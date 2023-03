Serie A2 Old Wild West – La presentazione della 26^ giornata del girone Verde

CALENDARIO

Si gioca la 26^ e ultima giornata della stagione regolare nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, tredicesima di ritorno. Tutte le gare sono in programma domenica 26 marzo.

Domenica 26 marzo, ore 18.00

Casale Monferrato: Novipiù Monferrato Basket-Moncada Energy Agrigento

Trapani: 2B Control-UCC Assigeco Piacenza

Torino: Reale Mutua-Urania Milano

Cremona: Ferraroni Juvi-Acqua S.Bernardo Cantù

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-Benacquista Assicurazioni Latina

Treviglio: Gruppo Mascio-Kienergia Rieti

Riposa: Vanoli Basket Cremona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 38 19 4 Vanoli Basket Cremona 36 18 6 Gruppo Mascio Treviglio 34 17 6 Reale Mutua Torino (-3 punti) 29 16 7 Urania Milano 26 13 10 UCC Assigeco Piacenza 24 12 11 Moncada Energy Agrigento 24 12 11 2B Control Trapani 18 9 14 Benacquista Assicurazioni Latina 18 9 14 Novipiù Monferrato Basket 14 7 16 Ferraroni Juvi Cremona 12 6 17 Kienergia Rieti 12 6 17 E-Gap Stella Azzurra Roma 12 6 17

SERIE A2 GIRONE VERDE, LE IPOTESI DI PARITÀ ALLA VIGILIA DELL’ULTIMO TURNO DI STAGIONE REGOLARE

Ecco le ipotesi di parità alla vigilia della 26^ e ultima giornata della “Fase di Qualificazione”, tredicesima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2022/23: https://bit.ly/3z134mo. La classifica finale determinerà il posizionamento nei tre gironi da 6 squadre per la “Promozione in Serie A” e nel quarto ad 8 squadre per la “Fase Salvezza”. Le classifiche di partenza dei quattro gironi saranno determinate dagli esiti degli scontri diretti già disputati tra le squadre che si ritroveranno nello stesso raggruppamento.

LE PARTITE

NOVIPIÙ MONFERRATO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Wassermann, Yang Yao, Spessot

Andata: 72-88

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3FN58SR

QUI MONFERRATO BASKET

Stefano Comazzi (allenatore) – “Andiamo a chiudere la prima fase di campionato con una partita che non cambia le nostre prospettive future, può invece cambiare quelle di Agrigento che si gioca l’accesso diretto ai playoff. Noi affronteremo la partita come tutte le altre, perché al di là del valore intrinseco del risultato, la consideriamo una tappa importante del percorso di questa squadra anche in ottica dell’inizio del girone salvezza. Dovremo fare a meno ancora di Ghirlanda e di Carver, ma sono sicuro che tutti gli altri ragazzi scenderanno in campo con il giusto atteggiamento che ci ha contraddistinto nelle ultime partite, contro una squadra che ha disputato da neopromossa un campionato eccellente”.

Note – Non saranno della partita Matteo Ghirlanda e Aaron Carver per problemi muscolari.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Andremo a Casale Monferrato senza fare calcoli, ma pensando solamente a giocare la miglior gara possibile, questa è stata la nostra mentalità dal primo giorno e così continueremo ad approcciare le gare. Troviamo una squadra in salute, che ha aggiunto un giocatore importante come Sarto che arriva dalla Serie A e conosce bene l’ambiente ed ha cambiato l’esterno straniero, pescando un giocatore (Justice, ndr) che ha dimostrato di essere un terminale di primo livello. Sarà l’ultima giornata di una regular season affrontata gettando sempre il massimo di noi stessi in campo. Non abbiamo rimpianti, se non quelli di due trasferte come Latina e Roma, giocate senza essere al completo per le assenze di Peterson e Costi, che per un roster come il nostro sono problemi gravi da affrontare, e la trasferta di Piacenza, giocata il mercoledì dopo la battaglia interna contro Treviglio di tre giorni prima, con un lungo viaggio alle spalle e con i nostri avversari che arrivavano dal turno di riposo; ma siamo anche consapevoli di aver vinto partite superando squadre importanti, dimostrando di potercela giocare con tutti. Questi sono stati gli unici passaggi a vuoto veri di un gruppo di ragazzi che sono pronti a giocarsi le loro possibilità di playoff, senza mai fare un passo indietro. Saremo senza il nostro caloroso pubblico a spingerci, ma entreremo in campo anche per loro”.

