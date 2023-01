Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 19^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

È in programma la 19^ giornata, sesta di ritorno, di Serie A2 Old Wild West 2022/23 nel girone Verde: anticipo sabato 28 gennaio tra Urania Milano e Agrigento, domenica 29 le altre sfide del turno.

Sabato 28 gennaio, ore 20.30

Milano: Urania-Moncada Energy Agrigento

Domenica 29 gennaio, ore 17.00

Treviglio: Gruppo Mascio-2B Control Trapani

Domenica 29 gennaio, ore 18.00

Rieti: Kienergia-Novipiù Monferrato Basket

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-Ferraroni Juvi Cremona

Cremona: Vanoli Basket-Reale Mutua Torino

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-UCC Assigeco Piacenza

Riposa: Benacquista Assicurazioni Latina

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 30 15 2 Vanoli Basket Cremona 26 13 4 Gruppo Mascio Treviglio 24 12 4 Reale Mutua Torino (-3 punti) 23 13 4 Urania Milano 18 9 8 Moncada Energy Agrigento 18 9 8 UCC Assigeco Piacenza 16 8 9 Benacquista Assicurazioni Latina 14 7 10 2B Control Trapani 10 5 11 Ferraroni Juvi Cremona 10 5 11 Novipiù Monferrato Basket 10 5 12 E-Gap Stella Azzurra Roma 8 4 12 Kienergia Rieti 6 3 13

LE PARTITE

URANIA MILANO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 28 gennaio, 20.30

Arbitri: Almerigogna, Rudellat, Longobucco

Andata: 77-75

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3wuepdB

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Un’altra gara importante, per la classifica e per dare continuità ai nostri risultati recenti, contro una squadra che io considero forse la grande sorpresa in positivo del torneo. Agrigento ha talento ed improvvisazione, con Ambrosin e Grande tra i principali interpreti, ma anche una coppia di stranieri solida ed affidabile. Dovremo essere molto attenti sui loro cambi difensivi, evitare di far accendere il loro attacco che è capace di rapidi parziali, che riescono a cambiare velocemente l’inerzia della partita. Ed ovviamente attaccare a nostra volta con pazienza, cercando di sfruttare le nostre qualità”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Affrontiamo l’Urania Milano in quella che è la seconda trasferta consecutiva. Sono una squadra con grande personalità e la consapevolezza di avere talento offensivo diffuso e molto ben organizzato da coach Villa. Nella partita d’andata sono venuti a casa nostra strappando una vittoria all’ultimo secondo, in una partita che ci ha ferito ed ancora ci ricordiamo bene, entreremo in campo come sempre per dare il meglio di noi e per dare battaglia ai nostri avversari”.

Note – Sabato sera di fuoco per la Fortitudo Agrigento, in trasferta a Milano per affrontare l’Urania nel match valido per la 19ma giornata di campionato. La squadra di coach Cagnardi viene da una brutta sconfitta a Latina ed ha sicuramente voglia di riscatto e necessità di due punti importanti in vista della seconda fase della stagione. Agrigento e Milano si equivalgono in classifica, 18 punti a testa, con la squadra lombarda che viene da una bella vittoria in trasferta a Piacenza in uno dei tanti scontri diretti. La Fortitudo Agrigento farà a meno di Giuseppe Cuffaro, il play in settimana ha rescisso il contratto dopo otto stagioni in biancoazzurro. Agrigento proverà a vendicare la sconfitta casalinga del girone di andata, ad oggi l’ultima sconfitta al PalaMoncada per la squadra di Cagnardi. Appuntamento nell’anticipo di sabato sera alle 20:30 al Palalido di Milano.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 29 gennaio, 17.00

Arbitri: Nuara, Miniati, Di Martino

Andata: 85-53

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3HAsixi

QUI TREVIGLIO

Alessandro Finelli (allenatore) – “Con Trapani vogliamo riprendere il nostro cammino, soprattutto dal punto di vista dell’efficacia e della continuità difensiva: quello che è venuto a mancare nella trasferta di Torino. Affrontiamo un’avversaria, allenata da Daniele Parente, che storicamente gioca con grande mentalità, non molla mai e raggiunge sempre i suoi obiettivi. Quindi dovremo partire da una difesa capace di limitare gli avversari partendo dal perimetro, dove il duo Massone-Romeo gioca con grande personalità e aggressività, e la coppia di ali Mollura-Stumbris garantisce fisicità e tiro da tre punti”.

