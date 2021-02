Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 20^ giornata nel girone Verde

CALENDARIO

Ventesima giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, settima di ritorno. Anticipo sabato 20 febbraio tra Urania Milano e Biella, altre quattro gare domenica 21. Due i rinvii per impegni di giocatori e allenatori con le rispettive Nazionali: Mantova-Orzinuovi spostata a mercoledì 3 marzo, Capo d’Orlando-Bergamo in data da destinarsi.

Sabato 20 febbraio, ore 18.30

Milano: Urania-Edilnol Biella

Domenica 21 febbraio, ore 12.00

Torino: Reale Mutua-2B Control Trapani

Domenica 21 febbraio, ore 18.00

Verona: Tezenis-UCC Assigeco Piacenza

Casale Monferrato: Novipiù JB Monferrato-Apu Old Wild West Udine

Treviglio: BCC-Bertram Tortona

Rinviata a mercoledì 3 marzo, ore 18.00

Mantova: Staff-Agribertocchi Orzinuovi

Rinviata a data da destinarsi

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-WithU Bergamo

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 28 14 2 Apu Old Wild West Udine 20 10 7 Reale Mutua Torino 18 9 4 Agribertocchi Orzinuovi 18 9 7 Urania Milano 18 9 7 UCC Assigeco Piacenza 18 9 8 BCC Treviglio 16 8 8 Novipiù JB Monferrato 16 8 9 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 8 2B Control Trapani 14 7 9 Staff Mantova 14 7 10 Tezenis Verona 12 6 10 Edilnol Biella 10 5 12 WithU Bergamo 8 4 11

LE PARTITE

URANIA MILANO – EDILNOL BIELLA

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 20 febbraio, 18.30

Arbitri: Cappello, Rudellat, Praticò

Andata: 82-74

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2N8vDu1

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Ennesima sfida contro una squadra che sta dimostrando di essere in gran forma e la cui classifica non corrisponde al valore del roster, come testimoniato dalla vittoria con Verona e dalla battaglia persa dopo un overtime contro Treviglio nel turno infrasettimanale. Proprio partendo da quest’ultima sfida dobbiamo fare particolare attenzione alla capacità di produrre punti e pericolosità offensiva di Biella, che ama alti ritmi e che può punirti in transizione. Dovremo eseguire con cura in attacco, evitando banali palle perse per non lasciare loro comode conclusioni in contropiede. Una partita importante per noi e che può permetterci di consolidare il momento positivo, evitando superficialità e deconcentrazione”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “La gara giocata in settimana con Treviglio ci ha lasciato tanto amaro in bocca, non siamo stati bravi nel momento decisivo a sfruttare le occasioni. Ora ci aspetta una trasferta contro l’Urania Milano, una gara che dovremo affrontare con uno spirito diverso, mettendo in campo uno spirito pugnace e una difesa solida per tutti e quaranta i minuti”.

Note – Da valutare le condizioni di Matteo Pollone.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su City4You, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in differita su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, lunedì 22 febbraio alle ore 21.00.

REALE MUTUA TORINO – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: domenica 21 febbraio, 12.00

Arbitri: Ferretti, Centonza, Tallon

Andata: 110-83

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3pzgOh7

QUI TORINO

Alessandro Iacozza (assistente allenatore) – “Trapani è una squadra con una grande potenzialità, individuale e collettiva, che solo mercoledì scorso è riuscita a disputare la sua prima partita al completo dall’inizio del campionato. È una squadra pericolosa soprattutto a livello offensivo, con elementi importanti per la categoria come Corbett e Renzi su tutti. Hanno un quintetto espertissimo e dalla panchina ragazzi in grado di dare sempre tanta energia all’incontro e che permettono allo staff tecnico, all’interno della partita, diverse soluzioni nel quintetto in campo. Sarà una partita difficile, dove l’approccio iniziale potrebbe fare la differenza, ma l’attenzione e la concentrazione che riusciremo ad avere nell’arco dei 40 minuti saranno decisivi per l’esito finale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “La squadra si sta allenando bene e sta trovando continuità durante la settimana, cosa che purtroppo non ci era mai riuscita fino ad oggi. Contro Casale siamo stati bravi ad eseguire il piano partita. A Torino dovremo giocare un altro tipo di partita: contro una squadra ricca di talento e costruita per vincere bisogna rimanere concentrati per 40 minuti e provare a colpire con frequenza i loro pochissimi punti deboli”.