Note – Arriva la fine della prima fase del campionato e la Fortitudo Agrigento, a sorpresa di molti scettici di inizio stagione, arriva con la possibilità di entrare di diritto nei playoff. Domenica alle ore 18 in trasferta affronterà Monferrato ed una vittoria, se Trapani battesse Piacenza in casa, permetterebbe alla squadra di coach Cagnardi di arrivare alla fase a orologio da sesti in classifica e qualificarsi nel girone Blu insieme alle prime della classe. Se Piacenza dovesse vincere, la Fortitudo andrà nel girone Bianco e dovrà lottare per conquistare i playoff. Comunque vada è un risultato positivo, avendo ottenuto la salvezza con 4 turni di anticipo, con la squadra agrigentina che ora non si pone più limiti. La partita di domenica sarà importante anche per ritrovare la vittoria in trasferta che manca dal lontano ottobre, a differenza dei risultati al PalaMoncada, che vedono Agrigento imbattuta nel 2023, un buon segno in vista della fase successiva. Monferrato non ha più nulla da conquistare, ma vorrà sicuramente vincere per il proprio pubblico.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

2B CONTROL TRAPANI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaAuriga, Trapani

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Salustri, Nuara, Ferretti

Andata: 64-76

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3K3HWCc

QUI TRAPANI

Alex Latini (assistente allenatore) – “Abbiamo raggiunto l’obbiettivo che ci eravamo prefissati, e salvarci con così tanto anticipo, in un campionato così competitivo e con tutte queste retrocessioni non era affatto scontato, viste tutte le nostre sfortune. Domenica giocheremo davanti al nostro pubblico e vorremo festeggiare con loro il raggiungimento della salvezza: il modo migliore per festeggiare sarà quello di vincere il match, pur consapevoli della forza del nostro avversario, che ancora giocherà per agguantare il sesto posto”.

Steven Davis (giocatore) – “Siamo contenti di essere tornati a vincere e di aver finalmente regalato una grandissima gioia ai nostri tifosi col raggiungimento della salvezza. Io mi sto integrando benissimo con la squadra e lo staff, mi sento sempre più a mio agio e penso che giocando con la testa sgombra da pressioni potremo toglierci ancora tante soddisfazioni”.

Note – 13ª giornata di ritorno. Federico Miaschi e Federico Massone sono due ex della sfida. Ancora in dubbio la presenza di Mollura.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale e sull’account Twitter ufficiale di Pallacanestro Trapani. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DTT) martedì alle 20.30.

QUI UCC PIACENZA

Humberto Manzo (assistente allenatore) – “Per noi è una partita fondamentale. Vincere significherebbe l’accesso ai playoff, serviranno grande concentrazione, intensità difensiva e ritmo in attacco. Giochiamo in un campo difficile contro una squadra in forma e rinnovata con gli arrivi di Renzi e Davis. Dobbiamo ripartire da quanto di bene fatto contro la JuVi, abbiamo fatto una grande settimana di allenamenti e ci siamo preparati al meglio per andare a Trapani con determinazione”.

Lorenzo Galmarini (giocatore) – “Non sarà per niente facile, l’anno scorso nella trasferta di Trapani abbiamo affrontato una squadra con metà roster infortunato, che con i giovani sono riusciti a portare a casa la partita. Domenica sappiamo di dover vincere, perché Agrigento affronterà una Monferrato che probabilmente si starà già concentrando sul girone salvezza. Dobbiamo scendere in campo con fame e con la volontà di voler difendere forte. Loro hanno grande qualità nel fare canestro, ma noi abbiamo più mobilità, dovremo correre il doppio per portare la partita su ritmi alti”.

Note – Nella 2B Control Trapani milita l’ex Assigeco Federico Massone. Gherardo Sabatini è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al piede destro e non sarà a disposizione dello staff tecnico.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

REALE MUTUA TORINO – URANIA MILANO

Dove: Pala “Gianni Asti”, Torino

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Caforio, Maschio, Perocco

Andata: 74-73

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/40yZETT

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Per noi la fase a orologio inizia una settimana prima rispetto alle altre: questo è sufficiente per comprendere l’importanza dell’appuntamento di domenica. Insieme all’Urania arriveremo a braccetto nello stesso girone. Noi ci portiamo dietro la vittoria dell’andata, frutto del buon lavoro fatto in precedenza, ma ora dobbiamo fare il possibile per portare altri due punti in dote, in vista della seconda fase”.