Lorenzo Maspero (giocatore) – “Dopo una prestazione non brillantissima a Torino, abbiamo l’occasione per rifarci con Trapani: confido che possa essere la partita del riscatto. È una gara comunque da non sottovalutare, perché affrontiamo una squadra giovane ed energica, che ha molta voglia di fare bene. Rispetto al match di andata, hanno aggiunto il lettone Stumbris, che è un giocatore che ha molti punti nelle mani, e ora anche Renzi, un lungo di esperienza. Noi comunque siamo fiduciosi nel nostro cammino e proseguiamo partita dopo partita”.

Note – Sono 21 i precedenti tra le due società, con i biancoblù in vantaggio 11-10 sui granata. In particolare Blu Basket e Pall. Trapani condividono lo stesso girone di A2 da sette stagioni consecutive, nel corso delle quali i siciliani hanno sempre perso a Treviglio. L’unico colpo esterno al PalaFacchetti risale alla stagione 2003/04 in Serie B1, quando il quintetto guidato da Trullo vinse 68-69 ed eliminò i padroni di casa (2-0) in semifinale playoff. Dopo la gara, al PalaFacchetti è in programma il Blu Dinner (menù adulti 15,00 euro, menu bambini 12,00 euro) organizzato da Blu Events, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 340/9432853.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Treviglio ha aggiunto ad un roster già formidabile un giocatore come Vitali, che può dare molto in termini di gestione ed esperienza. Una squadra che dall’arrivo di coach Finelli ha tenuto un ritmo pazzesco ed ha acquisito molta fiducia. Da parte nostra di certo dobbiamo provare a ‘vendicare’ la pessima prestazione dell’andata: dalla presenza a rimbalzo e dalle percentuali di tiro dipenderanno molte delle nostre possibili chance di vittoria”.

Gabriele Romeo (giocatore) – “Dopo Cantù affronteremo un’altra squadra di vertice, che tra l’altro sta attraversando un buon momento di forma e gioca un’eccellente pallacanestro. All’andata ci hanno messo in grandissima difficoltà, ma domenica abbiamo dimostrato che se rimaniamo concentrati possiamo giocarcela contro chiunque. È chiaro che non partiamo coi favori del pronostico, ma di certo non vogliamo fare le comparse, ma proveremo a giocarci le nostre carte”.

Note – 6ª giornata di ritorno, all’andata vinse Treviglio 85-53. Esordio per Andrea Renzi, ritornato a Trapani dopo aver già vestito la maglia granata per otto stagioni (dal 2013 al 2021).

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

KIENERGIA RIETI – NOVIPIÙ MONFERRATO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 29 gennaio, 18.00

Arbitri: Dori, Gagno, De Biase

Andata: 68-83

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3HuPGfn

QUI NPC RIETI

Andrea Auletta (assistente allenatore) – “Monferrato è un mix di senior interessanti e Under di categoria. Una squadra che non sta vivendo un momento positivo, i piemontesi hanno cambiato allenatore in settimana e avranno voglia di riscatto. Sanno che la classifica è corta e verranno a Rieti per provare a vincere. Noi abbiamo la giusta cattiveria, vogliamo vincere e accorciare la classifica”.

