbitri: Catani, Rudellat, Tarascio

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)
Quando: domenica 7 febbraio, 18.00
Arbitri: Catani, Rudellat, Tarascio
Andata: 80-86

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3aDg6Ke

QUI TREVIGLIO

Paolo Scorletti (assistant coach) – “Sarà una partita molto dura fisicamente. Udine è una squadra che arriva da un periodo negativo, quindi giungerà a Treviglio con molta pressione e cercherà in tutti i modi di portare a casa il risultato. Noi dovremmo farci trovare pronti perché approccerà alla partita molto fisicamente. Dovremo buttare in campo tanta energia, prima che tecnica e tattica: solo così questa partita ci regalerà delle soddisfazioni. Noi siamo una squadra che sta cercando una sua continuità, una squadra che arriva da tre sconfitte casalinghe; perciò questo match per noi sarà fondamentale per trovare una certa confidenza alla vittoria e una continuità di striscia nel nostro campionato”.

Davide Reati (giocatore, guardia-ala e capitano) – “Sarà una partita esclusivamente fisica, essendo loro la squadra fisicamente più importante di questo campionato. Metteranno tutto in campo, perché vengono da una serie di sconfitte che ha messo Udine in una situazione di classifica che, visto il roster, non le compete. L’esordio in campionato è stata giocato proprio da loro: ce la siamo giocata fino all’ultimo minuto. Udine aveva poi inanellato una serie di vittorie ma oggi si trova ad aver perso una serie di partite inaspettatamente. Sarà una partita complicata, loro verranno qui per giocarsela fino in fondo per sbloccare la situazione. Noi dobbiamo essere bravi, in grado di rispondere colpo su colpo e cercare di dar seguito a quella che è stata la vittoria nel derby la settimana scorsa. Sono convinto che arriveremo con la giusta mentalità; veniamo da due vittorie nelle ultime tre gare, con due partite importantissime per la nostra classifica, avendo battuto Trapani e Bergamo. È stato fatto un passo falso con Biella in casa: quest’anno in casa abbiamo perso più di una partita ed ora bisogna cercare di invertire il trend domenica. Con Udine è l’occasione giusta per vincere in casa e dar seguito a quelle che sono state delle buone sensazioni viste per lunghi tratti a Bergamo”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Cagnardi.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Cagnardi.

Media – Gara in diretta su LNP Pass: https://bit.ly/37uVliu. "Orabasket" torna sul grande schermo, precisamente su SeilaTv – canale 216 digitale terrestre e – in streaming e on-demand – sulla webtv www.seilatv.tv il lunedì sera. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram di Blu Basket Treviglio.

QUI UDINE

Note – Squadra e staff tecnico stanno osservando il silenzio stampa da domenica sera. Per la sfida con la BCC Treviglio coach Matteo Boniciolli non avrà a disposizione Andrea Amato, che martedì si è sottoposto a un intervento per una protrusione discale del rachide lombosacrale. La ripresa agonistica dell’atleta è prevista tra due mesi. Tutti gli altri elementi del roster saranno a disposizione.

Note – Squadra e staff tecnico stanno osservando il silenzio stampa da domenica sera. Per la sfida con la BCC Treviglio coach Matteo Boniciolli non avrà a disposizione Andrea Amato, che martedì si è sottoposto a un intervento per una protrusione discale del rachide lombosacrale. La ripresa agonistica dell'atleta è prevista tra due mesi. Tutti gli altri elementi del roster saranno a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell'Apu Old Wild West Udine.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – WITHU BERGAMO

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: domenica 7 febbraio, 18.00

Arbitri: Cappello, Pellicani, Bartolini

Andata:

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)
Quando: domenica 7 febbraio, 18.00
Arbitri: Cappello, Pellicani, Bartolini
Andata: 78-72
In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3cIxSyz

QUI ORZINUOVI

Alessandro Muzio (Direttore Sportivo) – “Bergamo è una squadra in forma e, nell’ultimo periodo, ha raccolto buoni risultati, vincendo una gara delicatissima contro Biella e superando Udine in trasferta, dopo un supplementare. Noi dovremo scendere in campo con grande attenzione, concentrazione e voglia di riscattare la sconfitta subita mercoledì con Tortona. Ci aspetta una partita difficile ed importante. Dobbiamo, infatti, tenere presente che loro sono una formazione affamata di punti e che sta cercando di risalire la classifica. Sarà necessario approcciare l’incontro nella maniera corretta anche per mantenere le giuste distanze in classifica”.

Marco Spanghero (giocatore, playmaker) – “Abbiamo voglia di riscattare subito la sconfitta con Tortona, pur con la consapevolezza di aver affrontato una formazione molto forte, e Bergamo rappresenta, in tal senso, una ghiotta occasione. È una squadra assolutamente da non sottovalutare, perché, dopo un inizio di stagione molto complicato, sono in crescita, come testimoniano i loro ultimi risultati e verranno ad Orzinuovi agguerriti, con l’obiettivo di raccogliere altri due punti in chiave salvezza. Dobbiamo capire che potrà essere una partita più sporca rispetto alle altre, cercando di imporre il nostro ritmo in entrambi i lati del campo, soprattutto in difesa e nella lotta a rimbalzo”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi. Sono tre gli ex della gara: Damian Hollis, Andrea Vicenzutto e Marcello Filattiera. Damian Hollis ha vestito i colori gialloneri nella seconda parte della stagione 2017/2018 in Serie A2 producendo un fatturato di 17.7 punti di media a partita e dando un contributo significativo agli orobici invischiati nella lotta salvezza. Andrea Vicenzutto si è seduto sulla panchina di Bergamo in qualità di vice allenatore dal 2015 al 2019 condividendo l’esperienza con coach Ciocca, Sacco e Dell’Agnello, mentre Marcello Filattiera, prima di approdare presso la dirigenza orceana, è stato il General Manager della società bergamasca.

Note – Torna a giocare in trasferta l'Agribertocchi Orzinuovi. Sono tre gli ex della gara: Damian Hollis, Andrea Vicenzutto e Marcello Filattiera. Damian Hollis ha vestito i colori gialloneri nella seconda parte della stagione 2017/2018 in Serie A2 producendo un fatturato di 17.7 punti di media a partita e dando un contributo significativo agli orobici invischiati nella lotta salvezza. Andrea Vicenzutto si è seduto sulla panchina di Bergamo in qualità di vice allenatore dal 2015 al 2019 condividendo l'esperienza con coach Ciocca, Sacco e Dell'Agnello, mentre Marcello Filattiera, prima di approdare presso la dirigenza orceana, è stato il General Manager della società bergamasca.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Il risultato di Biella ci dà una bella iniezione di fiducia, per quanto stiamo facendo da diverso tempo. Essere riusciti a trovare delle risorse, delle alternative, all’interno del gruppo ci dà ulteriore sicurezza. Abbiamo sempre la necessità che ci siano giocatori performanti in ogni gara; siamo contenti della gara in Piemonte, ma la testa è ovviamente già proiettata verso la prossima sfida. Orzinuovi, seconda in classifica, sta esprimendo un’ottima pallacanestro; abbiamo rispetto del loro gioco, la nostra soglia attentiva sarà ovviamente molto alta, e vogliamo pure riprendere il discorso lasciato a metà nella gara d’andata. Le cose – rispetto ad un mese fa – sono cambiate per noi, perché abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi, sappiamo di essere competitivi. Entrambe le squadre hanno però qualcosa in più da questo punto di vista, Orzinuovi ha certificato il proprio status di squadra di livello e di vertice”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Calvani. Tre gli ex della gara: in campo Damian Hollis (a Bergamo nella stagione 2017/18), in panchina Andrea Vicenzutto (a Bergamo dal 2015 al 2019) e dietro la scrivania Marcello Filattiera (a Bergamo dal 2015 al 2017).

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Bergamo Basket 2014 (@bergamobasket2014). Copertura della gara su tutti i canali social ufficiali (Facebook, Twitter, Instagram).