Note – Non saranno della partita Niccolò De Vico e Federico Avino, alle prese con i rispettivi infortuni.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

QUI URANIA MILANO

Davide Villa (allenatore) – “Siamo reduci da una vittoria importante con Monferrato, che ci ha garantito il raggiungimento di un obbiettivo importante, ma non vogliamo fermarci. È importante per noi provare ad alzare ulteriormente l’asticella, e vogliamo farlo contro una squadra forte, completa e ricca di talento come Torino. Cercare di battere la Real Mutua ci garantirebbe prima di tutto due punti importanti per la classifica della fase ad orologio, ancora maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e di centrare il traguardo di record di punti dell’Urania in A2 in regular season”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

FERRARONI JUVI CREMONA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Terranova, Caruso, Coraggio

Andata: 55-90

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/401KaI1

QUI JUVI CREMONA

Paolo Moretti (allenatore) – “Per me sarà una partita anomala, nelle partite di fine campionato in genere i due punti in palio sono l’obiettivo primario, la cosa più importante, perché si presume che ci siano dei verdetti da stabilire o delle posizioni da sistemare. In realtà questa è una partita anomala, in quanto i due punti non contano quasi nulla o nulla, la partita dovrà trovare altri valori; per noi con l’avvicendamento dell’allenatore l’idea è quella di chiedere un grande impegno, una grande dedizione, una grande energia e un grande impatto emotivo, per dimostrare le nostre intenzioni, a noi stessi ma soprattutto al nostro Club e ai nostri tifosi, perché quello che sta per arrivare per noi è un momento di grande responsabilità e decisivo per le sorti della nostra stagione. Mi aspetto una partita dove lotteremo su ogni pallone, cercheremo di aiutarci e collaborare per fare una buona partita. Mi fa piacere giocare contro la squadra più forte, contro una squadra storica, contro un roster tra i più competitivi, contro l’allenatore più importante della Serie A2. Questa cosa ci darà uno stimolo per fare il massimo, ma soprattutto ci metterà alla prova contro i migliori; questo non può che essere di grande motivazione per noi e un test estremamente importante”.

Niccolò Giulietti (giocatore) – “Sarà sicuramente una partita difficile per la differenza di classifica, noi cercheremo di mettere in pratica quello che durante la settimana abbiamo visto in campo e lavorato con il nuovo coach. Sarà una partita interessante e daremo tutto quello che potremo per colmare la differenza tra noi e loro”.

Note – Nulla da dichiarare.

Media – Direttta streaming su LNP Pass.

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “È una partita che non dà nulla né a noi né a loro. Detto ciò, è un impegno che ci serve, perché dalla prossima settimana arriveranno le sfide che contano. Nelle ultime ore abbiamo avuto qualche acciacco, quindi cercheremo di recuperare alcuni giocatori. Probabilmente darò più spazio a chi ha avuto meno minutaggio finora. Vogliamo onorare il campionato fino alla fine e prepararci per i playoff. Per quanto riguarda la formula, non ci pensiamo. Le regole sono queste e le accettiamo”.

Note – Tutti disponibili in casa Cantù. Ex di turno Trevon Allen.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

Dove: Palasport, Guidonia Montecelio (Rm)

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Tallon, Miniati, Marzo

Andata: 95-88

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3z7ppyB

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “Dopo la brutta sconfitta di Rieti vogliamo assolutamente chiudere la stagione regolare con una vittoria, per riscattarci e per prepararci al meglio alla fase successiva. Siamo consapevoli che in seguito nel girone per la salvezza ci attenderanno otto finali; dunque, dobbiamo prendere la partita di questa domenica come un’occasione per alzare il nostro livello di intensità. Latina ha guadagnato con merito l’accesso al gruppo che si giocherà i playoff: si tratta di una squadra che, ad un gruppo consolidatosi nel corso della stagione, dopo l’infortunio di Lewis ha aggiunto Cleaves, che sicuramente è risultato decisivo nelle ultime partite di regular season”.

Note – Yancarlos Rodriguez e Abdel Fall, ora al Latina Basket, sono ex Stella Azzurra Roma. Roberto Rullo, ora alla Stella Azzurra Roma, è un ex di Latina Basket.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Sarà una partita ininfluente dal punto di vista della classifica per entrambe le squadre, ma per noi l’aspetto importante sarà la preparazione alla seconda fase. A mente fredda, e superata la rabbia per la sconfitta con Trapani, aver conquistato la salvezza anticipata, viste le tante difficoltà che questo campionato presenta e dati i tanti infortuni che non ci hanno quasi mai permesso di essere al completo, riuscire a salvarsi in anticipo è un risultato molto positivo. Tornando al futuro, anche questa settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti, per via di alcuni piccoli infortuni che speriamo, però, di poter recuperare, l’obiettivo resta quello di prepararci nel miglior modo possibile alle prossime gare che decideranno l’ingresso nei playoff”.