Paolo Paci (giocatore, centro) – “Ci aspetta una partita molto difficile, tosta. Monferrato non è in un buon momento, così come noi; chi sarà più concreto e voglioso di portare a casa i due punti riuscirà a portarsi a casa la partita. Giochiamo in casa, questo deve essere la nostra forza”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro,

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; differita lunedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21:00 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La gara contro Monferrato di domenica viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (allenatore) – “Abbiamo la volontà di dare un segnale, di voler tornare al più presto alla vittoria. Rieti è un campo difficile e come noi la Npc è una squadra assetata di punti, che come noi metterà in campo tutto quello che ha. Dobbiamo metterci nell’ottica che sarà una battaglia dal primo al quarantesimo minuto e nessuno potrà fare un passo indietro per poter raggiungere il risultato. Questa deve essere una caratteristica di tutte le squadre che lottano per la salvezza, quella di avere un atteggiamento sfrontato, duro e mai impaurito. Rieti sarà una squadra diversa dalla gara di andata, dove si erano presentati senza gli infortunati Geist e Zugno; l’innesto di Paci al posto di Tortù gli ha permesso di cambiare assetto e di giocare con due lunghi. Dovremo stare attenti alle iniziative di Geist, ma non solo, perché in questi momenti i giocatori di personalità sanno tirare fuori il meglio di sé, quindi sarà importante capire subito da che parte viene il pericolo e farci fronte”.

Note – Prima gara da capo allenatore per Stefano Comazzi, subentrato ad Andrea Valentini. Sulla via del pieno recupero Gianmarco Leggio.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – FERRARONI JUVI CREMONA

Dove: Palasport, Guidonia Montecelio (Rm)

Quando: domenica 29 gennaio, 18.00

Arbitri: Moretti, Martellosio, Spessot

Andata: 56-90

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3XGqvvU

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “Il prossimo turno casalingo ci vede affrontare la Juvi Cremona, club neopromosso che ci ha inflitto la sconfitta più pesante del girone di andata. Da questa considerazione dobbiamo quindi partire per presentarci al campo con grande voglia di rivincita e con forza e energia prenderci due punti importanti in ottica seconda fase, soprattutto per acquisire una continuità di rendimento e risultati. La compagine avversaria è una squadra ostica e combattiva, con i due stranieri Allen e Douvier titolari della maggior parte della produzione offensiva. Dovremmo essere bravi a contenere le loro caratteristiche, lavorando tutti insieme per abbassare le loro percentuali al tiro”.

Emmanuel Innocenti (giocatore) – “Dopo la crescita vista partita dopo partita siamo contenti di aver capitalizzato, portando punti alla nostra classifica e cominciando a dire la nostra anche nella lotta salvezza. A proposito, sarà importante il match di domenica contro la Juvi Cremona, altra diretta concorrente: così come ci dicevamo di non guardare la classifica prima di questo filotto di vittorie, lo facciamo anche stavolta, con lo stesso obiettivo di fronte, ovvero quello di ragionare gara per gara. E a proposito, dobbiamo provare ugualmente a cogliere il successo, doppiamente importante per la prima e la seconda fase di campionato”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Ci apprestiamo ad incontrare una squadra in salute, che viene da tre vittorie consecutive e sicuramente non sarà una trasferta semplice. Dal canto nostro stiamo ricostruendo un nuovo sistema di gioco, visto che giochiamo con un nuovo assetto con l’arrivo di Douvier; quindi saranno due punti pesanti, due punti importanti. Una partita che noi dobbiamo giocare bene, contro una squadra che sta giocando bene; faremo tutto quanto nelle nostre possibilità. Le chiavi della partita sono non farli correre, riuscire a reggere l’intensità che mettono in campo e togliergli la fiducia di questo momento”.