Matteo Palermo (giocatore) – “Siamo felicissimi per la vittoria contro Casale, è stato un match durissimo sia fisicamente che psicologicamente. Finalmente abbiamo affrontato un’intera settimana di allenamenti al completo, cosa che non era ancora mai successa, ma che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Contro Torino sarà durissima, ma il campionato sta dimostrando che non c’è alcuna partita scontata”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.

TEZENIS VERONA – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 21 febbraio, 18.00

Arbitri: Bartolomeo, Terranova, Longobucco

Andata: 71-78

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3dqIoun

QUI VERONA

Alessandro Ramagli (allenatore) – “Piacenza è una squadra in grande salute che possiamo considerare la sorpresa del campionato, forse di più di Orzinuovi, che nella prima parte del campionato le aveva tolto questo scettro. È una squadra strutturata in modo tradizionale che però gioca una pallacanestro abbastanza inusuale: ha grande ritmo, sa rubare canestri in contropiede, ha impatto nelle situazioni di rimbalzo d’attacco e di taglio. Ci sarà bisogno di una grande presenza e attenzione difensiva che abbiamo allenato nel corso della settimana. La squadra, nonostante le assenze che abbiamo avuto nel corso degli allenamenti, ha mostrato grande disponibilità. Era la prima settimana di lavoro comune e ora ci mancano ancora due giorni per completare il nostro programma. Dobbiamo completarla nel modo migliore perché ci sarà bisogno della migliore versione della Tezenis, non solo dal punto di vista fisico e tecnico ma anche soprattutto dal punto di vista mentale, perché questa sarà una partita dove i nostri avversari avranno un alto livello di competitività e bisognerà essere pronti a controbattere colpo su colpo”.

Note – Per Lorenzo Caroti, out nell’ultima gara contro Biella, sarà game time decision. Il play gialloblù soffre ancora per l’ematoma post contusivo alla coscia sinistra.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e su Telenuovo, ch 117 del DTT.

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (allenatore) – “Andiamo a Verona dove ci attende una partita dura e difficile contro una squadra molto completa. La Tezenis ha un roster con giocatori di esperienza, fisicità e talento e ha cambiato da poco guida tecnica. Noi dovremo concentrarci su noi stessi, puntare sulle nostre qualità e cercare di avere equilibrio e continuità durante la gara”.

Nemanja Gajic (giocatore) – “Arrivando dopo due partite molto difficili, quella con Verona sarà sicuramente una possibilità di migliorare e alzare il livello sia in attacco che in difesa. Dovremo avere un approccio aggressivo per tutti i 40 minuti, tenendo il nostro ritmo, e rispettare le indicazioni dello staff”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Stefano Salieri.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/uccassigecopiacenza) che su quelli Twitter (twitter.com/Ucc_AssigecoPC) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza) di UCC Assigeco Piacenza. La gara sarà in streaming su LNP PASS. Collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – APU OLD WILD WEST UDINE

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 21 febbraio, 18.00

Arbitri: Ursi, Martellosio, Bonotto

Andata: 79-66

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ubNdh5

QUI CASALE MONFERRATO

Andrea Valentini (allenatore) – “Udine è una squadra che nell’ultimo periodo ha ricominciato a macinare gioco e a macinare punti. Hanno avuto una flessione durante il periodo Covid, come purtroppo è successo a molte squadre. Noi dovremo essere bravi a fare una partita orgogliosa in difesa, per cercare di limitare le loro bocche da fuoco. In attacco, invece, dovremo giocare sulle ali dell’entusiasmo, per avere la possibilità di arrivare in fondo alla partita con un vantaggio emotivo. Questo è quello che chiederò ai miei giocatori ed è quello che cercheremo di fare domenica”.

Note – Non ci sarà Lucio Redivo, ancora alle prese con il suo infortunio.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.

QUI UDINE

Simone Lilli (assistant coach) – “La vittoria con Piacenza ha confermato che ci stiamo riportando sul giusto binario. Anche i numeri dimostrano che stiamo tornando ai livelli di inizio stagione: segniamo nuovamente con il 55 per cento nei tiri da 2 e con il 40 per cento nei tiri da 3, ma è soprattutto il dato sugli assist, 22 di media nelle ultime gare, che ci fa ben sperare. Contro la Novipiù dovremo evitare gli errori commessi all’andata. È vero che hanno avuto dei problemi nelle scorse settimane, ma ora stanno recuperando tutti gli elementi e potrebbero contare su Redivo e Martinoni, assenti nella gara di dicembre al Carnera”.