Giordano Durante (giocatore) – “La partita di domenica con la Stella Azzurra sarà sicuramente l’occasione per riprenderci dopo la sconfitta subita nel turno precedente, in una partita che era molto importante per noi, e sarà l’opportunità per ripartire e ritrovare prima di tutto la giusta attitudine mentale. Sarà anche utile per capire cosa migliorare nel nostro gioco, soprattutto in difesa, dove stiamo facendo più fatica. Dobbiamo ritrovare la capacità di scendere in campo e rimanere concentrati per tutta la durata del match, perché ultimamente siamo stati troppo altalenanti. La sfida di domenica ci darà anche la possibilità di prepararci alla seconda fase, che affronteremo certamente con la tranquillità legata all’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo minimo, che era la permanenza nella categoria, ma anche e soprattutto con la voglia e la consapevolezza che mettendocela tutta, possiamo ancora conquistare un traguardo più ambizioso. Sarebbe una bellissima cosa per la Società, per i tifosi e per noi stessi”.

Note – Assente Ivan Alipiev, perché infortunato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: domenica 26 marzo, 18.00

Arbitri: Masi, Longobucco, Roiaz

Andata: 78-55

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://bit.ly/3FLDFRk

QUI TREVIGLIO

Lorenzo Pansa (assistente allenatore) – “Rieti è una squadra galvanizzata dall’importante vittoria sulla Stella Azzurra Roma e che, in precedenza, è andata ad un passo dalla vittoria a Torino, oltre ad aver vinto su un campo difficile come quello di Piacenza. L’arrivo di Paci e Tassone ha garantito notevoli progressi alla squadra. Per noi, che arriviamo da un’importante vittoria come quella di Cremona contro la Vanoli, sarà l’ultimo test prima di affrontare una fase decisiva per il piazzamento in griglia playoff, quale sarà appunto il girone Giallo. Desideriamo conquistare i due punti in palio per regalare ai nostri tifosi e alla proprietà il secondo posto, mai raggiunto prima dalla piazza di Treviglio”.

Leonardo Resmini (giocatore) – “Dopo la vittoria esterna a Cremona, vogliamo continuare sulle ali dell’entusiasmo. È importante chiudere la regular season in maniera ottimale davanti ai nostri tifosi e prepararci al meglio per la seconda fase. Ma non possiamo sottovalutare il match con Rieti, squadra che ha come armi principali la velocità e il dinamismo”.

Note – È il decimo confronto tra Blu Basket 1971 e NPC Rieti: nei nove precedenti il computo è 6-3 per i biancoblù, che in casa non hanno mai perso (4 vittorie in 4 gare), anche se l’ultima trasferta dei laziali si disputò a Bergamo per l’indisponibilità del PalaFacchetti (66-52 nell’ottobre 2019). In casa Gruppo Mascio potrebbe tornare disponibile il capitano Brian Sacchetti, assente per cinque turni dopo l’infortunio occorso nella trasferta di Milano.

Media – La gara viene trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (per abbonati); aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali di Blu Basket Treviglio: Instagram (blubasket_1971), Facebook (Blu Basket Treviglio) e Twitter (Blubasket_T).

QUI NPC RIETI

Andrea Auletta (assistente allenatore) – “Veniamo da una vittoria esaltante e importantissima nel recupero infrasettimanale con la Stella Azzurra. La gara di Treviglio è ininfluente per la nostra classifica, comunque sarà un importante test per noi per valutare la nostra crescita in vista della parte più importante della nostra stagione, e magari dare più spazio a chi ha giocato meno quest’anno”.

Nikola Nonkovic (giocatore, ala) – “Una gara che non ha valore né per noi, né per loro. Treviglio è un avversario super, sarà un ottimo allenamento per testare la condizione. Veniamo da un successo importante con la Stella e siamo pronti per la seconda fase di questa stagione. C’è una salvezza da conquistare, noi siamo pronti”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni e Jordan Geist.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara verrà trasmessa in differita lunedì alle ore 22:30 su RTR, canale 176 del digitale terrestre. La gara di domenica contro Treviglio viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST