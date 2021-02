Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 18^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Diciottesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde, quinta di ritorno. Cinque gare sono in programma mercoledì 10 febbraio. Capo d’Orlando-Biella è stata rinviata a giovedì 25 febbraio, Udine-Trapani a mercoledì 24 marzo.

Mercoledì 10 febbraio, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-Staff Mantova

Mercoledì 10 febbraio, ore 18.30

Milano: Urania-WithU Bergamo

Mercoledì 10 febbraio, ore 19.00

Verona: Tezenis-BCC Treviglio

Torino: Reale Mutua-Agribertocchi Orzinuovi

Mercoledì 10 febbraio, ore 19.30

Voghera: Bertram Tortona-UCC Assigeco Piacenza

Giovedì 25 febbraio, ore 18.30

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-Edilnol Biella

Mercoledì 24 marzo, ore 20.30

Udine: Apu Old Wild West-2B Control Trapani

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 28 14 1 Agribertocchi Orzinuovi 18 9 6 UCC Assigeco Piacenza 16 8 6 Novipiù JB Monferrato 16 8 6 Apu Old Wild West Udine 16 8 7 Reale Mutua Torino 14 7 4 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 7 Urania Milano 14 7 7 Tezenis Verona 12 6 8 Staff Mantova 12 6 8 2B Control Trapani 12 6 9 BCC Treviglio 10 5 8 Edilnol Biella 8 4 11 WithU Bergamo 6 3 10

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il quarto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Torna la Tribù del Basket! I tuoi piatti Old Wild West preferiti direttamente a casa tua con lo SCONTO 15% dedicato ai tifosi della LNP! Ordina subito per il delivery o take away con il codice LNP15!

Acquista ora: https://bit.ly/OrdiniOnline

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

LE PARTITE

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – STAFF MANTOVA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: mercoledì 10 febbraio, 18.00

Arbitri: Terranova, Mottola, Tallon

Andata: non disputata, gara rinviata a mercoledì 24 febbraio (ore 18.00)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3aLMhHE

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Impegno durissimo contro una squadra che è forte ed in salute. Gli insegnamenti di Oronzo Canà dovranno guidarci in questo momento difficile”.

Note – Assenti Daniel Donzelli e Lucio Redivo.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI MANTOVA

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Quando facciamo le cose insieme, siamo attenti e concentrati, possiamo vincere le partite. Questa consapevolezza adesso ci deve portare a migliorare, evitando quelle pause in cui l’avversaria si inserisce e può creare un break. La squadra può ancora crescere tanto. Dobbiamo concentrarci su una partita per volta. Vedo che nelle prossime tre gare in trasferta, nella visione più globale, ci sono tre possibilità di vittoria, soprattutto se continuiamo con questa energia e voglia di fare bene le cose insieme (difesa in primis), le chances di vincere aumentano. Quindi a cominciare dalla partita di domani (mercoledì, ndr) contro Monferrato mi aspetto continuità sotto il profilo dell’atteggiamento e della mentalità, facendo anche quel passo avanti di cui parlavo. Loro sono una squadra con una struttura molto chiara, con un’organizzazione molto precisa sia in attacco che in difesa. Giovane ma scaltra e furba. Ha delle gerarchie molto precise. Sarà una gara dove dovremo essere molto accorti nell’esecuzione e avere lucidità”.

Christian James (giocatore) – “Dobbiamo sempre partire dai fondamentali, partendo dalla difesa per poi avere energia in fase offensiva. Contro Monferrato dovremo avere la stessa mentalità avuta nelle ultime due gare, partire dal buon atteggiamento difensivo per poi essere efficaci in transizione, dobbiamo concentrarci su una partita per volta. Avremo una grande opportunità, dobbiamo approfittare del nostro vantaggio”.

Note – Nessun infortunio.

Media – Il commento della gara sarà trasmesso in diretta sulla Web Radio 5.9. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass. Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

URANIA MILANO – WITHU BERGAMO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: mercoledì 10 febbraio, 18.30

Arbitri: Perocco, Nuara, Marota

Andata: non disputata, gara rinviata a mercoledì 24 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3jz7Yyk

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Troviamo ancora una volta una squadra in grande forma e che viene da due vittorie consecutive. Bergamo ha una classifica che non rispecchia il suo valore, avendo perso diverse partite in volata. Per cui dovremo essere molto concentrati ed attenti, un approccio superficiale lo pagheremmo caro. Withu che ha tanto atletismo nel roster e che ama attaccare il ferro già nei primi secondi dell’azione. Un mix di esperienza e gioventù potenzialmente esplosivo. Dovremo cercare di imporre il nostro ritmo di gara, trovando maggiore continuità nell’arco dei 40 minuti, con l’obbiettivo di rendere anche meno altalenante il nostro rendimento”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Molto contento per i ragazzi, la vittoria contro Orzinuovi ripaga degli sforzi degli ultimi mesi, ed ora ne raccogliamo i frutti. La classifica è ancora lontana, per ciò che dobbiamo fare noi; andiamo a Milano con un solo obiettivo. Abbiamo le credenziali e le qualità per poter vincere, Milano ha vinto la prima gara in casa contro Casale Monferrato, per cui ci aspetta una partita difficile, complessa, con aspetti tattici diversi rispetto alla gara contro Orzinuovi, ma abbiamo già le nostre idee sul come affrontare la sfida”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Calvani.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Bergamo Basket 2014 (@bergamobasket2014). Copertura della gara su tutti i canali social (Facebook, Twitter, Instagram) di Bergamo Basket 2014.