Marco Giuri (giocatore) – “A Casale ci aspetta un’altra partita sicuramente difficile per una serie di motivi. Uno su tutti è perché ci hanno battuti nella gara di andata nonostante le loro assenze, questo vuol dire che sono una squadra solida e che proprio nelle difficoltà si compatta maggiormente. Noi siamo in un buon momento e sicuramente andremo lì per vincere e cercare di pareggiare lo scontro diretto”.

Note – Rimangono indisponibili i lungodegenti Andrea Amato, ex di giornata, che sta proseguendo la riabilitazione dopo l’intervento alla schiena, e Vittorio Nobile, sulla via del recupero dalla lesione all’adduttore destro rimediata a Piacenza lo scorso 27 gennaio. Tra gli ex dell’incontro figura anche Nazzareno Italiano, rossoblu nella stagione 2018-2019, che scenderà in campo con una speciale protezione al volto per una botta subita al naso nel corso della sfida di mercoledì con l’UCC Assigeco Piacenza.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook (www.facebook.com/apudine) e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e Twitter (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

BCC TREVIGLIO – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 21 febbraio, 18.00

Arbitri: Boscolo, Marziali, Bramante

Andata: 69-87

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3pwG9s3

QUI TREVIGLIO

Mauro Zambelli (assistant coach) – “Arriviamo in un momento di grande fiducia, la questione atletica sarà determinante, trovandoci a giocare una serie di gare ravvicinate, ed affronteremo un avversario un po’ più riposato di noi. Non è un alibi, ma un elemento che fa parte di questo campionato. Dovremo essere al massimo, giocheremo contro la squadra più forte. Sappiamo quanto Tortona controlli i ritmi, ha esecuzioni precise e segue gli obiettivi d’attacco. C’ha messo in difficoltà all’andata sui nostri giocatori di pick and roll e dovremo aspettarci una gara dal ritmo e punteggio più basso rispetto a quella contro Biella”.

Mitja Nikolic (giocatore, ala) – “Veniamo da tre vittorie consecutive e sono molto felice dei risultati ottenuti. Tortona è un’ottima squadra, merita il primo posto ma noi vogliamo continuare a fare bene, dopo un periodo con alcuni infortuni adesso siamo al completo ed abbiamo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Ci prepariamo ad una gara molto difficile ma abbiamo entusiasmo e concertazione dalla nostra parte”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass, differita su Seila TV, canale 216 digitale terrestre, martedì alle ore 23.00. Aggiornamenti in tempo reale sui social Blu Basket.

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Nell’ultima gara che abbiamo giocato Piacenza è stata molto cinica nel mantenere le scelte, soprattutto difensive, mentre noi non abbiamo avuto il giusto livello di fisicità per tutta la partita contro i loro punti di forza. In questi dieci giorni, i ragazzi hanno avuto modo di riposarsi un po’ dopo il tour de force che hanno affrontato tra fine gennaio e inizio febbraio. Abbiamo recuperato le energie, gestendole e programmando il lavoro individuale e di squadra. Negli ultimi giorni abbiamo inserito Lorenzo D’Ercole, un giocatore che si è confrontato con il livello della Serie A e ha una grande reputazione come uomo spogliatoio. Il suo innesto vuole rafforzare la nostra identità di squadra, il punto di forza della stagione che stiamo affrontando”.

Lorenzo Ambrosin (giocatore) – “La sosta è stata molto utile, perché abbiamo recuperato energie e abbiamo lavorato su noi stessi e sulle cose da migliorare. In questi ultimi giorni abbiamo iniziato a inserire D’Ercole, che aggiunge tante cose alla squadra: esperienza, serenità e leadership. Si tratta di un giocatore che ha tanti anni di Serie A alle spalle. Ora il nostro focus è su Treviglio, una squadra molto aggressiva che corre bene il campo e gioca ad alto numero di possessi, con l’obiettivo di attaccare il ferro per costruire tiri da tre punti aperti. Dovremo essere bravi a rallentare il loro ritmo e, in questo tour de force che ci attende, a pensare a una partita alla volta”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui nel corso della gara verranno pubblicati sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West