Note – Assente Brayon Blake per infortunio al ginocchio sinistro.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

VANOLI CREMONA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 29 gennaio, 18.00

Arbitri: Radaelli, Salustri, Lupelli

Andata: 82-86

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/402CaqH

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Affronteremo una delle big di questo campionato, che si sta dimostrando solida e tra l’altro in un buon momento di forma, vista la striscia di vittorie aperta. Il nucleo di italiani ha talento ed esperienza e la coppia di stranieri, pur non avendo cifre sensazionali, dà equilibrio e fisicità. Dovremo difendere con grande determinazione contro quella che, numeri alla mano, risulta essere il miglior attacco del girone e la miglior squadra per tiri liberi tentati, dato che conferma la capacità di subire falli e che di conseguenza ci porterà ad alzare la nostra concentrazione”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Coach Demis Cavina, due stagioni a Torino dal 2019 al 2021, e Mirza Alibegovic, tre anni in gialloblù dal 2019 al 2022, sono gli ex della partita, così come lo è, nelle fila torinesi, Niccolò De Vico, che ha disputato il campionato 2019/20 in maglia biancoblù Vanoli.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Questa è la tipologia di partita che ha poco bisogno di essere introdotta e presentata. Noi e la Vanoli Cremona siamo due squadre che hanno lo stesso numero di vittorie e sconfitte. È quindi evidente che parliamo di una partita di alto livello sotto il profilo della difficoltà, di quella che sarà l’intensità da mettere in campo e della qualità di gioco che dovrà essere espressa, per riuscire ad ottenere un risultato positivo. È una partita che rappresenta un test di grande consistenza, in virtù di quello che sarà poi la seconda fase ed anche in funzione di quella che potrà essere la seconda fase”.

Federico Poser (giocatore) – “Domenica ci aspetta un’altra partita molto difficile, ma noi siamo pronti e carichi per provare ad allungare la nostra striscia di vittorie”.

Note – Non sarà della partita Federico Avino, alle prese con il suo infortunio.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: Pala Fit Line, Desio (Mb)

Quando: domenica 29 gennaio, 18.00

Arbitri: Caforio, Cappello, Tarascio

Andata: 87-67

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3jeBtd4

QUI CANTÙ

Massimiliano “Max” Oldoini (viceallenatore) – “Piacenza è sempre una squadra temibile, che rispetto alla scorsa stagione è cambiata come struttura e sta avendo un rendimento un po’ altalenante. Possono vantare il miglior scorer del girone, McGusty, e il miglior rimbalzista, Skeens. Hanno dunque degli ottimi americani e grande talento tra gli italiani. Dovremo fare una partita molto accorta, perché loro sono bravissimi nei primi otto secondi dell’azione. Sono capaci di trovare canestri di alto livello sia con la palla in mano sia con i tagli. Dovremo fare bene la transizione difensiva e non dovremo subire le loro situazioni tattiche su tagli, blocchi e pick and roll. Baldi Rossi sta bene e sarà del match. Stiamo facendo tanto lavoro fisico e tecnico. L’obiettivo è mettere tanta benzina nella macchina per farci trovare pronti, evitando i cali di concentrazione che ancora ci capitano durante le partite. Dobbiamo fare attenzione a non sprecare palloni”.

Note – Tutti disponibili in casa biancoblù.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI UCC PIACENZA

Fabio Farina (vice allenatore) – “Affrontiamo una squadra imbattuta sul proprio campo, che meritatamente è prima in classifica con un buon margine dalla seconda. Sono una squadra fisica in ogni reparto, hanno il secondo attacco del girone e la miglior difesa, con in regia uno dei migliori playmaker dell’intera Serie A2. Noi ci stiamo preparando bene, è una settimana importante anche per inserire nei nostri meccanismi l’ultimo arrivato Marco Portannese”.

Marco Portannese (giocatore) – “In questo campionato, come del resto nel mondo del basket, non c’è niente di sicuro e di già scritto, come testimonia la recente vittoria in Serie A di Reggio Emilia contro Milano. Sappiamo che affronteremo un avversario fortissimo, ma andremo a Cantù senza pressioni e in questi casi capita che si giochi anche meglio del solito. Vedremo cosa dirà il campo”.

Note – Gherardo Sabatini non sarà disponibile a causa di un infontunio. Coach Stefano Salieri dovrà ancora fare a meno di Lorenzo Galmarini, alle prese con la riabilitazione post-intervento.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