TEZENIS VERONA – BCC TREVIGLIO

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: mercoledì 10 febbraio, 19.00

Arbitri: Radaelli, Barbiero, Giovannetti

Andata: non disputata, gara rinviata a giovedì 25 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3cWlLhs

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Treviglio è una squadra che corre, capace di costruire tiri nei primi secondi dell’azione. Frazier e Pepe amano spingere la palla ed alzare il ritmo a tutto campo, con Reati, Sarto e Nikolic pronti a trasformare in tiri da 3 punti i vantaggi creati. Il nostro primo obiettivo sarà quello di non farli accendere e di forzarli a giocare a metà campo. Difesa dura, aggressiva e controllo dei rimbalzi per tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive”.

Lorenzo Caroti (giocatore) – “Treviglio è una squadra che corre molto, in grado di tenere il ritmo molto alto. Ha giocatori di talento e soprattutto una buona batteria di tiratori. Se entrano in fiducia possono fare davvero male. Noi arriviamo dalla sconfitta di Mantova, un ko pesante anche per la classifica.

Abbiamo alternato una buona pallacanestro a black out. Ora abbiamo bisogno di tornare a vincere, dobbiamo andare in campo e voler vincere più degli altri”.

Note – Torna a disposizione Guido Rosselli negativizzato dopo 41 giorni.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass.

QUI TREVIGLIO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Nonostante il risultato con Udine la squadra ha tenuto bene, anche come panchina. I giovani ci hanno dato una grossa mano, non solo in termine di minutaggio, ma anche di qualità e applicazione difensiva. La squadra ha dimostrato di esserci, di essere viva ma ora bisogna resettare la sconfitta perchè andiamo a giocare una partita ogni tre giorni e c’è poco tempo per pensare a quello che è stato e pensare a quello che sarà”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

REALE MUTUA TORINO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: mercoledì 10 febbraio, 19.00

Arbitri: Moretti, Yang Yao, Bramante

Andata: non disputata, gara rinviata a mercoledì 24 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/36WH2Um

QUI TORINO

Alessandro Iacozza (vice allenatore) – “Per parlare di Orzinuovi, i nostri prossimi avversari, bisogna partire da alcune significative statistiche che spiegano che tipologia di squadra incontreremo. Orzinuovi è seconda in classifica con un bilancio di 9 vinte e 6 perse (fuori casa 5 vinte – 1 persa). Miglior attacco del girone con 86.7 punti di media, prima per percentuale nel tiro da tre punti (41%). Una squadra forte che rispecchia la filosofia di coach Corbani fatta di ritmi alti e tanta aggressività in entrambe le metà campo. Per noi, reduci dalla vittoria a Capo d’Orlando, sarà l’ennesimo banco di prova di questa stagione, soprattutto dal punto di vista difensivo dove vogliamo continuare a migliorare per raggiungere quei risultati importanti che i nostri tantissimi tifosi sognano”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram). Prepartita e cronaca live del match sulla pagina Facebook di Basket Torino.

QUI ORZINUOVI

Anthony Miles (giocatore, guardia) – “Ci aspetta un turno infrasettimanale difficile. Torino è una formazione in costante crescita, come dimostra la loro vittoria contro Capo d’Orlando. Noi dovremo essere pronti fin da subito, mettendo in campo un approccio corretto alla gara. Io ed i ragazzi siamo determinati e pronti a riscattare le due sconfitte consecutive”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

BERTRAM TORTONA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: mercoledì 10 febbraio, 19.30

Arbitri: E. Bartoli, Gonella, Maschietto

Andata: non disputata, gara rinviata a mercoledì 24 febbraio (ore 20.30)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3aTptG2

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Domenica abbiamo vinto contro una squadra versatile e contro cui è difficile trovare ritmo perché costringe gli avversari a trovare opzioni differenti in attacco. Siamo cresciuti di colpi nel corso della gara, che è andata a strappi poiché è stata la nostra quarta negli ultimi dieci giorni. Non è stato facile venire a capo di una sfida così complessa dal punto di vista strategico. Il nostro obiettivo in ogni incontro è costruire buoni tiri, e nella partita contro Biella abbiamo avuto nella percentuale del tiro da tre punti un indicatore della bontà delle nostre scelte offensive”.

Luca Severini (giocatore) – “In questo periodo di incontri ravvicinati abbiamo lavorato sui dettagli e sul recupero delle energie tra una gara e l’altra. Siamo una squadra che fa della difesa una forza per costruire un buon attacco, ci passiamo bene la palla e tutti i giocatori sono coinvolti: questo è un aspetto molto importante per noi. Chiudiamo il ciclo di cinque gare con Piacenza, un’ottima squadra reduce da due sconfitte consecutive. Loro avranno voglia di riscatto: dovremo essere bravi a limitare i due americani, senza sottovalutare il gruppo di italiani solido che hanno a disposizione”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento della partita saranno pubblicati sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Affrontiamo nel giro di pochi giorni Tortona e Torino, indubbiamente le compagini più attrezzate e più forti di questo girone. Tortona è molto organizzata sia in attacco che in difesa, gioca molto bene e con logica. Ovviamente l’asticella della difficoltà si alza di molto per noi: dobbiamo cercare di alzare anche noi il nostro livello per competere, senza però perdere di vista la nostra identità. Queste partite servono anche per migliorarci e andiamo ad affrontarle con il giusto spirito per fare il massimo”.

Tommaso Guariglia (giocatore) – “Siamo consapevoli che andiamo ad affrontare una corazzata, sicuramente la squadra più forte del nostro girone: hanno talento offensivo e difensivo e la loro compattezza gli permette di scavare subito un gap importante con gli avversari. Sarà dunque importantissimo l’impatto: non dobbiamo consentirgli di riuscire ad amministrare la partita. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti, ma dobbiamo avere durezza mentale per tutti i 40 minuti pensando che se riusciamo a stare lì attaccati al match a lungo, possiamo giocarcela fino alla fine”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Salieri.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West